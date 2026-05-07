倉敷住宿 - TOP5倉敷溫泉飯店，靠近JR倉敷站精選

2026-05-07 10:17 After Thirty

倉敷住宿推薦｜帶你走進充滿歷史韻味的小城。倉敷自江戶時代為商人聚集地，明治時期因紡織業發展，如今融合工業與文化觀光。

受瀨戶內海溫和氣候與高梁川沃土影響，農漁業興盛；這裡同時擁有山海景致與白壁街屋、小橋流水的古樸風情。本篇精選優質住宿，帶你深入探索倉敷魅力。

倉敷住宿

1.敷站百夫長 SPA 飯店

倉敷站百夫長 SPA 飯店

  • IHG 洲際酒店集團旗下高級飯店，主打 Sleep Advantage® 安睡計畫，提供自選枕頭、芳香精油與舒眠指南，提升睡眠品質。
  • 客房採溫暖米色與木質設計，床墊結合 GelTouch® 與 AirCool® 凝膠泡棉，高樓層房型可享城市景觀並附行政酒廊使用權。
  • 房內備品齊全含膠囊咖啡機、入浴劑與蒸氣眼罩，並提供 24 小時服務；20 樓日本料理餐廳可一邊用餐一邊俯瞰岡山市景。

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2.Green Rich Hotel Kurashiki Ekimae

Green Rich Hotel Kurashiki Ekimae

  • 步行約 6 分鐘可達美觀地區、大原美術館、新溪園等景點，開車約 10 分鐘到三井 Outlet Park 與 Ario 倉敷，周邊景點集中、交通便利。
  • 館內約 120 間客房，採簡約現代設計，房型多元；推薦高階雙床房（約 35㎡）配 2 張雙人床與沙發，空間寬敞可全開行李。
  • 設有 24 小時雙股碳酸鈣人工溫泉「二股湯之花」，並提供 VOD 電視、空氣清淨機、自助備品區與 24 小時櫃台等完善設施，住宿機能齊全。

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3.Nagi飯店&酒廊-倉敷

Nagi飯店&酒廊-倉敷

  • 地點便利，步行 4 分鐘可達 Ebisu Dori 商店街與 7-Eleven，10 分鐘到三井 OUTLET 與 Ario，鄰近公車站與新幹線，適合作為岡山與瀨戶內旅遊據點。
  • 全館僅 8 間客房，22 點後門禁、無前台人員，環境安靜單純；客房為日式簡約 × 北歐風，配備 Alexa、空氣清淨機等，設計感十足。
  • 推薦 43㎡榻榻米雙床套房附陽台，空間寬敞舒適；提供免費貝果與精選飲品，並設共享休息室（備品、微波爐、遊戲），溫馨又便利。

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4.敷可可大飯店

倉敷可可大飯店

  • 地點優越，位於倉敷車站與美觀地區之間，步行約 10 分鐘可達大原美術館、三井 OUTLET 與 Ario，樓下即有咖啡廳，生活機能便利。
  • 設計融合在地特色，以牛仔布、町家烤杉與白牆打造風格空間，各樓層以四季主題呈現，並標配席夢斯床墊與空氣清淨機，住宿舒適度高。
  • 設施完善，含寬敞大浴場與半露天空間，並提供自助飲料與備品區；房型多元，豪華雙床房空間寬敞、採光佳，適合攜帶大型行李入住。

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5.敷花園一五飯店

倉敷花園一五飯店

  • 地點優越，步行 5 分鐘內可達美觀地區、阿智神社、大原美術館與便利商店，車程約 33 分鐘可到沙美海岸與圓通寺公園，鬧中取靜且交通便利。
  • 2023 年 3 月新開幕，共 107 間客房，挑高大廳搭配落地窗、大理石牆與吊燈呈現歐式典雅氛圍，客房配備空氣清淨機與 Shiseido 備品，簡約舒適。
  • 房型多元，推薦高階雙床房（26㎡）L 型空間與雙面採光設計，附沙發與長桌動線寬敞；另有戶外庭院與自助備品區（睡衣、保養品等），設施便利完整。

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中國地方旅遊文章

After Thirty

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喜歡旅遊，分享旅行故事

#溫泉 #訂房 #日本旅遊 #飯店推薦

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2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

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2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

FB粉專→https://reurl.cc/0o2mZk

IG→https://reurl.cc/Mvb2yn

旅遊BLOG→https://reurl.cc/7XeE7k


💙愛用好物分享

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Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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桃園市觀光導覽大使帶路！細品中壢舊城區的獨特魅力

桃園市觀光導覽大使帶路！細品中壢舊城區的獨特魅力

2026-04-25 10:46 夫子。旅食趣

歷史是現在與過去的對話，在時間的長軸上，散步是認識城市最簡單的方式，跟著「桃園市觀光導覽大使」的腳步，看中壢舊城區的雪泥鴻爪，走訪充滿藝文氣息的「壢景町」與「壢小故事森林」，走進全國首座以河川為主題的「老街溪河川教育中心」，探索隱身於巷弄深處，充滿長屋美學的「巷仔46文化共享空間」，品味中壢車站商圈職人堅持的美味。

「桃園市觀光導覽大使 邀您漫步中壢舊城區」活動全程步行約時九十分鐘，集合地點在中壢火車站前站出口 (中和路) 旁的旅遊服務中心。火車站旅遊服務中心內，設置有手機充電、免費 Wi-Fi 等設施方便旅客使用，也提供各種旅遊資訊，包括景點介紹、交通路線等，是你旅遊規劃行程的好朋友。

此次「桃園市觀光導覽大使 邀您漫步中壢舊城區」活動的導覽人員 Mika 老師 (Mika 老師 FB 專頁，搜尋：Mika小阿姨) 是「桃園市觀光發展基金會」培訓的桃園市觀光導覽大使之一，本身也是中壢區的在地居民，從小在中壢生長、就學、就業，熟悉中壢舊城區的發展軌跡與人文歷史，活動中透過步行走讀，用說故事的方式，帶領團員發掘中壢舊城區的獨特魅力。

中壢最早發展於老街溪河畔，舊名為「澗仔壢」，漢人進駐前為凱達格蘭族澗仔力社居住地，「澗」可能是原住民語的音譯，客家語會把溪流造成的谷地稱為「壢」。澗仔壢地處淡水與竹塹 (新竹) 之間，在交通不發達的清領時期是重要貨物集散與人員休息的交通樞紐，後發展出商業市街，日治時期改名為「中壢」便從沿用至今。步行中 Mika 老師指著位於延平路與中平路口的「台灣基督教長老教會中壢教會」建築表示，這四棟相連ㄇ字型建物建於民國 61年 (1972) ，高聳十字架建築立面，是許多中壢人的記憶地標。因為建築老舊已申請重建，老建築即將拆除，地方鄉親感到相當不捨。根據馬偕日記記載，馬偕也曾經來到中壢宣教，當時投宿的客棧就位於教會附近，他當時因為睡覺時會有動物跑進跑出，覺得環境十分惡劣，但是在走訪台灣各地後，卻確認這是最舒適的。

中和路往「壢景町」方向前進，途經復興路口 Mika 老師表示，民國 74年 (1985) 前後，原在台北中華商場經營的「北帥西服」因拆遷遂轉往中壢復興路，並號召同行進駐，形成「西服一條街」，全盛時期該路段曾有十七家西服店，訂製西服雖已式微，但目前仍有多家西服店仍在營業。

「壢景町」興建於日治時期昭和 16年 (1941)，園區共有三棟日式建築，日治時期為「中壢郡役所」的警察官舍，戰後轉為警察局中壢分局之警察宿舍。整修後的壢景町，目前由在地企業蕃薯藤進駐經營，轉型為結合藝文展覽與餐飲的城市故事館與附近的「壢小故事森林」、「中平路故事館」共同組成中壢的藝文故事廊帶。

A 棟「町之美」原分局長宿舍，保留作為展覽及藝文教育推廣空間。

B 棟「食當地」為餐廳，提供有機天然的自助餐點與特色套餐。

C 棟「買在地」為麵包店，販售有機農產品、手工麵包與文創商品。

壢景町

地址：桃園市中壢區延平路 627號

開放時間：A、C 館 週三至週日 11:00 – 18:00（週一、二公休）/ B 館（餐飲）週一至週日 11:00 – 20:30。

桃園警察局中壢分局與壢景町僅一街之隔，是民國 66年 (1977) 11月19日「中壢事件」發生地點，當時指控選舉作票的群眾包圍中壢分局，搗毀並放火燒毀警察局，而警方發射催淚瓦斯並開槍打死兩名青年。

興建於日治時期大正 6年 (1917) 的「壢小故事森林」，前身為中壢公學校教職員宿舍。園區內共有三棟建築物，分別為雙拼日式宿舍、單棟日式宿舍、連棟式磚造建築，提供閱讀、說故事、講座和食育空間等功能，目前由「財團法人桃園市真善美社會福利基金會」經營營運。

整建修復後的「壢小故事森林」園區保留珍貴老樹，並設計戶外二樓景觀平台，可欣賞日式黑瓦及閩式紅瓦特色。

壢小故事森林

地址：桃園市中壢區博愛路52號

營業時間：週二至週日 10:00–17:00（每週一休館）

老街溪和新街溪是中壢的重要河川，2006年桃園市政府開始了老街溪流域的治水工程，整修舊有的老街溪水管系統並開蓋老街溪，使其重新呈現原有面貌。在整治過程中，除拆除河上商場也打造了老街溪河岸公園，供民眾休閒使用，成為城市休閒新地標。

老街溪河川教育中心是全國第一個以「河川」為主題的教育中心，原本是兩棟客家三合院古老磚厝，經過改建後成為文史基地、探索河川的體驗場域以及永續發展的空間。入口處的水圳源頭土丘，模擬先民以修築梯田的方式，展現與大自然和諧共生的智慧。

磚造平房改建而成的「老街溪故事館」，門前菜圃、竹籬笆、天井、廚房大灶、外埕廣場，還原舊時農庄的生活場景，對於成長於都會的孩子來說，是個認識農村的好機會。

老街溪故事館旁的二層建築是「河川生態教育館」，是由新建鋼構建物包覆復原後的老屋。館內一樓展示主題為老街溪的介紹，參觀民眾可透過圖文看板、栩栩如生的模型、互動裝置，認識老街溪河川生態。二樓則是介紹老街溪歷時 120天的整治活化過程。

戶外的時空隧道溜滑梯充滿孩子的歡笑聲，溜滑梯高處入口的四支彩色大水管，分別代表老街溪流經的地域，龍潭、平鎮、中壢與大園 (出海口)。

原屋主的豬圈，牆面被保留下來，整建為廁所形成特色。

老街溪河川教育中心

地址：桃園市中壢區中原路58號

電話：03 422 1469

開放時間：09:00 - 17:00 (星期一休息)

「巷仔46文化共享空間」隱身於中壢民生路 44與 48號之間，一條寬度不足二公尺的窄巷中，是一棟建於 1950年 (民國 39年) 的六戶連棟鋼筋混泥土老建築。

入門後一條長廊左、右各三戶，各戶有獨立樓梯可上二樓，這是當年陳家曾祖母與其四代子孫近 40人共同居住生活的地方。老屋承載著超過一甲子的記憶，默默的見證了居住者的生活歷程，也看盡周邊民生市場店家的繁榮與搬遷，更是中壢老城區典型「長屋」建築美學的示範。

「長屋」內為求自然光與通風，長廊設有二座天井。

1990年代屋主陳家因房屋空間不足，且屋況日益老舊逐漸搬離，1994年後該屋即長期無人居住。2018年9月陳家第四代屋主陳俊有，以半退休方式返鄉投入中壢的文化保存工作，並說服家族長輩進行老宅整修，逐步將老宅變身為文史空間，記錄戰後民生市場、中山路戲院街的變遷與陳家家族史，並成立「巷仔46文化共享空間」以共享空間、共學地方及知識共育等行動策略，盼帶出對地方的影響。

巷仔46文化共享空間

地址：桃園市中壢區民生路46號 (由44號旁的小巷進入)

開放時間：每月最後一週的週六及週日的 10:00 - 17:00 或配合活動辦理期間，非開放時間請私訊巷仔粉專留言預約。

巷仔46文化共享空間，FB 專頁：https://www.facebook.com/alley46/?locale=zh_TW

[中壢車站商圈，特色伴手禮推薦]

中壢客家菜包以「Q彈外皮、飽滿鹹香內餡」聞名，被譽為「菜包之都」。客家菜包因其圓鼓鼓的外形酷似古早裝豬的竹籠又被稱為「豬籠粄」(以米做成的糕點，閩南族群稱作「粿」，客家族群則稱為「粄」)。客家菜包特色在於使用在來米與糯米混合製作，外皮不易濕軟，內餡常含蘿蔔絲、蝦米、油蔥，其中三角店、劉媽媽菜包及仁利菜包 (在地隱藏版) 皆為當地高評價名店。

三角店客家菜包

地址：桃園市中壢區中正路272號

電話：03 425 7508

營業時間：24小時 ( 週一至週日)

劉媽媽菜包店

地址：桃園市中壢區中正路268號

電話： 03 422 5226 / 03 422 6661

營業時間：24小時 ( 週一至週日)

仁利菜包

地址：桃園市中壢區民生路59號

電話：03 422 9924

營業時間：上午 6點半至晚間 6點半 (周一公休)

「醬媽媽芝麻專門店」是以現磨穀物醬為特色，主打天然無添加、不加糖的健康理念，其產品以接單後新鮮現磨著稱。現磨黑芝麻醬提供「粗研」與「細研」兩種口感，無糖純天然。純台灣花生醬使用在地花生製作，有無糖 (顆粒) 與微糖 (顆粒) 二種選擇，天然美味。綜合堅果醬，包含腰果、核桃、杏仁等，低溫烘焙研磨，營養均衡。

醬媽媽芝麻專門店 中壢門市

地址：桃園市中壢區中正路266號

電話：03 426 0520

營業時間：09:00 - 21:00 (週一固定公休)

「湯記口味肉鬆」老店，在地深耕超過一甲子，目前已傳承到第四代，創業過程從清末民初第一代的挑擔販售茶葉茶與杏仁茶開始，到經營雜貨店 (榮昌行) 兼售菸酒、愛國獎券，直到 1960年代正式轉型為肉鬆肉乾專賣店，見證了中壢舊城區商圈的興衰。(照片：第三代老闆娘湯玟琪)

「湯記口味肉鬆」嚴選食材堅持選用溫體黑豬肉製作肉鬆、肉乾，並強調健康取向主打低糖、無鹽 (僅使用少量的金蘭醬油代替鹽巴調味)、無味精、無防腐劑。肉乾採天然紅外線隧道機台配合人工半自動燒烤，肉鬆至今仍堅持手工烘炒，每鍋需耗時二至三小時。

推薦必買產品：原味手炒肉鬆、海苔芝麻肉鬆、厚片肉乾 (原味/黑胡椒) 與肉紙。

湯記口味肉鬆老店

地址: 桃園市中壢區大同路161號

電話: 03 422 7658

營業時間: 上午 8:00 - 晚上 9:00

「新珍香餅行」創立於日治時期昭和 4年 (1929)，店址原設於中壢第一市場，後於民國 40年 (1951) 遷至中平路現址。新珍香餅行從製餅、糖塔到目前專做酥糖。花生酥糖以精選雲林花生，堅持古法手工翻炒與研磨，搭配上等麥芽糖與白糖所製作，打造出「酥、香、脆、爽」且不黏牙的獨特口感，在中壢地區與鐮刀、牛雜並列為「中壢三寶」。

新珍香餅行

地址：桃園市中壢區中平路146號

電話：03 422 2653

營業時間 10:00 ~ 21:00 (週一至週日)

對「桃園市觀光導覽大使」活動有興趣的朋友，請持續關注「桃園市觀光發展基金會」FB專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565481373611

夫子。旅食趣

夫子。旅食趣

一沙一世界，一花一天堂，願用流暢的文字，最真實的照片，記錄世間的美好。

#觀光 #桃園旅遊 #美食探店 #打卡景點

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韓國現代百貨首度進軍中台灣！盤點13大韓牌快閃台中，中南部終於不用飛首爾

韓國現代百貨首度進軍中台灣！盤點13大韓牌快閃台中，中南部終於不用飛首爾

2026-04-30 16:49 女子漾／編輯周意軒
韓國現代百貨首度進軍中台灣！盤點13大韓牌快閃台中，中南部終於不用飛首爾 圖片來源：官方
韓國現代百貨首度進軍中台灣！盤點13大韓牌快閃台中，中南部終於不用飛首爾 圖片來源：官方

台韓百貨龍頭再度聯手！繼去年於台北信義區掀起韓流選品熱潮後，韓國現代百貨再度攜手新光三越，正式將「THE HYUNDAI X SKM POP-UP STORE」拓展至台中中港店，首度進軍中台灣，從5月1日一路快閃至7月26日，打造為期近三個月的韓系生活風格盛會。這不只是快閃店，更像是一場「把首爾搬來台中」的實體體驗。從聖水洞、汝矣島最前線的潮流品牌，到韓妞日常最愛的穿搭與美妝，一次集結13大人氣品牌，中南部消費者終於不用再羨慕台北。

不用飛韓國！台中變身「迷你聖水洞」

這次合作最大亮點，在於「選品式零售」的全面升級。以THE HYUNDAI Seoul為靈感，將韓國百貨最擅長的「風格策展」概念搬進台中，從服飾、包袋、美妝到生活選品，一站式整合成完整韓系生活場域。在機票價格持續高漲的現在，這樣的「在地韓流體驗」不只是購物，更是一種替代旅遊的新型態消費模式，也被業界視為百貨轉型的重要指標。

13大韓流品牌接力登場！每週都有新驚喜

這場快閃不是一次看完，而是「週週換品牌」，讓人忍不住一去再去。

（1）STAND OIL｜5/1–5/14

韓妞愛牌代表之一，這次帶來26SS「SO BREEZY」系列，還首度跨足鞋履。開幕更邀請《單身即地獄5》嘉賓金高恩站台，話題直接拉滿。

圖片來源：官方
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（2）MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD｜5/15–5/21

法國血統＋韓國爆紅的經典潮牌，這次把「聖水洞限定帆布包」直接空運來台，還祭出6折優惠，CP值直接炸開。

圖片來源：官方
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（3）SOMEWHERE BUTTER｜5/22–5/28

走可愛療癒路線，首度來台就推出「珍珠奶茶限定系列」，把台灣元素變成韓系設計，討論度直接拉高。

圖片來源：官方
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（4）SLOW.AND｜5/29–6/04

主打「剛剛好的優雅」，用最簡單的單品打造舒服穿搭，也是韓國女生日常愛牌之一。

（5）athé｜6/05–6/11

爆紅「蝴蝶結包」品牌，甜美又不失實用，僅限7天登場，是本檔最短也最搶手的一波。

圖片來源：官方
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（6）depound｜6/12–6/18

韓系生活感代表，把法式日常儀式感帶進日常穿搭與居家選品。

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（7）MUCENT｜6/26–7/05

中性極簡派代表，用低飽和色系打造高級感衣櫥。

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（8）23.65 & MTTIRÉ｜7/06–7/15

機能鞋＋生活風格品牌組合，走實穿與質感路線。

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（9）marie claire｜7/16–7/26

marie claire法式優雅代表，源自1954年法國的生活風格品牌，融合巴黎特有的內斂優雅與都會氣息，將巴黎風格帶進日常穿搭。

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中南部百貨戰正式升級　「體驗式購物」成關鍵

這次「THE HYUNDAI X SKM POP-UP STORE」不只是單純引進品牌，更重要的是把韓國最強的「內容型百貨模式」帶進台灣。從空間氛圍、品牌故事到消費體驗，全部都在強化「逛街這件事本身」，而不只是購物。對中南部來說，這也是少見的大規模國際選品進駐，預期將帶動新一波韓流消費熱潮，甚至改變百貨競爭模式。

活動資訊一次看
活動名稱｜THE HYUNDAI X SKM POP-UP STORE
時間｜2026年5月1日－7月26日
地點｜新光三越台中中港店 10樓天空廣場
#韓牌快閃

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51勞動節優惠懶人包！麥當勞、摩斯、全家、7-11買一送一 咖啡控快收

51勞動節優惠懶人包！麥當勞、摩斯、全家、7-11買一送一 咖啡控快收

2026-05-01 07:57 女子漾／編輯周意軒

5月1日勞動節要到了，對上班族來說最療癒的不是放假，而是「真的有省到」。今年2026勞動節優惠火力全開，從麥當勞摩斯漢堡全家便利商店7-ELEVEN，通通祭出超有感優惠，買一送一、咖啡買5送5、霜淇淋半價、珍珠奶茶最低30元，讓大家在報稅季也能有一點小確幸。女子漾幫大家整理最值得衝的勞動節優惠懶人包，咖啡控、甜點控、超商囤貨派通通先存起來。

文章目錄

麥當勞：買一送一＋咖啡買5送5最狂

麥當勞這次幾乎是全面開戰。即日起至5月3日，門市限定推出單點38元中杯飲品買一送一，手機點餐還有多項隱藏版優惠，像是購買超值全餐免費送吉事漢堡，單點麥克雞塊送小薯、勁辣香雞翅送蛋捲冰淇淋，連早餐控最愛的陽光蛋堡系列也直接送薯餅。更狠的是LINE官方帳號「隨買店取」，4月28日至5月11日推出金選咖啡系列買5送5，不管是金選美式還是金選那堤，冰熱都能選，等於直接幫上班族續命半個月。

摩斯漢堡：5/1限定咖啡買一送一

摩斯漢堡5月1日勞動節當天，只要購買大杯摩斯咖啡或大杯精選咖啡，就能享同品項買一送一，對每天靠咖啡開機的人來說，這波真的很值得衝。除了單日限定優惠，5月整月還推出「MOS超值省」，早餐最低59元起，像是摩斯貝果搭大杯冰紅茶只要59元，元氣牛肉蛋堡套餐79元；午晚餐漢堡搭飲料與點心，優惠價169元起。另外月亮薯條、大杯精選咖啡也有加10元多一件，午茶時段直接省一波。

全家：霜淇淋半價＋特濃拿鐵超划算

全家便利商店這次4月30日至5月3日，會員APP隨買跨店取推出Let’s Café大杯特濃拿鐵12杯510元、大杯特濃美式14杯510元，平均一杯超划算，5月1日至5月3日，Fami!ce霜淇淋還推出APP限定買二送二，49元系列4支只要98元，等於半價吃冰。另外5月1日至5月5日，實體店單筆消費滿688元，還能免費拿到「全家直立式發光招牌吊飾」，小小燈箱造型超可愛，直接成為社群打卡新寵。

7-ELEVEN：珍奶日最殺5折起

7-ELEVEN則趁著國際珍奶日全面出招。OPENPOINT行動隨時取從4月25日就先開跑，CITY PEARL系列飲品最低一杯只要30元，珍奶控根本直接失守。4月29日起連續14天，4款人氣珍珠飲品任選2杯99元，CITY TEA指定純茶還能免費加珍珠，不可思議茶BAR也能免費加粉角或珍珠。另外4月29日至5月12日，全新推出的皇家醇濃伯爵紅茶拿鐵、日本靜岡濃抹茶拿鐵，也有茶拿鐵系列任選2杯99元優惠，最近愛喝濃茶系的人一定要試。

#麥當勞 #摩斯漢堡 #7-11 #勞動節優惠 #全家便利商店 #7-ELEVEN

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