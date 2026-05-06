2026-05-06 11:04 女子漾／編輯王廷羽
5月展覽懶人包！北美館《超現實主義》《柯南30週年》《芝麻街藝術展》週末不怕沒地方去
五月到啦！這個月實在有太多精彩的展覽值得去打卡，是不是正在苦惱週末行程該怎麼排呢？這次精心幫大家整理了5月份不能錯過的展覽懶人包！無論你是想沉浸在充滿美感的藝文世界，還是想尋找童年回憶的經典人氣IP，這篇通通都有。快把這份清單收藏起來，週末揪閨蜜或另一半一起出發，享受療癒的看展時光吧！
文章目錄
- 5月展覽 1.《超現實主義：對話中的世界》
- 5月展覽 2.《物質世界》
- 5月展覽 3.《圖像與意義之間 – 藝術家聯展》
- 5月展覽 4.《托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙》
- 5月展覽 5.《芝麻街・奇妙藝境 Sesame Street Magical Art World》
- 5月展覽 6.《名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展》
5月展覽 1.《超現實主義：對話中的世界》
5月展覽 1.《超現實主義：對話中的世界》
北美館今年春季聯手德國圖賓根文化交流協會，帶來超重量級的國際大展！集結了近60位國際重要藝術家、超過120件代表性作品，帶你走進前衛藝術大師們的潛意識與夢境中。展覽分為「集體夢境」、「幻化無際」、「慾望之體」、「荒誕玩趣」四個單元，現場甚至還有超現實主義電影播放與「精緻屍體」繪畫體驗區，絕對能徹底顛覆你對現實的想像！
《超現實主義：對話中的世界》日期：2026年4/25(六)至8/30(日)
時間：依臺北市立美術館官方公告為準
地點：臺北市立美術館 地下樓D、E、F展覽室
延伸閱讀：北美館4月免費看展！《超現實主義：對話中的世界》6大看點，走進夢境與潛意識交錯的奇幻宇宙
5月展覽 2.《物質世界》
5月展覽 2.《物質世界》
我們生活中充滿各種「物品」，但你有想過它們是如何影響我們的感知嗎？這個展覽精選了北美館跨越90年的館藏，展出87件包含繪畫、複合媒材、立體裝置等豐富作品，透過藝術家的獨特視角，探討物質消費、城市現代化，以及物品如何滲透進我們的身體經驗與身分認同。逛完展覽，保證會讓你對身邊的日常小物產生全新的看法！
《物質世界 Material Extensions》日期：2026年5/1(六)至8/16(日)
時間：依臺北市立美術館官方公告為準
地點：臺北市立美術館 2樓展覽室
延伸閱讀：洗衣精包裝也會騙人？當灰塵變成藝術，北美館年度典藏展《物質世界》翻轉你的日常認知
5月展覽 3.《圖像與意義之間 – 藝術家聯展》
5月展覽 3.《圖像與意義之間 – 藝術家聯展》
喜歡日本當代藝術的女孩們千萬別錯過！索卡藝術帶來了五位極具視角的日本藝術家聯展，其中包含以「將掉未掉的眼淚」系列聞名的橋爪悠也，以及畫風充滿中毒性視覺魅力的門倉太久斗等，他們運用多元媒材與敏銳觀察力，在動漫感與傳統技法交織下，捕捉複雜的人類情感與細膩的日常，帶領大家進入充滿詮釋空間的迷人地帶。
《圖像與意義之間 – 藝術家聯展》日期：2026年5/9(六)至6/6(六)
時間：週二至週六 10：00-19：00（週日、一休館）
地點：索卡藝術・台北（台北市中山區堤頂大道二段350號）
5月展覽 4.《托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙》
5月展覽 4.《托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙》
這是藝術家托馬斯．薩拉切諾在台灣的首次大型個展，現場打造了超酷的沉浸式裝置！在這裡，蜘蛛網結構與回收材料化身為想像未來的載體，邀請大家向空氣、雲層甚至宇宙學習，展覽打破了人類中心的視角，用絕美的視覺體驗帶我們重新思考氣候變遷與環境生態，是一場充滿詩意又極具意義的絕美展覽。
《托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙》日期：2026年3/21(六)至9/6(日)
時間：依新北市美術館官方公告為準
地點：新北市美術館 6A、6B展間
5月展覽 5.《芝麻街・奇妙藝境 Sesame Street Magical Art World》
5月展覽 5.《芝麻街・奇妙藝境 Sesame Street Magical Art World》
童年最愛的Elmo跟Cookie Monster變身當代藝術品啦！為了慶祝《芝麻街》56週年，這場跨界大展集結了全球24位當代藝術家，用繪畫與多媒材重新詮釋這些經典角色。在保留可愛特質的同時，更融入了潮流與當代藝術語彙，讓童年回憶瞬間變得超時髦。現場還有許多限定藝術周邊，絕對會讓人忍不住失心瘋！
《芝麻街・奇妙藝境 Sesame Street Magical Art World》日期：2026年4/24(五)至6/7(日)
時間：依 Maison JE Taipei 官方公告為準
地點：Maison JE Taipei（台北市內湖區堤頂大道二段407巷32號）
5月展覽 6.《名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展》
5月展覽 6.《名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展》
真相永遠只有一個！風靡全球的柯南電視動畫30週年啦，海外第一站直接登陸台北！展區將大解密動畫幕後的企劃、分鏡與配音故事，還集結了歷年來滿滿的精彩名場面，「新一與小蘭」、「平次與和葉」的大型拍照裝置絕對是粉絲必拍的打卡點，逛累了還有法式馬卡龍與限定水果茶可以享用，加上超齊全的限定周邊，柯南粉絕對要手刀衝刺呀！
《名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展》日期：2026年5/9(六)至6/21(日)
時間：依新光三越百貨營業時間為準
地點：新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場（台北市信義區松壽路11號）
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower