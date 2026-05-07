2026-05-07 02:13 冠婷生活趣
媽媽姓氏幾劃就送幾顆蛤蜊！台南北區聚餐餐廳推薦，附最新菜單
[台南母親節餐廳推薦]敝姓鍋台南海安店，台南北區聚餐餐廳推薦，媽媽姓氏幾劃就送幾顆蛤蜊！火鍋湯底推薦、火鍋主餐推薦、不踩雷單點菜色推薦、評價、最新活動資訊全攻略，附敝姓鍋台南海安店最新菜單
文章目錄
- 關於敝姓鍋台南海安店
- 敝姓鍋台南海安店在哪裡
- 敝姓鍋台南海安店環境與餐點特色
- 寬敞舒適用餐空間
- 兒童閱讀遊戲區
- 敝姓鍋台南海安店交通與停車資訊
- 敝姓鍋台南海安店交通指引
- 敝姓鍋台南海安店環境開箱
- 敝姓鍋台南海安店接待區
- 敝姓鍋台南海安店兒童閱讀遊戲區
- 敝姓鍋台南海安店自助區
- 敝姓鍋台南海安店用餐區
- 敝姓鍋台南海安店餐點內容
- 單點菜色推薦
- 酥炸銀絲卷 48元
- 酥炸鹽酥雞 68元
- 酥炸土魠魚 118元
- 火鍋湯底推薦
- 起司牛奶鍋 +70元
- 火鍋主餐推薦
- 國寶梅花豬 298元
- 剝皮辣椒炒雞鍋 368元
- 火鍋附餐推薦
- 滷肉飯 +15元
- 消費資訊
- 敝姓鍋台南海安店最新優惠活動資訊
- 2026/05/04~17膠原蛋白補滿滿
- 2026/05/09~10給媽媽愛的蛤蜊
- 敝姓鍋台南海安店評價好嗎
- 敝姓鍋台南海安店常見問題懶人包
- 敝姓鍋海安店在哪裡？好停車嗎？
- 需要預約嗎？如何訂位？
- 自助吧有哪些東西是吃到飽的？
- 適合帶小孩去嗎？有兒童椅嗎？
- 敝姓鍋台南海安店最新菜單
- 台南親子友善餐廳推薦相關資訊
- 品牌資訊
關於敝姓鍋台南海安店
「台南母親節餐廳推薦、台南北區聚餐餐廳推薦」
敝姓鍋台南海安店在哪裡
敝姓鍋台南海安店位於台南市北區海安路三段930號，近台南花園夜市，周邊好停車。
敝姓鍋台南海安店環境與餐點特色
寬敞舒適用餐空間
挑高的空間設計搭配明亮的採光，座位寬敞不擁擠，用餐體驗非常舒適，完全沒有傳統火鍋店的油膩感。
兒童閱讀遊戲區
店家貼心規劃了一區專屬兒童空間，提供兒童讀物與玩具。
敝姓鍋台南海安店交通與停車資訊
大眾運輸：台南市公車70右路，在文元里站下車，下車後走路2分鐘。
機車：海安路三段兩側皆劃有公有機車收費停車格。
汽車：文元國小地下停車場，走路10分鐘。
敝姓鍋台南海安店交通指引
聚餐最怕找車位？
可以選擇敝姓鍋台南海安店聚餐完全不用煩惱找不到停車位，開車可停放在走路10分鐘內的文元國小地下停車場。
敝姓鍋台南海安店環境開箱
還在找台南母親節餐廳嗎？
超寵粉的台南北區海安路三段的熱門火鍋店─敝姓鍋台南海安店，這次推出的寵媽咪優惠，超划算！
帶媽媽到敝姓鍋台南海安店用餐，消費滿520元媽媽的姓氏筆劃幾劃就送幾顆蛤蜊；媽媽幾年次就享鱸魚加購價幾元，例如：民國60年次等於鱸魚加購價60元。
敝姓鍋台南海安店接待區
在靠近門口的區域規劃候位區與擺放椅子，讓顧客在客滿等待叫號時，可以先坐著休息。
敝姓鍋台南海安店兒童閱讀遊戲區
小孩玩遊戲放電、大人吃飯充電！
當小孩坐不住時，閱讀遊戲區就是最佳去處，讓家長能暫時放下壓力，專心享受美味火鍋。
主要提供繪本閱讀與簡單遊戲空間，適合學齡前及國小低年級孩童，建議家長仍需在旁留意安全。
敝姓鍋台南海安店自助區
除了超狂的送蝦活動，敝姓鍋台南海安店的自助區更是誠意滿滿，從餐前開胃、餐間調味到餐後甜點，全都無限量供應。
現擠霜淇淋，最棒的是旁邊還有Q彈的珍珠可以自由添加。
準備了酥脆的餅乾，是小朋友在等鍋開前最愛的零嘴，也是大人的解饞小品。
各種基礎醬料一應俱全，獨立撈勺乾淨衛生，隨心調配出符合自己口味喜好的特製沾醬。
敝姓鍋台南海安店用餐區
走進敝姓鍋台南海安店，明亮的採光與現代感簡約裝潢讓人感到舒適，無論是情侶約會或是大型聚餐，這裡的空間感都掌握得很好。
規劃寬敞的4人、6 桌，不論是小家庭還是朋友慶生，座位動線都不擁擠，確保聊天與用餐的舒適度。
特別規劃單人座位區，想邊滑手機邊享受火鍋也完全不尷尬。
敝姓鍋台南海安店餐點內容
這次帶媽媽到敝姓鍋台南海安店過母親節，點了：
酥炸銀絲卷 48元
酥炸鹽酥雞 68元
酥炸土魠魚 118元
起司牛奶鍋 +70元
國寶梅花豬 298元
剝皮辣椒炒雞鍋 368元
滷肉飯 +15元
單點菜色推薦
酥炸銀絲卷 48元
外皮炸得金黃酥脆，但內層仍保有銀絲卷的柔軟與奶香味。
熱騰騰的銀絲卷吸附甜滋滋的煉乳。
酥炸鹽酥雞 68元
雞肉預先醃漬入味，裹上薄脆的粉漿油炸。
咬下去時，肉質帶有肉汁且不乾柴。
酥炸土魠魚 118元
外皮炸得較為硬脆，鎖住魚肉水分。
沒有魚刺，非常適合小孩與長輩享用。
捨棄了大量的平價火鍋料，換成更多樣化的新鮮時蔬，顏色搭配豐富，看起來就像一盆小花園。
火鍋湯底推薦
起司牛奶鍋 +70元
直接附上一整瓶高大特級鮮牛奶！
除了高大特級鮮牛奶，還附上起司片，隨著湯頭加熱，起司緩緩融化在牛奶湯底中，鹹甜交織的層次感，無論涮肉還是煮蔬菜都帶有迷人奶香。
火鍋主餐推薦
國寶梅花豬 298元
國寶梅花豬擁有如大理石般的漂亮紋路，油脂分布適中，不會過於肥膩，也不會像一般瘦肉那樣乾柴。
切片厚度恰到好處，下鍋涮熟後，肉質Q彈且咀嚼得到豬肉原有的清甜，完全沒有腥味。
剝皮辣椒炒雞鍋 368元
不同於一般直接入鍋的肉片，剝皮辣椒炒雞鍋會附上一整盤特製炒雞肉。
雞肉事先經過爆炒，鎖住了肉汁並帶有迷人的鑊氣香，放入湯中煮後，肉質依舊鮮嫩不乾柴。
火鍋附餐推薦
滷肉飯 +15元
這碗滷肉飯是我心目中的隱藏版冠軍。
入口時會有微微黏唇的幸福感，這是長時間燉煮才能淬鍊出來的精華美味。
消費資訊
用餐日期：2026/04
低消：120公分以上共鍋費180元，單點食材可抵。
用餐酌收10%清潔服務費。
未客滿不限時；客滿用餐時間90分鐘。
付款方式：現金、信用卡。
敝姓鍋台南海安店最新優惠活動資訊
2026/05/04~17膠原蛋白補滿滿
帶媽媽到敝姓鍋台南海安店用餐，媽媽幾年次就享鱸魚加購價幾元，例如：民國60年次等於鱸魚加購價60元。
2026/05/09~10給媽媽愛的蛤蜊
帶媽媽到敝姓鍋台南海安店用餐，消費滿520元媽媽的姓氏筆劃幾劃就送幾顆蛤蜊。
敝姓鍋台南海安店母親節優惠活動，2026/05
- 注意事項：
- 限18歲以上女性參加，如同單有共鍋則不適用。
- 需出示相關證件核對活動資格。
- 恕不與其他優惠併用，無法折抵現金或更換其他商品。
- 敝姓鍋保有解釋、修改、終止本活動之權利。
敝姓鍋台南海安店評價好嗎
很多火鍋店的自助區只是點綴，但這裡的珍珠、霜淇淋真的有驚豔到我！
吃完熱騰騰的火鍋，再來一份自己擠的黑糖珍珠霜淇淋，滿意度直接拉滿。
敝姓鍋台南海安店常見問題懶人包
敝姓鍋海安店在哪裡？好停車嗎？
位置：台南市北區海安路三段930號。
汽車： 直接停在文元國小地下停車場，車位多而且就在敝姓鍋海安店附近。
機車： 海安路三段兩側有機車停車格。
需要預約嗎？如何訂位？
建議預約：尤其假日、晚餐時段人潮較多，建議提前訂位以免久候。
訂位方式：可透過電話預約。
自助吧有哪些東西是吃到飽的？
飲品無限喝：包含各類冷飲以及現磨咖啡機。
甜點無限吃：提供現擠霜淇淋機，最棒的是旁邊有Q彈珍珠任你加，想吃多少珍珠奶茶聖代都可以自己 DIY。
適合帶小孩去嗎？有兒童椅嗎？
超級適合！店內設有專屬兒童閱讀遊戲區，提供兒童讀物與玩具，讓小朋友吃飽後有地方放風，大人可以安心吃飯，現場亦備有兒童座椅與兒童餐具。
敝姓鍋台南海安店最新菜單
[台南母親節餐廳推薦]敝姓鍋台南海安店最新菜單，來源：敝姓鍋FB粉絲頁，2026/05
台南親子友善餐廳推薦相關資訊
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704台灣臺南市北區海安路三段930號
- 星期一
- 17:00 – 21:30
- 星期二
- 17:00 – 21:30
- 星期三
- 17:00 – 21:30
- 星期四
- 17:00 – 21:00
- 星期五
- 11:00 – 14:30, 17:00 – 22:00
- 星期六
- 11:00 – 14:30, 17:00 – 22:00
- 星期日
- 11:00 – 14:30, 17:00 – 22:00
品牌資訊
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