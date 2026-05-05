全新物種「新世界系調和水」來了：新創團隊「喝好點」啟動「水試所ALA藝廊式一號店」品水體驗

螢光藝術家「人申二」進駐精品水店，以「人生，有液點焦慮 」呼應水試所ALA「人生風味，五四三 」！

從水質設計出發，結合濃縮礦物質調和技術，打造 New World Blended Water !

餐飲風味的關鍵價值，往往藏在最容易被忽略的地方。新創團隊「喝好點」以顛覆業界的「水」視角，不只是飲品一杯一杯單賣，而是透過精準掌控水中僅佔 0.01% 的礦物成分，結合先進的「濃縮礦物質調和技術」，研發出穩定、安全且可專屬客製的「新世界系調和水（New World Blended Water）」。這並非單純的「喝杯飲料」概念，而是一套極具擴充性的基礎作業創新系統；團隊以創意(ideas) 聯盟啟動打群架的生意(business)方式，宣示將成為產業生態圈風口上的「水之商模」獨角獸。

圖／全台首間「水試所 ALA藝廊式一號店」正式開幕。一樓空間以「喝懂時間」為概念，透過明亮的板前吧台，向大眾與企業展示「新世界系調和水」的精準沖煮魅力，引領一場絕無僅有的沉浸式品水新運動。（喝好點 提供）

人生，總有說不完的五四三 !水試所邀請大家來品嘗「#人生之五味四態三念」，體驗多風味的調味水與風味咖啡 !

為了讓大眾與企業客戶能具體感知這套調和水系統的威力，「喝好點」打造了實體概念體驗媒介——「水試所 ALA」。這裡不僅是精品級品水店，更是這套黑科技的最佳展示Lab。獨棟空間被巧妙拆解為「一樓喝懂時間(三念)、二樓喝出情緒(四態)、三樓品味感覺(五味)」；而透過多風味調味水、同一支咖啡豆在不同水質下的差異展現，更引領一場絕無僅有的沉浸式品水人生新運動。

圖／作為黑科技的最佳展示 Lab，水試所一樓完美演繹了「三念」概念。這組多風味調味水與風味咖啡的對比展示，正是「喝好點」團隊透過濃縮礦物質調和技術打造「新世界系調和水」的實力展現，預告了「品水商模獨角獸」的強勢崛起。（喝好點 提供）

圖／在「水試所 ALA」二樓的微光空間裡，人生情緒被具象化為杯中的四種色彩。透過「新世界系調和水（New World Blended Water）」的承載，結合首創果凍感調酒，完美演繹「#人生之四態 : 喜怒哀樂」。水試所ALA 邀請您來此釋放那「液點焦慮」，喝出屬於自己的箇中滋味。（喝好點 提供）

圖／拾階而上來到「水試所 ALA」三樓，用一杯水「品味人生旅程（五味）」。看似透明澄澈的液體，卻透過「新世界系調和水（New World Blended Water）」的黑科技，完美承載了酸甜苦辣鹹，甚至能嚐出是在地虱目魚的鮮甜風味。水試所ALA 邀請您親自來品嘗「#人生之五味四態三念」，喝出屬於自己的箇中滋味！（喝好點 提供）

精品水店水試所ALA籌備年餘至今才正式開幕，營運長小杜說「這一路走來，我其實很焦慮」!

要將無色無味的水質「調和出」標準化，並轉化為「可被感受到」的品飲價值，這過程十足充滿挑戰。營運長小杜坦言 :「從最源頭的水開始，重新找尋水的意義與奧義，這條研發之路是令他極度焦慮的」。然而，這份焦慮最終淬鍊出了能為調味水創造多風味詮釋的堅實基礎，讓「喝好點」得以端出足以面對龐大「飲水、飲料、飲品」市場需求的全新差異化「調和水」系統。於是，小杜帶領優秀團隊一起創造出「#人生之五味四態三念」，這一回，以美食之都美名獨冠全台的府城台南，對於觀光客而言，又多了一處稀有的多風味調味水與風味咖啡之踩點之旅 !

圖／「水試所 ALA」二樓場域透過開燈與關燈的明暗光影切換，完美詮釋「喝出情緒（四態）」的空間氛圍。現場不僅透過「新世界系調和水」打造沉浸式品水體驗，全棟每一樓層更展出螢光藝術家「人申二」的《人生，有液點焦慮》藝術創作。水試所ALA邀請您在光影與螢光浮世繪的交替中，深刻品味「#人生之五味四態三念」的箇中滋味。（喝好點 提供）

螢光藝術家‧人申二之南台首展《Born Anxious / Water 人生，有液點焦慮》展期 05/05 至 09/01。

水系統的推廣，不只停留在科學的規格數據與技術調和，更需要創造出觸動人心的味覺饗宴與視覺溝通。水試所ALA特別邀請從資深知名廣告人回歸創作初衷的螢光藝術家「人申二」進駐。其南台首展《Born Anxious / Water 人生，有液點焦慮》不僅以高彩度的螢光浮世繪具象化了現代人的壓力，更完美呼應了「調和水，能承載各種人生情緒、狀態與風味的五四三」的品牌核心價值。

圖／擁有獨立電梯與專屬包廂的水試所三樓空間，完美展示了「新世界系調和水（New World Blended Water）」在 B2B（企業/空間商用）與 B2C2H（家用/瓶裝零售）市場的多元應用潛力。未來這套系統將規劃進駐商辦空間、建商接待所、風格旅店與社區住宅，為各類生活與商業空間帶來獨特的紓壓體驗，全面引爆調味水商機。（喝好點 提供）

喝好點創辦人蔡宜霖，攜手專攻「獨角獸商模Campaign化(總體戰略與落地戰術)」之本質溝通事務所劉維融，共同打造「調味水商機」焦慮行銷術。

「水試所 ALA」只是一個體驗起始點。「喝好點攜手本質溝通事務所」，將目光精準鎖定在更龐大的B2B(企業商用)與B2H(社區家用)市場。這套「新世界系調和水」系統，未來將規劃進駐頂級商辦大樓、建商接待所、高端旅店與大樓住宅，徹底顛覆「飲用水的風味迷失」。回顧疫情期間百業休息，然而當時卻執掌台北101跨年煙火「#party101」與法鼓山除夕撞鐘「#108forAll」為世界祈福兩項大型campaign總顧問劉維融舉例說：「以小朋友在家愛喝飲料這習慣，實在令父母頭疼，但若常溫水有了風味與甜味，卻不是加糖的，那不就更棒」。喝好點蔡董事長接著說：「不只社區大樓家用市場，大型公司商辦休憩空間，比如水試所五號店進駐，那不只是上班日常的調和水新選擇，更可能月月都有水專家吧檯長舉辦五四三活動，這更符合ESG公司治理的良性辦公空間之舒壓體驗。」蔡董事長這番話，的確預告並啟動了飲水相關產業新生態之「#調味水 #Blended Water」創新水商機之誕生。每個創新商業模型，都該擁有一句生活策略且可被執行的獨家「#」，劉維融如是說。

不論酸甜苦辣鹹或喜怒哀樂，以及你的過去現在未來，都能在水試所「喝出屬於自己的箇中滋味啊」!

作為一套可高度客製化的調和水系統，水試所ALA的確成功設計了「#人生之五味四態三念」以水為基礎的「品水新運動」。獨棟三個樓層的場域，不論是需要專屬包場的公司團體，或是渴望釋放情緒的心靈大眾，都能在這棟一二三樓的空間裡，透過風味品飲，聊聊屬於每一個故事的箇中滋味 ! 如同網路迷因江湖傳言說的 : 「哥姊喝的不是咖啡不是一杯水，而是人生風味」! 水試所ALA於2026年5月5日正式開幕，誠摯邀請台南人與全台訪客，前來喝幾杯人生風味水，說說人生五四三，並加入水試所會員享受更多風味與優惠。

地點資訊：

水試所 ALA（臺南市中西區南門路 233-6 號 1 樓）