這5款小黃瓜食譜真的封神 讓妳在夏天維持清爽

編輯/李明真撰文

面對台北這種動不動就讓妝容融化的悶熱天氣，妳是不是也覺得胃口跟著薪水一起縮水了？這種時候，冰箱裡那幾根綠油油、價格親民的小黃瓜，就是夏天開胃的超級英雄。

別再只會把小黃瓜切片敷臉了，今天愛煮飯的小編要教妳五道「視覺與美味並存」的小黃瓜食譜，不用繁瑣的調味，也不用守在火爐旁滿頭大汗。只要掌握好比例，妳也能在自家廚房做出那種網美餐廳等級的高級感涼菜。

台式經典蒜辣醃黃瓜

這道菜好吃的關鍵不在於調味多複雜，而是在於妳有沒有耐心地把小黃瓜內部的多餘水分「逼」出來，這樣咬下去才會有那種「咔滋咔滋」的清脆聲。

比例：小黃瓜3根、鹽1小匙（殺青用）、二號砂糖2大匙、白醋2大匙、蒜末3瓣、大紅辣椒1根、香油少許、黑芝麻少許

做法：小黃瓜洗淨後用刀背輕輕拍裂，切成小段，撒入鹽抓勻靜置20分鐘。倒掉苦水，用白開水稍微沖洗並「擠乾」水分。最後放入砂糖、白醋、蒜末和辣椒片拌勻，冷藏2小時後滴上香油即可。也可以撒上黑芝麻增加香氣。

這種酸甜平衡中帶著蒜香的滋味，就是我們下班後的靈魂伴侶。

台式經典蒜辣醃黃瓜。圖/123RF圖庫

手撕拍黃瓜佐堅果碎

這道菜最迷人的地方在於「不規則」的斷面，它能讓醬汁滲透進去，口感比切片的更豐富。

比例：小黃瓜2根、淡色醬油1大匙、烏醋1大匙、辣椒油1小匙、碎花生或腰果適量

做法：豪邁地將小黃瓜拍碎後手撕成小塊。將醬油、烏醋、辣油調勻淋上去，最後撒上靈魂堅果碎。這道菜的脆度配上堅果的油脂香，讓妳能感受到食物的層次感。

優格蒔蘿小黃瓜沙拉

這道菜最適合想吃輕食當晚餐的時候，簡直是輕食界的香奈兒。

比例：小黃瓜1根、無糖希臘優格3大匙、檸檬汁1小匙、乾燥茴香少許、黑胡椒適量

做法：將小黃瓜削成極薄片，將優格、檸檬汁與香料拌勻，輕輕裹在黃瓜片上。茴香的特殊香氣會讓妳有種置身希臘海邊的錯覺。

韓風泡菜醃漬小黃瓜

如果妳樣喜歡追韓劇，這道紅通通、充滿層次感的韓式風味能滿足妳的味蕾。

比例：小黃瓜3根、洋蔥1/4顆、韓國粗紅辣椒粉2大匙、魚露1大匙、蒜泥1小匙、蜂蜜或砂糖1大匙、韭菜段少許

做法：小黃瓜切成約3公分的長段，並在中間劃十字（不切斷）。抹上少許鹽靜置軟化後洗淨抹乾。將所有調味材料調成糊狀，均勻塞入黃瓜的十字切口中。

冷藏半天後，那種甜辣交織的清爽感，配上一杯無糖綠茶，妳就是這條街最會生活的韓系小姐姐。

韓風泡菜醃漬小黃瓜。圖/123RF圖庫

清燉小黃瓜肉片湯

雖然我們追求冷盤，但偶爾也需要一點溫暖的湯水來撫慰勞累的心靈，尤其是在吹了一整天冷氣之後。

比例：小黃瓜2根、豬里肌薄片100克、薑絲少許、米酒1小匙

做法：小黃瓜切成滾刀塊。水滾後放入薑絲與小黃瓜燉煮5分鐘，維持翠綠色澤。最後放入豬肉片快速燙熟，滴入米酒提味即可關火。

這道湯品清澈見底，喝起來卻有種自然的甘甜，重點是不用高湯塊，食材本身就是最好的調味。

結語

做料理其實跟理財一樣，重點不在於妳投入了多昂貴的食材，而在於妳有沒有用對比例、選對策略。這五道小黃瓜料理，不僅能幫妳省下不少外食費，讓妳在享受美味的同時吃得安心。

生活再忙，也別忘了要在餐桌上對自己好一點。下班後花個十分鐘，妳就能為自己準備一桌充滿儀式感的晚餐。別再說妳沒時間下廚了，拿起那根小黃瓜，讓我們一起把平凡的日子過得有滋有味。

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