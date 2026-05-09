仲夏祕境之旅／迎向美麗與新生 立陶宛「晨露儀式」

在立陶宛古代儀式之都「克爾納韋」進行的「仲夏節」。 圖：Vytautas Daraskevicius（Go Vilnius）／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】象徵一年中最短夜晚的營火、花冠與古老儀式，將於今年6月重返立陶宛首都「維爾紐斯」（Vilnius），邀請旅人親身參與這場延續至今的前基督教波羅的海傳統慶典。你是否曾想過，在午夜時分於河流、湖泊中沐浴，或在清晨時翻滾在沾滿露水的草地上？這些正是立陶宛「仲夏節」仍持續實踐的古老儀式之一。根據統計，全球有73%的旅客正在尋找真實且在地的體驗，而立陶宛「仲夏節」（Lithuanian Midsummer）正是這樣的存在。

在北歐各地，仲夏節廣受慶祝－包括瑞典的「五月柱舞」（Sweden’s maypole dances）、愛爾蘭與英國的營火活動，然而立陶宛的「晨露儀式」（Joninės，亦稱其異教名稱『Rasos』，於06/23-06/24舉行）被認為是象徵意義最為豐富的慶典之一，深植於前基督教傳統之中。作為歐洲最後一個於1387年才接受基督教的國家，立陶宛至今仍保有與自然、季節與儀式之間極為深刻的連結，這份連結在每年6月尤為鮮明。

▲晨露儀式。 圖：Vytautas Daraskevicius（Go Vilnius）／提供

晨露儀式過程：

．赤腳漫步：年輕女孩會赤腳走在濕漉漉的草地上，讓身體直接接觸晨露。

．收集晨露：女孩們會用白布或手帕收集草尖上的晨露，然後用來洗臉。

．採集花草：在收集晨露的同時，人們會採集各式各樣的野花和草藥，編織成花環。

在傳說中，這一刻，自然界的力量達到頂峰，體現了古老立陶宛人對自然、神靈的崇拜與敬畏。

獨特場域與三大儀式

維爾紐斯官方旅遊與商業發展機構「Go Vilnius」公關總監 Eglė Girdzijauskaitė 表示，「這項慶典的獨特之處，在於維爾紐斯本身就是歐洲最綠意盎然的城市之一，超過60%的面積被自然覆蓋，仲夏節不需要遠離城市，因為森林就在你身邊。」

根據民族學傳統，晨露儀式由三大元素構成：草藥、火與水。

立陶宛國家博物館民族學家 Audronė Daraškevičienė 指出，「在這一夜，野生植物被認為達到療癒能量的巔峰，因此女性會採集草藥，製作花環並讓其隨水漂流，用以占卜愛情。火焰則主宰整個夜晚，營火燃燒至天明，象徵驅邪並慶祝太陽的轉折；水則完成整個儀式－午夜沐浴與清晨沾露，被認為能帶來來年的健康、美麗與重生。」

其中最具代表性的傳說，是尋找神秘的「蕨類之花」。相傳這朵花只在仲夏午夜綻放，尋找過程需克服邪靈阻礙，而找到它的人將能洞悉人生方向。

▲立陶宛首都維爾紐斯舉行的「晨露儀式」。 圖：Vytautas Daraskevicius（Go Vilnius）／提供

▲立陶宛首都維爾紐斯舉行的「晨露儀式」。 圖：Vytautas Daraskevicius（Go Vilnius）／提供

維爾紐斯的慶典場域

在維爾紐斯，主要慶祝活動於距市中心約15分鐘的 Verkiai 區域公園舉行，數千名當地居民與旅客齊聚一堂，參與音樂、營火儀式、歌舞等活動。另一重要場地則是聯合國教科文組織列名的史前遺址「克爾納韋」（Kernavė，立陶宛古代儀式之都）。

Daraškevičienė 表示，「這場慶典的本質，是對光的極致禮讚。仲夏節象徵著太陽，充滿喜悅－對北方民族而言，我們對迎接日出的渴望極為強烈。光，是我們生命中不可或缺的存在。」

隨著日落延遲、日出提早，人們點燃營火、跳舞、編織花環並拋向高處或放入水中漂流，吟唱古老的「複音民謠」（sutartinės），並參與各式傳統儀式。

若想更深入理解這些儀式背後的意義，也可參加「立陶宛國家博物館」提供的導覽體驗，探索其中蘊含的象徵與文化。儘管德國或英倫群島亦有類似慶典，立陶宛的「仲夏節」依然獨樹一幟－如同斯堪地那維亞地區，其魅力在於延續至今的前基督教傳統與人們的高度參與性。

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