2026-05-06 10:38 FunTime旅遊比價
誰去綠島還只會浮潛？這些拍照點、美食餐廳真的必收！
綠島原名火燒島，位於台東縣外海，因為特殊的集塊岩造就許多天然美景。從台東到綠島坐船不用一個小時，如果怕暈船的，還有飛機可以抵達，且航程只要20分鐘！在這裡還能報名浮潛和海上活動，是夏天消暑的好去處，島上風光明媚、氣氛悠閒，在綠島的旅遊體驗一定會成為永生難忘的回憶！快來看看綠島必去的超好拍景點吧！
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綠島必玩景點
朝日溫泉
來到綠島旅遊，絕對不能錯過海底溫泉！世界三大海底溫泉之一就在台東綠島，可以說是世界級的景～朝日溫泉的泉水帶有海水的鹹味，屬於硫磺泉，對人類皮膚無刺激性。溫泉區有分室內和室外，另外也有SPA水療及販賣部等設施，選擇非常多元！看看這湛藍乾淨的泉水，如果不來泡個一次就真的白來綠島了～夜晚時分還可以仰望星空，早晨可迎接曙光，真的非常愜意啊！
地址：臺東縣綠島鄉溫泉路167號
開放時間：依據淡旺季調整，以官方資訊公告為主。
【4月】16:00-23:00、【5月】05:00-10:00、16:00-23:00
【6月至7月】04:30-10:00、16:00-23:00、【8月至9月】05:00-10:00、16:00-23:00
【11月至3月】尚未公告營業時間
門票：全票250元、優惠票（6到12歲兒童、65歲以上長者）125元
綠島燈塔
萬里晴空和藍色的海水，一直都是綠島的最佳寫照！如果想要眺望島上的風光明媚，那一定要來綠島最具代表性的地點「綠島燈塔」。燈塔的始建由來和一樁台灣航史上最大的海難事件有關，因此這座燈塔對於綠島來說具有非凡的意義。而白色的燈塔及白色矮牆，也是許多人來到綠島燈塔必拍的建築，白色的燈塔與藍天，不用修圖就超美了！
地址：臺東縣綠島鄉燈塔1號
開放時間：【4月至10月】09:00-18:00、【11月至3月】09:00-17:00（週一公休）
海參坪
跟著內行人走才知道的海參坪，是由小長城及睡美人岩所夾峙的月形海灣，從這裡眺望出去的美景可是令人大開眼界！小編再偷偷跟你說，這裡可是綠島光害最少的地方，幸運的話還能看到太陽從海上緩緩升起的畫面！而海參坪的海洋生態資源豐富，海水能見度高，因此可以清楚看見珊瑚礁，被譽為浮潛的聖地。
小編小提醒：這裡風勁較強，要注意自身安全！
地址：綠島東邊海岸公路下方約80公尺的海灣
大白沙
宛如海之聲的景點，在台東綠島也有超夢幻的「大白沙」！大白沙位於綠島南端，一片潔白柔細的白砂和清澈的海水，是許多人來到綠島都會去朝聖的一個景點。大白沙同時也是個潛水區，但是因海底深度變化大、潮流不穩，適合中、高級的水肺潛水。最值得一提的是，大白沙上有一座步道，很適合觀察潮汐、生態。除此之外，站在上面拍張背影照，完全美翻天！
地址：臺東縣綠島鄉環島公路13.5公里處路旁
帆船鼻
帆船鼻位於綠島的東南角，是一個三面環海的海岬，其中有個隆起的突起台地，因為佈滿了草地，而有了「綠島地毯」的美名。每年大約四、五月時可在帆船鼻觀賞星座，同時也是賞鳥的極佳去處。就算只是靜靜地坐在這裡，心裡也會感到非常平靜而幸福吧！
地址：臺東縣綠島鄉溫泉路167號
烏油窟
參觀完綠島燈塔園區先別急著走！就在燈塔旁邊，藏著一個超清澈天然泳池「烏油窟」。與名字相反，這裡的湖水在陽光下會透出透亮的藍綠色，配上旁邊雪白的貝殼沙灘，完全就是夢幻中的渡假天堂場景。最棒的是，這裡因為有礁石擋住浪花，水池淺淺的非常平靜，如果你不想去大深海浮潛，只想泡泡海水、拍拍美照，這裡絕對是綠島最療癒的玩水小角落哦！
地址：臺東縣綠島鄉燈塔1號
綠島必吃美食
海的那一邊
如果有和小編一樣在炎炎夏日總是沒什麼胃口的朋友，就推薦大家到海的那一邊享用美食，小小的白色櫃屋只販售冷麵和雞蛋糕，泰式風味的冷麵讓人忘卻夏日的炎熱，清爽度拉滿，吃完可以點一份雞蛋糕，除了採用超可愛海洋生物造型外，主打不添加一滴水，以純牛奶製作的雞蛋糕，每份都是現點現做，外皮酥脆、內裡扎實Q彈，奶香超濃郁！
地址：臺東縣綠島鄉67號
營業時間：週一~週四15:00-18:00、週五~週日13:00-18:00
小島太太
「小島太太」賣著簡單卻不平凡的美食，他們的雞白湯，湯頭濃郁卻順口，配上Q彈鮮甜的小卷簡直絕配！最特別的是，拉麵竟然有米粉、泡麵跟細拉麵可以選，完全可以滿足你的胃！但在這裡吃的不只是美味，更多的是老闆娘親切的笑容，推薦大家把這裡排進晚餐清單，在綠島的晚風中，感受最在地、最有人情味的家常味道。
地址：台東縣綠島鄉南寮村漁港1-80號(原戀戀火燒島旁)
營業時間：11:00-13:30、17:00-19:30（店休時間請以官方IG公告為主）
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