香港這樣玩最夯！節慶活動ｘ人氣樂園ｘ藝文展覽接力登場 四天三夜8,888元起

2026「香港國際龍舟邀請賽」迎來50周年，維港競渡結合13天嘉年華打造充滿文化氛圍的熱鬧盛事。 圖：香港旅遊發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著旅客對於短天數、兼具放鬆與體驗的輕旅行需求升溫，香港以豐富多元的玩法，透過節慶、娛樂與藝術活動持續吸引台灣旅客前往。香港旅遊發展局邀集八家旅遊業者，即日起至05/17推出為期兩週的線上旅展，四天三夜優惠行程8,888元起，讓旅客輕鬆出遊玩好玩滿，一次串聯最新亮點與經典體驗。

▲「長洲太平清醮」壓軸「搶包山」比賽，展現香港獨特的傳統節慶魅力。 圖：香港旅遊發展局／提供

從經典節慶到文化新地標 深度感受香港城市魅力

五月長洲包山節 六月國際龍舟賽 傳統節慶熱血登場

獲列國家級非物質文化遺產的「長洲太平清醮」是香港獨有的民間節慶活動，每年在離島長洲上演，令慢活漁村頓時化身成滿載色彩、傳統及趣味的嘉年華。活動將於05/24-05/25舉行，旅客除了一定要品嚐「平安包」，還要欣賞由孩童裝扮成神明及潮流話題人物，踩著高蹺、猶如在凌空飄浮的「飄色會景巡遊」，壓軸好戲「搶包山」決賽則於05/25午夜12時上演，進入總決賽的12名男女健兒同時攀登包山爭取總冠軍。

2026「永明香港國際龍舟邀請賽」將於06/27-06/28在尖沙咀海濱登場，適逢活動50周年，共吸引逾220支來自16個國家及地區的頂尖隊伍齊聚「維多利亞港」競技，場面盛大熱鬧。同時，自06/19「端午節」起至07/01更推出為期13天的嘉年華活動，於「星光大道」及「梳士巴利花園」打造結合龍舟美食街、啤酒樂園、音樂表演與互動體驗的多元內容，讓旅客在欣賞國際級體育賽事之餘，也能沉浸於融合傳統文化與城市活力的節慶氛圍中。

▲「油蔴地警署光影之旅」引領觀眾走入香港經典警匪片場景，藉由互動設計重溫港片魅力。 圖：香港旅遊發展局／提供

走進港片與城市記憶 油蔴地警署光影之旅 ×《香港故事》展覽登場

「油蔴地警署光影之旅」以香港經典警匪片為主題，結合真實警署場景與電影美術設計，打造沉浸式觀展體驗。從懷舊戲院入口揭開序幕，透過真假交錯的空間設計與互動體驗，帶領訪客走入光影交錯的電影世界，重溫經典橋段與角色魅力，現場亦展示幕後製作故事並設有四大主題場景，讓觀眾彷彿置身電影拍攝現場，感受濃厚港片氛圍。

位於「香港歷史博物館」的《香港故事》展覽以逾2,800件珍貴展品與沉浸式歷史場景，呈現香港從歷史重鎮蛻變為國際都會的歷程。展覽同時精心復刻昔日香港基層的生活面貌，繁華璀璨的霓虹街道上，有冰室、戲院、書報攤等不同場景，還有舊啟德機場標誌性的機械翻轉式航班資料顯示牌，讓人回味飲食、文學、影視與流行音樂等城市記憶。

▲《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》展覽以沉浸式體驗重現文藝復興藝術魅力。 圖：香港文化博物館／提供

蒙娜麗莎沉浸展再現文藝復興 園林藝術展免費欣賞莫內名畫 M+ 呈現「設計啊！」展覽

《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》展覽即日起至07/27於「香港文化博物館」免費展出。以李奧納多．達文西經典名作《蒙娜麗莎》為主軸，結合多媒體技術與互動裝置，打造沉浸式觀展體驗，帶領觀眾穿越時空探索名畫背後的傳奇故事。

另外還精選來自法國及意大利多間著名文博機構的藝術珍品，當中包括四張彌足珍貴的達文西手稿，通過繪畫、版畫、雕塑、工藝美術以至日常用器等藝術作品，讓觀眾窺探這場充滿澎湃創造力的人文主義思潮。

▲《園美生活－中外園林藝術》展覽可以免費一睹莫內名畫《睡蓮池》真跡。©2026芝加哥藝術博物館。 圖：香港旅遊發展局／提供

《園美生活－中外園林藝術》展覽，即日起至07/29於「香港藝術館」免費展出。匯聚來自北京故宮博物院、芝加哥藝術博物館及凡爾賽宮等106件珍品，以造園、遊園、賞園為軸，讓觀眾領略多元萬象的園林美學及背後的文化意涵。其中更可以免費欣賞法國印象派大師莫內的《睡蓮》、《睡蓮池》真跡，以及一代國畫大師張大千及明代「吳門四家」之一文徵明等大師作品。

▲《被吃掉的心情》（plaplax，2025）於TOKYO NODE「Design Ah! Exhibition neo」展覽現場，2025年 攝影：Keisuke Kitamura。 圖：香港旅遊發展局／提供

首個在日本以外舉辦的「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽，即將於06/27-2027/01/10在亞洲全球性當代藝術博物館「M+」舉辦。這個展覽趣味盎然、適合闔家觀賞，探索當代設計及其如何塑造我們的日常行為，如走路、進食、坐姿和握持物品的方式等。展覽呈現設計怎樣提升我們的生活品質、影響我們的行為，並促進人與人之間的聯繫。

▲「The Henderson」大樓匯聚頂尖企業、藝術與餐飲，成為中環全新地標。 圖：香港旅遊發展局／提供

綻放中環天際線 The Henderson 打造藝文生活新地標

位於中環核心的全新地標「The Henderson」大樓，由知名國際建築事務所 Zaha Hadid 操刀設計，以香港象徵－洋紫荊含苞待放的形態為靈感，透過流線曲面與有機輪廓勾勒出獨特姿態，配合融合可持續理念與創新科技的玻璃幕牆，成就兼具動態美學與功能性的城市新風景。

整體空間匯聚頂尖企業、藝術與餐飲，設有戶外藝術花園，亦匯聚佳士得藝廊與人氣品牌「% Arabica」咖啡店，三樓大堂的大型裝置藝術品《氣球天鵝(紅色)》，是美國藝術家 Jeff Koons 的藝術作品。入夜後更可走進全新開幕的藝術酒吧「Peridot」，從白天到夜晚皆展現中環嶄新的藝文生活氛圍。

▲雪寶驚喜現身《冰雪奇緣》園區與賓客近距離互動，為樂園增添限定魅力與歡樂氛圍。 圖：香港迪士尼樂園／提供

人氣樂園ｘ城市景點 打造今夏最強香港玩法

5月上旬起雪寶驚喜現身魔雪奇緣世界迎接賓客

「香港迪士尼樂園度假區」（香港迪士尼）20周年活動正式進入倒數階段，誠邀大家在06/07圓滿落幕前投入這個不容錯過的奇妙盛會！同時，一系列精彩活動也將陸續登場！

5月上旬起，賓客將有機會於《冰雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」的魔雪奇緣世界與雪寶偶遇！這位可自由走動的機械人角色，將以艾倫戴爾王國特別親善大使的身份與大家聊天互動，以前所未有的方式活現眼前。

除了與雪寶會面， 06/12-08/31期間也可以投入全新皮克斯主題夏季活動，盡情與皮克斯角色一同玩樂、留下專屬夏日回憶！

▲「香港海洋公園」是集自然、生態、教育與娛樂於一身的主題主題樂園。 圖：香港海洋公園／提供

香港海洋公園「大熊貓生日夏日派對」七月熱爆回歸

「香港海洋公園」擁有超過80個景點及設施，為訪客帶來集自然、生態、教育與娛樂於一身的多元體驗，其中最受歡迎的，就是與六隻人見人愛的大熊貓近距離見面。

公園每年更會推出多項極具特色的大型節慶活動及限定體驗，如現正舉辦的「AXA 安盛呈獻：海洋公園ｘSanrio characters『蔚藍海洋之旅』驚喜聯動」。

而七月將有「大熊貓生日夏日派對」，與大家一同清涼消暑、玩轉盛夏。萬聖節限定的年度盛事「哈囉喂全園祭」亦將於九月揭開序幕，每個都可讓大家沉浸於充滿驚嚇與驚喜的節日氣氛之中。

▲「昂坪360」迎來20週年，即將推出限定夜間纜車結合霓虹燈車廂，打造獨特又浪漫的體驗。 圖：昂坪360／提供

喜迎二十週年 昂坪360增設夜間纜車 綻放霓虹燈效果

「昂坪360」今年喜迎二十週年！一連串日夜連場慶祝活動，誠邀賓客參與這場屬於大家的盛典。於7月及8月指定日子增設夜間纜車，賓客可高空俯瞰香港國際機場及港珠澳大橋等醉人夜景。車廂內更會綻放霓虹燈效果，打造獨一無二的視覺體驗。

超過二十個香港知名品牌與「昂坪360」攜手合作，為多架纜車換上繽紛「品牌新裝」，並推出限定優惠！昂坪市集則點亮經典港式霓虹燈及二十週年主題裝置，重現懷舊香港風情！星空下，本地人氣歌手輪番獻唱，讓夜晚倍添浪漫魅力。

▲羅雲熙蠟像全新進駐香港杜莎夫人蠟像館，成為粉絲近距離互動與打卡的最新焦點。 圖：香港杜莎夫人蠟像館／提供

中國內地人氣巨星華晨宇及羅雲熙全新進駐香港杜莎夫人蠟像館

「香港杜莎夫人蠟像館」坐落於太平山頂，匯聚好萊塢巨星、韓流偶像、樂壇天王、藝術家及體壇健將，展出超過100尊栩栩如生的名人蠟像，可以近距離接觸不同領域的世界級巨星。除了知名如劉德華、郭富城、古天樂等港星，館內更設有全球擁有最多韓流巨星的韓流展區，像是玄彬、丁海寅、李鍾碩等。

近期，兩位中國內地人氣巨星－華晨宇及羅雲熙的蠟像也將全新進駐，成為粉絲近距離互動及打卡的全新焦點。蠟像館同時亦引入 VR「極速過山車」體驗，帶你穿梭香港城市景觀，感受刺激而沉浸的視覺震撼。

旅展限時開跑 四天三夜優惠行程一次入手

東南旅遊／北角維港凱悅尚萃酒店四天三夜自由行，送「探索者套裝」（含價值港幣200元的餐飲換領券與迎賓飲品）及香港網卡，二人一室每人8,888元起（未稅）。

泰元旅行社／旺角星淮酒店自由行，住四晚送一晚直接升級五天四夜，二人一室每人8,888元起（未稅）。

可樂旅遊／「夏日玩翻香港迪士尼」四天三夜自由行，入住富薈尚乘上環酒店，每人含香港迪士尼樂園一日門票，以及迪士尼主題小食：軟雪糕、熊抱哥鬆餅三明治、轉轉彈弓狗薄餅三選一，四人一室每人8,888元起（未稅）。

溫馨旅行社／灣仔合和酒店四天三夜自由行，送房型升等至尊貴城景客房，並含昂坪纜車標準車廂來回票與港鐵全日通，三人一室每人8,888元起（未稅）。

五福旅遊／旺角帝盛酒店四天三夜自由行，每房送皇后蛋捲與珍妮曲奇餅伴手禮、網卡與八達通卡，四人一室每人8,888元起（未稅），旅展再享第二人折2,000元優惠。

易遊網／尖沙咀皇家太平洋酒店四天三夜自由行，二人一室每人8,888元起（未稅）。此方案可享六折優惠價1,902元加購杜莎夫人蠟像館＋太平山單程纜車雙人套票（原價3,170元）；另外如需訂購鴨靈號維港遊，每一訂單可享299元折價券。

雄獅旅遊／北角海逸酒店四天三夜自由行，送迎賓飲品及酒店內港式懷舊鐵板晚市套餐（價值港幣218元/位），二人一室每人8,888元起（未稅）。

易飛旅遊／「香港山海大冒險」四天三夜自由行，入住一晚富麗敦海洋公園海景房及二晚富薈尚乘上環酒店（三天皆含早餐），並含香港海洋公園門票及昂坪纜車標準車廂來回票，四人一室每人10,800元起（未稅）。

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