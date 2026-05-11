「全台夏日五大賞螢目的地」推薦 感受地下螢河之美！

「全台五大夏日螢火蟲目的地」推薦！(攝影：巫茂熾)





【旅遊經 洪書瑱報導】

春末夏季來臨之際，全台夜間旅遊最夯的遊程之一，即是──「賞螢」，在這個資訊過載、節奏愈來愈快的日常裡，安靜，正成為旅途中最稀缺的奢侈品。為此Booking.com 在2026 年旅遊趨勢顯示，高達 8 成的台灣旅人表示願意觀察昆蟲，愈來愈傾向以更安靜、貼近自然的方式，重新充電好迎戰一「夏」未來的挑戰，為此精選「全台五大夏日螢火蟲」目的地，從搭乘空中纜車才能抵達的山谷賞螢秘境「新北烏來雲仙樂園」、以清澈溪流與高密度螢區聞名的「宜蘭礁溪匏崙村」，以及串聯五條部落賞螢步道的「高雄那瑪夏」等，旅人不妨在夜幕降臨時，循著點點微光走進大自然中。

一、新北烏來雲仙樂園，搭上空中纜車，追一場山谷裡的黑翅螢微光──









雲仙樂園纜車(攝影：洪書瑱)

每到春末夏初，新北「烏來」的雲仙樂園，便迎來螢火蟲活躍的時節。園區位於南勢溪山谷間，雲仙樂園是全台唯一需搭乘空中纜車才能抵達的樂園，清幽的森林環境與相對低光害的條件，也讓這裡成為北台灣頗具代表性的賞螢去處。這個夏天，雲仙樂園推出「限定賞螢套裝行程」，每日晚間將由導覽員帶領生態導覽，尋找在山林飛舞的螢火蟲，行程中更包含纜往返車以及精緻下午茶，讓旅人有更完整的賞螢體驗。

二、宜蘭礁溪匏崙村，在溪谷與紅光步道間，感受被溫柔守護的螢火之夜──







螢火蟲（圖片由交通部觀光屬提供）





宜蘭「礁溪」向來是北台灣人氣溫泉目的地，而到了螢火蟲季，位於礁溪西邊的匏崙村一帶，則展現出截然不同的夜間魅力。匏崙村俗稱「小礁溪」，擁有清澈溪流、草木扶疏與較少光害的自然環境，加上螢區廊帶長、螢火蟲數量密度高，近年已成為宜蘭具代表性的賞螢熱點之一。遊客在礁溪，白天可享受礁溪泡湯與漫遊礁溪街區的樂趣，夜晚再前往小礁溪感受螢火微光體驗，串起一趟更具風格的夏日小旅行。

三、苗栗三義，山城夜色遇上螢光藍海，把客庄慢旅行走得更深一點──

提到苗栗「三義」，許多人會想到木雕、老街與山城風景，而每到春末夏初，而每到春末夏初，鄰近勝興車站的「勝興鐵道覓境」也成為值得一訪的賞螢秘境。步道入口鄰近綠葉方舟與勝興車站一帶，路程短且步道平緩，不需特別跋涉就能輕鬆走入林間欣賞螢火蟲飛舞，是相對輕鬆易達的賞螢路線。

四、嘉義阿里山，鐵道、森林與螢河交會，把夏夜走成一幅山林風景──









阿里山火車鐵路(攝影：洪書瑱)



嘉義「阿里山」除了日出、雲海與森林鐵道外，到了螢火蟲季，也展現出令人難忘的夜間表情。阿里山國家風景區管理處公布的 2026 螢火蟲季活動，串聯光華社區、里佳部落與圓潭等地，近年林鐵沿線與山林聚落間的點點螢光，更成為旅人心中的季節限定風景。白天可漫步茶園、感受高山聚落的清新節奏，入夜後再走進森林賞螢，讓整趟旅程更有層次。



五、高雄那瑪夏，循著五條賞螢步道入夜，走進南台灣最有季節感的微光盛事──









螢火蟲(攝影：巫茂熾)





每到賞螢季，高雄「那瑪夏」總是南台灣最具代表性的自然目的地之一。那瑪夏區串聯南沙魯、舊民權、拉比尼亞、達卡努瓦里與發拉斯五條賞螢步道，讓旅人能沿著不同路線，走進群山與部落交織的夜色之中。

Booking.com除了推薦五大賞螢目的地外，也為想旅程升級的民眾，推薦入住「烏來Spring Spa溫泉山莊」、「了了礁溪」、「卓也小屋」、「日出有大美 雲起茶館」、「那瑪夏Lu-Mah民宿」等！





