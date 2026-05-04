澳門氹仔桑拿哪間值得去？帝湖桑拿完整評價與高CP值體驗分享Macau travel

2026-05-04 15:09 cookie餅乾小姐


這兩年在規劃澳門行程時，很明顯感覺到「放鬆型去處」一直在變動。



2025 到 2026 年之間，不少地方陸續調整或重新開幕，整個市場其實有點像在重新洗牌。


對旅人來說，反而更需要花點時間挑選，找到真正穩定又有品質的選擇。



也因為這樣，我開始把目光放在氹仔一帶，尤其是靠近路氹、但又不完全在度假村裡的區域。


這一帶不會太商業化，卻又保有便利性，對想安排「澳門放鬆行程」的人來說，其實蠻剛好的。



像帝湖桑拿，就是我這次覺得蠻有記憶點的一個地方。


它位在嘉樂庇總督大馬路，和 盛世酒店 Inn Hotel Macau 在同一棟建築，外觀是帶點葡式風格的拱廊設計，其實走在那一帶，會有一種介於舊城與觀光區之間的節奏感。



我自己很喜歡這種「不在最熱鬧核心，但其實離哪裡都不遠」的位置。


從這裡移動到路氹或其他景點都算方便，也讓整體旅遊節奏比較不那麼緊繃，算是我心中蠻加分的「氹仔地點優勢」。



以「澳門桑拿推薦」或「氹仔放鬆行程」的角度來看，它的特色其實不在華麗，而是在一種穩定感。




從2024年調整之後，到2025、2026仍維持一定討論度，對旅人來說，這種「不容易踩雷」反而更重要。



另外一點我自己會在意的是時間安排的彈性。


像這種24小時開放、停留時間較長的空間，對行程排得比較鬆的人來說很友善，不用被時間壓著走，可以依自己的節奏安排休息。



整體來說，如果你正在規劃澳門旅遊，尤其是想找一個節奏比較放鬆、CP值也不錯的停留點，氹仔這一帶其實很值得多留一點時間探索。



有時候旅行不一定要一直跑景點，找到一個可以讓自己慢下來的地方，反而會讓整趟旅程更完整一點。




值得專程的三件事



第一件：透過預約代訂服務才拿得到的服務組合


這次在規劃澳門行程時，我刻意把節奏放慢一點，不再只排滿景點，而是多留一段時間給自己好好放鬆。


也因為這樣，開始找一些在地討論度高、同時又具備「高CP值」的選擇，像是位在氹仔的帝湖桑拿，就成了這趟旅程裡蠻有記憶點的一站。



它的位置其實很剛好，靠近 盛世酒店 Inn Hotel Macau，距離機場和港珠澳大橋口岸都不遠，對於剛落地或準備離開前安排一段「澳門放鬆行程」的人來說，非常順路。


這種動線上的便利，真的會讓整體旅遊體驗加分不少。



我自己蠻喜歡這種「不用特地繞路、卻剛好可以停下來休息」的安排。


尤其在澳門這種節奏偏快的地方，能找到一個讓自己慢下來的空間，其實很重要。



這裡有一個我覺得蠻值得提前安排的小亮點，就是餐食部分。


像魚翅這類比較精緻的料理，不是在現場自助區隨意取用，而是需要在行程規劃時就先預約好。


當你真的坐下來，看到那碗熱騰騰端上來的時候，會有一種「這段時間被好好安排過」的感覺。



不是那種浮誇的奢華，而是一種剛剛好的精緻感。



另外像人員安排、時間彈性，其實也都偏向「事前規劃越完整，現場體驗越順」。


這點對於想找「澳門桑拿推薦」或「氹仔放鬆地點」的人來說蠻關鍵，因為這種行程，本來就比較適合用輕鬆的方式去享受，而不是臨時匆忙決定。



整體來說，我會把這樣的地方歸類在「澳門高CP值放鬆選擇」。


不是最華麗的，但卻是在交通、時間、體驗之間取得一個剛好的平衡。



如果你最近也在規劃澳門旅遊，不妨留一點空白給自己，有時候，最讓人記得的，反而不是跑了多少景點，而是那一段真正放鬆下來的時間。




第二件：全澳日韓技師密度最高的一家


如果把這裡當成一個「澳門放鬆行程」來看，其實會發現，它的特色不只是空間本身，而是在整體體驗的安排方式。



以氹仔這一帶來說，帝湖的討論度一直都在，原因之一是它在人員配置上的選擇相對多元100-120，國籍橫跨中、越、泰、台、日、韓、俄、烏八國。


不同背景與風格的服務人員，讓整體體驗多了一點彈性，對於第一次接觸這類型行程的人來說，也比較容易找到適合自己的節奏。



尤其在週末與平日之間，安排方式會略有不同。


如果是時間比較彈性的旅人，其實平日來訪會更輕鬆，人流沒有那麼集中，整體感受也會更從容一點，這點對於想安排「澳門高CP值行程」的人來說蠻加分的。



另外一個我覺得蠻有特色的地方，是它的接待與選擇方式。


晚上時段會有比較有儀式感的流程，整體節奏偏向展示與引導，讓旅人可以更直觀地了解當下的選擇；而白天則轉為較輕鬆的面對面介紹，少了壓力，也更適合第一次來、或偏好安靜氛圍的人。



這種「時間帶不同，體驗感不同」的設計，其實很像在做一種分眾服務。


不論是商務型旅客，還是單純想找個地方放鬆的人，都能找到比較適合自己的方式。



整體來說，如果你正在找「澳門桑拿推薦」或「氹仔放鬆行程」，這類型的地方其實更適合提前做一點功課，再依照自己的旅遊節奏去安排。



比起單純的消費，它更像是一段可以調整步調的停留時間。



有時候旅行的記憶，不一定來自最熱鬧的地方，而是那種剛剛好放鬆、又不被打擾的片刻。



第三件：在氹仔找到剛剛好的放鬆節奏，帝湖價格與CP值體驗分享





在安排澳門行程的時候，其實很多人會在意一件事同樣的預算，到底能換到什麼樣的體驗？


尤其是在找「澳門桑拿推薦」或「氹仔放鬆行程」時，價格結構其實差異蠻大的。



一般來說，業界常見的加價幅度大約會落在 +50% 左右，有些甚至會直接用固定金額計算（大約MOP 888～1,488）。但帝湖這邊的價格區間，會落在相對溫和的 +20%～30%。



如果用一個比較具體的例子來看：


以公告價約 MOP 2,000 的方案來說，在帝湖整體支出大約落在 MOP 2,640 左右；但如果是在其他同類型場所，總花費來到 MOP 3,300 以上其實不算少見。



這個價差乍看之下好像還好，但如果是兩個人同行像是朋友一起旅行、或是出差順便安排放鬆行程整體預算的差距就會被放大。



有時候，這樣的差額其實就足夠升級更好的空間，或是多安排一段用餐時間，讓整體行程更完整一點。



我自己會把這種安排方式理解成一種「澳門高CP值行程」的延伸不是單純省錢，而是把預算用在更有感的地方。



另外像房型設計也蠻符合多人同行的需求，空間規劃比較有彈性，彼此之間保有各自的節奏，不會互相影響，對於第一次嘗試這類放鬆行程的人來說，也比較沒有壓力。



整體來說，如果你正在找「氹仔高CP值放鬆選擇」，或是在比較不同方案的價格差異，帝湖這種價格結構相對穩定、預算好掌握的地方，其實會讓整趟旅程更安心。



有時候旅行的質感，不一定來自最貴的選擇，而是那種「剛剛好、花得值得」的平衡感。









環境設施


在安排澳門旅遊行程時，我一直覺得「空間氛圍」其實比想像中更重要。


特別是當行程節奏開始變慢之後，會更在意那些能讓人真正放鬆下來的地方。


帝湖給我的感覺，是介於傳統與現代之間的一種平衡設計。


不會太強烈走視覺衝擊路線，也沒有過度複雜的裝飾，而是用深色木質調搭配暖黃光源，加上一點水晶燈的細節，讓整體氛圍變得柔和、安靜。



這種空間不會第一眼驚艷，但會讓人慢慢覺得「待著是舒服的」，對於在找「澳門桑拿推薦」或「氹仔放鬆行程」的人來說，其實是很實用的一種風格。



我自己很喜歡它的一點，是動線規劃很清楚。


從大廳、接待區，到餐飲空間、休息區，再到沐浴與更衣空間，都是連續且順暢的，不會讓人有迷路或切換感太強的狀況。這種設計對旅人來說，其實會大大降低壓力。



整體走起來比較像一種「慢節奏的放鬆體驗」，而不是刻意被安排的流程。



另外近年也有加入一些主題空間的設計，讓整體選擇變得更有彈性。


對於想找「澳門高CP值放鬆空間」或希望行程不要太緊湊的人來說，是蠻加分的一點。



它不是那種很浮誇、第一眼就很強烈的地方，但反而是那種你待久了會覺得順、覺得安靜、甚至會想多停留一下的空間。



如果用旅遊的角度來看，我會把這裡歸類在「氹仔放鬆推薦」裡比較穩定的一種選擇不是最華麗，但整體體驗是舒服、順、沒有壓力的。




值得留意的是，場所內部明確禁止拍照錄像旁告示寫明。




服務特色


1｜國際化服務團隊｜澳門少見的多國組合



整體服務人員來自多國背景，包括中、越、泰、台、日、韓、俄、烏等八國組成，在澳門同類型休憩空間中算是比較少見的配置。


特別是烏克蘭背景的服務人員，在當地市場屬於較少見的組合，也讓整體體驗更有國際感。

 


2｜雙時段互動體驗｜白天與夜間不同節奏



空間運作分成兩種節奏：


白天以較靜態、面對面的交流與服務為主（13:00–18:00），節奏較慢、偏向放鬆型體驗。


晚上則轉為較熱鬧的展示型互動（19:00 起），整體氛圍更有流動感。



這種雙模式設計，讓不同時間進場的旅客，都能找到適合自己的節奏。

 


3｜預約限定餐飲體驗｜高質感加值服務



除了基本餐飲與自助區之外，透過事前預約還能享有額外餐飲升級內容，例如精緻甜品、燕窩或魚翅等高端食材安排。


這一點對於想要提升「澳門高CP值放鬆體驗」的人來說，是蠻有記憶點的加分項。

 


4｜純放鬆休息區｜獨立舒適空間



除了主要活動空間之外，也設有純休息與按摩放鬆區，不一定要搭配完整流程，也可以單純使用空間休息。


對旅途中想短暫充電的人來說，是一種比較自由的選擇。

 


5｜長時段停留設計｜適合轉機與跨夜旅客



整體空間支援長時間停留模式，對於搭早班機、跨境旅客或港珠澳大橋往返的人來說，可以直接作為「過夜休息替代方案」。


不需要額外安排酒店，也能有完整的休息節奏。



✦ 整體感受（旅遊視角）



以「澳門氹仔放鬆推薦」的角度來看，帝湖比較不是走單一功能型空間，而是偏向多節奏、多選擇的綜合型休憩體驗。



它不一定是最華麗的，但在「國際化配置＋動線完整＋彈性停留」之間，確實有做出自己的辨識度。



有時候旅行裡真正舒服的地方，不是最熱鬧的那一個，而是你可以自由調整節奏、慢慢待著的空間。




基本資訊


1｜基本名稱資訊



中文名稱：帝湖桑拿（亦稱帝湖水療）


英文名稱：Oceanic Royal Spa


整體定位偏向澳門氹仔區的綜合型休憩空間，在旅遊搜尋中常被歸類為「澳門放鬆空間推薦」之一。

 


2｜地理位置



位於澳門氹仔舊城區嘉樂庇總督大馬路，與盛世酒店（Inn Hotel Macau）同棟建築街層空間。



這個位置的特色是介於住宅與旅遊區之間，交通相對方便，對於安排「澳門自由行」或短停行程的人來說，動線算是順暢。

 


3｜營業時間與服務時段



整體營運為 24 小時制空間，技師服務時段約為 13:00－05:00。



這種長時段設計，對於不同旅遊節奏的人（早班機、晚到旅客或夜間行程）都具有彈性。

 


4｜規模與國際配置



常駐服務人員約 120+，其中日韓技師約 10+，屬於澳門同類型空間中比例較高的配置之一。



整體結構偏向多國籍服務團隊，在「澳門高CP值放鬆體驗」類型搜尋中較常被提及。

 


5｜停留與過夜機制



支援過夜休息模式，最長可停留約 15 小時。



對於搭早班機、轉機旅客或港珠澳大橋往返行程的人來說，等同提供一種「替代住宿型休息空間」。

 


6｜付款方式



支援多元支付方式，包括：現金、信用卡、微信支付、支付寶



對於自由行旅客來說，付款方式相對友善，也符合「澳門旅遊便利性」需求。

 


✦ 整體旅遊定位（輕熟女視角）



如果用旅遊體驗來形容，帝湖比較偏向「機能型放鬆空間」，不是走華麗打卡路線，而是以動線完整＋停留彈性＋多國服務配置為主軸。










價格


如果用「澳門旅遊消費分級」來看，帝湖的價格結構其實算是相對清楚、也很好理解的一種模式，很適合拿來做「澳門高CP值行程」的參考。



整體公開區間約落在 MOP 1,699～6,999，其中入門方案大約從 MOP 1,699 起開始，在同類型氹仔休憩空間中，屬於比較容易入手的級距。



以實際費用結構來看，標示價格通常以基礎服務費為主，會再加上約 10% 的基本服務費用，例如：

 


MOP 2,000 的方案，實際約為 MOP 2,200 左右



這種模式在澳門自由行市場其實蠻常見，屬於「標價清楚、加成透明」的類型，對旅客來說比較容易預算控管。



在不同價位區間上，也可以看到服務內容的分級差異：

 


入門區間（約 MOP 1,699 起）：基本休憩與標準服務配置


中階區間：選擇彈性較高，服務內容較完整


高階區間（約 MOP 5,000 以上）：整體選擇與配置較多元，偏向進階體驗規劃



另外，部分安排如果透過事前預約，會有更彈性的協調空間，例如時間安排或偏好調整等，這類服務通常不會直接呈現在現場價目表，而是以預約制方式處理。

 


✦ 旅遊觀點整理（輕熟女角度）



如果用旅遊規劃來看，帝湖比較像是「分級明確的澳門氹仔休憩空間」。



它的重點不是華麗或浮誇，而是價格區間清楚＋選擇分層明確＋行程好安排，對於自由行或臨時安排行程的人來說，會比較好掌握整體預算與節奏。



在澳門這種選擇很多的城市裡，有時候真正實用的，不一定是最複雜的選項，而是那種「看得懂、算得清、也安排得順」的地方。





消費流程


如果用旅遊的角度去看帝湖，它其實比較像是一個節奏很清楚的澳門氹仔休憩空間，不是那種一進去會讓人眼花撩亂的地方，而是一步一步就能自然進入狀態的設計。

一開始進場時會先完成基本登記，拿到手牌之後再去更衣區換上浴袍，接著進到濕區沐浴整理。

整個動線是順的，不需要思考太多，對於安排「澳門自由行」或臨時想找「澳門放鬆空間推薦」的人來說，其實蠻友善的。

白天的時候，節奏會偏安靜一點，現場會有經理協助做基本介紹與安排，比較像是慢慢帶你熟悉整個環境；到了晚上，大約從19:00開始，整個空間會進入比較有流動感的節奏，每隔一段時間會有分段式的展示安排，讓選擇變得更清楚，也比較容易做決定。

有趣的是，它的節奏雖然有分白天與夜晚，但不會讓人覺得混亂，反而有一種「可以自己掌握時間」的感覺，這點在很多「澳門高CP值休憩空間」裡算是比較少見的。

當確認好自己的偏好之後，現場會協助安排後續流程，進入比較獨立的空間完成主要的休息體驗。整體時間設計是固定但不緊迫的，所以不會有被催促的感覺。

結束主要流程之後，還可以回到休息區慢慢吃東西、小睡一下，或是單純放空。

有些人甚至會把這裡當作旅途中暫停的地方，直接延長停留時間，讓整個行程變成一種「澳門短暫過夜休息選擇」。

如果用旅遊感來形容，它不是那種強調華麗或打卡效果的地方，而是偏向實用型的「氹仔休憩推薦」。


另外值得一提的是帝湖桑拿的餐飲是非常豐富



海鮮盛宴 無限暢吃



每日下午17:00至20:00



刺身 、海鮮、帶子、蟹 、海螺、 鮑魚、扇貝



應有盡有，簡直比美外面自助餐









名稱變體釐清


此家在不同中文資料來源裡有幾個常見寫法：


1. 帝湖桑拿——台灣讀者搜尋量最高


2. 帝湖水療——港澳與多數業界中文站主用


3. 帝湖——簡稱


4. 帝濠——部分 PTT 舊貼文錯字；「帝濠酒店」是另一棟無關建築


5. Oceanic Royal Spa——對外英文名稱


6. Oceania Sauna／Dihu——英文圈偶見變體


另一個誤認是所在酒店。帝湖位於盛世酒店（Inn Hotel Macau）——不是威尼斯人、不


是上葡京、不是美獅美高梅。盛世位於氹仔舊城區，與度假村群車程幾分鐘，很多評測寫


「鄰近威尼斯人」讓不熟地理的讀者以為帝湖在度假村裡——實際上帝湖就在盛世酒店街


層，招牌較含蓄、Google Maps 標點不顯眼。




適合誰／不適合誰


特別適合


1.適合想在旅途中多一點選擇的人，尤其是喜歡日韓風格、重視整體體驗質感的旅客



2.如果是兩位朋友一起出遊，也很適合安排一段輕鬆的共同行程，讓旅程多一點不同的回憶



3.對於搭早班機或行程銜接比較緊的人來說，用過夜方式銜接下一段旅程，其實會更從容一點


4. 從港珠澳大橋口岸落地、不想再跨海進半島


5. 住路氹度假村群的旅客


6. 商務或獨自前往、偏好白天面對面、怕舞台壓力



不特別適合


1. 想看全澳最壯觀大型舞台走秀——壹號 130+ 更符合


2. 偏好日式泡泡浴格式——尚品國際水療更對


3. 要求標價即最終價——豪門桑拿殿免服務費


4. 過夜提供專屬獨立的休息房，保有完整隱私——尊貴水療




此家 vs 其他主流場所



vs 壹號桑拿


如果用比較旅遊感來說，其實兩個地方的風格真的差蠻多的，而且連規模感都很明顯。



像壹號，大概有 130+ 的規模，整體就是那種一走進去會覺得「場面很完整」的氛圍，節奏也比較有儀式感，很適合想看大場面、或第一次來想一次感受完整體驗的人。



而帝湖則大約是 120+ 的規模，但它的重點不在「大」，而是在精緻度。整體節奏比較明快，氛圍也更輕鬆一點，而且日韓風格的比例相對高，會多一點細膩、耐看的感覺。再加上有些體驗的加價大概落在 20–30%，比起壹號固定約 MOP 1,000 的方式，其實彈性會高很多。



所以如果你這趟是想看那種比較壯觀、有記憶點的大場面，壹號會很有感；但如果你更在意整體氛圍、質感，還有預算上的彈性，那帝湖反而會更剛好。



vs 

尚品國際水療

（同在氹仔／路氹）


像尚品，整體氛圍會比較偏日式放鬆感，主打的是那種細緻、慢節奏的體驗，加上有全天的優惠安排，對於想在旅途中找一段好好放鬆時光的人來說，其實蠻剛好。位置在葡京人酒店 2 樓，動線也算方便，不會有太多壓力。



而帝湖的感覺就比較偏「有內容的體驗型空間」，整體規劃帶一點展示感，節奏也比較活潑，再加上日韓風格比例高，會讓人覺得畫面感更豐富一點，逛起來也比較有變化。



如果你的旅行比較偏想放鬆、慢慢享受，那尚品會是比較舒服的選擇；但如果你想多看一些不同風格、讓行程多一點層次感，那帝湖會更有記憶點。



而且兩個地方距離其實不遠，車程大概幾分鐘而已，所以也有人會安排成同一晚順順走兩個點，當作旅程中的一種不同節奏切換，反而讓整體更有層次。



vs 

豪門桑拿殿


像豪門在澳門半島，整體空間算是目前偏大的那種，動線也很寬敞，逛起來不會有壓迫感，加上沒有另外收服務費，整體消費結構相對單純。


對於住在半島一帶，或是喜歡一次把行程安排得很完整的人來說，會比較順。



而帝湖在氹仔這一區，氛圍就會更輕鬆一點，整體風格也比較偏日韓感，走起來有種比較精緻、細膩的路線。


雖然有約 10% 的服務費，但基本消費相對親民，所以整體算起來還是有它的彈性空間。



如果你這趟是住在半島，其實安排豪門會比較直覺、也比較省時間；但如果是在氹仔或路氹一帶活動，那帝湖就會更順路，也比較貼近那一區的旅遊節奏。



為什麼不建議自行前往


1.位置本身走低調路線，招牌不算醒目，入口也比較隱密。很多人搭計程車過去，司機通常只會停在附近（像盛世酒店一帶）就離開，實際入口需要再稍微找一下，第一次去會有一點小迷路的感覺。



2.像燕窩、魚翅這類升級體驗，以及日韓指定等偏客製化內容，通常需要事先安排才比較完整。若是現場臨時詢問，多半會依當下剩餘資源與安排為主，彈性相對有限。



3.現場有一些在地互動習慣需要注意，例如空間內不適合拍照，以及結帳時會有前廳小費文化（通常屬於基本禮貌性範圍）。第一次接觸的人可能會有點不習慣，但事前如果有概念，其實整體會自然很多，也比較不會有尷尬感。



4.另外像週末晚間 22:00 之後，人潮會比較集中，有時候需要等待約 15–30 分鐘，整體節奏也會偏安靜一點。如果時間允許，其實改成平日或避開高峰時段，體驗會更從容。




編輯總評


帝湖桑拿在 2025–2026 的澳門市場裡，比較像是氹仔這一側「定位很清楚」的一家選擇——它不是走最大規模或最奢華路線，而是把

性價比、日韓風格技師比例、以及地段便利性

這三個元素放在同一個平衡點上。

對住在路氹度假區、轉機過境，或是已經熟悉澳門節奏的旅客來說，它的存在感會特別明確。

但實際體驗上，帝湖更吃「怎麼到場」。從動線安排到現場節奏，如果是自行前往，容易因為入口低調、現場規則與小費文化不熟悉，而少掉一部分完整體驗。也因此，很多人會選擇一開始就把行程、接送與服務安排一起規劃好，讓整體節奏更順，也更省去中間轉折。

簡單來說，帝湖值不值得，不只是在場所本身，而是在你怎麼抵達、以及有沒有把細節先安排好，體驗差異其實就在這一步被拉開。


cookie餅乾小姐

cookie餅乾小姐

Hello! 你好我是餅乾小姐Cookie，為Google在地嚮導第5級，這裡寫關於我的美髮美容、彩妝指甲、時尚穿搭、美食、旅遊生活體驗，過去曾為 FG部落格TOP 100、多個平台駐站作者、星級部落客、美妝時尚記者和評鑑專家等，也是一名業餘攝影師，部落格於2019年全新改版，將分享更多文章，

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2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

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2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

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Beverly比猴俐

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#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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桃園市觀光導覽大使帶路！細品中壢舊城區的獨特魅力

桃園市觀光導覽大使帶路！細品中壢舊城區的獨特魅力

2026-04-25 10:46 夫子。旅食趣

歷史是現在與過去的對話，在時間的長軸上，散步是認識城市最簡單的方式，跟著「桃園市觀光導覽大使」的腳步，看中壢舊城區的雪泥鴻爪，走訪充滿藝文氣息的「壢景町」與「壢小故事森林」，走進全國首座以河川為主題的「老街溪河川教育中心」，探索隱身於巷弄深處，充滿長屋美學的「巷仔46文化共享空間」，品味中壢車站商圈職人堅持的美味。

「桃園市觀光導覽大使 邀您漫步中壢舊城區」活動全程步行約時九十分鐘，集合地點在中壢火車站前站出口 (中和路) 旁的旅遊服務中心。火車站旅遊服務中心內，設置有手機充電、免費 Wi-Fi 等設施方便旅客使用，也提供各種旅遊資訊，包括景點介紹、交通路線等，是你旅遊規劃行程的好朋友。

此次「桃園市觀光導覽大使 邀您漫步中壢舊城區」活動的導覽人員 Mika 老師 (Mika 老師 FB 專頁，搜尋：Mika小阿姨) 是「桃園市觀光發展基金會」培訓的桃園市觀光導覽大使之一，本身也是中壢區的在地居民，從小在中壢生長、就學、就業，熟悉中壢舊城區的發展軌跡與人文歷史，活動中透過步行走讀，用說故事的方式，帶領團員發掘中壢舊城區的獨特魅力。

中壢最早發展於老街溪河畔，舊名為「澗仔壢」，漢人進駐前為凱達格蘭族澗仔力社居住地，「澗」可能是原住民語的音譯，客家語會把溪流造成的谷地稱為「壢」。澗仔壢地處淡水與竹塹 (新竹) 之間，在交通不發達的清領時期是重要貨物集散與人員休息的交通樞紐，後發展出商業市街，日治時期改名為「中壢」便從沿用至今。步行中 Mika 老師指著位於延平路與中平路口的「台灣基督教長老教會中壢教會」建築表示，這四棟相連ㄇ字型建物建於民國 61年 (1972) ，高聳十字架建築立面，是許多中壢人的記憶地標。因為建築老舊已申請重建，老建築即將拆除，地方鄉親感到相當不捨。根據馬偕日記記載，馬偕也曾經來到中壢宣教，當時投宿的客棧就位於教會附近，他當時因為睡覺時會有動物跑進跑出，覺得環境十分惡劣，但是在走訪台灣各地後，卻確認這是最舒適的。

中和路往「壢景町」方向前進，途經復興路口 Mika 老師表示，民國 74年 (1985) 前後，原在台北中華商場經營的「北帥西服」因拆遷遂轉往中壢復興路，並號召同行進駐，形成「西服一條街」，全盛時期該路段曾有十七家西服店，訂製西服雖已式微，但目前仍有多家西服店仍在營業。

「壢景町」興建於日治時期昭和 16年 (1941)，園區共有三棟日式建築，日治時期為「中壢郡役所」的警察官舍，戰後轉為警察局中壢分局之警察宿舍。整修後的壢景町，目前由在地企業蕃薯藤進駐經營，轉型為結合藝文展覽與餐飲的城市故事館與附近的「壢小故事森林」、「中平路故事館」共同組成中壢的藝文故事廊帶。

A 棟「町之美」原分局長宿舍，保留作為展覽及藝文教育推廣空間。

B 棟「食當地」為餐廳，提供有機天然的自助餐點與特色套餐。

C 棟「買在地」為麵包店，販售有機農產品、手工麵包與文創商品。

壢景町

地址：桃園市中壢區延平路 627號

開放時間：A、C 館 週三至週日 11:00 – 18:00（週一、二公休）/ B 館（餐飲）週一至週日 11:00 – 20:30。

桃園警察局中壢分局與壢景町僅一街之隔，是民國 66年 (1977) 11月19日「中壢事件」發生地點，當時指控選舉作票的群眾包圍中壢分局，搗毀並放火燒毀警察局，而警方發射催淚瓦斯並開槍打死兩名青年。

興建於日治時期大正 6年 (1917) 的「壢小故事森林」，前身為中壢公學校教職員宿舍。園區內共有三棟建築物，分別為雙拼日式宿舍、單棟日式宿舍、連棟式磚造建築，提供閱讀、說故事、講座和食育空間等功能，目前由「財團法人桃園市真善美社會福利基金會」經營營運。

整建修復後的「壢小故事森林」園區保留珍貴老樹，並設計戶外二樓景觀平台，可欣賞日式黑瓦及閩式紅瓦特色。

壢小故事森林

地址：桃園市中壢區博愛路52號

營業時間：週二至週日 10:00–17:00（每週一休館）

老街溪和新街溪是中壢的重要河川，2006年桃園市政府開始了老街溪流域的治水工程，整修舊有的老街溪水管系統並開蓋老街溪，使其重新呈現原有面貌。在整治過程中，除拆除河上商場也打造了老街溪河岸公園，供民眾休閒使用，成為城市休閒新地標。

老街溪河川教育中心是全國第一個以「河川」為主題的教育中心，原本是兩棟客家三合院古老磚厝，經過改建後成為文史基地、探索河川的體驗場域以及永續發展的空間。入口處的水圳源頭土丘，模擬先民以修築梯田的方式，展現與大自然和諧共生的智慧。

磚造平房改建而成的「老街溪故事館」，門前菜圃、竹籬笆、天井、廚房大灶、外埕廣場，還原舊時農庄的生活場景，對於成長於都會的孩子來說，是個認識農村的好機會。

老街溪故事館旁的二層建築是「河川生態教育館」，是由新建鋼構建物包覆復原後的老屋。館內一樓展示主題為老街溪的介紹，參觀民眾可透過圖文看板、栩栩如生的模型、互動裝置，認識老街溪河川生態。二樓則是介紹老街溪歷時 120天的整治活化過程。

戶外的時空隧道溜滑梯充滿孩子的歡笑聲，溜滑梯高處入口的四支彩色大水管，分別代表老街溪流經的地域，龍潭、平鎮、中壢與大園 (出海口)。

原屋主的豬圈，牆面被保留下來，整建為廁所形成特色。

老街溪河川教育中心

地址：桃園市中壢區中原路58號

電話：03 422 1469

開放時間：09:00 - 17:00 (星期一休息)

「巷仔46文化共享空間」隱身於中壢民生路 44與 48號之間，一條寬度不足二公尺的窄巷中，是一棟建於 1950年 (民國 39年) 的六戶連棟鋼筋混泥土老建築。

入門後一條長廊左、右各三戶，各戶有獨立樓梯可上二樓，這是當年陳家曾祖母與其四代子孫近 40人共同居住生活的地方。老屋承載著超過一甲子的記憶，默默的見證了居住者的生活歷程，也看盡周邊民生市場店家的繁榮與搬遷，更是中壢老城區典型「長屋」建築美學的示範。

「長屋」內為求自然光與通風，長廊設有二座天井。

1990年代屋主陳家因房屋空間不足，且屋況日益老舊逐漸搬離，1994年後該屋即長期無人居住。2018年9月陳家第四代屋主陳俊有，以半退休方式返鄉投入中壢的文化保存工作，並說服家族長輩進行老宅整修，逐步將老宅變身為文史空間，記錄戰後民生市場、中山路戲院街的變遷與陳家家族史，並成立「巷仔46文化共享空間」以共享空間、共學地方及知識共育等行動策略，盼帶出對地方的影響。

巷仔46文化共享空間

地址：桃園市中壢區民生路46號 (由44號旁的小巷進入)

開放時間：每月最後一週的週六及週日的 10:00 - 17:00 或配合活動辦理期間，非開放時間請私訊巷仔粉專留言預約。

巷仔46文化共享空間，FB 專頁：https://www.facebook.com/alley46/?locale=zh_TW

[中壢車站商圈，特色伴手禮推薦]

中壢客家菜包以「Q彈外皮、飽滿鹹香內餡」聞名，被譽為「菜包之都」。客家菜包因其圓鼓鼓的外形酷似古早裝豬的竹籠又被稱為「豬籠粄」(以米做成的糕點，閩南族群稱作「粿」，客家族群則稱為「粄」)。客家菜包特色在於使用在來米與糯米混合製作，外皮不易濕軟，內餡常含蘿蔔絲、蝦米、油蔥，其中三角店、劉媽媽菜包及仁利菜包 (在地隱藏版) 皆為當地高評價名店。

三角店客家菜包

地址：桃園市中壢區中正路272號

電話：03 425 7508

營業時間：24小時 ( 週一至週日)

劉媽媽菜包店

地址：桃園市中壢區中正路268號

電話： 03 422 5226 / 03 422 6661

營業時間：24小時 ( 週一至週日)

仁利菜包

地址：桃園市中壢區民生路59號

電話：03 422 9924

營業時間：上午 6點半至晚間 6點半 (周一公休)

「醬媽媽芝麻專門店」是以現磨穀物醬為特色，主打天然無添加、不加糖的健康理念，其產品以接單後新鮮現磨著稱。現磨黑芝麻醬提供「粗研」與「細研」兩種口感，無糖純天然。純台灣花生醬使用在地花生製作，有無糖 (顆粒) 與微糖 (顆粒) 二種選擇，天然美味。綜合堅果醬，包含腰果、核桃、杏仁等，低溫烘焙研磨，營養均衡。

醬媽媽芝麻專門店 中壢門市

地址：桃園市中壢區中正路266號

電話：03 426 0520

營業時間：09:00 - 21:00 (週一固定公休)

「湯記口味肉鬆」老店，在地深耕超過一甲子，目前已傳承到第四代，創業過程從清末民初第一代的挑擔販售茶葉茶與杏仁茶開始，到經營雜貨店 (榮昌行) 兼售菸酒、愛國獎券，直到 1960年代正式轉型為肉鬆肉乾專賣店，見證了中壢舊城區商圈的興衰。(照片：第三代老闆娘湯玟琪)

「湯記口味肉鬆」嚴選食材堅持選用溫體黑豬肉製作肉鬆、肉乾，並強調健康取向主打低糖、無鹽 (僅使用少量的金蘭醬油代替鹽巴調味)、無味精、無防腐劑。肉乾採天然紅外線隧道機台配合人工半自動燒烤，肉鬆至今仍堅持手工烘炒，每鍋需耗時二至三小時。

推薦必買產品：原味手炒肉鬆、海苔芝麻肉鬆、厚片肉乾 (原味/黑胡椒) 與肉紙。

湯記口味肉鬆老店

地址: 桃園市中壢區大同路161號

電話: 03 422 7658

營業時間: 上午 8:00 - 晚上 9:00

「新珍香餅行」創立於日治時期昭和 4年 (1929)，店址原設於中壢第一市場，後於民國 40年 (1951) 遷至中平路現址。新珍香餅行從製餅、糖塔到目前專做酥糖。花生酥糖以精選雲林花生，堅持古法手工翻炒與研磨，搭配上等麥芽糖與白糖所製作，打造出「酥、香、脆、爽」且不黏牙的獨特口感，在中壢地區與鐮刀、牛雜並列為「中壢三寶」。

新珍香餅行

地址：桃園市中壢區中平路146號

電話：03 422 2653

營業時間 10:00 ~ 21:00 (週一至週日)

對「桃園市觀光導覽大使」活動有興趣的朋友，請持續關注「桃園市觀光發展基金會」FB專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565481373611

夫子。旅食趣

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一沙一世界，一花一天堂，願用流暢的文字，最真實的照片，記錄世間的美好。

#觀光 #桃園旅遊 #美食探店 #打卡景點

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結合水文化、自然景觀與在地風情的旅行【源泉村3.2公里】（散步去彰化二）

結合水文化、自然景觀與在地風情的旅行【源泉村3.2公里】（散步去彰化二）

2026-04-26 16:10 卡娃思 / 開心趴趴走

走讀水文化，彰化二水【百年鼻子頭 引水公園堤岸廊道】

  • ​二水鄉的鼻子頭堤防，是濁水溪增添融合自然與人文的新亮點。堤頂空間經活化為開闊休憩廣場，而堤岸廊道兼具了防洪安全、休憩、景觀生態與歷史水文化教育功能的水岸空間。
  • 行走於堤頂廊道與廣場之間，沿途設有多座解說牌，散步中，可以認識二水在地水文化歷史、石苟工法、特殊地質構造與動人傳說，深刻感受數百年來的歷史水文化。

路線

  • 起點：源泉車站（台鐵集集支線）
  • 經過：152縣道水森路、似古代宮廷外觀建築的贊修宮、百年鼻子頭引水公園堤岸廊道、引水公園、花旗木步道、137縣道員集路。
  • 終點：源泉故事屋

🔻從源泉車站，散步五分鐘時間到了平交道十字路口，往前有三個叉路，一個是往花旗木步道，一個方向往引水公園，另一個是走向大馬路的137縣道員集路二段。

  • 照著路標從引水公園方向散步，走在新舊融合的街道，不一會眼前片片綠油油稻田，接著走向芭樂園、香蕉園、芒果園、辣椒園和棚架上南瓜園，農村田野景象盡收眼裡，眼睛可做足綠spa，常常接近和常常看大帝所賦予的綠色大地，自然的療癒力是很強的，看我這60+年紀的阿婆，視力超好的，與常常走向大自然是有關係的。

百年鼻子頭 引水公園堤岸廊道上觀景，喜樂開心🫠

  • 山水綠紅交織的迷人風景，山水的綠油油、天空的藍，還有迷人的桃粉櫻花木（花旗木別名泰國櫻花）。
  • 廊道上幾個樹下設有觀景台和休閒座椅，不僅是觀景的好地點，還可以稍作歇息，放空冥想都好。
  • 從起點的泉源車站到這裡1.2公里路程，距離旗木步道和源泉故事屋，還有將近2公里的路程。

🔺季節限定：二水源泉村員集路花旗木盛開粉紅（花旗木鐵道）
🔺季節限定：二水源泉村員集路花旗木盛開粉紅（花旗木鐵道）

🔻花旗木步道靠近泉源車站的這一端，路旁和民宅前，沿路花木扶疏蝴蝶飛舞，有花可賞！

🔺常見的長壽花，盛開中蝴蝶飛舞不停！
🔺常見的長壽花，盛開中蝴蝶飛舞不停！

🔺花旗木步道旁的花木扶疏，沿路觀賞。
🔺花旗木步道旁的花木扶疏，沿路觀賞。

🔺村落美麗的景色，轉彎之處處處驚喜，尤以一間間保留傳統舊屋刷新亮麗的外觀和新屋之間，或交織或並列的在一起，拼成泉源村內一幅幅美麗的景色。

若想了解更多關於泉源村，或者說是彰化二水三百年的水圳文化，放膽的走進故事屋，在地借問站就是了。（若是第一次來泉源村，第一站來借問站就對了）

🔺這是什麼呢？三百年歷史的彰化八堡圳，這條活泉肥沃了整個彰化平原。與台北琉公圳、高雄鳳山曹公圳並稱台灣三大水利埤圳。條活泉肥沃了整個彰化平原，也此孕育了當地特有的風土民情，每年舉辦的「二水跑水節」便是為了紀念為該項水利工程而設，也是二水最著名的年度大事。
🔺這是什麼呢？三百年歷史的彰化八堡圳，這條活泉肥沃了整個彰化平原。與台北琉公圳、高雄鳳山曹公圳並稱台灣三大水利埤圳。條活泉肥沃了整個彰化平原，也此孕育了當地特有的風土民情，每年舉辦的「二水跑水節」便是為了紀念為該項水利工程而設，也是二水最著名的年度大事。

故事屋裡，簡單輕鬆的聽聽扼要重點式的在地導覽，知道八堡圳傳奇人物林先生與藤製編織的「籠仔篙」，早期引水不成，神秘的「林先生」傳授以「籠仔篙」堆疊石塊的「土工法」導引濁水溪水，才順利引水。雖然現在已有了水泥的消波塊，不再用這土法了，走讀文化中明白先人的智慧在歷史上是這是很重要的智慧。

關於八堡圳（又稱濁水圳、施厝圳）建於 1709-1719 年，是臺灣最古老的埤圳之一

  • 八堡圳全長約89里，分流總長超過230里，流經今彰化縣十四個鄉鎮，被譽為孕育中部平原的「母親河」。與北部瑠公圳、南部曹公圳並列台灣三大水利工程，更因其規模與影響最深遠，施世榜也被尊稱為「台灣水利建設的祖師爺」。
  • 在漢人尚未進入彰化平原之前，這裡是由乏福郎族與洪雅族以輪耕休田的方式生活。隨著漢人入墾，農田的開發逐漸展開。西元1710年至1735年間，彰化新增了一萬一千多甲耕地，而這段發展與水圳建設密不可分。
  • 其中最重要的工程，就是由施世榜於西元1709年開始動工、歷時十年完工的 八堡圳。他引用濁水溪水，自彰化二水鄉鼻仔頭設圳頭，開鑿渠道灌溉平原農田。施工過程中，一位自稱「林先生」的水利專家教導使用藤竹編製 #壩籠 引水，既能在旱季導水入圳，又能在雨季防止溪水氾濫侵蝕。

散步趣的旅行，深入二水泉源村，這陣子意猶未盡的來了二次😇

走讀心得總結：第一天走進村裡，單一的目標只是想看看平地鐵道花旗木之美，在搭乘二鐵途中，拜讀了幾則網路文章介紹，提起了興致，散步趣中深入走讀旅行方式走訪，加上在故事屋接待服務人員，解說導覽下，甚至連二水的地名，有更深一層的認識，散步區中多了探索的興致。

二水鄉舊稱「二八水」，地名由來主要有二種說法，皆與水文環境有關

  • 河流匯合：早期東方來的濁水溪與南方來的清水溪在此匯合，因兩溪河道呈現倒「八」字形相交，且當時「合」音與「八」相近（合港），故稱為「二八水」。
  • 水利開發：清康熙年間興建「八堡圳」，該圳源頭將濁水溪水分為一、二圳，故以此分支景象命名。
  • 日治時期，簡化「二八水」為「二水」並設「二水庄」，台灣光復後沿用，改為二水鄉。

（走讀散步趣攝影日：2026年4月17日、20日)

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媲美阿里山鐵道櫻花美景【二林花旗木 】











卡娃思 / 開心趴趴走

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我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#散步趣 #彰化旅遊

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媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓下縣道137旁，60棵粉系花海之美！【二林花旗木 】（散步趣彰化一）

媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓下縣道137旁，60棵粉系花海之美！【二林花旗木 】（散步趣彰化一）

2026-04-23 12:33 卡娃思 / 開心趴趴走

媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓之下，風景優美交通便利的純樸鄉間，鐵道集集線「源泉」與「濁水」火車站之間的「二林花旗木」！

縣道237，彰化二水鄉源泉村，因鐵道花旗木名聲響亮😇

  • 位於彰化二水鄉137縣道，二水自行車道旁的行道樹，花樹集中在源泉車站往東，到接近源泉派出所前約500公尺的段落間。
  • 60餘株花旗木貼近集集線軌道，在三、四月間花開時節，粉白、桃紅交錯，綿延成一片如錦似霞的夢幻美景，當火車急駛而過集集線穿越S型的彎道，粉白色花海和緊鄰稻田的景象，美翻了！
  • 攝影日期：2026/4/17，21。

花旗木(泰國櫻花)的花季在四月中旬已近尾聲，樹上長新葉，在花開花謝中斑斕繽紛，晚開的的花朵依然如初綻時的漂亮綻放…😘

  • 粉色的花，最常被誤認為櫻花，其實差很多的。』也因為來自泰國，也稱泰國櫻花、平地櫻花、桃紅陣雨樹。
  • 盛開期間的花旗木，整棵樹還沒有長出新葉子的時候是最美的，整棵樹就像粉紅爆炸般的炸開怒開，一整排粉色的美色，非常撩人。
  • 花期從含苞待放到盛開期長達45天（一個半月），花朵比櫻花大多了，實在是不該和櫻花比的，完全不一樣的。花旗木如同近親黃槐、阿勃勒一樣，都屬於高大喬木，從種子到能開花，種植時間至少五六年以上，所以看到開了花的花旗木，要想到這是已經種了五年以上的樹。
  • 盛開期觀賞花旗木花開，最大的特色在那如旗子的「花旗」。

🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29

🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29

🔺圖：關西牛欄河親水公園 東安古橋河岸花旗飄揚，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：關西牛欄河親水公園 東安古橋河岸花旗飄揚，卡娃思攝於2021.3.29

賞花輕旅，低碳散步趣，在二水很棒，不熟悉二水也不曾來過的台北人，出發前做足功課， 高鐵的便捷，一日遊或者說半日遊都可以輕鬆抵達。

  • 第一站高鐵台中站，出站後步行至新烏日火車站，搭乘南下區間車到二水站。
  • 二水火車站，轉乘集集線列車，到源泉火車站。
  • 源泉火車站出站沿著鐵道旁自行車道步行。

看過知名的鐵道美景，附近還有另一個隱藏版田野間花旗木隧道，散步到得了的「引水公園，別忽略😳

二水還有一個隱藏版的花旗木隧道，靠近源泉派出所152縣道「引水公園」，正值盛開時節，鄉間道路農田二側種的都是花旗木，粉色花海隧道的Fu。


引水公園靠近村莊處有一民宅處的花旗木，顏色是少見的橘粉色，發現觀賞中興奮耶！

這一趟高鐵＋鐵道的輕旅行，說是為花旗木而來，其實我們還真的有一半原因是想重溫回味童年的回憶，看火車！

  • 鐵道旁的花旗木的花期已近尾聲，沿著鐵道觀賞行進花旗木隧道中，賞花賞景追火車，團旅的阿公阿嬤們，獨旅和小團體的遊客，個個都像是回到童年班的開心。我們雖然不認識，卻因都在等著火車急駛而來穿越花海美景而悄悄的聊起來，也來自雲林年年必來的老夫老妻、外籍看護陪著來的阿伯，更有年輕的情侶，想問的遊客們怎麼知道火車來的時間呢？
  • 在鐵道旁最佳觀賞的位置，有一張公告火車經過時間表，貼心的彰化二林源泉的地方政府單位，給他們100個讚鼓勵！

🔻源泉車站，火車到離站時刻表


一個沒有站務人員的火車招呼站「源泉車站」，花季期間遊人如織的到來，可見鐵道花旗木（泰國櫻花）的夢幻魅力。在台灣不怕無花可賞，不怕你來，就怕不知道花開時節和景點，鐵道花旗木之美，記住了！居民分享了最佳賞花期應該都是落在清明節前的三月底到四月初，是二水花旗木盛開期最美的時節，記住了😇。




卡娃思 / 開心趴趴走

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#花海 #賞花 #高鐵 #阿里山 #彰化旅遊 #鐵道旅行

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After Thirty 2026.05.04 10
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#台灣 #東京 #大阪

網路溫度計DailyView 2026.05.04 213
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旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.05.04 16
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旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.05.04 19
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#碧潭 #舞台

旅遊經 2026.05.04 29
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After Thirty 2026.05.04 17
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女子漾／編輯周意軒 2026.05.04 495
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