曾任外交任務起點的台北圓山「金龍客房」 七十從「新」所「預」，限期買一送一！

金龍客房是1956年圓山飯店第一代接待國外貴賓的重要起點，其中最負盛名的「1426號套房」，更曾先後接待伊朗國王巴勒維及美國總統艾森豪等國家元首。圖為金龍環景套房。圖圓山大飯店提供

【旅遊經 洪書瑱報導】







台灣「遊」三大宮殿式建築飯店，包括：「台北圓山」、「高雄圓山」以及位於中橫公路上的「梨山賓館」，其中台北圓山不僅是早年台灣唯一的國際五星級飯店，更承接著外交使命，而館內金龍客房在1956年之際，是台灣也是圓山飯店第一代接待國外貴賓的重要起點，深度連結臺灣外交的歷史軌跡，其中最負盛名的「1426號套房」，更曾先後接待伊朗國王巴勒維及美國總統艾森豪等國家元首，為圓山接待史上無可取代的傳奇象徵。而此次在睽違6年後，圓山飯店的「金龍客房」將於5月8日重新開幕，展現煥新風采，也重新定義70載建築新維度！









圓山金龍客房保留了玻璃帷幕天井、宮殿式長廊及昔日房號等代表性元素，公共區域更首度導入國際級花藝，讓旅客在行走其間，營造出一種與環境共生、身心靈都降噪的超然氛圍。圖圓山大飯店提供





新「金龍客房」，以「蛻變新生，經典傳承」為發想概念，重新詮釋城市旅宿樣貌，為旅客打造一處融合歷史文化、建築美學與自然景觀的沉浸式度假處所。圓山飯店董事長葉菊蘭表示，此次整體改造維持原有26間客房格局，並保留玻璃帷幕天井、宮殿式長廊及昔日房號等代表性元素，在延續既有風貌的基礎上，著重於空間機能與住宿舒適度的全面升級，透過細膩設計語彙與現代化設備導入，展現圓山與時俱進、持續精進服務品質的職人精神。

金龍客房的改裝計畫不僅是硬體設備的質變，更是一場對住宿體驗的深度反思。在精品飯店林立、強調高樓商務機能的市場紅海中，圓山選擇回歸建築底蘊與自然景觀的獨特環境，以「起、承、轉、合」四大美學脈絡，重新詮釋七十載的優雅韻致，從恢宏長廊到簡約美學，為旅人打造一處遠離城市喧囂的避世場域、減壓生活的新文化旅宿。









圓山金龍客房嘗試重新定義當代的住宿價值，映入眼簾的不再是宏偉建築與蔥鬱山林，而是一段橫跨時空的歷史、一份深邃的文化底蘊，以及一種對生活體悟的退讓與留白。圖為金龍天際套房。圖圓山大飯店提供







圓山金龍客房內部選用大量木質元素與沉穩色調，創造溫潤舒心的居家感受，從細節體現貼心款待，讓每一段入住時光都更加從容而難忘。圖圓山大飯店提供







圓山金龍客房選擇回歸建築底蘊與自然景觀的獨特環境，以簡約美學重新詮釋七十載的優雅韻致，為旅人營造一處遠離城市喧囂的避世場域、減壓生活的新文化旅宿。圖圓山大飯店提供





說到「金龍客房」不得不提過去建築中彌足珍貴的天井格局，透過這道建築的呼吸孔徑，引入自然採光與微風循環，實踐東方哲學「藏風聚氣」的居住智慧，而新風貌則是設計團隊巧妙地利用天井的光影配置，讓陽光成為空間最生動的裝飾，隨晝夜更迭在室內譜寫不同的感官情緒，讓客房成為感知時間流轉的生命載體。每當旅客駐足於此，仰望宮殿建築的宏偉與劍潭山林的蔥鬱，在光影與山色交織間，找回久違的靜謐度假時光。

空間動線以「動靜入景」為核心，從踏入迎見經典「圓山紅」開始，優雅沉靜的引導設計，使旅人逐步轉換心境、放慢步調。此次視覺融合歐式動線概念與東方建築風格，營造層次分明、舒適安定的住宿體驗，房內選用大量木質元素與沉穩色調，創造溫潤舒心的居家感受，從細節體現貼心款待，讓每一段入住時光都更加從容而難忘。

除了室內美感與景觀視角的進化，金龍客房公共區域首度導入國際級花藝概念，邀請旅居臺灣30年的法國花藝大師Claude Cossec操刀，運用自然材質與植物線條，展示具視覺張力的綠植端景。這些花藝作品不僅為空間增添綠意與層次，更象徵自然與建築之間的和諧共生，運用西方植藝的精髓，與圓山的文化厚度進行跨時空對話，營造出一種與環境共生、身心靈都降噪的超然氛圍。

圓山金龍客房嘗試重新定義當代住宿價值。當旅客推開窗，映入眼簾的不再只是宏偉建築與蔥鬱山林，而是一段橫跨時空的歷史、一份深邃的文化底蘊，以及一種對生活體悟的退讓與留白。圓山飯店表示，將持續以文化為根、創新為翼，致力打造兼具美感、故事與感官體驗的宿泊空間，邀請世界旅人在繁華喧囂的都會中心，尋得一段從容且值得回味的靜謐旅程。為歡慶金龍客房回歸，於5月8日起至5月31日止限時推出「買一送一」住房禮遇，每日限量3組，邀請民眾把握難得機會，親身感受蛻變新生的雅致風貌與住宿體驗。

以上圖片：台北圓山提供