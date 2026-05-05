長大後更懂吃的選擇｜姜滿堂高雄夢時代2週年慶，50種燒肉＋韓式料理剛剛好滿足

2026-05-05 14:49 cookie餅乾小姐



有時候真的會發現，長大之後，很多「一起吃飯」的理由都變得更有意義了。



以前可能只是隨便找間餐廳填飽肚子，但現在，連挑一間餐廳，都會默默想著這一餐，能不能讓媽媽開心一點、放鬆一點，甚至被好好寵一下。



今年母親節，我沒有想太複雜，就只是很單純地想帶她去吃一頓「她會喜歡、我也覺得有儀式感」的韓式料理



那種一上桌就熱氣騰騰的烤肉香，微辣又帶點甜的韓式醬汁，還有可以邊吃邊聊天、慢慢烤、慢慢享受的節奏，其實很適合我們這種平常各忙各的母女，突然有一個理由可以坐下來，好好把時間留給彼此。



所以想了很久我選了 姜滿堂 高雄夢時代店。



不是那種需要特別打扮得很隆重的地方，但環境舒服、東西好吃，重點是，有一種「今天是特別的一天」的氛圍。



有時候，母親節不一定要多華麗，但那一餐，如果能讓她笑著說「今天吃得很滿足」，好像就已經很值得了。






一走進去的第一感覺，是有刻意把「入口→帶位→用餐區」這段動線拉得很乾淨，不會一進門就卡在等位人潮或櫃台前面，有一種被輕輕引導進場的感覺。





他們整體空間有點像韓劇場景那種分區感，不是整片開放式，而是用桌距和座位安排做出自然區隔，所以就算是吃燒肉，也不會有那種吵雜、擠在一起的壓迫感。




這種設計其實蠻聰明的，因為燒肉本來就容易熱鬧，但它硬是幫你留了一點「自己的空間」。



再來我自己很有感的是動線其實是圍繞「不用亂跑」這件事在設計的。




像他們採用點餐後送餐、加上自助吧集中在一個區域，你不會一直穿梭整間店，整體流動是偏單向的，不容易跟別桌動線打架，吃起來會很放鬆。



整體空氣感是乾淨的，視覺上也不會霧霧的，空間看起來就比較清爽，這其實會讓整個動線「看起來更寬」，不會有被煙壓縮的感覺。


 



整體來說，它的空間安排不是那種很華麗炫技型，而是走一種「舒服流動型」你會默默發現，從入座、取餐、到離開，都沒有卡住的瞬間。



就是那種，吃完走出去會覺得：嗯，今天整體節奏很順，很像被好好安排過的那種用餐感。




內裝潢不是那種很浮誇的華麗，而是剛剛好的「有質感」。



燈光是偏柔和的，帶一點暖色調，整個空間看起來很舒服，偏暖色的燈光，不會刺眼，反而有種讓人自然放鬆下來的氛圍。



我那時候心裡就默默想，嗯，今天帶媽媽來這裡，好像選對了。



室內設計採高級的氛圍所設計，有點日系西式的風格綜合感，每一區每一個座位都有牆分開來，



這樣在進食的時候比較不會被其他桌的干擾，這樣的設計顯得安靜而高雅之感，室內裝潢就是有精緻的感覺的，吃飯時感受是很舒適的!



環境也讓人蠻安心的，桌面、地板都整理得很乾淨，不會有油膩或雜亂的感覺。那種細節其實一進門就會感受到，會讓人比較願意坐下來，好好享受這一餐，而不是只是「吃完就走」。



坐上座位發現是沙發椅，坐起來很舒服我覺得很不錯，剛好母親節到了，媽媽坐我對面，



能跟母親一起在姜滿堂慶祝母親節是一件讓人快樂的事情!



很適合這種想要有一點儀式感、又不想太拘謹的日子。


剛走進去拿起桌上菜單，姜滿堂菜單非常的五彩繽紛，有599-999吃到飽，




菜色種類非常的多，任君挑選，我實在覺得肉品類太多，再點的時候都有點傻到不知道要點什麼，




我幾乎把雞肉和豬肉的都吃一輪了，牛也有點，姜滿堂的菜單上也有和牛可以供選擇喔!










價錢999元能和牛吃到飽真的也算挺划算的，不得不稱讚一下~




點餐使用服務生給我的QR CODE掃碼就可以點餐了，這樣的點餐方便顯得乾淨快速又方便，




但這間餐廳每次點餐是有限制的，一次點8道菜，就是同種菜色點兩次也算進去，一次只能點8個個數，




我覺得這樣設計非常的符合人性化，就比較不容易浪費食材，吃到飽就是常常有人會點太多，最後吃不完浪費食物的情形，這樣子是不好的行為，所以我很認同這種方式!




我用QR CODE開始點餐，我幾乎雞肉和豬肉都點過一輪，牛肉只點和牛和牛舌，海鮮點了蝦子及魷魚，




甜點點了年糕和冰品兩樣，先從肉類吃的感受先分享給大家，




牛肉部分和牛很大一塊，餐廳和牛是切丁狀的，分量算很多，不會很小氣，畢竟和牛吃到飽，




和牛油花非常細緻脂肪分佈均勻，考過後融化在肉裡吃起來不乾材肉質嫩輕咬就能散開，




不需要太費咀嚼，考到微焦時有奶油香牛油香肉多汁入口即化，吃起來滑順不用過多調味就很好吃，包上店裡招牌泡菜更加爽口不油膩青菜吃起來更美味，


薄切牛舌脆口容易熟搭配蔥鹽味道更清爽去油膩，








一坐下來，最有存在感的當然是直火燒肉系列。









牛五花、豬五花、梅花豬這種基本款就不用說了，油脂在烤盤上滋滋作響，那個香味真的很容易讓人失控多拿好幾輪。




尤其是油質很多的豬肉真的吃起來好過癮喔，油質配包生菜，整個豬肉帶點鹹味，吃起來有脆脆的感覺，又不會過油過鹹，吃起來真的可以連續吃好幾盤，我吃的五花豬吃的好過癮喔!






真的很推薦他們家所有的燒烤肉系列，因為有些都是有醃漬過的，所以不需要花時間自己調味，或沾調味料等，味道不會太濃郁也不會過鹹，剛剛好的口感，真的一盤接著一盤，




說真的太多肉可以吃了，我吃的好過癮，一下我就吃好撐了!




比較加分的是有些還有韓式醃製口味，甜甜鹹鹹的，烤完直接吃就很有層次。



再來一定要講他們的韓式炸雞，這個我自己每次都會默默續。



外皮是那種酥到有聲音的，裡面卻還保有肉汁，醬料通常有辣味跟甜辣兩種，吃起來很涮嘴，很容易一邊聊天一邊就空盤。



然後是我覺得很容易被忽略，但其實很重要的韓式熟食區。



湯品的話，常見會有蛤蜊湯、豆腐鍋這類韓式經典。





在一堆燒肉之間喝一口熱湯，會有種「啊～被安撫到」的感覺，節奏剛剛好。



另外還有一些小東西我其實也很愛，比如韓式小菜（泡菜、醃蘿蔔），還有生菜包肉這種吃法。



有時候會突然覺得，欸～這樣包起來吃，好像比較沒有罪惡感（但其實還是吃很多😂）。



甜點跟飲料的部分通常也不會太馬虎，黑糖冰沙、飲料吧這種基本配置都有，收尾算是很完整。



如果你最近去（2026這波活動），菜單會「完全不一樣」


👇$599 起 → 豬肉、雞肉＋炸雞吃到飽


$699 → 多牛肉


$799 → 加上海鮮


$999 → 和牛＋高級食材




他有分四個選項讓你選擇，我是999的，所以可以選擇和牛來吃，




在姜滿堂和牛吃到飽也是你的選項，可以考慮考慮，海鮮的選項是有蝦子和魷魚跟鯖魚，
































所以倒不如直接升到999吃和牛會更划算，我個人這樣認為，



和牛之外有個牛舌非常好吃，牛舌切得很薄，烤起來吃起來很彈很香，沒有騷味，烤起來很香，



✔ 炸雞、燒肉、鍋物、拌飯、甜點全部無限


✔ 用餐120分鐘




吃飯時間是兩小時，但點餐時間會在一個半小時之內之後就不能再點餐了，




所以要吃時請把握一個半小時內把想吃的都點過，這樣剩下的半小時還是可以有食物可以繼續吃~




餐廳的正中央有免費的小菜自助吧，有很多生菜還有韓式小菜泡菜，海帶還有豆苗菜等等，可以搭配燒肉包菜一起吃，










因為燒肉很多種類要包生菜，搭配韓式泡菜， 會吃起來更美味把油氣帶走，吃起來包菜配燒肉真的很道地，非常非常的韓式，我覺得很好吃，非常的韓國!!






除了吃烤肉還有湯品可以點喔~




有以下的




韓式湯品（很多人會點）


神仙牛肉雪濃湯（超熱門）


韓國人蔘雞


泡菜雞腿湯


酸泡菜白肉鍋


蛤蜊鍋巴湯






我點蛤蜊鍋巴湯，湯頭非常的鮮甜，我很推薦這款湯品，想喝店裡湯可以喝這口味，




那個湯頭不是那種重鹹或很刺激的路線，反而是偏清甜的是蛤蜊本身慢慢釋放出來的鮮味，很乾淨、很順口。



第一口喝下去會有一種很微妙的感覺，就是「嗯…這個可以一直喝」的那種舒服感。



而且它的鍋巴泡在湯裡之後，不是整個爛掉那種，是還保留一點點微酥的口感，咬下去會有層次，搭著那個帶點海味的湯，其實滿療癒的。



我自己最喜歡的是，喝到後面湯頭會越來越濃一點點，但又不會膩，反而有種被好好照顧的感覺!



醃製雞腿肉



韓式醬燒雞肉












有時會有不同口味變化（蒜香）



肉質偏嫩＋帶醬香，很適合包生菜吃




生菜都清洗得很乾淨，每一片深菜很均勻的大小，包燒烤過的肉類吃真得剛剛好，




另外我覺得他們家的飲料也是用點的，是現場直接泡給你喝，有蜂蜜水，還有果汁風味氣泡水，真的有好幾種特殊的調飲，



我個人蠻喜歡他的家的飲料，跟外面的餐廳很不一樣，外面餐廳的飲料都是直接現成或是自助吧，



這間餐廳飲料是現泡的，口味特殊且喝起來有微醺感，真的很不錯，












我很推它們家的飲料給大家，絕對會讓你異想不到，大推點他們家的飲品來喝喝看要調飲喔~



還有最後的甜食，年糕三條可以放在網子上烤，然後底部是有黑糖的，可以沾花生醬來吃，



我覺得蠻好吃的，不要烤太久，吃起來微甜香香的焦味，好吃，



另外還有類似雪棉花冰的冰品，上面一層白色奶油很像一座山一樣，這是黑糖冰，我也有點來吃，



冰吃起來口感綿密，入口即化，也不會有太甜的感覺，很香的黑糖味道，入口即化，可以把油膩感帶走，吃完燒烤再來點黑糖綿綿冰，真的超級享受耶!











有些燒肉是「吃過就好」，但在 姜滿堂，那種感覺比較像是你會默默開始規劃「下次要帶誰再來」。




一開始光是看到滿桌燒肉，其實就有點失控。
















牛肉的油花在烤盤上滋滋作響，那種香氣不是誇張，是會讓人下意識安靜下來、專心吃的那種。




每一口都有厚度，但不會膩，反而越吃越順。



但我自己最上癮的，其實是「生菜＋韓式泡菜＋燒肉」這個組合。



把剛烤好的肉放進清脆的生菜裡，加一點帶酸辣感的泡菜，再一口包起來那個層次真的很犯規。




肉的油香被生菜中和，泡菜把味道整個拉起來，清爽又有記憶點，完全就是韓式燒肉的靈魂。



而且它不是只有肉在撐場，小菜的存在感很夠。




泡菜不只是配角，是會讓你默默一直續的那種。




整體吃下來，不會有那種「好像只是在狂吃肉」的負擔感，反而是有節奏、有搭配的滿足。



如果你是那種平常就很愛吃燒肉、或是對吃到飽有點要求的人，我會很直接地說：這裡是可以放心來的。



不是只有「量多」，而是有顧到「好吃」這件事。




不是吃完很撐而已，是吃完會覺得 嗯，有被好好滿足到。



如果要我給一句很實際的推薦理由，大概就是：這裡不是讓你吃飽，是讓你吃得很開心。



有時候聚餐、想放鬆、或者只是單純想對自己好一點，來這種地方其實很剛好。



畢竟，有些快樂真的很簡單就是一口肉、一口生菜，再加一點泡菜的那種剛剛好。




如果要我用一句話總結姜滿堂的菜色，就是：


👉「不是走精緻小巧路線，而是那種會讓你吃得很爽、很有參與感的韓式燒肉派對感。」



很適合朋友聚餐、節日，或是那種「今天就是想好好放縱一下」的日子。



你如果是那種會邊吃邊聊天、然後不小心坐很久的人，這間真的會蠻合的 😌






在姜滿堂高雄夢時代這間店，用餐的第一印象其實很加分，尤其是服務這一塊，會讓人默默記在心裡。



不是那種過度熱情、一直打擾你的服務，而是一種「剛剛好」的存在感。




帶位的時候語氣是溫和的，講解吃到飽規則也蠻清楚，不會有壓迫感，反而有點像朋友在提醒你怎麼點比較划算。



用餐過程中，他們的巡桌其實滿自然的，不會讓你覺得被盯著，但只要你有需要（像是換烤網、補餐、或是小問題），反應速度都算快，眼神對到幾乎就會過來，這點我自己蠻在意的。



有一種小細節我覺得很加分他們不會讓桌面亂太久。




盤子收得很勤，但動作不會很急躁，是那種默默幫你把空間整理好的感覺，吃起來會更舒服。



整體來說，服務給人的感覺是偏「有訓練過但不死板」，帶一點韓式餐廳那種輕鬆氛圍，不會拘謹，也不會隨便。










這次帶媽媽來這餐廳提早慶祝母親節，我看媽媽吃著和牛吃得很開心，當然還有很多單品，她都說很有特色很好吃很韓系，她開心我也開心，




我自己當然也吃得很飽很滿足，因為有太多肉品可以烤來吃了，每個都很好吃，沒有踩雷的肉品，小菜也是好吃，到夢時代姜滿堂吃母親節大餐，我覺得十分滿意!!




如果下次還有機會來夢時代，我還是會來選這間姜滿堂吃韓式料理，如果你特愛吃韓式烤肉，這間絕對不能錯過~




服務態度 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐


美味值 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐


菜色種類 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐


CP值 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐


回頭率⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐















【姜滿堂高雄夢時代店-門店資訊】


-服務專線：07-8118158


-服務地址：高雄市前鎮區中華五路789號7F(高雄夢時代百貨7樓)




cookie餅乾小姐

cookie餅乾小姐

Hello! 你好我是餅乾小姐Cookie，為Google在地嚮導第5級，這裡寫關於我的美髮美容、彩妝指甲、時尚穿搭、美食、旅遊生活體驗，過去曾為 FG部落格TOP 100、多個平台駐站作者、星級部落客、美妝時尚記者和評鑑專家等，也是一名業餘攝影師，部落格於2019年全新改版，將分享更多文章，

#高雄 #姜滿堂 #夢時代 #人氣美食 #韓式料理 #美食探店 #打卡景點

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2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

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2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

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IG→https://reurl.cc/Mvb2yn

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Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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桃園市觀光導覽大使帶路！細品中壢舊城區的獨特魅力

桃園市觀光導覽大使帶路！細品中壢舊城區的獨特魅力

2026-04-25 10:46 夫子。旅食趣

歷史是現在與過去的對話，在時間的長軸上，散步是認識城市最簡單的方式，跟著「桃園市觀光導覽大使」的腳步，看中壢舊城區的雪泥鴻爪，走訪充滿藝文氣息的「壢景町」與「壢小故事森林」，走進全國首座以河川為主題的「老街溪河川教育中心」，探索隱身於巷弄深處，充滿長屋美學的「巷仔46文化共享空間」，品味中壢車站商圈職人堅持的美味。

「桃園市觀光導覽大使 邀您漫步中壢舊城區」活動全程步行約時九十分鐘，集合地點在中壢火車站前站出口 (中和路) 旁的旅遊服務中心。火車站旅遊服務中心內，設置有手機充電、免費 Wi-Fi 等設施方便旅客使用，也提供各種旅遊資訊，包括景點介紹、交通路線等，是你旅遊規劃行程的好朋友。

此次「桃園市觀光導覽大使 邀您漫步中壢舊城區」活動的導覽人員 Mika 老師 (Mika 老師 FB 專頁，搜尋：Mika小阿姨) 是「桃園市觀光發展基金會」培訓的桃園市觀光導覽大使之一，本身也是中壢區的在地居民，從小在中壢生長、就學、就業，熟悉中壢舊城區的發展軌跡與人文歷史，活動中透過步行走讀，用說故事的方式，帶領團員發掘中壢舊城區的獨特魅力。

中壢最早發展於老街溪河畔，舊名為「澗仔壢」，漢人進駐前為凱達格蘭族澗仔力社居住地，「澗」可能是原住民語的音譯，客家語會把溪流造成的谷地稱為「壢」。澗仔壢地處淡水與竹塹 (新竹) 之間，在交通不發達的清領時期是重要貨物集散與人員休息的交通樞紐，後發展出商業市街，日治時期改名為「中壢」便從沿用至今。步行中 Mika 老師指著位於延平路與中平路口的「台灣基督教長老教會中壢教會」建築表示，這四棟相連ㄇ字型建物建於民國 61年 (1972) ，高聳十字架建築立面，是許多中壢人的記憶地標。因為建築老舊已申請重建，老建築即將拆除，地方鄉親感到相當不捨。根據馬偕日記記載，馬偕也曾經來到中壢宣教，當時投宿的客棧就位於教會附近，他當時因為睡覺時會有動物跑進跑出，覺得環境十分惡劣，但是在走訪台灣各地後，卻確認這是最舒適的。

中和路往「壢景町」方向前進，途經復興路口 Mika 老師表示，民國 74年 (1985) 前後，原在台北中華商場經營的「北帥西服」因拆遷遂轉往中壢復興路，並號召同行進駐，形成「西服一條街」，全盛時期該路段曾有十七家西服店，訂製西服雖已式微，但目前仍有多家西服店仍在營業。

「壢景町」興建於日治時期昭和 16年 (1941)，園區共有三棟日式建築，日治時期為「中壢郡役所」的警察官舍，戰後轉為警察局中壢分局之警察宿舍。整修後的壢景町，目前由在地企業蕃薯藤進駐經營，轉型為結合藝文展覽與餐飲的城市故事館與附近的「壢小故事森林」、「中平路故事館」共同組成中壢的藝文故事廊帶。

A 棟「町之美」原分局長宿舍，保留作為展覽及藝文教育推廣空間。

B 棟「食當地」為餐廳，提供有機天然的自助餐點與特色套餐。

C 棟「買在地」為麵包店，販售有機農產品、手工麵包與文創商品。

壢景町

地址：桃園市中壢區延平路 627號

開放時間：A、C 館 週三至週日 11:00 – 18:00（週一、二公休）/ B 館（餐飲）週一至週日 11:00 – 20:30。

桃園警察局中壢分局與壢景町僅一街之隔，是民國 66年 (1977) 11月19日「中壢事件」發生地點，當時指控選舉作票的群眾包圍中壢分局，搗毀並放火燒毀警察局，而警方發射催淚瓦斯並開槍打死兩名青年。

興建於日治時期大正 6年 (1917) 的「壢小故事森林」，前身為中壢公學校教職員宿舍。園區內共有三棟建築物，分別為雙拼日式宿舍、單棟日式宿舍、連棟式磚造建築，提供閱讀、說故事、講座和食育空間等功能，目前由「財團法人桃園市真善美社會福利基金會」經營營運。

整建修復後的「壢小故事森林」園區保留珍貴老樹，並設計戶外二樓景觀平台，可欣賞日式黑瓦及閩式紅瓦特色。

壢小故事森林

地址：桃園市中壢區博愛路52號

營業時間：週二至週日 10:00–17:00（每週一休館）

老街溪和新街溪是中壢的重要河川，2006年桃園市政府開始了老街溪流域的治水工程，整修舊有的老街溪水管系統並開蓋老街溪，使其重新呈現原有面貌。在整治過程中，除拆除河上商場也打造了老街溪河岸公園，供民眾休閒使用，成為城市休閒新地標。

老街溪河川教育中心是全國第一個以「河川」為主題的教育中心，原本是兩棟客家三合院古老磚厝，經過改建後成為文史基地、探索河川的體驗場域以及永續發展的空間。入口處的水圳源頭土丘，模擬先民以修築梯田的方式，展現與大自然和諧共生的智慧。

磚造平房改建而成的「老街溪故事館」，門前菜圃、竹籬笆、天井、廚房大灶、外埕廣場，還原舊時農庄的生活場景，對於成長於都會的孩子來說，是個認識農村的好機會。

老街溪故事館旁的二層建築是「河川生態教育館」，是由新建鋼構建物包覆復原後的老屋。館內一樓展示主題為老街溪的介紹，參觀民眾可透過圖文看板、栩栩如生的模型、互動裝置，認識老街溪河川生態。二樓則是介紹老街溪歷時 120天的整治活化過程。

戶外的時空隧道溜滑梯充滿孩子的歡笑聲，溜滑梯高處入口的四支彩色大水管，分別代表老街溪流經的地域，龍潭、平鎮、中壢與大園 (出海口)。

原屋主的豬圈，牆面被保留下來，整建為廁所形成特色。

老街溪河川教育中心

地址：桃園市中壢區中原路58號

電話：03 422 1469

開放時間：09:00 - 17:00 (星期一休息)

「巷仔46文化共享空間」隱身於中壢民生路 44與 48號之間，一條寬度不足二公尺的窄巷中，是一棟建於 1950年 (民國 39年) 的六戶連棟鋼筋混泥土老建築。

入門後一條長廊左、右各三戶，各戶有獨立樓梯可上二樓，這是當年陳家曾祖母與其四代子孫近 40人共同居住生活的地方。老屋承載著超過一甲子的記憶，默默的見證了居住者的生活歷程，也看盡周邊民生市場店家的繁榮與搬遷，更是中壢老城區典型「長屋」建築美學的示範。

「長屋」內為求自然光與通風，長廊設有二座天井。

1990年代屋主陳家因房屋空間不足，且屋況日益老舊逐漸搬離，1994年後該屋即長期無人居住。2018年9月陳家第四代屋主陳俊有，以半退休方式返鄉投入中壢的文化保存工作，並說服家族長輩進行老宅整修，逐步將老宅變身為文史空間，記錄戰後民生市場、中山路戲院街的變遷與陳家家族史，並成立「巷仔46文化共享空間」以共享空間、共學地方及知識共育等行動策略，盼帶出對地方的影響。

巷仔46文化共享空間

地址：桃園市中壢區民生路46號 (由44號旁的小巷進入)

開放時間：每月最後一週的週六及週日的 10:00 - 17:00 或配合活動辦理期間，非開放時間請私訊巷仔粉專留言預約。

巷仔46文化共享空間，FB 專頁：https://www.facebook.com/alley46/?locale=zh_TW

[中壢車站商圈，特色伴手禮推薦]

中壢客家菜包以「Q彈外皮、飽滿鹹香內餡」聞名，被譽為「菜包之都」。客家菜包因其圓鼓鼓的外形酷似古早裝豬的竹籠又被稱為「豬籠粄」(以米做成的糕點，閩南族群稱作「粿」，客家族群則稱為「粄」)。客家菜包特色在於使用在來米與糯米混合製作，外皮不易濕軟，內餡常含蘿蔔絲、蝦米、油蔥，其中三角店、劉媽媽菜包及仁利菜包 (在地隱藏版) 皆為當地高評價名店。

三角店客家菜包

地址：桃園市中壢區中正路272號

電話：03 425 7508

營業時間：24小時 ( 週一至週日)

劉媽媽菜包店

地址：桃園市中壢區中正路268號

電話： 03 422 5226 / 03 422 6661

營業時間：24小時 ( 週一至週日)

仁利菜包

地址：桃園市中壢區民生路59號

電話：03 422 9924

營業時間：上午 6點半至晚間 6點半 (周一公休)

「醬媽媽芝麻專門店」是以現磨穀物醬為特色，主打天然無添加、不加糖的健康理念，其產品以接單後新鮮現磨著稱。現磨黑芝麻醬提供「粗研」與「細研」兩種口感，無糖純天然。純台灣花生醬使用在地花生製作，有無糖 (顆粒) 與微糖 (顆粒) 二種選擇，天然美味。綜合堅果醬，包含腰果、核桃、杏仁等，低溫烘焙研磨，營養均衡。

醬媽媽芝麻專門店 中壢門市

地址：桃園市中壢區中正路266號

電話：03 426 0520

營業時間：09:00 - 21:00 (週一固定公休)

「湯記口味肉鬆」老店，在地深耕超過一甲子，目前已傳承到第四代，創業過程從清末民初第一代的挑擔販售茶葉茶與杏仁茶開始，到經營雜貨店 (榮昌行) 兼售菸酒、愛國獎券，直到 1960年代正式轉型為肉鬆肉乾專賣店，見證了中壢舊城區商圈的興衰。(照片：第三代老闆娘湯玟琪)

「湯記口味肉鬆」嚴選食材堅持選用溫體黑豬肉製作肉鬆、肉乾，並強調健康取向主打低糖、無鹽 (僅使用少量的金蘭醬油代替鹽巴調味)、無味精、無防腐劑。肉乾採天然紅外線隧道機台配合人工半自動燒烤，肉鬆至今仍堅持手工烘炒，每鍋需耗時二至三小時。

推薦必買產品：原味手炒肉鬆、海苔芝麻肉鬆、厚片肉乾 (原味/黑胡椒) 與肉紙。

湯記口味肉鬆老店

地址: 桃園市中壢區大同路161號

電話: 03 422 7658

營業時間: 上午 8:00 - 晚上 9:00

「新珍香餅行」創立於日治時期昭和 4年 (1929)，店址原設於中壢第一市場，後於民國 40年 (1951) 遷至中平路現址。新珍香餅行從製餅、糖塔到目前專做酥糖。花生酥糖以精選雲林花生，堅持古法手工翻炒與研磨，搭配上等麥芽糖與白糖所製作，打造出「酥、香、脆、爽」且不黏牙的獨特口感，在中壢地區與鐮刀、牛雜並列為「中壢三寶」。

新珍香餅行

地址：桃園市中壢區中平路146號

電話：03 422 2653

營業時間 10:00 ~ 21:00 (週一至週日)

對「桃園市觀光導覽大使」活動有興趣的朋友，請持續關注「桃園市觀光發展基金會」FB專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565481373611

夫子。旅食趣

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#觀光 #桃園旅遊 #美食探店 #打卡景點

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結合水文化、自然景觀與在地風情的旅行【源泉村3.2公里】（散步去彰化二）

結合水文化、自然景觀與在地風情的旅行【源泉村3.2公里】（散步去彰化二）

2026-04-26 16:10 卡娃思 / 開心趴趴走

走讀水文化，彰化二水【百年鼻子頭 引水公園堤岸廊道】

  • ​二水鄉的鼻子頭堤防，是濁水溪增添融合自然與人文的新亮點。堤頂空間經活化為開闊休憩廣場，而堤岸廊道兼具了防洪安全、休憩、景觀生態與歷史水文化教育功能的水岸空間。
  • 行走於堤頂廊道與廣場之間，沿途設有多座解說牌，散步中，可以認識二水在地水文化歷史、石苟工法、特殊地質構造與動人傳說，深刻感受數百年來的歷史水文化。

路線

  • 起點：源泉車站（台鐵集集支線）
  • 經過：152縣道水森路、似古代宮廷外觀建築的贊修宮、百年鼻子頭引水公園堤岸廊道、引水公園、花旗木步道、137縣道員集路。
  • 終點：源泉故事屋

🔻從源泉車站，散步五分鐘時間到了平交道十字路口，往前有三個叉路，一個是往花旗木步道，一個方向往引水公園，另一個是走向大馬路的137縣道員集路二段。

  • 照著路標從引水公園方向散步，走在新舊融合的街道，不一會眼前片片綠油油稻田，接著走向芭樂園、香蕉園、芒果園、辣椒園和棚架上南瓜園，農村田野景象盡收眼裡，眼睛可做足綠spa，常常接近和常常看大帝所賦予的綠色大地，自然的療癒力是很強的，看我這60+年紀的阿婆，視力超好的，與常常走向大自然是有關係的。

百年鼻子頭 引水公園堤岸廊道上觀景，喜樂開心🫠

  • 山水綠紅交織的迷人風景，山水的綠油油、天空的藍，還有迷人的桃粉櫻花木（花旗木別名泰國櫻花）。
  • 廊道上幾個樹下設有觀景台和休閒座椅，不僅是觀景的好地點，還可以稍作歇息，放空冥想都好。
  • 從起點的泉源車站到這裡1.2公里路程，距離旗木步道和源泉故事屋，還有將近2公里的路程。

🔺季節限定：二水源泉村員集路花旗木盛開粉紅（花旗木鐵道）
🔺季節限定：二水源泉村員集路花旗木盛開粉紅（花旗木鐵道）

🔻花旗木步道靠近泉源車站的這一端，路旁和民宅前，沿路花木扶疏蝴蝶飛舞，有花可賞！

🔺常見的長壽花，盛開中蝴蝶飛舞不停！
🔺常見的長壽花，盛開中蝴蝶飛舞不停！

🔺花旗木步道旁的花木扶疏，沿路觀賞。
🔺花旗木步道旁的花木扶疏，沿路觀賞。

🔺村落美麗的景色，轉彎之處處處驚喜，尤以一間間保留傳統舊屋刷新亮麗的外觀和新屋之間，或交織或並列的在一起，拼成泉源村內一幅幅美麗的景色。

若想了解更多關於泉源村，或者說是彰化二水三百年的水圳文化，放膽的走進故事屋，在地借問站就是了。（若是第一次來泉源村，第一站來借問站就對了）

🔺這是什麼呢？三百年歷史的彰化八堡圳，這條活泉肥沃了整個彰化平原。與台北琉公圳、高雄鳳山曹公圳並稱台灣三大水利埤圳。條活泉肥沃了整個彰化平原，也此孕育了當地特有的風土民情，每年舉辦的「二水跑水節」便是為了紀念為該項水利工程而設，也是二水最著名的年度大事。
🔺這是什麼呢？三百年歷史的彰化八堡圳，這條活泉肥沃了整個彰化平原。與台北琉公圳、高雄鳳山曹公圳並稱台灣三大水利埤圳。條活泉肥沃了整個彰化平原，也此孕育了當地特有的風土民情，每年舉辦的「二水跑水節」便是為了紀念為該項水利工程而設，也是二水最著名的年度大事。

故事屋裡，簡單輕鬆的聽聽扼要重點式的在地導覽，知道八堡圳傳奇人物林先生與藤製編織的「籠仔篙」，早期引水不成，神秘的「林先生」傳授以「籠仔篙」堆疊石塊的「土工法」導引濁水溪水，才順利引水。雖然現在已有了水泥的消波塊，不再用這土法了，走讀文化中明白先人的智慧在歷史上是這是很重要的智慧。

關於八堡圳（又稱濁水圳、施厝圳）建於 1709-1719 年，是臺灣最古老的埤圳之一

  • 八堡圳全長約89里，分流總長超過230里，流經今彰化縣十四個鄉鎮，被譽為孕育中部平原的「母親河」。與北部瑠公圳、南部曹公圳並列台灣三大水利工程，更因其規模與影響最深遠，施世榜也被尊稱為「台灣水利建設的祖師爺」。
  • 在漢人尚未進入彰化平原之前，這裡是由乏福郎族與洪雅族以輪耕休田的方式生活。隨著漢人入墾，農田的開發逐漸展開。西元1710年至1735年間，彰化新增了一萬一千多甲耕地，而這段發展與水圳建設密不可分。
  • 其中最重要的工程，就是由施世榜於西元1709年開始動工、歷時十年完工的 八堡圳。他引用濁水溪水，自彰化二水鄉鼻仔頭設圳頭，開鑿渠道灌溉平原農田。施工過程中，一位自稱「林先生」的水利專家教導使用藤竹編製 #壩籠 引水，既能在旱季導水入圳，又能在雨季防止溪水氾濫侵蝕。

散步趣的旅行，深入二水泉源村，這陣子意猶未盡的來了二次😇

走讀心得總結：第一天走進村裡，單一的目標只是想看看平地鐵道花旗木之美，在搭乘二鐵途中，拜讀了幾則網路文章介紹，提起了興致，散步趣中深入走讀旅行方式走訪，加上在故事屋接待服務人員，解說導覽下，甚至連二水的地名，有更深一層的認識，散步區中多了探索的興致。

二水鄉舊稱「二八水」，地名由來主要有二種說法，皆與水文環境有關

  • 河流匯合：早期東方來的濁水溪與南方來的清水溪在此匯合，因兩溪河道呈現倒「八」字形相交，且當時「合」音與「八」相近（合港），故稱為「二八水」。
  • 水利開發：清康熙年間興建「八堡圳」，該圳源頭將濁水溪水分為一、二圳，故以此分支景象命名。
  • 日治時期，簡化「二八水」為「二水」並設「二水庄」，台灣光復後沿用，改為二水鄉。

（走讀散步趣攝影日：2026年4月17日、20日)

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媲美阿里山鐵道櫻花美景【二林花旗木 】











卡娃思 / 開心趴趴走

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我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#散步趣 #彰化旅遊

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媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓下縣道137旁，60棵粉系花海之美！【二林花旗木 】（散步趣彰化一）

媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓下縣道137旁，60棵粉系花海之美！【二林花旗木 】（散步趣彰化一）

2026-04-23 12:33 卡娃思 / 開心趴趴走

媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓之下，風景優美交通便利的純樸鄉間，鐵道集集線「源泉」與「濁水」火車站之間的「二林花旗木」！

縣道237，彰化二水鄉源泉村，因鐵道花旗木名聲響亮😇

  • 位於彰化二水鄉137縣道，二水自行車道旁的行道樹，花樹集中在源泉車站往東，到接近源泉派出所前約500公尺的段落間。
  • 60餘株花旗木貼近集集線軌道，在三、四月間花開時節，粉白、桃紅交錯，綿延成一片如錦似霞的夢幻美景，當火車急駛而過集集線穿越S型的彎道，粉白色花海和緊鄰稻田的景象，美翻了！
  • 攝影日期：2026/4/17，21。

花旗木(泰國櫻花)的花季在四月中旬已近尾聲，樹上長新葉，在花開花謝中斑斕繽紛，晚開的的花朵依然如初綻時的漂亮綻放…😘

  • 粉色的花，最常被誤認為櫻花，其實差很多的。』也因為來自泰國，也稱泰國櫻花、平地櫻花、桃紅陣雨樹。
  • 盛開期間的花旗木，整棵樹還沒有長出新葉子的時候是最美的，整棵樹就像粉紅爆炸般的炸開怒開，一整排粉色的美色，非常撩人。
  • 花期從含苞待放到盛開期長達45天（一個半月），花朵比櫻花大多了，實在是不該和櫻花比的，完全不一樣的。花旗木如同近親黃槐、阿勃勒一樣，都屬於高大喬木，從種子到能開花，種植時間至少五六年以上，所以看到開了花的花旗木，要想到這是已經種了五年以上的樹。
  • 盛開期觀賞花旗木花開，最大的特色在那如旗子的「花旗」。

🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29

🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29

🔺圖：關西牛欄河親水公園 東安古橋河岸花旗飄揚，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：關西牛欄河親水公園 東安古橋河岸花旗飄揚，卡娃思攝於2021.3.29

賞花輕旅，低碳散步趣，在二水很棒，不熟悉二水也不曾來過的台北人，出發前做足功課， 高鐵的便捷，一日遊或者說半日遊都可以輕鬆抵達。

  • 第一站高鐵台中站，出站後步行至新烏日火車站，搭乘南下區間車到二水站。
  • 二水火車站，轉乘集集線列車，到源泉火車站。
  • 源泉火車站出站沿著鐵道旁自行車道步行。

看過知名的鐵道美景，附近還有另一個隱藏版田野間花旗木隧道，散步到得了的「引水公園，別忽略😳

二水還有一個隱藏版的花旗木隧道，靠近源泉派出所152縣道「引水公園」，正值盛開時節，鄉間道路農田二側種的都是花旗木，粉色花海隧道的Fu。


引水公園靠近村莊處有一民宅處的花旗木，顏色是少見的橘粉色，發現觀賞中興奮耶！

這一趟高鐵＋鐵道的輕旅行，說是為花旗木而來，其實我們還真的有一半原因是想重溫回味童年的回憶，看火車！

  • 鐵道旁的花旗木的花期已近尾聲，沿著鐵道觀賞行進花旗木隧道中，賞花賞景追火車，團旅的阿公阿嬤們，獨旅和小團體的遊客，個個都像是回到童年班的開心。我們雖然不認識，卻因都在等著火車急駛而來穿越花海美景而悄悄的聊起來，也來自雲林年年必來的老夫老妻、外籍看護陪著來的阿伯，更有年輕的情侶，想問的遊客們怎麼知道火車來的時間呢？
  • 在鐵道旁最佳觀賞的位置，有一張公告火車經過時間表，貼心的彰化二林源泉的地方政府單位，給他們100個讚鼓勵！

🔻源泉車站，火車到離站時刻表


一個沒有站務人員的火車招呼站「源泉車站」，花季期間遊人如織的到來，可見鐵道花旗木（泰國櫻花）的夢幻魅力。在台灣不怕無花可賞，不怕你來，就怕不知道花開時節和景點，鐵道花旗木之美，記住了！居民分享了最佳賞花期應該都是落在清明節前的三月底到四月初，是二水花旗木盛開期最美的時節，記住了😇。




卡娃思 / 開心趴趴走

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