熊本車站飯店【熊本花開飯店 THE BLOSSOM KUMAMOTO】旁邊是JR熊本車站，樓下是熊本AMU PLAZA購物中心。豪華雙床房設有榻榻米空間，地點好房間大，熊本住宿推薦!

耶!終於有時間來寫熊本福岡之旅，我最喜歡的這間飯店了!

熊本花開飯店 THE BLOSSOM KUMAMOTO，

交通方便，樓下就是商場，房間又大。

一打開房門，讓我們瞬間渡假感十足。

熊本花開飯店 THE BLOSSOM KUMAMOTO 地理位置

熊本花開飯店座落於熊本車站旁邊的大樓，

這棟大樓同時也是AMU PLAZA KUMAMOTO商場，

樓下是商場，樓上是飯店。

像我們一樣坐JR前往的話，從JR熊本站的白川口(東口)出站，

AMU PLAZA KUMAMOTO 位於右側。

飯店入口在大樓一樓右側，

穿過兩扇自動門，搭乘電梯到9樓即可到達飯店Check in櫃台。

自行開車的話，飯店設有 JR 熊本站大樓第 1、2、3 號停車場。

熊本花開飯店 THE BLOSSOM KUMAMOTO 飯店大廳

從大廳便開始讓人很喜歡的飯店，

它們的check in櫃台，後方的窗戶，可以看到一整片的熊本山景。

大廳的空間，也很寬敞。

我們辦理check in手續的時候，發現整間飯店都是台灣人，

耳朵充滿著國台語交雜的對話，來自台灣的旅行團。

這種樓下就是百貨商場，空間大房間大的飯店，

方便、好逛、舒服，

超適合台灣人的啊!

熊本花開飯店 THE BLOSSOM KUMAMOTO 豪華雙床房附榻榻米空間

來開箱房間吧!

我們的房間位在12樓，由於兩大一小，

我選擇的是豪華雙床房，附有榻榻米空間的房型。

它的榻榻米空間，可以幫你升級變成第三張床。

苳看到這裡，馬上興奮的說她晚上要睡在這個專屬空間。

認真說這個榻榻米真的很棒，緊鄰窗戶，

只是待在這，就有很放鬆的感覺。

雖然望出去的景色沒有特別漂亮，

但可以俯瞰熊本市的市景，遠方還有群山，別有風味。

其實把兩張床併在一起，我們一家三口也夠睡了!

床的規格是120cm × 200cm ，屬於單人加大的尺寸。

飯店有大浴池可以使用，

因此床上有浴衣，輕便的棉質簡式和服，

讓住客可以直接穿下去泡湯。

房間內的設備也都很齊全。

你需要的備品，幾乎都有。

在榻榻米空間的旁邊有一個小櫃子，上面放著瓶裝水。

櫃子抽屜裡就是茶包、咖啡包、熱水壺。

下面一層抽屜，則是把冰箱藏在裡面。

衛浴部分中規中矩，一貫的日式風格，簡潔乾淨。

以洗手台為中間，左手邊是淋浴間與浴缸。

右手邊是馬桶。

這是我們旅程的最後一晚，隔天要早起搭飛機，就沒有泡澡了。

我真的很喜歡這間飯店，除了有個獨立的榻榻米以外，

最大原因是，跟一般日本市區飯店比起來，它算寬敞。

床跟榻榻米之間，居然還有這麼寬的走道。

房間內沒有一處，會讓你感到擁擠。

連衣服都可以擁有專屬的舒適空間。

我們三個行李箱攤在走道上，還可以輕鬆走動，

就知道房間的走道有多寬。

誰說日本飯店只能住小房間呢?

在熊本花開飯店，給你寬闊的視野與房間。

熊本花開飯店 THE BLOSSOM KUMAMOTO 公共設施

飯店有不少公設，

除了前面提到的公共浴池以外，還有自己的餐廳、健身房。

不過我沒有訂早餐，就沒有去到餐廳了。

大浴場

公設跟櫃台一樣，全部都是集中在9樓。

大浴場裡面不能拍照，有興趣的話，歡迎大家自行參考飯店官網上面的照片。

使用時間從下午15:00到凌晨1點， 早上開放時間為6:00-10:00 ，

可以泡湯到凌晨1點，只能說日本人真的也太愛泡湯了吧!

這是住客專用的大浴場，非住客是無法使用的喔!

健身房

有一個簡單的健身房，開放時間從5:00到22:00。

瀉湖 (水盤)

所有公設裡面，其中這個圍繞中庭小教堂的瀉湖造景，真得是太美了!

不管是從飯店裡面向外看，或者直接在外面，都非常好拍照。

我們造訪的時候是1月，氣溫極低，

打開門走出去，室外溫度約1度，

跟有暖氣的室內，剛好形成強烈的對比。

在飯店大樓的樓層間，有一個這樣的室外空間，蠻特別。

熊本花開飯店 THE BLOSSOM KUMAMOTO 相關資訊

日本熊本車站旁的四星級酒店，

可以欣賞熊本的城市風光，

又擁有許多設施的THE BLOSSOM KUMAMOTO，

如果你有規劃到熊本旅遊，推薦把它放入你的口袋名單裡喔!

THE BLOSSOM KUMAMOTO

熊本花開飯店

地址:3 Chome-15-15番26号 Kasuga, Nishi Ward, Kumamoto

官網:https://www.jrk-hotels.co.jp/tw/Kumamoto/