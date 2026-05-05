全韓最大「落火遊戲」場域在「這」， 韓國最年輕城市「世宗」十大旅遊景點推薦！

全韓最大「落火遊戲」場域在「這」，圖為世宗落火遊戲(圖：韓國觀光公社台北支社提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

台灣與韓國清州機場由於有直航班機，因地理位置優越，是通往首爾、大田及世宗市的重要門戶，也讓「清州機場」周邊城市成為近年台灣旅客前往韓國旅遊的新選擇。其中韓國最年輕的城市──「世宗特別自治市」於2012 年誕生，是韓國重要的行政首都，因前衛的都市設計，以及深厚的傳統文化底蘊，儼然成為 2026 年韓國旅遊的新寵。「世宗市」離「清州機場」約莫 40 分鐘車程，春夏有許多精彩的景點，其中包括：今年 5 月中旬將迎來一年一度最具視覺震撼力的傳統慶典──「世宗落火遊戲」，以歷史層面來說雖不及咸安，但世宗卻是「落火遊戲」中，規模最大的場域，也因為寬廣的空間受到國內外遊客喜愛。







一、世宗市「落火遊戲」，跨越時空的火花──









世宗落火遊戲(圖：韓國觀光公社台北支社提供)



「落火遊戲」是韓國獨有的傳統民俗儀式，被稱為韓版煙火秀，是祈求平安，也是一場如夢似幻的聽覺與視覺盛宴。除了大家所知的歷史最悠久慶尚南道無形文化財「咸安落火遊戲」於5/24在無盡亭登場外，世宗市搶先在5/16在世宗的靈魂地標「湖水公園」及「世宗中央公園」登場，活動雖不及承載了超過 400 年的「咸安落火遊戲」的歷史深度，但「世宗落火遊戲」以寬度著稱，再加上結合現代雷射燈光與傳統火花，規模居全韓之冠。









「咸安落火遊戲」已有400 年(圖：韓國觀光公社台北支社，咸安郡提供)







今(2026)年世宗在湖水公園及世宗中央公園中，二小時的落火遊戲活動中，規劃了7個場域多點同時舉行，甚至特別規劃了「台灣專場」，不僅有專屬觀賞空間，還有專屬紀念品。相關遊程可至山富旅行社、可樂旅遊旅行社、百威旅行社、辰宥旅行社、東南旅行社、信安旅行社、旅天下旅行社、黑皮假期、喜鴻旅行社、雄獅旅行社、鼎運旅行社(旅行社依筆劃排序)等洽詢，目前各家旅行社進入最後報名階段！







二、國立世宗樹木園，坐擁全韓最大的四季溫室──









世宗樹木園(攝影：洪書瑱)







世宗樹木園，是韓國首個都市型國家樹木園！為保護和繁殖溫帶中部地區自生植物，是一處為文化及教育空間，園區有20多個不同主題的展覽園組成，目前在展區中，不僅有地中海溫室、熱帶溫室、韓式傳統家庭庭園等，還有特別展覽室，如近期與 Kakao Friends 合作的「植物感官」特展，能看到GD小雛菊應援花喔！為因應世宗落火節的到來，凡遊客持湖水公園及世宗中央公園，可以免費參觀！









世宗樹木園(攝影：洪書瑱)







世宗樹木園(攝影：洪書瑱)







世宗樹木園(攝影：洪書瑱)







世宗樹木園(攝影：洪書瑱)







世宗樹木園(攝影：洪書瑱)







世宗樹木園(攝影：洪書瑱)







世宗樹木園(攝影：洪書瑱)

三、永平寺花開正好，因應佛誕節熱閙非凡──









永平寺，2026年4月20日花況(攝影：洪書瑱)





韓國的佛誕節不僅是宗教節日，更是一場全民參與的文化盛宴，佛誕節為每年農曆4月8日，今年為國曆5 /24（日），韓國各地都懸掛著多色燈籠，位於世宗市將軍山下「永平寺」雖然不大，但風水上有被稱為逆龍的錦江盤旋而上，氣勢非凡。在佛誕節之際，永平寺除了多色燈籠外，4月底時還錦上添「花」，重瓣關山櫻與杜鵑展現層次之美，甚至還有機會看見綠色櫻花的「御衣黃櫻」等各色花卉，若是錯過櫻花與杜鵑盛開的花況，讓人感受安祥的永平寺，還有螢火蟲、螯蝦、黑蝸牛等生物，清淨的流水與空氣，是個相當清幽的修行道場。永平寺不僅春天美麗，夏天還有白蓮，秋天10月時會舉辦九節草花節，彷彿是一座巨大的花園。









永平寺，2026年4月20日花況(攝影：洪書瑱)







永平寺(攝影：洪書瑱)







永平寺，2026年4月20日花況(攝影：洪書瑱)







永平寺因應佛誕節(攝影：洪書瑱)







永平寺春天時可以看到難得一見的綠色櫻花_「御衣黃櫻」(攝影：洪書瑱)







永平寺，2026年4月20日花況(攝影：洪書瑱)







永平寺(攝影：洪書瑱)





四、Beartree公園(熊樹公園)，一處不錯的親子與療癒之選──









Beartree公園(熊樹公園，攝影：洪書瑱)



Beartree公園，位於燕岐郡，公園面積約10萬坪，園區內飼養了150多隻可愛的半月熊、棕熊以及梅花鹿、孔雀等。另外園區內有1,000多種的40多萬株花卉及樹木，展現四季之美，園區除了可以看到小動物外，另外還能目睹幾百年歷史且飽含匠心的欅樹、熱帶植物園、梅花慶園、熊雕刻公園、精緻的歐式庭園與石盆栽園等不同主題空間，是一處親子及療癒旅遊空間。









Beartree公園(熊樹公園，攝影：洪書瑱)







Beartree公園(熊樹公園，攝影：洪書瑱)







Beartree公園，圖來自台灣阿里山的扁柏(熊樹公園，攝影：洪書瑱)







Beartree公園，圖為棕熊(熊樹公園，攝影：洪書瑱)







Beartree公園，圖為半月熊(熊樹公園，攝影：洪書瑱)







熊雕刻公園(熊樹公園，攝影：洪書瑱)







Beartree公園之松波亭(熊樹公園，攝影：洪書瑱)







五、李應橋 (錦江步行橋)，世宗市地標，大展夜間夢幻之美──









李應橋(攝影：洪書瑱)



李應橋是世宗市的地標，這座圓環型的雙層步行橋，周長特別設定為1446米，其設計理念取世宗大王於1446年公布的韓文字母(《訓民正音》為象徵，其橋連接了錦江北側的中央綠地和南側的水濱公園，值得一提的是──入夜後，橋體會亮起燦爛霓虹，是俯瞰金江美景與城市夜色的最佳視角，是一座美麗的夜間打卡點。









李應橋(攝影：洪書瑱)



六、世宗傳統文化體驗館，感受韓國傳統文化的手藝空間──









世宗傳統文化體驗館(攝影：洪書瑱)





世宗傳統文化體驗中心是一個療癒空間，可隨時造訪並放鬆身心，不管是兒童或成人，都能親身體驗體驗，如：泡茶、料理或工藝等，共同學習並感受韓國現代與傳統文化之所。









世宗傳統文化體驗館(攝影：洪書瑱)







世宗傳統文化體驗館(攝影：洪書瑱)

七、世宗傳統市場，感受在地的煙火氣──









世宗傳統市場(攝影：洪書瑱)





創立於1931年，目前已有 90 多年歷史，世宗特別自治市成立後，於2013年4月將鳥致院市場、友利市場及傳統市場整合，成為今日的世宗傳統市場，是感受在地煙火氣的最佳地點。平日以常設市場方式營運，每逢每月4日與9日則舉辦五日市集，市場內不僅有擁有50年歷史的手工餃子，還有平價炸醬麵、需要排隊品嚐的種子煎餅等多樣美食，為推廣地方，特別打造了「鳥致院主題街區」，提供豐富的觀賞與體驗內容。



八、文青私藏咖啡館，ERAROSA COFFEE大走歐洲復古風──









世宗TERAROSA COFFEE(攝影：洪書瑱)

一間大走歐洲復古風格的大型咖啡廳，室內擺滿了各類書籍，精緻的古董瓷器，氛圍優雅，大展文青氣息，其手沖咖啡與現烤麵包廣受好評，是一處想歇腳放鬆的好所在。









世宗TERAROSA COFFEE(攝影：洪書瑱)







世宗TERAROSA COFFEE(攝影：洪書瑱)







世宗TERAROSA COFFEE(攝影：洪書瑱)

九、CAFEPLEASURE，居高臨下，是不怕風雨感受夜景的最佳場域──









CAFEPLEASURE(攝影：洪書瑱)



咖啡廳位於49樓，裝潢簡約明亮，以高品質的甜點聞名，是城市探險後放鬆休憩的完美據點，也是許多遊客在夜間之際前往，可以一邊喝咖啡飲品、品嚐甜品之際，一邊欣賞「世宗市」美麗的夜景！









CAFEPLEASURE(攝影：洪書瑱)

十、성산옥 (城山屋) 世宗藝術殿堂店，主打平價卻高質感的韓料理──









성산옥 (城山屋) 世宗藝術殿堂店，圖為韓牛生牛肉拌飯(攝影：洪書瑱)



是一家主打高質感的韓式料理餐廳，裝潢現代大氣，提供城山麵、平壤冷麵、韓牛生牛肉拌飯、水餃等，端出的菜色，讓其價格讓消費者感受質感的CP值！









성산옥 (城山屋) 世宗藝術殿堂店，圖為平壤冷麵(攝影：洪書瑱)

「世宗市」這座年輕的城市，正用它獨有的方式，將千年傳統點亮在未來的觀光新魅力下。提醒若要參加今(2026)年5 月 16 日世宗落火遊戲，建議預訂湖水公園周邊的住宿，以便近距離感受「落火遊戲」那種令人屏息的「韓式煙火秀」後，方便在激情過後休息！