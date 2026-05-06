2026-05-06 16:02 旅遊經
「雲朗觀光」推為期12天線上旅展 有機會抽中住宿券、君品牛排餐券！
「雲朗觀光」推為期12天線上旅展 有機會抽中住宿券、君品牛排餐券，圖為雲品豪華湖景房(圖：雲朗觀光提供)
【旅遊經 廖晨光報導】
暑假即將來臨，又將進入旅遊熱潮，想要好康遊臺灣嗎？全臺多處插旗的「雲朗觀光集團」將於5月7日至5月18日，推出為期12天的線上旅展。今年以「靈活選擇、極致禮遇」為核心，明星商品雲朗聯合住宿券祭出最強加碼，持券入住君品酒店君璽雅緻客房享有旺假日不加價回饋，還可享翰林軒 VIP Lounge 與茶苑的專屬餐飲禮遇。Villa Resort 蘇卡利‧漫活，提供一泊三食奢華體驗。雲品溫泉酒店主打雲水行政酒廊禮遇，指定住宿券再享餐飲不限次數進出的尊榮體驗。早鳥下單抽住宿券及 LINE 好友扭蛋等活動同步開跑，為夏季國旅市場注入強勁的旅遊動能。
※.住宿部份：
明星商品雲朗聯合住宿券維持2,200元抗漲價，持單張券即可入住翰品高雄或兆品嘉義並享雙人早餐，加價400元亦可選擇入住品文旅礁溪文漾家庭房。_雲朗觀光提供
持4張雲朗聯合住宿券入住君品酒店君璽雅緻客房，享旺假日不加價，並提供翰林軒 VIP Lounge 與茶苑餐飲專屬禮遇。_雲朗觀光提供
所有商品中，以「雲朗聯合住宿券」為明星商品備受關注，今年維持每張2,200元的超值抗漲價。消費者持單張券即可輕鬆成行，入住翰品酒店高雄雅緻客房或兆品酒店嘉義雅緻/經典客房，並享有2客早餐；若偏好溫泉小旅行，單張券加價400元即可選擇入住品文旅礁溪文漾家庭房。此外，針對親子家庭，持2張券再加價400元即可入住品文旅礁溪樂旅小閣樓，並特別加贈兩位12歲以下小朋友免費入住及早餐，是家庭出遊的超值首選。喜愛特色體驗的旅客，亦可持2張券入住台東寶桑町屋日式雙房，彈性規劃具質感的夏日假期。
針對日式老屋愛好者，持2張雲朗聯合住宿券即可入住台東寶桑町屋日式町屋雙房，靈活規劃質感的夏日假期。_雲朗觀光提供
持9張券即可入住Villa Resort 蘇卡利‧漫活山盟或不朽客房，享受一泊三食的全包式慢活體驗。_雲朗觀光提供
為滿足更多元的旅遊需求，雲朗聯合住宿券提供靈活轉換的彈性，持多張券即可體驗行政禮遇或奢華慢活的全包式旅程。持3張券入住君品酒店行政客房，沉浸於17樓翰林軒 VIP Lounge 的專屬輕食與飲品服務；今年最吸睛的君品酒店君璽雅緻客房，持4張券入住祭出旺假日不加價的年度最強回饋，並享有翰林軒與茶苑的餐飲專屬禮遇；9月20日前平日入住，更額外延長退房時間至下午2點。雲品溫泉酒店則規劃持4張券入住經典山景客房含早餐，或持5張券入住尊榮山景客房升等一泊二食體驗。而隱世奢旅品牌 Villa Resort 蘇卡利‧漫活，持9張券即可入住山盟或不朽客房，細細品味一泊三食的全包式慢活時光。
雲品溫泉酒店今年強化了奢華度假概念，鎖定高端客群推出兩款平日湖景住宿券。其中一泊二食的「尊榮湖景客房平日住宿券」每張18,888元，可盡覽日月潭美景並享有雲水行政酒廊禮遇。而升級版的「豪華湖景奢享假期平日住宿券」每張30,888元，持券入住21坪豪華套房並享有丹彤自助早餐，晚餐可任選 Ken Can、彩雲軒或雲月舫的指定套餐；入住期間包含雲水行政酒廊禮遇，且可不限次數進出大廳酒吧及雲月舫點用精選餐飲，打造天花板等級的避世假期。
※.餐飲部份：
君品酒店茶苑精選牛排雙人套餐券每張1,880元，主餐提供16oz頂級爐烤肋眼或老靈魂威靈頓牛排二選一，並包含多道精緻料理。_雲朗觀光提供
紅葉谷綠能溫泉園區泡湯套券每套3,990元，包含10張水泉區泡湯券並加贈3張500元餐飲抵用券。_雲朗觀光提供
君品酒店茶苑主打每張1,880元的精選牛排雙人套餐券，主餐可任選16oz頂級爐烤肋眼牛排或老靈魂威靈頓牛排，並搭配佛卡夏麵包、凱薩沙拉、蛤蜊巧達湯、香料鮮蝦焗通心粉及精選甜點；翰品酒店高雄推出1,699元的港都茶樓三人份套餐餐券，內容涵蓋開胃菜、燒臘滷味、多樣茶樓點心、蠔油時蔬、蝦仁腸粉及芋頭西米露等經典美食；台東紅葉谷綠能溫泉園區推廣大組數套券，每套3,990元，內容包含10張水泉區泡湯券並加贈3張面額500元的餐飲抵用券，提供旅客在溫泉與部落文化間的慢活時光。
雲朗觀光推出分階段抽獎活動，5月9日前下單抽聯合住宿券，5月13日前抽君品牛排券，越早下單享有更多抽獎機會。_雲朗觀光提供
為了刺激買氣，雲朗觀光祭出分階段抽獎活動，凡於5月9日前下單可抽雲朗聯合住宿券，5月13日前下單則有機會獲得君品牛排雙人套餐券，5月18日前下單抽雲品茶包，越早下單抽獎機會越多。此外，雲品小管家 LINE 官方帳號同步推出線上扭蛋機活動，5月18日前加入官方帳號，並將雲朗旅展資訊分享給好友即可獲得一次線上扭蛋機會，獎項包含：雲朗聯合住宿券及各式餐飲好禮。相關訊息可至雲朗觀光集團官網(https://www.ldchotels.com/zh-hant/)查詢！