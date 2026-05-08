【趣吧】2026峇里島旅遊全攻略！深度行程、交通、住宿推薦一次看



來到峇里島">峇里島～除了在 Villa 度假放空之餘，這座「眾神之島」還有更多值得發現的文化與冒險景點，無論你是想追求身心靈的平靜，還是挑戰刺激的叢林冒險，這篇峇里島旅遊攻略將帶你一次看懂2026年峇里島必玩的深度行程！



峇里島旅遊資訊

峇里島不僅是印尼最著名的度假勝地，更以獨特的印度教文化、壯麗的火山景觀與精緻的梯田聞名於世。

indonesia bali travel 1 ▲峇里島旅遊全攻略－德哥拉朗梯田 Alas Harum Bali

（圖／Canva）

峇里島天氣資訊：

這裡全年氣候溫暖，4月至10月為乾季，是觀光與水上活動如衝浪、潛水與浮潛的黃金時期；而11月至隔年3月為雨季，雖然午後常有陣雨，卻也是感受島嶼綠意盎然與享受高CP值飯店的最佳時機！

峇里島班機資訊：

目前台北直飛峇里島主要由中華航空、長榮航空和星宇航空提供服務，從桃園機場 (TPE) 出發至伍拉賴國際機場 (DPS)，單程飛行時間約5小時30分鐘～6小時。

峇里島簽證資訊：

台灣旅客前往峇里島可辦理落地簽證（VOA）或線上辦電子簽證 e-VOA，效期為30天，並準備好六個月以上的有效護照。

▲峇里島旅遊全攻略－漢達拉門 Handara Gate

（圖／Canva）

峇里島旅遊注意事項：

從2024年起，入境峇里島須填寫「健康通行證」SSHP及支付峇里島旅遊稅（約印尼盾15萬，台幣300元）旅客可以在入境時繳費，或是事先到官網或「Love Bali」APP線上繳費，抵達峇里島機場或港口時出示憑證及掃描即可。

印尼政府已全面開放所有國際機場及港口啟用「All Indonesia」入境整合系統 ，該系統整合移民、海關(ECD)及健康檢疫(SSHP)等入境申報流程，外籍旅客可於抵達印尼3日前上網填報，完成填寫後，請備妥系統產出之QR code，以供入境時查驗。

＊相關問題及最新資訊，請參考印尼政府網站資訊

台灣旅客前往峇里島可辦理落地簽證（VOA）或線上辦電子簽證 e-VOA，效期為30天，並準備好六個月以上的有效護照。

峇里島交通資訊：如何輕鬆遊島

▲峇里島旅遊全攻略－烏倫坦奴布拉坦寺(水神廟)

（圖／Canva）

峇里島當地沒有大眾交通運輸系統，道路小條、遊客多，熱門景點與市中心經常塞車，島上較少人為開發的路段（農村或山區等地帶）道路崎嶇、路徑狀況差，開車騎車對非本地人來說皆有難度。

選擇正確的移動方式能節省大量時間及體力：

私人包車（最推薦） ： 這是最省時、舒適的方式，事先預約專業司機，不僅行程彈性，也能避開繁瑣的議價過程，安全有保障，還能事先客製化路線。>>> 峇里島自由行遊程一覽

： 這是最省時、舒適的方式，事先預約專業司機，不僅行程彈性，也能避開繁瑣的議價過程，安全有保障，還能事先客製化路線。>>> 峇里島自由行遊程一覽 App叫車、計程車、租機車：這三種交通方式時間上較彈性、費用也通常也便宜，但偶爾旅客會遇到司機故意繞遠路，或多加價等行為，風險性較高。

峇里島旅遊景點：必訪美拍打卡

峇里島景點推薦#1 阿貢火山觀景台 Lahangan Sweet

▲峇里島旅遊全攻略－阿貢火山觀景台 Lahangan Sweet

（圖／Lahangan Sweet.com）

如果你想找一個「還沒被觀光客擠爆」的秘境，這裡真的會讓你驚艷。站在觀景台上，眼前就是峇里島最神聖的阿貢火山，雲霧像慢動作一樣在山間流動，整個畫面夢到不行。這裡不像天空之門那麼商業，反而多了一點野性與純粹，很適合喜歡安靜、想拍出「與眾不同」大片的人。

推薦行程：峇里島東部一日遊（Google搜尋【趣吧】）

行程亮點：結合天空之門與火山觀景台，一次收集峇里島最經典與最秘境的兩種風景，從神聖到壯闊，一天拍好拍滿。

阿貢火山景觀台地點資訊：

Google評分：4.6 ★★★★☆

景點電話： +62 877 35908092

+62 877 35908092 景點地址：Banjar Dinas Gulinten, Bunutan, Kec. Abang, Kabupaten Karangasem, Bali 80852, Indonesia

>>>更多峇里島套裝行程

峇里島景點推薦#2 天空之門 Lempuyang Temple

▲峇里島旅遊全攻略－天空之門 Lempuyang Temple

（圖／Canva）

說到峇里島最經典照片，幾乎就是這裡了。那扇像通往天空的門，搭配後方的阿貢火山，怎麼拍都像走進另一個世界。不過現場排隊拍照是基本款，但也因為這樣，每個人都能帶回一張「人生必備」的峇里島神照。

推薦行程：峇里島IG打卡專車（Google搜尋【趣吧】）

行程亮點：安排專車直達＋順遊火山觀景點，省去交通與排隊焦慮，把時間留給拍照與感受這份神聖氛圍。

天空之門地點資訊：

Google評分：4.0 ★★★★☆

景點地址：Jl. Pura Telaga Mas Lempuyang, Tri Buana, Kec. Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia

峇里島景點推薦#3 烏魯瓦圖廟 Pura Luhur Uluwatu

▲峇里島旅遊全攻略－

烏魯瓦圖廟 Pura Luhur Uluwatu（圖／@Roainamini, Pixabay）

這座廟厲害的不是廟本身，而是它的位置——直接蓋在懸崖上！一邊是無邊無際的印度洋，一邊是夕陽慢慢沉入海平線，畫面真的會讓人安靜下來。傍晚還能看到超有名的「火舞表演」，配上海風與夕陽，氛圍直接拉滿。

推薦行程：峇里島南部海風一日遊（Google搜尋【趣吧】）

行程亮點：串聯峇里島南端最具代表性的經典行程，輕鬆收集懸崖神廟、偉大雕像與藍色海灘風景。

烏魯瓦圖廟地點資訊：

Google評分： 4.6 ★★★★☆

4.6 ★★★★☆ 景點地址：Jl. Pura Uluwatu, Pecatu, Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali, Indonesia

峇里島景點推薦#4 烏布皇宮 Puri Saren Agung

▲峇里島旅遊全攻略－烏布皇宮 Puri Saren Agung

（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

建於西元十六世紀，完整保存了印度教文化建築特色及精緻的石刻藝術，這裡不像一般宮殿那麼莊嚴，反而更像走進峇里島的日常生活。精緻的石雕、金色門扉，每個角落都很有味道。白天可以隨意拍照散步，晚上則搖身一變成為傳統舞蹈的舞台，文化感直接拉滿。

推薦行程：烏布復古探險一日遊（Google搜尋【趣吧】）

行程亮點：峇里島輕奢玩法：泛舟×鞦韆×吉普車×皇宮一次收集。

烏魯瓦圖烏布皇宮地點資訊：

Google評分： 4.3 ★★★★☆

4.3 ★★★★☆ 景點地址：Jalan Raya Ubud No.8, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571, Indonesia

峇里島景點推薦#5 聖泉寺 Pura Tirta Empul

▲峇里島旅遊全攻略－聖泉寺 Pura Tirta Empul

（圖／@Ismail Hamzah, Unsplash）

這裡不是「看景點」，而是「參與一場儀式」。當地人會一個個走過泉水池，低頭淨身，把不好的能量洗掉。你也可以一起下水體驗，過程很安靜、很療癒，甚至有點神聖。來過的人幾乎都會說：這不是觀光，是一種感受。

推薦行程：峇里島聖泉火山一日遊（Google搜尋【趣吧】）

行程亮點：專人帶領走訪聖泉×火山×梯田，一次蒐集峇里島傳統生活哲學「三和諧Tri Hita Karana」

聖泉寺地點資訊：

Google評分： 4.6 ★★★★☆

4.6 ★★★★☆ 景點地址：Jl. Tirta, Manukaya, Kec. Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali 80552, Indonesia

峇里島景點推薦#6 德哥拉朗梯田 Alas Harum Bali

▲峇里島旅遊全攻略－德哥拉朗梯田 Alas Harum Bali

（圖／Alas Harum Bali）

▲峇里島旅遊全攻略－德哥拉朗梯田 Alas Harum Bali

（圖／Canva）

這裡不是單純的梯田，而是「會玩」的梯田。除了經典的綠色層層稻田，還有超熱門的叢林鞦韆、鳥巢拍照點，甚至還能邊喝咖啡邊看整片山谷。想拍美照、想放空、想找點刺激，這裡一次滿足。

推薦行程：峇里島烏布愜意一日遊（Google搜尋【趣吧】）

行程亮點：走訪翠綠梯田與下午茶體驗，獨立包車不拼團，順遊走訪烏布皇宮、藝術市集與猴林路。

德哥拉朗梯田地點資訊：

Google評分： 4.4 ★★★★☆

4.4 ★★★★☆ 景點地址：Jl. Raya Tegallalang, Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali 80561, Indonesia

>>>更多峇里島套裝行程

峇里島旅遊住宿：三大豪華風格

峇里島住宿推薦#1 放鬆度假系

阿雅娜度假村 AYANA Resort Bali

▲峇里島旅遊全攻略－阿雅娜度假村 AYANA Resort Bali

（圖／AYANA Resort Bali官網）

AYANA Resort Bali 是金巴蘭著名的頂級五星綜合度假村，以其坐擁懸崖海景、絕美日落的 Rock Bar、14座特色泳池、以及超過19間國際餐廳的奢華體驗聞名。這座度假村最大特色是與相鄰的 RIMBA、AYANA Segara 和 Villa 共享園區內所有設施，融合傳統峇里島風情與熱帶海景，是蜜月與放鬆首選。

阿雅娜度假村地點資訊：

Google評分： 4.7 ★★★★☆

4.7 ★★★★☆ 店家電話： +62 361 702222

+62 361 702222 店家地址： Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali, 印尼

Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali, 印尼 店家官網：https://www.ayana.com/

峇里島住宿推薦#2 親子旅遊系

峇里島硬石酒店 Hard Rock Hotel Bali

▲峇里島旅遊全攻略－峇里島硬石酒店 Hard Rock Hotel Bali

（圖／Hard Rock Hotel Bali 官網）

Hard Rock Hotel Bali 位於庫塔海灘旁，是一家充滿搖滾風格的5星級度假村。飯店擁有418間客房、壯觀的室外游泳池、水上樂園，以及豐富的娛樂設施如沙灘排球、搖滾spa，非常適合親子旅遊。其地理位置優越，鄰近庫塔廣場及藝術市場，交通便利。

峇里島硬石酒店地點資訊：

Google評分： 4.6 ★★★★☆

4.6 ★★★★☆ 店家電話： +62 361 761869

+62 361 761869 店家地址： Jl. Pantai Kuta, Banjar Pande Mas, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361印尼

Jl. Pantai Kuta, Banjar Pande Mas, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361印尼 店家官網：https://hotel.hardrock.com/bali/

峇里島住宿推薦#3 深度野奢系

烏布嘉佩樂酒店 Capella Ubud

▲峇里島旅遊全攻略－烏布嘉佩樂酒店 Capella Ubud

（圖／Capella Ubud官網）

Capella Ubud 是享譽國際的頂級奢華帳篷度假村，隱匿於凱利基的熱帶雨林深處，由知名建築師 Bill Bensley 操刀，以19世紀歐洲探險家為主題，完美融合野奢生活的概念，享有頂級服務、私人泳池及叢林景觀，是全球公認的隱世度假天堂！

烏布嘉佩樂酒店地點資訊：

Google評分： 4.8 ★★★★★

4.8 ★★★★★ 店家電話： +62 361 2091888

+62 361 2091888 店家地址： Jl. RY Dalem, Keliki, Kec. Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali 80561印尼

Jl. RY Dalem, Keliki, Kec. Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali 80561印尼 店家官網：https://capellahotels.com/en/capella-ubud

峇里島旅遊行程：深度感官體驗

不想被走景點所侷限，想要一段更深層直達你感官與靈魂深處的峇里島獨特體驗，那這三組『深度感官體驗』，是你絕不能錯過的，從靈性療癒、能量修復與信仰生活的文化聖地尋訪，找到你的命定之旅。

【療癒】峇里島身心靈覺醒一日遊（Google搜尋【趣吧】）

▲ 五行瑜珈、金字塔音療，一趟由外而內的身心靈旅程

【工藝】峇里島五感創作一日遊（Google搜尋【趣吧】）

▲ 手繪蠟染、植物精油手作，一趟以感官為主軸的創作旅程

【文化】烏布皇室體驗一日遊（Google搜尋【趣吧】）

▲ 一日皇宮生活體驗！換上傳統服飾、走入峇里島皇室生活日常

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