2026-05-05 13:02 旅遊經
花蓮六大飯店齊推「1+1雙宿」樂齡假期，邀您慢遊！
太魯閣晶英酒店頂樓空間可近距離觀賞峽谷風光。圖／太魯閣晶英酒店提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
花蓮風光秀麗，非常適合慢遊，因此花蓮六大知名飯店史無前例將攜手，即日起至6月30日止，包括：「太魯閣晶英」、「花蓮美侖」、「花蓮福容」、「花蓮理想大地」、「遠雄悅來」及「瑞穗天合」等共同合作，針對年滿60歲以上旅人，到花蓮好好享受當地風光旖旎與當地風情，為期二個月期間，讓旅人一住雙享，推出雙飯店聯名住宿方案，推出《花蓮1+1．樂齡聯名假期》，各飯店組合房價依搭配方式的不同，平日從6,600元起至17,000元不等，每間飯店提供雙人入住，一泊一食或一泊二食。旅人可於任一合作飯店官網完成訂房，並於退房時取得第二間指定飯店住宿憑證，後續亦可依個人行程規劃至合作飯店官網預訂入住，打造更彈性自在的雙宿旅遊模式。
相關專案以「兩段式旅程」為核心設計，旅人不需連續住宿同一飯店，而是可依自身步調自由安排兩段旅程，從峽谷山林、海岸景觀到縱谷田園，串聯花蓮不同地景風貌，讓旅行從單一停留延伸為多點式的生活體驗，旅行不再只是匆匆停留，非密集的景點安排，隨著旅遊型態轉變，樂齡族群更重視的是行程中的舒適性與節奏感的體驗。
花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長趙嘉綺表示，專案鎖定樂齡市場，結合永續旅遊與在地療癒資源，透過「1+1」設計延長停留時間，引導旅人放慢節奏，在山海之間展開更貼近生活本質的旅居體驗，也希望花蓮從「賣訂房」走向「賣體驗」、從「短暫停留」邁向「慢活旅居」。
※.羅列六家飯店的服務與活動特色──
一、太魯閣晶英酒店，峽谷療癒與低碳慢活：
太魯閣晶英酒店山嵐客房，空間寬敞舒適。圖／太魯閣晶英酒店提供
主打「樂齡療癒、峽谷度假」，以舒緩節奏與在地風土為核心，推廣低食物里程的在地選品，提供長者可以睡到自然醒的「慢活早餐」（供應至中午12點），不必為趕行程犧牲休息。另規劃ESG手作課程、精油香氛探索、駐村瑜珈與療癒山泉體驗，搭配知名景點與步道散策，邀請長輩在峽谷山林間放慢呼吸，感受與自然共生的寧靜。
太魯閣晶英酒店駐村瑜珈課程，透過專業引導調整身心節奏。圖／太魯閣晶英酒店提供
二、花蓮理想大地，樂齡專屬友善禮遇：
花蓮理想大地飯店外觀(攝影：洪書瑱)
推出「專屬In-Room Check-in」服務，省去大廳久站排隊的疲憊，讓旅程一開始就為長輩多保留一分體力。另提供「睡眠呼吸引導卡」，協助長者在陌生環境中也能安心入眠。餐飲方面，特別設計低油低鹽、易咀嚼且營養均衡的「主廚推薦樂齡特點」；並提供免費「森光遊湖與森林漫步」，讓長者在湖光山色與綠意之間，享受溫柔步行的身心療癒。
花蓮理想大地園區內運河(攝影：洪書瑱)
花蓮理想大地增理想PAARK水岸生活(攝影：洪書瑱)
三、花蓮福容，永續海洋與市區文化踏查：
福容花蓮看不膩的七星潭美景(圖：交通部觀光局提供)
每房以地方名產迎賓，從味覺開始品味在地文化。行程安排輕鬆遊覽鄰近兩潭自行車道與太平洋海景，以步行與單車為主的節奏，陪伴長輩用最無負擔的方式親近自然。
四、瑞穗天合，森林療癒與食農體驗：
瑞穗天合(圖：天成集團提供)
主打「樂齡慢活度假」，除了歐風城堡一泊二食外，結合「主廚花園」與「原民風味煮」的食農體驗，透過認識作物、品嚐在地飲食，感受土地與原住民族文化的滋養。黃金湯泉與水療帶來深度身體放鬆，「樂齡大小孩四季Dress Code派對」則為旅程增添輕鬆儀式感，在安全舒適的氛圍中展現優雅風采。更加贈60歲以上住客富源國家森林遊樂區門票與飯店前往的接駁，沐浴於樹影與鳥鳴蝶影之中，讓壓力在大自然的節奏裡悄然卸下。
瑞穗天合(攝影：洪書瑱)
瑞穗天合坐擁黃金湯(圖：天成集團提供)
五、遠雄悅來，生態探索與手沖咖啡：
遠雄悅來(圖：遠雄悅來飯店提供)
以永續旅遊為主軸，推出「自然療癒遊程」。由榮獲觀光金獎認證的專業團隊全程引領，白天進行「手沖咖啡體驗」，從認識咖啡的起源、產區、品種到手沖咖啡、手作咖啡凍體驗，在綠意環繞的空間感受從產地延伸至生活的療癒節奏，身心在香氣中慢慢放鬆。夜晚由專業解說員帶領進行「青蛙導覽」生態探索，在美麗夜景中，展開驚喜的夜間探險，聆聽多達12種蛙類交織而成的交響樂。特別安排入住熱帶森林設計風格的客房，讓旅客身心緩緩沉澱。
遠雄悅來手沖體驗(圖：交通部觀光局提供)
六、花蓮美侖，藝術自然與便捷接駁：
花蓮美侖(圖：交通部觀光局提供)
為減少高齡旅客在交通轉乘上的舟車勞頓，美侖大飯店貼心提供車站至飯店的專人預約接駁服務，讓長輩安心選擇大眾運輸前來花蓮，把力氣留給真正想看的風景。飯店並安排長者深入「誌善園區」，在綠意環抱中體驗在地藝術與自然的對話——長輩無需刻意「懂藝術」，也能用自己的生命故事去感受每件作品背後的情感與時代記憶，在安靜而開闊的空間裡與自己好好相處。
《花蓮1+1．樂齡聯名假期》即日起開放預訂，住宿憑證使用期限至2026年6月30日止，詳情請見各合作飯店官方網站。