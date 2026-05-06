2026-05-06 16:45 FunTime旅遊比價
再也不怕紅眼班機！必備東京成田機場住宿懶人包來啦～
隨著廉航的興起，搭乘超早班、超晚班的紅眼班機已經成為趨勢，但當抵達機場時，連接機場的交通並不方便，又沒有體力睡機場的人，唯一的選擇，就是機場旁的住宿了。這次小編就來介紹成田機場周邊的住宿，讓你搭乘紅眼班機不再睡眠不足！
看詳細全文連結：東京成田機場住宿推薦：嚴選10間飯店，含免費接駁、紅眼班機攻略
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東橫INN成田機場新館(Toyoko Inn Narita Airport Shinkan)
日本知名連鎖飯店東橫INN成田機場新館，距離成田機場只有10分鐘車程，並提供多班免費接駁車的服務。而且只要訂房就享有免費日式吃到飽早餐，幫你充飽電再出發，讓你早上不會餓著肚子趕飛機，而且飯店裡還有便利商店，是成田機場周邊很不錯的飯店！令人出乎意料的是飯店價格經濟實惠，房間溫馨且寬敞，絕對顛覆你對東橫INN狹小房型的印象，不論你是搭乘早班機，或是帶著全家大小出遊，這裡絕對是成田機場周邊最推薦的飯店之一！
機場接駁時間與班次：4:00-24:00，班次請參考官網
訂房網評價：8.6/10 (agoda)
交通：從成田機場搭乘巴士約10分鐘
成田日航飯店(Hotel Nikko Narita)
成田日航飯店屬於五星級的知名飯店，擁有寬敞的大廳，並設有24小時營業的超商，不管是半夜想喝杯生啤酒或是想吃熱騰騰的泡麵，下樓就能滿足。半夜才抵達的旅客也不用擔心，飯店提供來往機場、成田市區的免費接駁服務。房間明亮簡潔，提供許多房型供旅客選擇，備品很齊全！若是加購早餐方案，還能一早品嘗到豐富又營養的西式與日式自助早餐，下了成田機場來住這就對了！
機場接駁時間與班次：4:00-24:00，班次請參考官網
訂房網評價：8.7/10 (agoda)
交通：從成田機場搭乘巴士約10分鐘
APA飯店 - 京成成田站前(APA Hotel Keisei Narita-Ekimae)
APA飯店-京成成田站前飯店座落於地鐵京成成田站旁，不管是搭乘電車或是飯店免費接駁服務，往返成田機場都十分便利。飯店一樓就有24小時的便利商店可以逛，旁邊還有咖啡店、居酒屋，超多美食任你選！雖然客房走的是小巧精緻路線，但設備一應俱全。最貼心的是電梯口設有快速退房箱，卡片一投就能快速趕飛機，完全不浪費時間～值得注意的是，飯店二樓設有大澡堂，只要住宿期間皆可免費使用，CP值超高！
機場接駁時間與班次：請詢問櫃檯並預約巴士
訂房網評價：8.3/10 (agoda)
交通：從成田機場搭乘巴士約20分鐘
成田里士滿飯店 (Richmond Hotel Narita)
如果你想找一間親子友善的飯店，成田里士滿飯店絕對要收藏起來！兒童入住時會提供兒童用品，像拖鞋、牙刷、睡衣等，還能租借嬰兒床、床圍，讓爸媽壓力減半！女性入住的話會另外提供化妝水、乳液等備品，入住時可向櫃台詢問～房間也很寬敞，有足夠空間打開一個28吋的大行李箱。地理位置也超好，附近有便利商店、居酒屋、燒肉店，步行約7分鐘就可以到京城地鐵站，飯店也有免費機場巴士，交通機能簡直無懈可擊！
機場接駁時間與班次：6:10-11:10，班次請參考官網
訂房網評價：8.8/10 (agoda)
交通：從成田機場搭乘巴士約15分鐘
MYSTAYS成田精品酒店 (HOTEL MYSTAYS PREMIER Narita)
出國旅遊最怕趕飛機的疲累，MYSTAYS成田精品酒店簡直就是旅人的充電站！飯店設有專業的付費天然溫泉浴場，最讚的是還有桑拿房！先在桑拿裡出一身汗，進到溫熱的池水裡，旅行的水腫和痠痛瞬間全消，身心靈都徹底放鬆了，泡完之後還可以去便利商店買瓶啤酒與零食讓你解解嘴饞。飯店也有提供往返成田機場的免費接駁車，讓你出入都方便！
機場接駁時間與班次：4:30-23:30，班次請參考官網
訂房網評價：8.6/10 (agoda)
交通：從成田機場搭乘巴士約10分鐘
以上這幾間位於成田機場周邊飯店，不僅方便、讓旅途更加舒適，更提供免費接駁車來往機場與飯店之間，不怕趕不上飛機！下次如果你搭乘的是紅眼班機，不妨考慮訂以上機場附近的飯店或住宿，好好儲備精力前往旅程，或是讓旅途結束的疲憊的身軀得以歇息一會兒吧！
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