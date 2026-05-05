2026-05-05 14:02 旅遊經
台北晶華邀您歡慶母親節 美食四人同行折千元，對臉舒壓請「住」意！
入住「極致寵愛媽咪假期」住房專案的貴賓，將受邀前往沐蘭SPA體驗價值5,390元的「母親節限定療程」。圖台北晶華提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
每年的五月第二個星期天，就是母親節了，而溫馨五月已到來，首先要迎來就是一年一度的「母親節」，今(2026)年為5月10日，子女們是否已經想好如何陪媽媽過母親節呢？今年「台北晶華」要和子女們一起寵愛媽咪，除各餐廳於母親節當周周末備妥豐美大餐、邀請闔家共享之外，話題十足的「杜拜巧克力絲絨」蛋糕持續熱賣，以濃郁巧克力結合開心果與卡達伊夫的豐富層次，細膩表達對媽媽的甜蜜心意。此外，即日起至5月31日亦規劃「極致寵愛媽咪假期」住房專案，邀請媽媽入住兩天一夜、再至蟬連Haute Grandeur全球大獎--「台灣最佳豪華SPA」殊榮的沐蘭SPA體驗「母親節限定療程」，並將蘊含頂級植萃精華的「極致舒活保濕面膜」帶回家，延續療程後的潤澤呵護，翌日再前往飯店一樓品嘗CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐，讓媽咪度過最悠閒愜意、奢華寵愛的美麗佳節。
位於飯店一樓的「栢麗廳」自助餐廳為歡慶母親節與「泰市場」重新開幕二周年，即日起至5月31日限時端出招牌月亮蝦餅、打拋豬肉、蝦醬時蔬及椒麻雞等多道經典泰式料理。圖台北晶華提供
為歡慶「泰市場」海鮮自助餐廳開幕二周年並配合母親節檔期，餐廳集結多道曼谷夜市最夯美食。圖台北晶華提供
台北晶華在各餐廳，均推出的母親節大餐，如：飯店一樓栢麗廳打造的「泰式主題餐檯」最為吸睛。即日起至5月31日，為同步歡慶晶華國際酒店集團旗下泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕二周年，栢麗廳主廚團隊特別將泰市場十數道招牌料理引進餐檯。涼拌區匯集酸香開胃的青木瓜沙拉、辛香鮮爽的泰式涼拌海鮮、鹹鮮濃郁的蝦醬蕨菜、清爽彈牙的大薄片與清香嫩口的涼拌香茅雞腿等人氣菜色，熱食區則端出以新鮮蝦肉手工製成的招牌月亮蝦餅、展現南洋風味的黃金咖哩青龍蝦以及帶著塊大肉鮮的魚或鮮蝦的招牌冬蔭功。此外，味道經典的打拋豬肉、椒麻雞、蝦醬時蔬等道地泰式熱炒更是不容錯過的美味，搭配酥炸榴槤與摩摩喳喳兩款人氣甜品增添甜蜜層次。
除了栢麗廳的道地的泰式料理外，泰市場更為此次二周年慶端出多道曼谷夜市最夯美食，包含泰式脆皮燒肉、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等多道特色料理，熱食區還有主廚現烤的炭烤海鮮檯，海鮮種類包括個頭碩大的泰國蝦、肉質彈牙的大魷魚以及油脂細緻的午仔魚，兼具視覺張力與互動感。此外，於母親節周末更加碼推出香料羊排、XO醬干貝炒飯、日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、燒烤海虎蝦、蒜炒鮑魚及A5和牛綠咖哩等多道限定佳餚。除特殊節慶期間外，5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，於栢麗廳及泰市場結帳時出示，即享四人折抵1,000元的專屬優惠。
台北晶華酒店今年推出兩款杜拜巧克力主題母親節蛋糕搶市。圖台北晶華提供
台北晶華由主廚羅倫特別精心規劃出經典升級版的「3D立體Marquise侯爵夫人—杜拜巧克力風華」以及「杜拜巧克力絲絨」兩款融合話題與風味的母親節蛋糕，年年華麗登場的晶華經典代表作「3D立體Marquise侯爵夫人蛋糕」今年跟風展現杜拜巧克力風華。主廚延續以法國路易王朝第一美女龐畢度侯爵夫人（Marquise de Pompadour）為靈感的優雅造型，將蛋糕長、寬17公分、高23公分的立體結構轉化為宛如高訂禮服般的視覺焦點，如一件可品嚐的藝術作品蛋糕每個售價2,980元。
延續近期備受矚目的杜拜巧克力風潮，台北晶華酒店法籍點心主廚羅倫精心打造出奢華美味的「杜拜巧克力絲絨」。圖台北晶華提供
另一款為一推出即熱銷不斷的「杜拜巧克力絲絨」蛋糕，選用開心果海綿蛋糕為基底，層層堆疊的內餡包括杜拜巧克力抹醬以及巧克力巴伐利亞，外層覆上香甜的巧克力淋面，整體風味濃郁卻不甜膩、口感柔順但藏有卡達伊夫的爽脆驚喜，蛋糕頂面部綴有開心果碎增添堅果香氣，恣意舖上的金箔則帶來畫龍點睛的貴氣，是母親節蛋糕的華麗首選，即日起至5月10日限量販售，每個售價1,980元。
台北晶華推出「極致寵愛媽咪假期」住房專案，入住即贈價值1,080元的「沐蘭SPA極致舒活保濕面膜」乙盒。圖台北晶華提供
在住房部份──「極致寵愛媽咪假期」住房專案，每房每晚8,999元+15.5%起，主打入住即享價值5,390元的「母親節限定臉部療程」，90分鐘的療程以溫潤的蒸氣浴揭開序幕，幫助毛孔舒張、喚醒肌膚，同時舒緩緊繃情緒。隨後由專業芳療師以沐蘭獨家植萃精油，針對臉部進行深層舒壓按摩，搭配獨家去角質手法溫柔帶走老廢角質與暗沉，喚回純淨透亮的原生光澤，同時放鬆臉部緊繃肌群、勾勒出更柔和的輪廓線條，幫助媽媽找回最初的緊緻彈潤。療程結束後再贈價值1,080元的「沐蘭SPA極致舒活保濕面膜」乙盒，蘊含多種天然有機成分及沐蘭SPA獨家特調植物精油，以玫瑰和橙花為核心，糅合佛木、苦橙的木質淡香，讓媽媽隨時綻放亮澤動人的肌膚光采。此外，客房內則備妥永不凋謝的永生玫瑰盆花，如同在祝福媽咪──「美麗永駐、優雅恆久」！