香港夏日12大話題旅遊亮點 「線」遊好康報你知！

【旅遊經 洪書瑱報導】







香港一直是國人短程旅遊的口袋名單之一，香港夏日「遊」什麼精彩呢？此篇將搜羅香港夏日12大話題旅遊亮點！而值得一提的是──即日起到至5月17日止，香港旅遊發展局邀集八家旅遊業者，推出為期兩週的線上旅展，最低優惠是四天三夜優惠行程8,888元，欲前往香港的民眾，不妨趁機撿好康「優」遊「趣」！







※.香港夏日12大話題旅遊亮點──

一、香港全新地標「The Henderson」，大展日夜不同風情：







「The Henderson」大樓匯聚頂尖企業、藝術與餐飲，成為中環全新地標。







香港又有全新地標出現了──位於中環核心的「The Henderson」大樓，由知名國際建築事務所Zaha Hadid操刀設計，以香港象徵–洋紫荊含苞待放的形態為靈感，透過流線曲面與有機輪廓勾勒出獨特姿態，配合融合可持續理念與創新科技的玻璃幕牆，成就兼具動態美學與功能性的城市新風景。空間內設有戶外藝術花園，亦匯聚佳士得藝廊與人氣品牌 % Arabica咖啡店，三樓大堂的大型裝置藝術品《氣球天鵝(紅色)》，是美國藝術家Jeff Koons的藝術作品。入夜後更可走進全新開幕的藝術酒吧Peridot，從白天到夜晚皆展現中環嶄新的藝文生活氛圍。







二、傳統節慶，五月長洲包山節：







長洲太平清醮壓軸搶包山比賽，展現香港獨特的傳統節慶魅力。







「長洲太平清醮」是香港獨有的民間節慶活動，獲列國家級非物質文化遺產，每年在離島長洲上演，令慢活漁村頓時化身成滿載色彩、傳統及趣味的嘉年華。活動將於5月24日至25日舉行，旅客除了一定要品嚐「平安包」，還要欣賞由孩童裝扮成神明及潮流話題人物，踩著高蹺、猶如在凌空飄浮的「飄色會景巡遊」，壓軸好戲「搶包山」決賽，於25日午夜12時上演，進入總決賽的12名男女健兒同時攀登包山爭取總冠軍。







三、傳統節慶，六月國際龍舟賽：







2026香港國際龍舟邀請賽迎來50周年，維港競渡結合13天嘉年華打造充滿文化氛圍的熱鬧盛事。







香港在端午節之際，均應景舉辦「龍舟賽」，而今年2026「永明香港國際龍舟邀請賽」將於6月27日至28日，在尖沙咀海濱登場，適逢活動50周年，共吸引逾220支來自16個國家及地區的頂尖隊伍齊聚維多利亞港競技，場面盛大熱鬧。同時，自6月19日端午節起至7月1日更推出為期13天的嘉年華活動，於星光大道及梳士巴利花園打造結合龍舟美食街、啤酒樂園、音樂表演與互動體驗的多元內容，讓旅客在欣賞國際級體育賽事之餘，也能沉浸於融合傳統文化與城市活力的節慶氛圍中。







四、香港迪士尼樂園20周年慶活動進倒數，雪寶驚喜現身魔雪奇緣世界：







雪寶驚喜現身《冰雪奇緣》園區與賓客近距離互動，為樂園增添限定魅力與歡樂氛圍。圖片由香港迪士尼樂園提供。







香港迪士尼20周年活動，將進入倒數階段，將於 6 月 7 日圓滿落幕，結束之前還規劃一系列精彩！如：5月上旬起，遊客有機會於《冰雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」的魔雪奇緣世界與雪寶偶遇！這位可自由走動的機械人角色，將以艾倫戴爾王國特別親善大使的身份與大家聊天互動； 6月12日至8月31日期間也可以投入全新皮克斯主題夏季活動，盡情與皮克斯角色一同玩樂、留下專屬夏日回憶！







五、香港海洋公園活動不斷，七月回歸的「大熊貓生日夏日派對」令人期待：







香港海洋公園是集自然、生態、教育與娛樂於一身的主題主題樂園。圖片由香港海洋公園提供。







香港海洋公園擁有超過 80 個景點及設施，「遊」不少大型節慶活動及限定體驗，如現正舉辦的「AXA安盛呈獻：海洋公園 x Sanrio characters『蔚藍海洋之旅』驚喜聯動」，而七月將有「大熊貓生日夏日派對」，與大家一同清涼消暑、玩轉盛夏；萬聖節限定的年度盛事「哈囉喂全園祭」亦將於九月揭開序幕。







六、昂坪360喜迎二十週年 增設夜間纜車，霓虹助陣吸睛：







昂坪360迎來20週年，即將推出限定夜間纜車結合霓虹燈車廂，打造獨特又浪漫的體驗。圖片由昂坪360提供。







昂坪360今年喜迎二十週年，將舉行一連串慶祝活動，其中最引人注意就是7月及8月之間，於指定日子將增設夜間纜車，賓客可高空俯瞰香港國際機場及港珠澳大橋等醉人夜景。車廂內更會綻放霓虹燈效果，打造獨一無二的視覺體驗。超過二十個香港知名品牌與昂坪360攜手合作，為多架纜車換上繽紛「品牌新裝」，並推出限定優惠！ 另，昂坪市集則點亮經典港式霓虹燈及二十週年主題裝置，重現懷舊香港風情，甚至星空下還有在地人氣歌手輪番獻唱展浪漫魅力。





◎.夜間纜車+港式霓虹燈×音樂演出：





7月：17日（五）、18日（六）、25日（六）、26日（日）



8月：1日（六）、2日（日）、8日（六）、9日（日）









世界十大纜車「香港昂坪 360」迎 20 週年！全港最靚霓虹燈主題「夜間纜車」今夏啟航 搶先揭秘台灣專屬慶典禮遇(圖：業者提供)





七、中國內地人氣巨星華晨宇及羅雲熙蠟像，全新進駐香港杜莎夫人館：







羅雲熙蠟像全新進駐香港杜莎夫人蠟像館，成為粉絲近距離互動與打卡的最新焦點。圖片由香港杜莎夫人蠟像館提供。



香港杜莎夫人蠟像館坐落於太平山頂，匯聚巨星、偶像等名人，展出超過100尊栩栩如生的名人蠟像，如：知名的劉德華、郭富城、古天樂等港星；玄彬、丁海寅、李鍾碩等韓星，近期，新陣容加入兩位中國內地明星──「華晨宇」及「羅雲熙」。另，蠟像館同時亦引入 VR「極速過山車」體驗，帶你穿梭香港城市景觀，感受刺激而沉浸的視覺震撼。







八、走進港片，油蔴地警署光影之旅：







「油蔴地警署光影之旅」引領觀眾走入香港經典警匪片場景，藉由互動設計重溫港片魅力。



「油蔴地警署光影之旅」以香港經典警匪片為主題，結合真實警署場景與電影美術設計，打造沉浸式觀展體驗。從懷舊戲院入口揭開序幕，透過真假交錯的空間設計與互動體驗，帶領訪客走入光影交錯的電影世界，重溫經典橋段與角色魅力，現場亦展示幕後製作故事並設有四大主題場景，讓觀眾彷彿置身電影拍攝現場，感受濃厚港片氛圍。

九、歷史重鎮蛻變為國際都會「香港故事」：







「香港故事」展覽透過復刻場景，重現舊香港生活記憶。



位於香港歷史博物館的「香港故事」展覽以逾2,800件珍貴展品與沉浸式歷史場景，呈現香港從歷史重鎮蛻變為國際都會的歷程。展覽同時精心復刻昔日香港基層的生活面貌，繁華璀璨的霓虹街道上，有冰室、戲院、書報攤等不同場景，還有舊啟德機場標誌性的機械翻轉式航班資料顯示牌，讓人回味飲食、文學、影視與流行音樂等城市記憶。

十、蒙娜麗莎沉浸展再現文藝復興，感受人文主義思潮：







《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》展覽以沉浸式體驗重現文藝復興藝術魅力。圖片由香港文化博物館提供



《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》展覽即日起至7月27日於香港文化博物館免費展出。以李奧納多．達文西經典名作《蒙娜麗莎》為主軸，結合多媒體技術與互動裝置，打造沉浸式觀展體驗，帶領觀眾穿越時空探索名畫背後的傳奇故事。另外還精選來自法國及意大利多間著名文博機構的藝術珍品，當中包括四張彌足珍貴的達文西手稿等，讓觀眾窺探這場充滿澎湃創造力的人文主義思潮。

十一、《園美生活─中外園林藝術》展覽，百餘年珍品一次看：







《園美生活─中外園林藝術》展覽可以免費一睹莫內名畫《睡蓮池》真跡。©2026芝加哥藝術博物館。



即日起至7月29日於香港藝術館免費展出。匯聚來自北京故宮博物院、芝加哥藝術博物館及凡爾賽宮等106件珍品，以造園、遊園、賞園為軸，讓觀眾領略多元萬象的園林美學及背後的文化意涵。甚至還可以免費欣賞法國印象派大師莫內的《睡蓮》、《睡蓮池》真跡，以及一代國畫大師張大千及明代吳門四家之一文徵明等大師作品。

十二、「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽，首次移師海外：







《被吃掉的心情》（plaplax，2025）於TOKYO NODE「Design Ah! Exhibition neo」展覽現場，2025年 攝影：Keisuke Kitamura。







「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽，是首場海外展，將於6月27日至2027年1月10日，在亞洲全球性當代藝術博物館M+舉辦。這個展覽趣味盎然、適合闔家觀賞，探索當代設計及其如何塑造我們的日常行為，如走路、進食、坐姿和握持物品的方式等，展覽呈現設計怎樣提升我們的生活品質、影響我們的行為，並促進人與人之間的聯繫。

香港旅遊局特與八家旅遊業者合作，推四天三夜優惠行程，而各家旅行社亦推出不同旅遊方案及優惠，包括：東南旅遊、泰元旅行社、可樂旅遊、溫馨旅行社、五福旅遊、易遊網、雄獅旅遊、易飛旅遊，相關遊程8888元起，相關訊息可至線上旅展網址 (https://travelfair2026.discoverhongkong.com/tc)查詢或選購！





以上圖片：香港旅遊局提供