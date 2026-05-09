淡江大橋將通車！ 航海王助陣，雙層觀巴邀遊，首發團出動，亮點一次看！





【旅遊經 洪書瑱報導】

淡江大橋橫跨淡水河口，連接新北市的淡水區與八里區，是北台灣備受矚目的指標性交通建設，將於5月12日正式通車，是已故普立茲克建築獎得主、國際知名建築師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）事務所設計，是目前全球跨度最大的「單塔不對稱斜張橋」，設計上考慮到淡水夕照的景觀，主橋塔巧妙避開日落方位，讓遊客在欣賞夕陽時不會被橋塔遮擋，而且還是座多功能橋樑，不僅供汽車與機車通行外，還預留了淡海輕軌延伸線的空間，並設有自行車道與人行道等，同時也帶來了觀光契機。









夕照映照淡江大橋與水岸景致，橘紅天色與橋體光影交織，呈現迷人河口風光。







新北市政府觀光旅遊局為迎接「淡江大橋通車」歷史時刻，跨界聯名全球超人氣IP《航海王》，巨型魯夫、千陽號現身，另，活動特別結合淡水及八里商圈，推出充滿驚喜的「電子集章」AR集章活動！只要集滿六個圖章，即可前往兌換點兌換限量版的《航海王》特製圓扇。







新北市政府觀光旅遊局為迎接「淡江大橋通車」歷史時刻，跨界聯名全球超人氣IP《航海王》（ONE PIECE），於5/16（六）至7/12（日）隆重推出「2026淡江航海趣」活動！活動首日（5/16）晚上6點半為活動啟動記者會，全臺粉絲與民眾可一同見證淡海新航線的開啟。活動視覺震撼力十足，日本東映特別授權全臺首見、高達6.5公尺的「巨型二檔魯夫」搭配驚喜聲光秀震撼現身，會場更打造全臺首座高達12公尺、可登上甲板的「千陽號」主燈燈光秀，並設置喬巴、電話蟲、惡魔果實等許多航海王經典裝置在活動會場供民眾打卡，讓民眾在淡水河畔感受熱血冒險氛圍。







新北市觀旅局為配合淡江大橋通車，已有多家旅行社規劃推出相關遊程，並整合旅行社推出淡江大橋主題首發團，且串聯旅宿業者推出多項優惠方案，相關旅遊資訊已陸續上架，提供民眾上橋體驗且串聯周邊景點的旅遊選擇。

一、辰社旅行社：







移動的觀景台！青春山海線景觀雙層巴士車身吸睛，彩繪融合野柳女王頭、富貴角燈塔與淡江大橋，滿載新北濱海意象。







搭乘青春山海線景觀巴士，沿北海岸行進，可從高視角飽覽山海交織的壯麗風光，體驗輕鬆舒適的旅遊方式。







全日遊程貼心規劃午餐、下午茶及晚餐。晚餐贈送紫薯於你～蒲燒鰻主廚炒飯，運用北海岸新鮮食材，讓味蕾極致享受。







青春山海線景觀雙層巴士行經遊程路線圖。







為迎接 2026 年淡江大橋通車新契機並深度推廣青春山海線品牌，新北市政府於今年特別推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，遊程串聯了萬里幸福廣場、維納斯海岸、野柳地質公園、金山老街、富貴角燈塔及芝蘭觀景平台及淡江大橋等經典景點，結合自然地景、人文歷史與在地美食，內容豐富且具故事性。行程價值2,188元，限量優惠價988元，主打高CP值的沉浸式旅遊體驗，透過高視角觀景與隨車導覽，帶領旅客以不同角度感受山海風光。而行程最大亮點在特別規劃行經淡江大橋的路線，讓旅客在車上即可欣賞到壯闊的橋體設計和淡水的日落。景觀雙層巴士的首發團訂於5月12日，後續固定每週六、日發車，民眾可透過線上報名系統（https://redrabbittravel.com.tw/news/show/22580773022723023663）預約。

二、大島台灣通車首發團：









挖仔尾自然保留區漁舟靜泊，紅樹林生態與遠山天際交織成寧靜水岸風景(故事台灣旅行社提供)





將邀請民眾共同見證這一重要時刻，並安排走訪淡水挖仔尾自然保留區，結合自然景觀與人文地景，規劃輕鬆且富有交流意義的小旅行。



三、原森旅行社：







推出「淡江大橋‧淡水百年風華漫遊之旅」，正開放報名（https://ecotour.tw/DanjiangBridge-fb）。行程融合淡水歷史人文景點、雲門舞集園區導覽及河岸餐廳午餐等內容，並於通車期間提供9折優惠，費用包含：交通、餐食、導覽及保險等服務。





為了讓遊客感受淡江大橋及周邊景點的魅力，活動同步推出充滿驚喜的AR「電子集章」任務，民眾只要跟著尋寶地圖，使用手機掃描隱藏的專屬QR Code，就能透過AR互動在手機上收集各式專屬圖章，集滿六枚圖章即可兌換限量版的《航海王》特製圓扇（每人每日兌換限一把）。5月中旬至7月，還結合淡水及周邊旅宿業者推出期間限定優惠方案，涵蓋飯店及民宿等多元住宿型態，提供住房折扣、住宿專案及餐飲優惠等內容，鼓勵民眾延長停留時間。相關優惠內容及適用條件，將依各業者公告及官方網站資訊為準。













野柳石光夜訪女王







白沙灣消暑時光







觀音山硬漢嶺俯瞰淡水河口





淡江大橋通車後，將進一步串聯淡水、八里及北海岸觀光資源。北觀處表示，旅程可自觀音山出發，登上硬漢嶺遠眺台北盆地與河海交會的壯闊景致，感受山海交織的壯麗視野；再前往淡水、八里地區，沿海岸線一路北上，串聯多處國際級景點，形塑完整且多元的旅遊動線。









淺水灣夕陽







萬金自行車道慢騎時光





沿線景點豐富多元，包括：以奇岩地貌聞名的野柳地質公園，以及台灣本島最北端的富貴角燈塔，展現地質、生態與歷史文化的多重魅力。旅程尾聲則可走訪淺水灣，在海岸咖啡與夕陽美景中，享受悠閒自在的慢旅時光。另，觀音山的壯麗地景、淡江大橋的現代工程美學，到北海岸豐富的自然與人文資源，完整展現出台灣山、河、海交融的多層次樣貌。此外，北觀處也推薦民眾搭乘台灣好行皇冠北海岸線或騎乘自行車暢遊北海岸自行車道，以低碳方式串聯各大景點，推動低碳永續旅遊，打造更友善環境的旅遊體驗，並進一步體驗結合自然、人文與移動方式的慢旅新模式，為整體觀光注入嶄新動能。

新北觀旅局、北觀處提醒，相關遊程及優惠資訊已陸續公告上架，名額及優惠期間有限，建議民眾提早查詢並規劃行程，把握淡江大橋通車後的全新旅遊體驗。相關旅遊及活動訊息，可至淡江大橋(https://djbridge.thb.gov.tw/)；新北市觀光旅遊網(https://tour.ntpc.gov.tw/)、「新北旅客」Facebook粉絲專頁或官方Instagram查詢；或至北觀處(https://www.northguan-nsa.gov.tw)、北觀粉絲團-幸福北海岸查詢！

以上圖片：新北市政府觀光旅遊局及北觀處提供