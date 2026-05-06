澳門新濠影滙「迪士尼滙聚嘉年華」開跑！免費入場、3大主題區、摩天輪包廂一次看。圖片來源：官方提供

澳門親子旅遊又多了一個夢幻打卡點！澳門新濠影滙攜手迪士尼推出年度大型活動「迪士尼滙聚嘉年華」，活動自2026年4月29日起登場，部分體驗一路延續至11月1日。這次不只是擺幾個拍照裝置而已，而是把迪士尼角色、互動遊戲、手作體驗、主題美食、快閃商店與摩天輪一次串起來，從叢林、海洋玩到彩虹小鎮，重點是賓客無須購票即可入場，光是免費拍照打卡就很值得安排進澳門行程。

「迪士尼滙聚嘉年華」亮點1. 7公尺巨型米奇迎賓

這場迪士尼旅程從澳門新濠影滙東北入口就開始有驚喜。現場設置高達7公尺的巨型米奇裝置，米奇手拿幻彩畫筆，旁邊還有奇奇與蒂蒂一起迎接遊客，等於一抵達就先送上一個超有記憶點的拍照地標。

對於親子家庭、情侶或閨蜜旅行來說，這裡很適合當作第一站，先拍完入口主視覺，再沿著館內動線往三大主題體驗區前進，整趟路線會更有「闖關感」。

「迪士尼滙聚嘉年華」亮點2. 叢林妙妙屋打造童話秘境

圖片來源：官方提供

第一個主題區「叢林妙妙屋」位於1樓主入口大堂，整體以綠意盎然的叢林童話感打造，米奇、米妮、小熊維尼、跳跳虎、白雪公主等人氣角色元素穿梭其中，讓人像是走進一個濃縮版迪士尼故事場景。

這一區最適合喜歡拍照的遊客，因為場景不只是單一背板，而是透過角色、綠意與童話氛圍堆疊出沉浸感。現場也設有「魔法留影站」，讓遊客可以拍下更具紀念性的照片。

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「魔法留影站」活動日期為2026年4月29日至11月1日，地點位於1樓主入口大堂「叢林妙妙屋」，開放時間為12:00至21:00。濠友薈會員憑澳門新濠影滙指定商戶當日單筆消費滿澳門幣100元單據，並上傳活動打卡照至社交媒體，即可免費獲得一次大頭貼拍照機會；每日拍照機會數量有限，想拍的人建議早點安排。

「迪士尼滙聚嘉年華」亮點3. 奇幻海洋島

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如果說「叢林妙妙屋」主打拍照氛圍，那麼位於1樓時代廣場的「奇幻海洋島」就是整場活動最有遊玩感的區域。這一區以海洋度假氛圍為主軸，結合唐老鴨、《海底總動員》與多項互動體驗，適合親子家庭停留更久。

其中「唐老鴨歷險號」設有多個互動遊戲攤位，遊客可使用代幣參與遊戲並贏取精美獎品。遊戲攤位活動日期為2026年4月29日至10月4日，時間為12:00至21:00，參與方式為每局一個代幣，價格為澳門幣30元。

同區還有靈感源自《海底總動員》的深海場景，遊客可以在發光珊瑚與潛水鏡等海底元素之間尋找尼莫的身影，對小朋友來說會很有探索感，也很適合拍出童趣照片。

「迪士尼滙聚嘉年華」亮點4. 小牡蠣吧幫玩偶沐浴打扮

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「奇幻海洋島」裡另一個很可愛的體驗是「小牡蠣吧」。遊客可以參與小牡蠣的沐浴與妝扮互動，完成後還能帶走專屬小牡蠣玩偶，這種「自己參與製作再帶回家」的形式，很容易成為小朋友最難忘的旅程記憶。

「小牡蠣吧」活動日期為2026年4月29日至10月4日，開放時間為12:00至21:00，參與方式為三個代幣，價格為澳門幣90元，每次體驗可獲得小牡蠣玩偶一隻。

「迪士尼滙聚嘉年華」亮點5. 串珠手作坊自製主題飾品

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喜歡手作的人，則可以到「串珠手作坊」挑選DIY材料包。現場提供《小美人魚》或《動物方城市》主題串珠材料，遊客能親手製作專屬飾品，把這趟迪士尼旅程變成可以隨身帶走的小紀念。

這一項很適合安排在逛拍之後，當作中途休息又能動手玩的行程。串珠手作坊活動日期為2026年4月29日至10月4日，開放時間為12:00至21:00，參與方式為每局三個代幣，價格為澳門幣90元。

「迪士尼滙聚嘉年華」亮點6. 史迪奇互動吧免費爆米花

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史迪奇粉絲可以直接鎖定「史迪奇互動吧」。這裡可以訂製可麗餅造型毛絨玩偶，搭配免費爆米花，整體氛圍很有夏日遊樂園感。比起單純購買周邊，這種帶有互動感的體驗更容易讓人留下印象，也很適合當成旅程中的小驚喜。

「史迪奇互動吧」活動日期為2026年4月29日至10月4日，開放時間為12:00至21:00，價格為澳門幣168元。

「迪士尼滙聚嘉年華」亮點7. 夢幻彩虹鎮棉花糖免費派發

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第三大主題區「夢幻彩虹鎮」位於1樓輕軌站入口處，整體以巨型甜甜圈、雲端彩虹與繽紛色彩打造出童趣感十足的打卡空間。《動物方城市》的狐狸尼克、兔子茱蒂等角色元素也穿梭其中，讓整個場景更有活力。

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這一區最吸引人的小亮點，是限定時段免費派發棉花糖。棉花糖免費派發日期為2026年4月29日至10月4日，時間為16:00至18:00，數量有限。對想省預算又想增加旅行儀式感的人來說，這個免費活動很值得記下來。

「迪士尼滙聚嘉年華」亮點8. 影滙之星摩天輪變身迪士尼主題包廂

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逛完叢林、海洋和彩虹小鎮後，還可以把旅程延伸到高空。「影滙之星」摩天輪這次推出五款迪士尼主題包廂，包含米奇、唐老鴨、史迪奇、小熊維尼、阿力和朱迪等角色元素，讓遊客在熟悉角色陪伴下緩緩升空，俯瞰澳門城市景色。

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「影滙之星」迪士尼角色主題包廂活動日期為2026年4月29日至11月1日，時間為14:00至20:00，價格為澳門幣688元，濠友薈會員可享九折優惠。這一項比較適合作為行程尾聲，白天逛完館內活動後，再搭摩天輪收尾，整體體驗會更完整。

「迪士尼滙聚嘉年華」亮點9. 迪士尼主題餐飲太好拍

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這場嘉年華也把迪士尼魔法延伸到餐桌上。「嘉宴」餐廳化身城市中的叢林花園，推出米奇造型薄餅、小熊維尼主題漢堡、奇奇與蒂蒂造型蛋糕，以及多款主題特飲，讓吃飯也能變成拍照行程的一部分。

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另一邊，「羅浮餅廊及輕食」則以《動物方城市》為靈感，打造沉浸式甜品空間，像是「茱蒂華夫餅」與多款主題甜點，都很適合喜歡甜點與角色美食的遊客。濠友薈會員於「嘉宴」或「羅浮餅廊及輕食」享用迪士尼主題餐點，還可依活動條件享餐飲優惠。

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「迪士尼滙聚嘉年華」亮點10. 迪士尼快閃精品店

除了玩與吃，現場也設有迪士尼快閃精品店，地點位於1樓時代廣場，集結多款迪士尼限定商品，包含收藏級玩具與實用周邊。無論是想替自己買旅行紀念，或是幫親友挑禮物，都能在這裡找到選擇。

迪士尼快閃精品店日期為2026年4月29日至10月4日，時間為12:00至21:00。對迪士尼粉絲來說，這一站很適合排在「奇幻海洋島」之後，玩完互動體驗再順路逛周邊。

「迪士尼滙聚嘉年華」亮點11. 濠友薈會員優惠

這次活動也針對濠友薈會員推出多項優惠。會員於推廣期間可享遊戲代幣買10送2優惠，並可於「嘉宴」或「羅浮餅廊及輕食」享用迪士尼主題餐點時享全單九折優惠，推廣期為2026年4月29日至10月4日。

此外，活動也推出平日加碼的「奇賞一至五」，會員可享遊戲代幣買10送3優惠，並於指定餐廳享用迪士尼主題餐點時享全單八五折優惠，推廣期為2026年4月29日至6月18日。

對準備玩遊戲、吃主題餐點的人來說，會員優惠會比較有感，尤其是多人同行或親子家庭，累積下來可以省下一筆預算。

「迪士尼滙聚嘉年華」亮點12. 消費即賞，打卡還能換精美禮品

為了讓遊客把旅程中的精彩瞬間延伸到社群平台，活動也推出「消費即賞」。濠友薈會員於指定商戶單筆消費滿指定金額後，只要打卡「迪士尼滙聚嘉年華」活動內的裝置、主題美食或摩天輪主題包廂，並上傳至社交媒體、標記指定主題關鍵詞，即可到換領處兌換精美禮品。

這一項對喜歡拍照分享的人來說相當順手，等於原本就會拍的迪士尼裝置與主題餐點，還能再多換一份限定紀念。

澳門新濠影滙「迪士尼滙聚嘉年華」怎麼玩最順？

圖片來源：官方提供

如果第一次到場，建議可以從東北入口的7公尺巨型米奇開始拍照，接著前往1樓主入口大堂的「叢林妙妙屋」與「魔法留影站」，再移動到1樓時代廣場玩「奇幻海洋島」的唐老鴨遊戲、小牡蠣吧、串珠手作坊與史迪奇互動吧。

接著可以安排到「嘉宴」或「羅浮餅廊及輕食」享用迪士尼主題餐點，再到快閃精品店挑選周邊。下午16:00至18:00之間可前往1樓輕軌站入口的「夢幻彩虹鎮」領取限量棉花糖，最後再搭乘「影滙之星」迪士尼主題包廂，從高空為整趟旅程收尾。