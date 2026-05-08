韓國仁川最新地標「The sky 184」今(7)日正式開幕 與韓國同步開箱！

The sky 184與青羅天空大橋今(7)日開幕(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】





台灣近期這座全球跨度最長的「單塔不對稱斜張橋」將開通，加上日前為5月12日通車提前進行暖身，推出上橋野餐體驗等系列活動，受到矚目！無獨有偶，韓國位於永宗島(仁川機場所在地)也有一座新橋樑受到國際矚目──那就是連接仁川永宗島與青羅國際都市的「青羅天空大穚」，而這座橋最特別是它不只擔住「車輛交通」角色，同時也可讓遊客行走、慢跑或單車騎乘，同時扮演著地標、交通、休閒、運動、娛樂等多功能景點。橋樑與橋上「The sky 184 」今(7)日開幕，絕對是仁川及韓國最新的旅遊景點，旅遊經記者將和國人，與韓國同步開箱，一同見證這新景點風華！









The sky 184展望台可用上帝的視角觀看「青羅天空大橋」！(攝影：洪書瑱)







「青羅天空大橋」不僅擔任交通要道角色，也承載著運動與休閒的能力！(攝影：洪書瑱)







「青羅天空大橋」單車騎乘(攝影：洪書瑱)







「青羅天空大橋」不僅可供車輛行駛，亦可供路人行走及慢跑及單車騎乘！ (攝影：洪書瑱)







The sky 184(攝影：洪書瑱)







「The sky 184」有三座不同高度，亦被稱為海陸空「展望台」。(攝影：洪書瑱)







「The sky 184」有三座不同高度，亦被稱為海陸空「展望台」。(攝影：洪書瑱)





「青羅天空大橋」是仁川連接永宗島的第三條跨海大橋，全長 4.68 公里，標榜為全世界最大、最高的橋樑，而且與傳統大橋最大的不同，是這座橋樑的多功能設計，不只是讓車輛通行，這座橋還有寬達 4 公尺的「行人步道」、「自行車道」，讓遊客可以悠閒地在海上散步。而對遊客而言最「遊」看頭就是「The sky 184」！「The sky 184」有「海、陸、空」三個不同高度的展望台與文化空間！其中最高的展望台位於大橋主塔頂端，海拔高度達「184.2」公尺，故取名為「The sky 184」，此展望台已獲得金氏世界紀錄認證，成為目前「全球最高的海上橋樑展望台」，其高度約為「雪梨港灣大橋」(澳洲跨年煙火秀，海港大橋與雪梨歌劇院是著名的跨年景點)展望台（87公尺）的兩倍。









「青羅天空大橋」下也是一處文化休閒空間，橋下橋面在暑假後，化身為螢幕，將投放影片，供遊客欣賞(攝影：洪書瑱)







「青羅天空大橋」下也是一處文化休閒空間，橋下橋面在暑假後，化身為螢幕，將投放影片，供遊客欣賞 (攝影：洪書瑱)







「青羅天空大橋」下也是一處文化休閒空間(攝影：洪書瑱)





展望台可 360 度俯瞰西海海景、仁川國際機場，天氣晴朗時甚至能遠眺首爾的南山塔與樂天世界塔。另外，值得一提的是──「青羅天空大橋」橋下橋面將化身為螢幕，暑假期間起將放映影片，遊客可在廣大的文化空間欣賞影片及燈光大秀！而最令喜愛極限運動的遊客喜歡，當屬「Edge Walk」，遊客需穿戴安全措施的衣服隨著索具，在於「184」公尺高度，在寬 1.5 公尺、長約 60 公尺，在沒有護欄的環形步道挑戰高空邊緣漫步，且地板採用鋼網設計與透明地板，讓遊客直擊下方 184 公尺的地面及海面，挑戰極限與膽量。









「The sky 184」不僅是展望台也是一處文化空間(攝影：洪書瑱)







「The sky 184」，此展望台已獲得金氏世界紀錄認證，成為目前「全球最高的海上橋樑展望台」(攝影：洪書瑱)







可以居高臨下觀看仁川，天氣晴朗時甚至能遠眺首爾的南山塔與樂天世界塔(攝影：洪書瑱)







「The sky 184」之「Edge Walk」 5 月 15 日開放體驗 (攝影：洪書瑱)





這座「青羅天空大橋」與「The sky 184」，將仁川的交通功能與觀光設施完美結合，是前往仁川旅遊時，除了仁川機場周邊飯店外最新亮點。提醒遊客，相關「青羅天空大橋」和「The sky 184」予今(7)日開幕，「Edge Walk」開放時間為 5 月 15 日，其中大橋與「海」、「陸」兩座展望台免費對外開放，第三座184公尺被稱為「天空」的展望台，採預約制，登塔費用為 15,000 韓幣，展望台 + Edge Walk費用約 60,000 韓元，仁川市民享半價優惠。









The sky 184所看到的韓國仁川「永宗大橋」(攝影：洪書瑱)







The sky 184所看到的韓國「仁川大橋」(攝影：洪書瑱)







「青羅天空大橋」(攝影：洪書瑱)





仁川機場在永宗島，目前連接「永宗島」（仁川國際機場所在地）和韓國陸地的橋樑主要有 3 座。這三座橋樑不僅是交通要道，也因為其壯觀的建築設計與西海美景，成為了知名的旅遊與攝影地標。第1條聯外橋樑為2000 年通車，連接仁川廣域市西區與永宗島的「永宗大橋」，是世界首座大型「自錨式懸索橋」，外觀參考了傳統韓國房屋的瓦片曲線，展現民族特色。永宗大橋總長達4.4公里，為道路與鐵路兩用的橋樑，橋樑下方還可供一噸等級的船隻通過，為世界上第一座三度空間的自碇式吊橋，是遊客拍照的熱門地點，觀景台也能眺望壯麗的夕陽。

第2座橋為2009 年通車，連接仁川松島國際都市與仁川機場的「仁川大橋」，仁川大橋全長21.38km，是韓國最大、最長的橋樑，也是世界第7長的橋樑。雙向六線道的仁川大橋，橋柱高達230.5m，相當於首爾63大廈的高度，其規模由此可見一斑，是攝影愛好者捕捉「橋影」與夕照的最佳地點。若在松島一側，可以從「G-Tower」觀景台或「仁川大橋紀念館」遠眺整座大橋橫跨海面的震撼景象。而第3座跨海大橋就是今(7)日開幕的青羅天空大橋，將是最具備話題性的景點，而這三座橋樑共同構成了永宗島的交通骨幹，也展現「仁川」這座城市通往國際都市的重要橋樑！









行腳節目主持人「廖科溢」是台灣踏上「青羅天空大橋」與「The sky 184」與「Edge Walk」首位台灣主持人(攝影：洪書瑱)





想感受仁川最新景點旅遊風采嗎？台灣行腳節目主持人「廖科溢」是台灣踏上「青羅天空大橋」與「The sky 184」與「Edge Walk」首位台灣主持人，其節目《台灣人的旅程韓國人的故事 仁川篇ep2》將在5月23日「華藝中文台」首播！









