2026-05-09 08:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
從南極光到大洋路的紐澳夢幻之旅 一次玩遍自然奇景與城市魅力
【旅奇傳媒/編輯部報導】從紐西蘭純淨壯麗的冰川湖泊與綿延山脈，到澳洲廣袤無垠的沙漠、繽紛多彩的海岸線與獨特野生動物，每一處都蘊藏著令人驚嘆的自然奇觀與文化魅力！綜觀全球局勢，南半球更是相對穩定無憂的旅遊好選擇，「永信旅遊」以專業規劃、豐富帶團經驗，精心打造紐、澳之旅，為旅客提供安心且高品質的旅遊體驗，追尋壯闊景色、享受戶外冒險，走進一個充滿驚喜的世界。
紐西蘭南北島全覽 峽灣星空ｘ魔戒世界
■ 南北雙島全覽：完整暢遊紐西蘭
■ 精采體驗全包：夜間觀星＋賞螢／冰河＋峽灣＋地熱奇景／漫遊城市風情
從北島到南島的「大自然奇境 紐西蘭南北島 峽灣星空 魔戒世界10天之旅」（https://www.ystravel.com.tw/products/group/mold/NZL10NZA），如同展開一幅層次豐富的風景畫！
北島以毛利文化為起點，在傳統歌舞與 Hangi 風味餐中，感受最原始的人文脈動；而羅吐魯阿的地熱奇觀，從繽紛的香檳池、噴發的間歇泉到靜謐的紅木森林步道，呈現多變樣貌。走進《魔戒》、《哈比人》拍攝地哈比村，宛如踏入奇幻的中土世界，也為旅程增添一抹童話色彩。
南島景色逐漸轉向壯闊純淨，在庫克山國家公園中，南阿爾卑斯山群峰與冰河湖交織出雄偉景致；蒂卡波湖畔的牧羊人教堂，在世界級暗空保護區的夜幕下，點綴如夢似幻的璀璨星空。搭乘遊船穿梭於米佛峽灣的高聳峭壁與飛瀑之間，近距離觀賞海豹、企鵝，驚喜與感動悄然湧上心頭！而蒂阿瑙的螢火蟲洞，如繁星般神秘迷人。
旅途中，也不乏人文與都會的點綴。箭鎮保留著昔日淘金小鎮的風貌，基督城英倫風情、皇后鎮湖光山色、奧克蘭帆船之都，為旅程提供美好的節奏；永信旅遊提升遊客的美食體驗，特別安排峽灣遊船自助餐、紐西蘭烤羊排、龍蝦海鮮餐、Kiwi 風味餐。
澳妙萬千遊雙城 醇雅墨爾本ｘ絢麗雪梨
■ 暢遊雙城精華：雪梨、墨爾本
■ 城市山海全景：【澳洲最美】大洋路、【地標建築】雪梨歌劇院、【復古情懷】普芬蒸氣火車
墨爾本濃厚的人文氣息與自然景觀，交織出獨特魅力。「澳妙萬千 醇雅墨爾本 絢麗雪梨雙城9日」（https://www.ystravel.com.tw/products/group/mold/SYD09CIA）在丹頓農山區，搭乘懷舊的普芬蒸氣火車緩緩穿越森林，彷彿回到純真的舊日時光；在菲力普島上看著神仙企鵝歸巢的可愛身影，為旅程增添溫馨難忘的一刻！
沿著「澳洲最美公路」大洋路前行，波瀾壯闊的海岸線，一掃陰鬱、身心舒暢。登上尤利卡88觀景台俯瞰城市天際線、漫步亞拉河畔、參觀庫克小屋，穿梭於藝術巷弄與咖啡文化之中，再到 DFO Outlet 享受購物樂趣，豐富多元的旅程，讓人心滿意足。
走訪雪梨歌劇院、登上雪梨塔，親臨世界級地標令人感動！搭乘港灣遊船從海上回看雪梨，感受港都特有的開闊與活力。走進月神公園猶如時光倒流，夢回童年時光，前往邦黛海灘享受陽光、沙灘與海浪交織的迷人景致，再走進 QVB 購物中心血拚，盡享從容優雅的南半球時光。再搭乘 Scenic World 三項纜車穿梭於藍山國家公園的峽谷森林間，於壯麗山景中，留下美好回憶。
時光凝結的西澳 打卡粉紅湖泊ｘ藍色小屋 洗滌心靈純淨之旅
■ 時髦亮點：打卡天王周杰倫MV、節目景點－粉紅湖泊、藍色小屋
■ 超強體驗：蘭斯林滑沙、觀賞瓶鼻海豚
西澳伯斯展現不同於東岸的壯闊與原始之美，從奇幻地貌到深度體驗，勾勒充滿驚喜的旅程。「時光凝結的西澳 洗滌心靈的純淨自然之旅10日遊」（https://www.ystravel.com.tw/western-australia）走訪因周董而聲名大噪的夢幻「粉紅湖」赫特潟湖、藍色船屋，而巴瑟頓長堤小火車延伸入海，宛如《神隱少女》海面上的超現實列車。在蘭斯林細白沙丘滑沙而下，彷彿置身冰雪奇緣般的白色沙漠世界，於海港小鎮曼哲拉巡航，觀賞瓶鼻海豚，享受最純淨的海岸時光。
走進迷人的自然風景，展開療癒又難忘的動物互動體驗－於凱維森野生動物園親手餵食袋鼠、近距離接觸澳洲國寶無尾熊。除此之外，還能深入經典澳式農場文化，欣賞精彩的剪羊毛秀與牧羊犬趕羊表演，感受南半球獨有的純樸與活力。
追尋夢幻南極光 邂逅塔斯馬尼亞、布魯尼島心動時刻
■ 雙點進出超貼心！節省車程 探索朗賽斯頓＋荷巴特雙城
■ 深入塔斯馬尼亞：7晚住宿最悠閒
永信旅遊以「尋覓南極光 塔斯馬尼亞 布魯尼島心動探索11日」（https://www.ystravel.com.tw/products/group/mold/TAS11CXA）引領遊客走訪塔斯馬尼亞的豐富旅途，深入搖籃山、菲欣納兩大國家公園，在鴿子湖環湖步道與尋找袋熊的林間小徑中，感受原始生態的驚喜，並安排住宿搖籃山國家公園飯店；而布魯尼島則以壯麗海岸結合在地海鮮美食，成為旅人心中的亮點。沿途串聯小瑞士與壁畫、蘿絲、里奇蒙等小鎮，享受悠閒的鄉村風情。
還有超多令人期待的豐富體驗－在畢虛諾夜訪神仙企鵝，近距離感受自然生命的可愛律動；於朗賽斯頓造訪動物園並搭乘卡特拉達山纜車俯瞰城市景致。走進世界遺產亞瑟港監獄，回望歷史足跡；在荷巴特搭乘德文特河遊船，從水面欣賞城市風光，此外，延伸至墨爾本市區漫遊與 DFO Outlet 暢快購物。值得一提的是，特別安排專車在荷巴特南邊尋找神秘南極光，粉紅色、紫色和螢光綠的獨特南極光，是無數旅人心中嚮往的必訪清單。
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