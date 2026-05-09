日夜嗨玩！最盛大的Pixar夏日狂歡趴 香港迪士尼邀請體驗皮克斯世界

賓客可與「迪士尼好友巡遊派對」中登場的皮克斯好友，一起唱歌跳舞。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】各位大小賓客與皮克斯粉絲們，是時候提早為今年夏天的「皮克斯」主題歷險做好準備！「香港迪士尼樂園度假區」（香港迪士尼）06/12 -08/31，將呈獻首個最盛大的「Pixar 夏日狂歡趴」。

▲將於06/12呈獻首個最盛大的「Pixar 夏日狂歡趴」。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

這個夏天，香港迪士尼會化身成一個更大規模、更大陣容、更活力滿載的「皮克斯世界」，多位你最愛的「皮克斯好友」將以驚喜互動形式現身樂園各處，為賓客帶來一連串精彩體驗！

從全新空中匯演、嶄新的皮克斯角色見面體驗，到深受歡迎的經典節目，打造從白天到夜晚都精彩不間斷的「夏日皮克斯主題派對」！賓客可提前預訂行程及選購「迪士尼尊享卡」，搶先投入這場夏日狂歡盛宴，盡享每刻歡樂。一系列好玩行程從主題餐飲到酒店度假一應俱全，帶來意想不到的奇妙體驗。

▲全新「Pixar 好友星空匯演」將成為今夏夜晚的焦點節目。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

全新焦點「Pixar 好友星空匯演」

於「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演前上演的全新「Pixar 好友星空匯演」，將成為今夏晚間的焦點節目。這場光影交織的夜空匯演，結合無人機表演，以及奇妙夢想城堡與美國小鎮大街上的投影，將透過音樂、故事和璀璨視覺效果，帶領賓客於星空中細細品味一個個動人的皮克斯友情故事，更將把大家心愛的皮克斯角色活現眼前，締造能與摯友一同分享的難忘奇妙時刻。

▲可以在樂園各處遇見來自不同皮克斯經典故事的熟悉面孔。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

與皮克斯好友玩遍整個香港迪士尼

賓客將會在樂園各處遇見來自不同皮克斯經典故事的熟悉面孔，包括《玩具總動員》、《腦筋急轉彎》、《超人特攻隊》、《天外奇蹟》、《青春養成記》、《可可夜總會》及《勇敢傳說》。每位「皮克斯好友」都準備好以其獨特的方式，與大家一起投入夏日狂歡。走進全新的動畫藝術教室體驗！賓客可以親手畫出最喜愛的《玩具總動員》角色，再走到隔壁與他們親身見面！

為了讓奇妙體驗再升級，樂園各處更準備了活力滿載的互動時刻，邀請所有賓客成為派對的一部分。大家有機會於全日不同時段遇見《勇敢傳說》的梅莉達、《可可夜總會》的米高、《青春養成記》的紅熊貓美美，以及更多「皮克斯好友」，一起投入各種充滿歡樂的互動體驗。

▲人氣活動「Pixar 水花大街派對！」將於今夏清爽回歸。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

於美國小鎮大街上與皮克斯好友大開派對

人氣活動「Pixar 水花大街派對！」將於今夏清爽回歸，邀請賓客投入這場水花四濺的熱鬧派對，於炎炎夏日中消暑降溫。賓客亦可與「迪士尼好友巡遊派對」中登場的「皮克斯好友」一起唱歌跳舞，看著他們在花車上與大家興奮互動，大玩一場！

▲多款「皮克斯」主題美食，讓你邊玩邊吃。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

邊玩邊吃！皮克斯主題食買玩體驗一次滿足

整個度假區將推出多款「皮克斯」主題美食，由造型趣味的小食到打卡必備的冰淇淋應有盡有、驚喜不斷。在大街餐廳由 Coca-Cola® 呈獻，大小朋友可以一同參與「Pixar 玩餐飽派對」，親手製作三眼仔爪爪手工批、彈弓狗彈卷等點心，盡情玩耍！

▲《玩具總動員》系列商品將陸續上架，包括頭箍、玩偶、服飾及文具。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

多款香港迪士尼獨家「皮克斯球」主題商品，以及人氣《玩具總動員》系列商品亦將陸續上架，包括頭箍、玩偶、服飾及文具，為整個夏日增添樂趣。深受粉絲歡迎的「奇妙護照」即將推出全新「皮克斯特別版」，讓賓客於樂園發掘更多不一樣的玩法。

全新互動式購物體驗亦將變成整個歷險旅程的一部分。期間限定的「皮克斯主題爆谷店」將於7月在小鎮大街百貨店登場，賓客可與演藝人員大玩互動，盡情選購充滿玩味的全新商品。

由樂園玩到酒店 延續奇妙旅程

準備好以各種方式，將玩樂精神由樂園延續至整個度假區！賓客可以跳入「迪士尼探索家度假酒店」的《海底奇兵》池畔休閒時光，或參與冒險飛屋手作班*。而這趟沉浸式旅程更將透過《反斗奇兵》主題便當製作班* 及扭扭氣球班* 等好玩活動，延伸至三間度假區酒店。

賓客可以搭配酒店連住兩晚7 折特別優惠，以及加購「Pixar 好友房間慶祝禮 」*及「Pixar 好友主題房間驚喜 」*，將酒店住宿升級為一個繽紛玩樂派對，一起歡樂過暑假！

*皮克斯主題酒店加購項目，2026/05/12起開放預訂；可瀏覽「香港迪士尼樂園度假區」官方網站查閱相關詳情。

提早計劃 迎接充滿活力的夏日

現在正是計劃夏日旅程的最佳時機，把握酒店住宿限時優惠、提早預訂餐飲及「迪士尼尊享卡」，享受日夜不間斷好玩體驗。即日起至09/30，凡購買「連玩2日門票」，即可憑正價1日門票多加港幣100元的優惠價錢，於有效期內連續入園2日；預訂香港迪士尼樂園度假區酒店住宿2晚以上，更可享房價7折特別優惠，與更多皮克斯好友見面互動，盡情玩到夠！

充滿活力的「皮克斯世界」已在香港迪士尼準備就緒，熟悉的面孔、溫馨的時刻及充滿樂趣的歷險，正等待你前來一同展開！

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