【台中中區】二沙堂湯圓專賣 二砂的琥珀色時光～熱騰騰燒麻糬、古早味麵茶冰、甘潤嫩仙草、濃郁泰奶冰～內用外帶皆宜的台中第二市場美食

因為一場午後大雨，我和姐妹們躲進了第二市場，展開一場驚喜的尋味之旅

這座被稱為「台中人廚房」的百年市場，至今仍散發著濃厚的在地生活感

不僅是傳統市場，更是一座融合歷史、美食與在地文化的經典地標

探訪市場走了一圈，在走到了中山路上，看到一家湯圓專賣店－『二沙堂』

店裡除了湯圓，還有燒麻糬與嫩仙草、泰奶珍珠冰等多樣選擇。

正好雨勢未消，我們便坐了下來，用一碗冰涼的甜品，作為這場雨中巡禮最舒心的句點

台中的第二市場在 1917 年代的日治時期叫做「新富町市場」

跟一般市場長得不一樣的是，市場是用很特別的「六角形」去設計的

從中間像放射線一樣散開，這樣的動線規劃在當時非常先進

這種少見的建築風格，也讓它成了台中非常有名的地標

我們從三民路上走進了第二市場中心，隨意地繞了一圈後，走到了中山路

在轉出市場後，走往柳川方向的中山路上，意外遇見了這家湯圓專賣店—『二沙堂』

見雨還沒完全停，我們乾脆進店裡坐下來點份甜品、喝個涼的

歇歇腳之餘，把這場突如其來的雨，變成了姐妹間最悠閒的下午茶時光～

走進店內，牆上掛著一幅幅訴說歲月的台中舊照片，彷彿將空間拉回了往昔時光

在『二沙堂』能品嚐到職人手作的甜湯，更能在一碗碗甜品間，透過光影交織的歷史影像，感受到濃濃台灣文化底蘊的故事感

Menu

看了一下 Menu，『二沙堂』這裡的點餐方式非常貼心

很適合像我這種有選擇性障礙的人，直接照著編號選就對了！

主要分為「湯圓」、「嫩仙草」、「來點不一樣」、「熱甜湯」、「燒麻糬」等5種系列

其中的「湯圓」、「嫩仙草」無論偏好哪一種基底，每份組合都幫來客們配好了四種誠意滿滿的配料

「來點不一樣」系列中有傳統的麵茶冰和異國風味的泰奶珍珠冰，於是我們也各點一碗

湯圓五選 $75、嫩仙草五選 $75、泰奶珍珠冰 $95、麵茶冰 $95

湯圓五選 ➁消暑清爽(紅豆、綠豆、粉角、湯圓)

店家之所以取名為『二沙堂』，其實背後藏著對品質的堅持！

目前店內所使用的豆製品配料及靈魂般的刨冰糖水

高達八成都是選用台灣在地的「二砂糖」費時熬煮而成

這正是店名的構想來源，希望能透過最純粹的蔗糖香氣，帶給食客天然、不甜膩的復刻滋味

堅持手工熬煮無添加的純粹滋味，讓糖水散發著淡淡的焦糖清香

淋在刨冰上不僅能引出紅豆、花生等配料的原始風味，更能襯托出嫩仙草的清爽與湯圓的米香

嫩仙草五選 ➀豆香養生(紅豆、花生、薏仁、湯圓)

嫰仙草系列會附一顆奶油球（依個人喜好加入）

自己喜愛濃郁香醇的奶香味，所以會加入其中～

有別於一般傳統湯圓有時嚼起來偏硬或帶有粉感，『二沙堂』的湯圓滑順又富有彈性

質地柔嫩且帶著恰到好處的軟Q度，是我喜愛的湯圓口感

真心推薦給各位喜愛甜品及軟嫰湯圓的朋友，路過第二市場時一定要來品嚐看看！

在初夏大雨中的午後，這份嫩仙草是清熱降火、消暑解渴的絕佳良伴

仙草亦不是配角，更是橫跨四季的養生良品！

用湯匙輕輕舀起，就能感受到它如絲綢般的滑順質感，質地細膩且帶有天然的流動感

店家堅持使用「二砂糖」熬煮的糖水，讓這份甜品多了一股天然的焦糖香氣

仙草特有的草本微苦與濃郁奶香完美融合，吃起來非常平衡順口又回甘

時光麵茶冰 (古早味麵茶、珍珠、湯圓)

『二沙堂』以台灣古早時麵茶的傳統吃法，再加入湯圓、粉圓製成這道冰品

這道"時光麵茶冰"已不僅是一碗甜品，它更像是帶著「早期生活智慧」和「台灣人情味」一起保存下來的味道，讓這份被時光封存的美好滋味，在舌尖上重新延續下來

店家居然還特別加入了脆口的杏仁片，為整體層次帶來了驚喜，有口感升級感～

當麵茶粉在舌尖化開時，偶爾咬到的杏仁片更為細緻的刨冰增添了酥脆口感，讓整體的咀嚼感變得更加豐富

泰奶珍珠冰 (泰式奶茶、珍珠、湯圓)

要是你也是一位泰奶控，絕對不能錯過這場跨越國界的甜點冒險！

當我們熟悉的台式靈魂~珍珠與湯圓，遇上來自泰國街頭的濃烈泰式奶茶

各具韻味的異國經典美食﻿在碗中激烈碰撞，每一口都驚豔和諧，層次感滿分~

濃郁泰奶是基本標配，而最令人驚豔的是碗中那層綿密的泰奶奶蓋醬

泰奶淋醬讓客人隨心添加，茶香與奶香完美融合，每一口都是濃郁的幸福感

這碗"泰奶珍珠冰"的泰奶奶蓋加上泰奶真是＂泰＂濃厚了！

舀起一匙刨冰與Q彈粉圓一起入喉，咕溜順口～

而帶著糯米香的湯圓，沾滿濃郁泰奶後，吃起來彷彿化身為「泰式奶茶版糯米飯」般的香甜

這樣點上一碗就能同時品嚐到～濃厚泰奶冰、醇香奶蓋、珍珠奶茶感及泰式糯米湯圓四種經典美味，一次滿足四種願望，這CP值是不是高到超划算！

燒麻糬

不同於一般麻糬，『二沙堂』的燒麻糬在熱鍋裡滾動後，質地變得非常溫潤柔軟

伴隨著二砂糖與黑糖熬煮出的濃郁香氣，燒麻糬在熱鍋中輕盈滾動

甜香慢慢滲入每一寸糯米之中，熱騰騰的狀態更讓人忍不住食指大動～

芝麻粉及花生粉都不是那種磨得很碎的虛幻感，而是帶點細碎顆粒

即便被切成小塊，燒麻糬依然保有極佳的韌性與彈性～

裹著細碎顆粒的芝麻粉、花生粉吃起來讓人越嚼越香，療癒感十足

除了內用，也很推薦另一種聰明的吃貨策略～外帶一份冰涼甜品

邊走邊吃先幫身體降降火，逛起市場來也更輕鬆自在～

由第二市場中區的舊城漫步延伸走訪，無論是看看歷史建築or經典地標

還是到鄰近的柳川水岸步道散散步，帶上一碗充滿古早味的冰品絕對是絕佳夥伴

讓人在探索每一條老街弄、感受文化底蘊的故事感時，都能多一份沁涼入心的愉悅





二沙堂湯圓專賣

【店址】台中市中區中山路262號

【TEL】04-2224-1228

【營業時間】週一~日 11:30~19:30