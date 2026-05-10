「環島之星萌旅號」增停花蓮壽豐車站 5 分鐘瞬切至縱谷間的異國慢活日常！

【旅遊經 洪書瑱報導】







臺灣唯一繞行全台的臺鐵觀光列車「環島之星」一直受到旅人喜愛，至今已邁入第17個年頭，目前是由易遊網攜手全球知名的三麗鷗家族──「環島之星萌旅號」在運行，此列車亮點為萌力四射的六位三麗鷗家族明星，陪伴旅客欣賞寶島的壯麗山海風光，是一場充滿童趣夢幻的鐵道環島之旅，而環島之星最新消息，近期正式增停花蓮「壽豐車站」，這不僅是站點的延伸，更是一場關於「餘裕」的生活實踐。縮短了抵達飯店的距離，讓旅人能將更多感官留給沿途的縱谷光影，也能預約一場與異國氛圍交織的深度漫遊。









廣受歡迎的觀光列車「環島之星萌旅號」，近期正式增停花蓮「壽豐車站」。







「環島之星萌旅號」從地板、車窗到天花板，每一個轉角都藏著令人驚喜的細節。旅人彷彿置身於移動的遊樂園。







渡假從踏上「環島之星萌旅號」那一刻起即展開，列車結合美樂蒂、酷洛米、布丁狗及大耳狗的主題列車，從地板、車窗到天花板，每一個轉角都藏著令人驚喜的細節，讓旅人彷彿置身於移動的遊樂園，在三麗鷗明星的陪伴下，隨處皆是絕佳的拍照打卡點。列車內更精選了當地食材製作餐點與特色點心，吧檯車廂則提供多款飲品無限供應，讓味蕾也能來場精緻的旅行。在專屬的車廂內，旅人可以享受每月更新歌曲的卡拉OK，在旅途中與親友盡情歡唱；或參與不定期提供的豐富 DIY 體驗活動，將平凡的移動過程轉化為一場質感與童心並陳的視覺盛宴。









理想大地渡假飯店以其獨特的運河網絡與低密度建築配置，構築出濃厚的異國氛圍。







花蓮理想大地表示，過往繁忙的轉乘已成過去，現在搭乘「環島之星萌旅號」的旅客，能直接於距離飯店最接近的「壽豐車站」優雅下車，距離壽豐車站僅 5 分鐘的接駁距離，讓旅人能保留更多體力與心情，投入到理想大地獨有的空間美學中，也能為遊客以最快的時間與距離，來場偽出國歐洲之旅！









飯店附屬新設施「理想PAARK水岸生活」體驗「神農生活」風土選物料理，以及「理想食光FOODIE」品味花蓮在地的人氣品牌。







理想PAARK水岸生活 (攝影：洪書瑱)







理想PAARK水岸生活 (攝影：洪書瑱)







「理想食光FOODIE」內集結花蓮在地的人氣品牌，提供最在地的美食體驗。





「花蓮理想大地」一直以獨特的運河與低密度建築配置，構築出濃厚的異國氛圍著稱，飯店每間客房皆有景觀陽台，讓旅人能隨時與戶外美景對接。隨著環島之星停靠站點的增設，讓理想大地已不單是旅途中的住宿點，也能成為結合人文建築與自然律動的生活風「旅」場域，尤其能從優雅的客房空間，進一步延伸至飯店最新增設的附屬設施——「理想PAARK水岸生活」。旅人可以緩步前往水岸園區，讓渡假的儀式感在「森光遊湖」中緩緩流動，也能進行如花蓮在地與北歐瞬間秒移的旅遊風情畫，如：搭乘小船穿梭於運河，觀察光影在異國線條上的流動；亦或是走入最新的「神農生活」風土選物料理，以及「理想食光FOODIE」品味花蓮在地的人氣品牌。在水岸邊享受一場與自然共生的午後，感受縱谷微風與波光粼粼，體驗最純粹的慢活美學。



即日起，隨著環島之星萌旅號緩緩靠站，邀請您在壽豐車站優雅落腳。在最短的距離內，開啟一場從優雅客房延伸至水岸綠意的異國慢活假期。為了讓旅人能深度沉浸於理想大地獨有的自然療癒風景，這次理想大地與易遊網合作推出特別行程，包含【三麗鷗萌旅號】環島遊．台東鹿鳴溫泉以及花蓮理想大地以及【三麗鷗萌旅號+騰雲座艙】東花．知本飯店x理想大地，讓這份被可愛包圍的驚喜，一路延伸至水岸邊的理想假期。

以上圖片：易遊網、花蓮理想大地提供







