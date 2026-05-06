越南富國島的華麗蛻變！沉浸海上纜車與日落小鎮的歐式浪漫

在日落小鎮的歐風街道漫步，彷彿置身義大利西南方小鎮。（攝影／曹憶雯）

【旅遊經 曹憶雯報導】

想念熱帶島嶼的陽光與細沙嗎？如果對海島的印象還停留在純粹的浮潛與椰子樹，那麼，越南富國島（Phu Quoc Island）絕對顛覆想像。這座面積約兩個台北市大、位於泰國灣的越南最大島嶼，因其渾然天成的自然美景又盛產高品質珍珠，自古便有「珍珠島」的美譽。

走進這座島嶼的南部地區，會發現熱帶雨林的綠意與歐風地中海建築完美交融，以世界文化遺產義大利阿瑪菲海岸（Amalfi Coast）為靈感打造的日落小鎮(Sunset Town)，讓人一秒就從越南穿越到義大利南岸。





以世界文化遺產義大利阿瑪菲海岸為創意打造的日落小鎮。（攝影／曹憶雯）

富國島曾是一段國軍部隊棲身的歷史見證地，如今已華麗轉身，蛻變為國際級的頂級旅遊勝地。隨著2027年亞太經濟合作會議（APEC）將在越南富國島舉行，這座「珍珠島」正從浪漫的度假勝地，晉升為具備國際影響力的重點會展中心。這場預計於2027年11月舉行的年度盛事，更推動了島上機場與交通基礎設施的全面升級，富國島已準備好迎接全球旅人的目光。

※.跨越藍海青天 海上纜車直達香島樂園



來到富國島，不能錯過太陽世界香島樂園 (Sun World Hon Thom)，想前往香島（Hon Thom）這座離島的離島，則必須搭乘橫跨海洋、全長 7.9 公里 的「世界最長海上跨海纜車」方可抵達。這座採用先進三線電纜系統的纜車，連接著富國島南部安泰鎮日落小鎮的Ánh Dương車站與香島站，設有69個車廂，每個可容納30名乘客，在大約15分鐘航程中，可置身360度視野的景觀車廂，從高空俯瞰翡翠綠的海水，看點點漁船如珍珠般散落在海面上，壯闊的自然景色讓人屏息，雖是海上交通工具，但更像一場沉浸式的高空體驗。





搭乘世界最長跨海纜車，360度俯瞰富國島碧綠海景。（攝影／曹憶雯）







面積約5.7平方公里的香島，不僅有潔白如雪的沙灘與傾斜入海的椰林，更是水上活動愛好者的天堂，可以嘗試挑戰拖曳傘飛上天空俯瞰海平面或騎乘水上摩托車在浪花中穿梭。不過真正吸引旅客的則是島上的樂園，無論陸地與水上樂園都設有豐富的遊憩設施，都能讓人盡情狂歡。









香島樂園規劃水上和陸地兩大遊樂園，是戲水與放鬆的優選。（Sun Group提供）

位於太陽世界香島樂園的芒果餐廳（Mango Restaurant）是島上最大、人氣最旺的自助式餐廳，通常結合纜車票以套票形式銷售，午餐時分，提供相當豐富的國際與越南特色料理，尤其是各種越南米食，暢遊樂園之後可以來享受美食、補充能量。島上也有按摩店、茶飲店和水果店等等，玩累了不妨找家小店吹吹冷氣休息一下。







香島的芒果餐廳可同時容納多數遊客享用越南傳統料理。（攝影／曹憶雯）

※.日落小鎮的浪漫密碼 親吻橋與三大精彩表演

再次搭上纜車返回日落小鎮已是黃昏，夕陽餘暉灑在歐式風情的小鎮上，富國島最浪漫的時刻才正要開始。此時，可以漫步前往長約810公尺的親吻橋（Kiss Bridge），這座最具話題性的地標橋樑，設計上充滿詩意，兩端延伸向大海中心，卻在最接近的地方刻意留下 30公分的空隙。這段距離需要透過旅人的親吻、擁抱或握手來跨越，象徵著人與人、甚至人與宇宙間的深層連結。無論是明亮白天或黃昏剪影，都是全球旅人爭相打卡的浪漫聖地。









由國際知名建築師設計的親吻橋，讓日落小鎮的美景往海上延伸。（Sun Group提供）







親吻橋的正中間以浪漫的30公分空隙，吸引戀人夫妻來親吻。（攝影／曹憶雯）

傍晚時分，日落小鎮與親吻橋之間的水域Awaken Sea，化身為巨型舞台，此時登場的免費震撼水上表演，匯聚國際頂尖選手的飛板與水上摩托車極限特技，結合浪漫夕陽與地中海風情，短短15分鐘的表演毫無冷場，是非常值得一看的海上表演。









日落小鎮與親吻橋之間的水域Awaken Sea，有免費的飛板與水上摩托車極限特技表演。（攝影／曹憶雯）

日落小鎮入夜之後，還有另外兩場精彩的大型表演不能錯過，不妨安排兩晚觀賞。被譽為極致視覺盛宴、耗資數百萬美元製作的《Kiss of the sea show海洋之吻》多媒體大秀，集結60位全球國際藝術家，融合了芭蕾、特技、體操與自由式舞蹈。在最先進的投影技術與三個巨大穹頂的映襯下，講述著一段跨越時空的情感故事。當演出最後 5 分鐘的煙火點亮夜空，那份震撼感絕對會成為旅程中最難忘的回憶。





《海洋之吻》表演壓軸，絢麗煙火在親吻橋畔綻放，為富國島之夜劃下完美句點。（Sun Group提供）





《海洋之吻》融合水火與舞蹈，展現多媒體藝術巔峰。（攝影／曹憶雯）

由太陽集團（Sun Group）與全球頂尖水上秀團隊 H2O Events共同打造的《Symphony of the Sea海洋交響曲》，將極限運動融入藝術美感，讓穿著發光裝束的噴氣滑板（Flyboard）特技員宛如「鋼鐵人」在海面上翱翔，搭配水上摩托車的精準編隊與絢麗的藝術煙火，整座海港都沉浸在光影交織的震撼中。









《海洋交響曲》結合噴氣滑板特技，震撼日落小鎮夜空。（攝影／曹憶雯）

※.享受微醺之夜 Sun Bavaria Gastro Pub暢享啤酒佳餚

在一整天的冒險與觀賞表演後，最好的結尾莫過於一杯冰涼的德國精釀啤酒。坐落於日落小鎮核心地段的太陽巴伐利亞美食酒吧餐廳（Sun Bavaria Gastro Pub），是島上最具代表性的餐飲地標。這裡最大的特色在於擁有「第一排觀景座」的地理優勢，可以一邊享用由太陽集團自家生產、採用德國巴伐利亞 Braukon 自動設備釀造的精釀啤酒（Sun Kraftbeer），一邊欣賞震撼的《海洋交響曲》演出，視覺與味蕾都滿足。







在太陽巴伐利亞美食酒吧餐廳品嚐精釀，一邊欣賞戶外水岸第一排的《海洋交響曲》表演。（攝影／曹憶雯）

富國島已不再是地圖上遙遠的座標，它透過世界級的纜車、浪漫的橋樑建築以及精緻的餐飲文化，重新定義了海島旅行的深度。這裡有大自然的恩賜，更有現代藝術與科技的點綴。下一次規劃假期時，不妨來到這座珍珠島，親身體驗從高空到海上、視覺到味覺的全方位享受。





富國島已經逐漸蛻變，成為享譽國際的熱帶旅遊勝地。（Sun Group提供）

Data

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提醒您，飲酒過量有礙身體健康！



