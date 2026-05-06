5、6月手搖咖啡新品懶人包！再睡5分鐘週年冰沙、可不可蘋果回歸、迷客夏荔枝飲、星巴克草莓抹茶一次看 圖片來源：官方

夏天真的還沒正式爆熱，手搖飲和咖啡品牌已經先替大家把冰箱打開了！5、6月新品根本是果香大亂鬥，從芒果、荔枝、蘋果、麝香葡萄一路喝到抹茶、可可冰沙，連週年限定周邊、集章買一送一、滿額贈盲盒都一起登場。這篇一次整理近期必喝新品，想找午後續命飲、拍照打卡杯，或是揪同事一起訂下午茶，直接照這篇喝起來。

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再睡5分鐘六週年「療癒宇宙航站」啟航

由滴妹創立的飲料品牌「再睡5分鐘」迎來六週年，這次以「療癒宇宙航站」為主題，自2026年5月10日至6月30日推出限定飲品、聯名沖泡包、品牌周邊與集章活動。最受矚目的就是期間限定冰沙系列，首波「黑桑莓莓沙沙」5月10日至6月9日販售，選用台灣在地桑椹藍莓醬、巨峰葡萄果漿，搭配四季金萱與檸檬風味水果凍，喝起來酸甜綿密又帶有Q彈口感，售價80元。

圖片來源：再睡 5 分鐘提供

圖片來源：再睡 5 分鐘提供

第二波「香橙可可沙沙」則於6月10日至6月30日登場，選用荷蘭進口100%高脂可可粉、日本糖漬橘皮絲與日安紅茶底，再加入牛乳、奶精與台灣奶漿，最後鋪上鮮奶油與可可粉，售價85元。可可濃郁感搭配柑橘清香，比想像中更清爽，很適合想喝甜點系飲品、又怕太膩的人。

圖片來源：再睡 5 分鐘提供

六週年周邊也很有收藏感，5月10日起推出「NAP TEA 磁吸燈牌盲盒－日常系列」，原價149元，5月10日至6月9日飲品單筆消費滿299元可隨機贈送乙款。6月10日起則推出「NAP TEA 品牌造型馬克杯」，每個390元，共5款、容量400ml；同時也與3點1刻聯名推出焙茶奶茶、蕎麥奶茶沖泡包，每盒99元。5月25日至6月30日購買「再睡5分鐘｜3點1刻－六週年限定馬克杯沖泡禮盒」可享限時優惠價399元，原價499元。

圖片來源：再睡 5 分鐘提供

這次還有「療癒飛行集章活動」，5月10日至6月30日期間，完成指定任務可獲得1點，集滿5點即可兌換飲品全品項買一送一線上票券，票券可用至2026年7月31日。

可不可熟成茶行「蘋果珍寶系列」睽違近兩年回歸

可不可熟成茶行的蘋果系列終於回來了！這次「蘋果珍寶系列」自2026年5月5日全台開賣，以富士蘋果為核心，一口氣推出「蘋果麗春」、「蘋果春芽」、「蘋果茶花烏龍」與「蘋果春芽厚乳」四款新品，把蘋果的蜜香酸甜和不同茶底重新組合，走的是初夏清爽系路線。

圖片來源：可不可提供

「蘋果麗春」以麗春紅茶搭配富士蘋果汁，北部與中南部售價中杯59元、大杯69元，商場門市大杯79元，喝起來有紅茶花香與蘋果蜜香；「蘋果春芽」則使用台灣綠茶，價格同樣為中杯59元、大杯69元，商場門市大杯79元，茶感更清爽，適合不想喝太甜的人。

圖片來源：可不可提供

圖片來源：可不可提供

想喝更有層次感可以選「蘋果茶花烏龍」，北部與中南部中杯65元、大杯75元，商場門市大杯85元，烏龍茶花香與蘋果果香交織，風味比較成熟。喜歡奶感的人則可試「蘋果春芽厚乳」，北部與中南部中杯69元，商場門市中杯79元，以厚乳柔化蘋果酸甜，整體滑順又保留綠茶尾韻。

圖片來源：可不可提供

圖片來源：可不可提供

開賣首週還有優惠，5月5日至5月11日購買「蘋果珍寶系列」任一飲品，單杯現折10元，每筆訂單限折2杯，優惠限門市現場與電話自取，不適用線上點餐、外送平台與電話外送。

迷客夏「果然荔夏」荔枝控必喝

迷客夏夏季新品主打「果然荔夏」系列，這次以荔枝與蜜桃為主角，推出三款很有夏天感的飲品。「荔荔茉莉」售價50元，大杯容量，以茉莉綠茶帶出清爽花香，荔枝甜感不會太厚重，適合日常解渴。

圖片來源：迷客夏提供

「荔荔蜜桃椰果」售價65元，大杯，是無咖啡因選擇，結合荔枝、蜜桃與檸檬三段果香，再搭配微脆口感的「荔荔椰果」，加料單份15元，喝起來更有咀嚼感。若想喝更有飽足感的冰沙系，可以選「荔多鮮奶果昔」，售價60元，中杯，將荔枝、多多與鮮奶打成冰沙，綿密沁涼，很適合悶熱午後直接降溫。

五桐號「麝香葡萄系列」優雅果茶登場

五桐號這波新品走優雅系果茶路線，主打「麝香葡萄系列」，以清甜葡萄香搭配全新配料「桂花粉粿」，把果茶喝出細緻感。「麝香葡萄粉粿烏龍」以焙香烏龍打底，葡萄甜香襯出茶底厚度，底部桂花粉粿則多了淡淡花香與咀嚼口感，喝起來很有記憶點。另一款「麝香葡萄柚子冰沙」更偏消暑系，葡萄與柚子的酸甜感搭配綠茶凍，整體清爽不膩，很適合高溫午後來一杯。新品期間也有第二杯7折、指定飲品加料升級等優惠。

圖片來源：五桐號提供

發發「雲朵芒芒系列」芒果奶蓋清爽登場

療癒系優格手搖飲品牌發發，5月6日起推出芒果季限定「雲朵芒芒系列」，以芒果、金萱茶、奶蓋與茶王凍堆疊出夏季層次感。「芒果金萱凍凍奶蓋」售價80元，大杯，以發發金萱茶搭配芒果香甜，杯頂覆上綿密奶蓋，底部加入Q彈茶王凍，茶香、果香與奶蓋滑順感一次到位。

圖片來源：發發提供

另一款「芒果金萱凍凍奶蓋冰沙」售價85元，大杯，把芒果香氣與冰沙結合，再鋪上厚實奶蓋，喝起來更有冰涼感與甜點感。5月6日起至抽完為止，於發發門市消費飲品滿188元，且包含1杯芒果新品，即可參加「發發芒盒」抽獎，有機會抽中飲品88折優惠；5月6日至5月17日，於「你訂」線上點餐平台購買發發飲品，單筆滿600元還可現折100元。

CAMÉLIA 山茶花

大苑子全新品牌「CAMÉLIA 山茶花」全台首家概念店正式進駐台中漢神洲際，還沒開喝就先被質感美學圈粉！品牌以花香與果香為靈感，細膩融合水果風韻與花香調性，打造層次感十足的精品系飲品，從視覺到風味都充滿高級感。首店最大亮點除了吧台現場汲飲時飄出的迷人果香，還有超吸睛的限定優雅包裝，提在手上瞬間變身時尚配件。更特別的是，購買指定飲品還能享有「風味前序試飲」，在正式開喝前先感受香氣層次；取餐時更加入夢幻花香水霧開香儀式，宛如精品香氛開箱，把手搖飲的儀式感直接拉滿，還沒喝之前手機就先拍不停。

圖片來源：大苑子提供

圖片來源：大苑子提供

UG濃抹系列，抹茶控可以集合了

UG這次新品明顯瞄準抹茶控，推出濃抹系飲品。「凝綠厚抹」走濃厚微苦路線，茶感相當明顯，適合喜歡抹茶存在感強一點的人；「茉窨極抹」則把茉莉花香與抹茶結合，喝起來層次更柔和，茶香不只是單一苦韻，而是多了花香轉折。除了飲品本身，UG這次也把社群打卡感做足，包含限定杯身與門市打卡裝置，讓新品不只好喝，也很適合拍照上傳。

星巴克「草莓風味抹茶那堤」人氣回歸

咖啡控與抹茶控也有新選擇，星巴克人氣季節飲品「草莓風味抹茶那堤」於5月6日回歸。這款飲品嚴選日本抹茶，結合草莓微酸果韻，頂層再覆上草莓奶霜與草莓餅乾碎片，視覺上有粉嫩層次，風味則是抹茶茶香與草莓果香交疊，延續春季熱賣與社群討論熱度。