日本東京現象級甜點「BLANCA」快閃晶華 夢幻巴斯克、焦香布丁與人氣薄餅，不用搭機，限期在台就吃得





【旅遊經 洪書瑱報導】







東京的 BLANCA（ブランカ） ，目前在日本甜點界是一種「現象級」的存在，甚至被日本網友譽為「一生必吃一次的夢幻起司蛋糕」，若一時之間無法至日本東京，現在不用抱撼了，「台北晶華」於母親節前夕，再度引進日本話題甜點──東京當紅網購甜點名店BLANCA（ブランカ），為本地饕客帶來在日本甜品界掀起搶訂風潮的「經典巴斯克」蛋糕、「Poquito巴斯克蛋糕三重奏」、「BLANCA布丁」，以及曾在東京麻布台Hills快閃店創下半年銷售5萬份的IG打卡熱點「焦香薄餅」，相關甜品即日起就吃得到，請把握5月31日前的供應期間，如何購買？除了至台北晶華一樓Regent Gift Shop，不方便至台北晶華或外縣市的民眾，還能「E」點就通，可利用「晶華美食到你家」線上訂購，「經典巴斯克」蛋糕全台都有宅配服務。





BLANCA之所以在競爭激烈的日本甜點市場脫穎而出，不得不提它強調「焦香即風味」的獨家烘焙技術，每一個蛋糕都由專業職人手工製作，確保巴斯克蛋糕上層面的焦化程度可以帶出整體的香氣。BLANCA的品牌主理人東鐵雄(Azuma Tetsuo)同時也是被譽為「日本第一西班牙料理餐廳」-- aca’的主廚，其餐廳連續四年蟬聯米其林一星，並於日本最大美食評鑑平台Tabelog連續5年榮獲Gold殊榮。餐廳內除了西班牙美食之外，源自巴斯克地區的起司蛋糕亦廣受歡迎，因外帶需求不斷攀升，主廚遂成立品牌並開設網路商店專售該明星商品，在未進行大規模宣傳的情況下，憑藉口碑即迅速走紅，被粉絲譽為「入手困難的幻之甜點」。











經典巴斯克





此次來台快閃主打的「經典巴斯克」蛋糕，嚴選北海道起司悉心烘焙，外層呈現如焦糖般的焦香氣息，內層則保有滑順濃郁的起司質地，形成外酥香、內柔滑的迷人對比，濃厚卻不膩口的風味來自起司本身的自然鹹香與細緻平衡，入口層次豐富且餘韻清爽。主廚推薦兩種品嚐方式：冷藏享用時口感柔滑濃郁，冷凍約兩小時後則呈現如冰淇淋般的細緻綿密，展現不同風格的甜點魅力。此一品向亦提供全台宅配服務，讓消費者不受地域限制均可享用。









巴斯克三重奏





同步推出的「Poquito巴斯克蛋糕三重奏」則是將經典蛋糕轉化「Poquito」在西班牙文裡所代表的迷你尺寸，希望提供消費者「少量多樣」的品嚐體驗。三款風味包括台灣限定的「rosa草莓」、融合京都百年茶舖一保堂的「抹茶」，以及由主廚選用黑糖悉心烹煮的「焦糖」口味。草莓款結合果香的酸甜滋味與白巧克力的滑順口感，層次飽滿且富有記憶點；抹茶款展現細膩茶韻與優雅甘苦，與巴斯克焦香交織出成熟風味；焦糖款則透過苦甜焦糖與起司鹹香的融合，呈現深邃且平衡的濃郁風貌。











BLANCA布丁





另一款人氣商品「BLANCA布丁」則以獨家「雙段烘焙」製法打造，表層焦香帶出微苦層次，內部則融合蛋香與奶油起司的濃郁風味，口感綿密滑順且富有深度。不同於一般偏甜布丁，其風味更偏向成熟大人系甜點，冷藏後享用更加滑順，若靜置一晚，風味更為濃縮，層次更顯厚實。









BLANCA薄餅





值得一提的是──此次主廚東鐵雄亦將親自帶領團隊於Regent Gift Shop現場製作「焦香薄餅」，透過二次烘烤技法打造外圍酥脆、內圍柔嫩的餅皮，巧妙展現品牌標誌性的焦香風味。內餡可選擇「原味」、「砂糖奶油」或「生火腿起司」，其中砂糖奶油版本以奶油的濃郁香氣搭配酥脆口感，呈現簡單卻極致的美味；鹹食款則以三種起司與生火腿堆疊風味，帶來宛如高級鹹派般的豐富層次。

此外，為延伸品牌體驗並打造更完整的用餐情境，台北晶華酒店同步於二樓上庭酒廊推出內用套餐，將BLANCA經典甜點轉化為精緻下午茶組合。消費者可於優雅舒適的空間中，享用「Poquito巴斯克蛋糕搭配BLANCA布丁」或「焦香薄餅」等主廚現做甜點，並可任選咖啡或紅酒佐餐，感受「焦香即風味」的品牌核心。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，台北晶華酒店持續透過精準選題與國際品牌合作，引進兼具「食」尚潮流與美味品質的餐飲體驗。此次攜手日本幻之甜點BLANCA，即是期望透過晶華於國際美食界的豐沛人脈，為台灣甜點市場注入新意，在滿足饕客味蕾的同時，也持續拓展品牌視野與餐飲實力。

以上圖片：台北晶華提供



