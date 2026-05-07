豐原蔬食推薦｜鴛鴦蔬食｜ 神明指定套餐太有梗！

還在想午餐、晚餐要吃什麼嗎？！不如來吃看看，我最近在豐原找到的寶藏蔬食小店『鴛鴦蔬食』，拌麵、拌飯、蒸蛋、炸物、素漢堡通通都有！重點！！每一樣都是好吃的，完全不覺得是蔬食店喔！

鴛鴦蔬食

地址： 420臺中市豐原區豐西里中山路526號

電話號碼： 04 2520 0331

營業時間：11:00–19:00（週三公休）

ＩＧ請點我...

老闆因天上聖母的指引，以及土地公連續三個聖杯的祝福，這家蔬食店就此展開了傳遞福氣的旅程

線上點餐掃這裡！

完整菜單

菜單品項、價位如有更動，請以店家為主

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神明套餐

如果你也是有點選擇障礙，不知道吃什麼，直接點神明套餐，主餐、湯品、飲品通通都有！

店內用餐環境

這家店就位在離廟東、豐原火車站不遠的富春國民小學對面，非常好找！

牆壁上有大大的菜單可以看，品項很多可以選擇

半開放式廚房，可以看到老闆忙進忙出，只有一人經營，人只要一多，就需要耐心等待美味的餐食

除了外帶，也可以進店裡享用喔！

旁邊的小櫃子，也有提供消毒過的餐具、素鬆等調味料

如果愛吃辣，很推薦跟老闆禮貌性索取自製的辣醬喔！

必點推薦｜蒸蛋系列

來這裡真的一定要點蒸蛋！我剛進店沒多久，外送平台來單，每筆訂單幾乎都有蒸蛋，而且他們家的蒸蛋吃起來超特別，口感不是一般滑嫩路線，而是帶點金沙感的綿密香氣，吃起來濃郁卻不膩口

推薦大家可以先吃一口原味，感受蒸蛋本身的香氣，接著再加入店家提供的素肉鬆一起吃，鹹香層次直接升級，越吃越涮嘴

愛吃皮蛋一定要試｜剝皮辣椒拌飯

這道我原本其實有點猶豫，因為平常我不是特別敢吃皮蛋味太重的料理。

結果沒想到這碗居然超可以！它是用剝皮辣椒搭配皮蛋一起調味，入口先是剝皮辣椒微微的香辣感，後面才慢慢帶出淡淡皮蛋香氣，整體非常順口，不會有太重的腥味問題，而且辣度很剛好，越吃越開胃，真的會忍不住一口接一口。

夏天超適合｜蕃茄櫛瓜拌麵

如果你最近天氣熱到沒胃口，那我很推薦點這道，店家的蕃茄系列餐點，都是使用新鮮蕃茄製作，所以吃起來不是那種厚重醬感，而是帶有自然酸甜與清爽感。

搭配櫛瓜一起吃，整體很有夏天感，清爽又耐吃

麵條老闆有特別挑過，不容易悶爛的類型，如果你是要外帶回家，完全不用擔心麵條到家就不Ｑ的問題喔！

新品推薦｜起司番茄拌飯

這道我真的有嚇到，原本看到名字以為會偏台式口味，結果一入口居然有種在吃義式燉飯的感覺，番茄的清爽酸香搭配起司奶香，味道濃郁卻不厚重，整體融合得很好，如果平常喜歡番茄系料理的人，我覺得這道可以直接點

炸物｜炸花枝排

原本以為是普通的素料，沒想到一吃驚為天人！！！！

吃得到花枝顆粒ＱＱ的口感，超級像花枝排，有吃過的都懂，推薦你去吃看看！這家豐原寶藏店家，推薦給你＾＾

一起看看影片吧！