「鳴日廚房」再升級 最新三大亮點報你知！

鳴日廚房迎來全新升級版本，聚焦三大亮點：首度停靠宜蘭南澳車站、全新在地星級盛宴，以及仲夏微醺主題活動。（圖／雄獅旅遊）

【旅遊經 洪書瑱報導】

頂級觀光列車「鳴日號」升級版「鳴日廚房」，以五星級移動饗宴體驗聞名，深受市場肯定。據統計，鳴日廚房旅客滿意度高達95%，更吸引外籍旅客慕名而來，以美國華僑、日本、香港及馬來西亞等為主。為持續深化服務體驗，今夏起雄獅旅遊、臺灣鐵路公司與君品Collection升級打造「鳴日廚房」全新升級版本，聚焦三大亮點：首度停靠宜蘭南澳車站、全新在地星級盛宴，以及仲夏微醺主題活動。

相關行程一日遊首度停靠「南澳車站」，帶領旅客走入最美的友善小漁村及深入探訪苦茶油產業、二日遊則分別推出東部瑞穗與西部新營等行程路線，並搭配仲夏主題邀請調酒師打造鳴日特調酒會。最新菜單選用宜蘭蔥、櫻桃鴨、花蓮豬等在地食材，結合中西料理技法，推出「海皇三重奏」、「熱石海鮮湯」、「馬告紅酒燉和牛頰」，以及創意擬真的「台灣烤玉米」等精緻料理。





亮點一：觀光列車深耕在地、首度停靠隱藏版南澳小鎮探訪漁港文化









首度停靠南澳車站，規劃走訪「朝陽漁港」，了解地方創生的發展軌跡與轉型歷程，造訪茶籽堂於南澳打造的苦茶油文化場域「茶籽堂製油所」。（圖／茶籽堂）





觀光列車長期致力於規劃深度旅遊，帶領旅客探訪台灣各角落的在地故事。此次特別選址資源豐沛的「宜蘭南澳」，鎖定當地具代表性的小鎮漁業與台灣莊園級苦茶油產業特色場域。規劃走訪「朝陽漁港」，了解地方創生的發展軌跡與轉型歷程，造訪「茶籽堂」於南澳打造的苦茶油文化場域「茶籽堂製油所」。現場除品鑑臺灣大果苦茶油外，亦能品嚐朝陽小舖結合在地食材研發的西西里咖啡與酥炸花枝丸。

亮點二：星級主廚聯手操刀、必吃海皇三重奏、端午限定艾草鹹蛋黃戚風蛋糕









鳴日廚房最新菜單，東部一日午餐菜色。（圖／雄獅旅遊）



列車美食由三星頤宮行政主廚陳偉強與名廚王輔立聯手操刀，以中西交融的料理手法，將鐵道沿線的食材，如宜蘭蔥、櫻桃鴨、花蓮豬等在地食材轉化為星級盛宴。本季主推「海皇三重奏」，將龍蝦以台式蒜蓉、原民香椿與西式蝦膏等三種料理方式呈現海鮮的鮮甜。







「熱石海鮮湯」運用原住民傳統石煮法，並融合法式工法淬鍊蝦殼精華，將草蝦、小卷與蛤蜊的鮮甜層層釋放於厚實湯底；「山林石澗海味珍寶」以來自宜蘭有機糙米、閹雞與干貝慢火熬煮 8 小時，入口感受米香與雞湯交融的醇厚滋味；「馬告紅酒燉和牛頰」則選用頂級和牛，以花東山林香料「馬告」慢火燉煮，利用其淡雅的檸檬清香平衡油脂，肉質口感溫潤滑順。





餐後甜點以傳統與創新為靈感，推出取材夜市文化造型擬真的「台灣烤玉米」慕斯，以及雪茄造型的可可巧克力脆餅。同時，因應時令變化，打造期間限定「鹹蛋黃艾草戚風蛋糕」與「端午鹼粽佐小農蜂蜜」，在鹹甜交織間呼應節慶氛圍，讓傳統元素在甜點中呈現出不同層次的驚喜。





下午茶套餐延續在地食材風味，推出將宜蘭鮮蔥香氣融入酥香餅皮的「宜蘭圓舞曲」，以及結合原民剝皮辣椒風味的「小米甜甜圈」；「晨霧琥珀凝凍焦糖布丁」則選用宜蘭友善平飼雞蛋與瑞穗鮮乳製作，全程未加一滴水，呈現濃郁奶香與甜而不膩的細緻口感。





亮點三：仲夏微醺主題品夏日特調、宿瑞穗天合「南歐莊園」深化旅程質感









鳴日廚房東部二日遊，規劃入住位於花蓮縣瑞穗鄉群山之中的瑞穗天合國際觀光酒店，連續六年榮獲票選「全台最美飯店」，享限定鳴日主題房卡與瑞穗天合黃金湯泡湯粉禮盒。（圖／瑞穗天合國際觀光酒店）



一日遊首度停靠南澳車站，帶領旅客走入朝陽社區，漫步街區與漁港周邊，探索漁港慢生活，每人18,800元起；二日遊部分以「仲夏微醺」為主題，邀請調酒師登上列車，打造鳴日廚房限定特調酒會。其中西部二日「府城慢饗」串聯洲南鹽場與新營糖廠，帶領旅客認識重要調料來源，安排入住臺南遠東香格里拉飯店。









團體行程以「產地至餐桌」為設計核心，規劃走訪陶錫工藝，認識日常器皿與廚具原材料。（圖／雄獅旅遊）





此外，東部二日「山與海的邂逅」規劃春日織羅部落走讀與手做「米彩繪」體驗傳統文化，或走訪陶錫工藝空間，認識日常器皿與廚具原材料，夜晚入住位於花蓮縣瑞穗鄉群山之中的瑞穗天合國際觀光酒店，其酒店連續六年榮獲票選「全台最美飯店」，並兩度獲頒交通部觀光署「卓越五星」標章，為全台唯一獲此殊榮的卓越五星溫泉度假酒店。酒店擁有得天獨厚的「黃金湯」，從室內到戶外108湯池的金色水樂園，以及三溫暖裸湯區，各式水療按摩池、烤箱、蒸氣室等豐富設施，旅客更享限定鳴日主題房卡與瑞穗天合黃金湯泡湯粉禮盒，並於晚間特別安排PRIME ONE牛排館享用晚餐，打造難忘的奢華度假時光，二日遊每人41,900元起。相關資訊可至網頁(https://event.liontravel.com/zh-tw/railtour/themovingkitchen)查詢！

提醒您，喝酒不開車、開車不喝酒、安全有保障！