2026-05-04 09:12 After Thirty
苗栗親子景點：TOP10必訪！小孩最愛免費玩點
苗栗親子景點，苗栗雖無都市繁華，卻以純樸的慢步調療癒人心。不論是漫步懷舊老街、深入山林享受大自然芬多精，或是體驗三義木雕與大湖採莓，都能感受其獨特魅力。
若想避開人潮，苗栗推行的特色公園更是家長的首選。透過閒置空間改造的全新公園，提供充滿活力的遊樂與運動設施，讓家庭旅客在假日時能毫無壓力地放鬆，享受愜意的親子輕旅行。
苗栗親子景點：
1. 尚順育樂世界
- 結合動漫電影與虛擬體感，集遊樂、購物、住宿於一體，雨天也能盡情放電。
- 環境寬敞，可選擇「全館套票」或「悠遊卡單項付費」，玩法隨心所欲。
- 建議 10 點入場以避開人潮；設施具動感刺激，易暈車暈眩者請斟酌體驗。
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🗺️ Google 地圖：尚順育樂世界
⏱：10:00–18:00
2. 西湖渡假村
- 集景觀、表演、飯店與泡湯於一體，環境清新且交通停車便利，適合全家共遊。
- 擁有古堡建築與遊園小火車，每年 4、5 月的桐花季與螢火蟲更是必拍亮點。
- 推薦線上預購雙人套票，隨買即用且價格實惠，是親子度假的省錢優選。
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🗺️ Google 地圖：西湖渡假村
⏱：09:00 – 17:00
3. 四方鮮乳牧場
- 提供趣味小牛餵奶體驗與導覽，門票可折抵鮮乳或奶酪等乳製品。
- 設有超人氣滑草區與投幣小車，是孩童享受速度感與放電的首選。
- 擁有寬廣草坪可奔跑、玩飛盤，並提供烤肉區，適合全家共度休閒時光。
🗺️ Google 地圖：四方鮮乳牧場
⏱：09:00–17:00
4. 飛牛牧場
- 擁有四季花卉與鄉村景緻，步道平緩好走，適合推車與長輩同遊。
- 可餵食羊、兔、鴨等小動物或體驗騎馬，園區乾淨無異味，並設有沙坑。
- 門票可兌換鮮乳或點心，推薦在廣大草皮野餐，享受大自然慢活。
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🗺️ Google 地圖：飛牛牧場
⏱：07:00 – 19:00
5. 巧克力雲莊
- 唯美建築結合製程導覽，提供安靜度假空間，是巧克力控的必訪勝地。
- 擁有各式生巧克力與精緻禮盒，價格合理，並提供趣味手作體驗。
- 必吃生吐司與巧克力料理，門票可抵消費，適合搭配大湖採莓行程。
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🗺️ Google 地圖：巧克力雲莊
⏱：10:00 – 17:30
6. 蘇維拉莊園
- 擁有一覽無遺的山景與彩繪造景，超長森林溜滑梯與軌道車深受小孩喜愛。
- 推薦高品質排餐與蛋糕，餐後可搭免費接駁專車，探索瀑布區與 3D 彩繪牆。
- 距南庄老街僅需短程車程，門票可折抵園內消費，並提供充足的免費停車空間。
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🗺️ Google 地圖：蘇維拉莊園
⏱：09:00 – 17:00
7. 大補內彈珠汽水觀光工廠
- 體驗導覽、爆米香與汽水製作，還能無限暢飲、獲贈彈珠，重溫經典童玩。
- 員工導覽生動友善，設有多樣彈珠遊戲，是親子客群深度參與的首選。
- 每日三場（預約制），每人 $250。室內無冷氣，路邊停車需留意紅線。
🗺️ Google 地圖：大補內彈珠汽水觀光工廠
⏱：10:00–11:30 / 13:30–15:00 / 15:30–17:00
8. 綠意山莊
- 享受大自然包圍，提供小木屋與露營選擇，是遠離喧囂的度假好去處。
- 擁有哈比屋、日式鳥居與荷蘭風車，用心維護的童話佈置非常適合拍照。
- 門票可折抵消費，另有氣墊遊樂區與小火車，停車方便且環境整潔。
🗺️ Google 地圖：綠意山莊
⏱：09:00 – 18:00
9. 哈比丘茶樹森林
- 設有水豚、笑笑羊餵食區與高空鞦韆，搭配特色哈比屋，視覺體驗超療癒。
- 主打澳洲茶樹精油，門票即贈精油小禮，適合在大自然中享受愜意下午茶。
- 建議依指標上山並留意會車；門票預購更划算，適合搭配大湖採草莓行程。
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🗺️ Google 地圖：哈比丘茶樹森林
⏱：09:30–17:30
10. 卓也小屋
- 主打職人藍染 DIY 與復古建築，環境清幽且充滿芬多精，晝夜皆美。
- 門票可折抵消費，必吃漸層吐司與冰淇淋，餐廳建議提前訂位。
- 網購套票更划算；園內多階梯斜坡，且山路狹窄，開車與行走需留意。
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🗺️ Google 地圖：卓也小屋
⏱：09:00 – 18:30
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