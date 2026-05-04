[台北中山區雞湯火鍋]星曜雞湯，雞湯界愛馬仕！免費無限續湯，A5和牛與現流海鮮的奢華饗宴，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

[台北中山區雞湯火鍋推薦]星曜雞湯，台北包廂餐廳推薦，雞湯界愛馬仕！愛喝湯的朋友先筆記，免費無限續湯，日本和牛、西班牙伊比利豬與現流海鮮的奢華饗宴，爽嗑日本A5和牛、超巨大極鮮生蠔，還有必點的滿滿膠質滷肉飯，附星曜雞湯最新菜單，捷運中山站美食餐廳推薦、中山區美食餐廳推薦

文章目錄

關於星曜雞湯

「台北中山區雞湯火鍋推薦、台北包廂餐廳推薦」

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星曜雞湯在哪裡

星曜雞湯位於台北市中山區林森北路247號；欣欣大眾百貨2樓，近捷運中山站4號出口。

星曜雞湯環境與餐點特色

質感聚餐包廂

高級招待所氛圍的聚餐包廂空間，非常適合商務應酬、慶生約會或是不想被打擾的貴婦午茶聚會。

靈魂雞湯

提供清雞湯免費無限續加。

經過長時間熬煮、釋放出大量膠質的黏唇感，呈現出如黃金般的濃郁色澤的人蔘花膠全雞竹笙金湯。

星曜雞湯交通與停車資訊

大眾運輸：搭乘松山新店線到捷運中山站下車，從4號出口走路10分鐘內可抵達。

機車：新生北路二段28巷路邊機車停車格。

汽車：欣欣大眾百貨附設停車場。

星曜雞湯交通指引

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搭乘大眾運輸的朋友們，建議搭乘捷運到捷運中山站下車，從4號出口走路10分鐘內可抵達星曜雞湯。

開車前往星曜雞湯用餐的朋友們，可將汽車直接停放在欣欣大眾百貨附設停車場；騎車的朋友們可將機車停放在新生北路二段28巷路邊機車停車格。

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抵達欣欣大眾百貨後，搭乘手扶梯到2樓，即可看到招牌顯眼的星曜雞湯。

星曜雞湯環境開箱

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星曜雞湯在餐廳特別設置主題活動打卡拍照區。

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走進星曜雞湯被吸走所有目光的水族箱，食材新鮮的保證。

生猛活海鮮專區，每天供應的活海鮮種類依據當天為主，當天看到的有活龍蝦、日本大生蠔、紅蟳。

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從清爽的氣泡酒到渾厚的烈酒，應有盡有，讓每一口頂級食材都可以找到最契合的靈魂伴侶。

有：精選紅白酒與香檳、頂級威士忌與烈酒、日系清酒，也有主廚特調的高顏值調酒可選擇。

星曜雞湯包廂

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星曜雞湯特別規劃了有隱私的獨立包廂，將用餐氛圍提升至私人招待所的等級。

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裝潢風格結合了現代洗練感與東方典雅元素，燈光調控柔和，營造高級招待所的氛圍，非常適合商務應酬、慶生約會或是不想被打擾的貴婦午茶聚會。

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不同於一般火鍋店擁擠的用餐空間，星曜雞湯的聚餐包廂動線流暢，即使是大型聚餐也可以保持舒適的社交距離。

星曜雞湯開放式用餐區

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不只是吃火鍋的地方，更像是一間充滿現代感的精品餐酒館。

即便是在開放式用餐區，桌與桌之間保有足夠的距離，確保鄰桌不會互相干擾，讓用餐的朋友們都可以優雅地品味人蔘花膠金湯，談話內容也不易被旁人聽見。

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選用高質感的皮革沙發，即使是吃一場長達兩小時的奢華雞湯饗宴，依然感到放鬆。

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在燈光投射下特別美的分食盤、筷子、水杯，與享用金湯的碗。

星曜雞湯餐點開箱

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星曜雞湯獨有的六格式主廚醬料，有：特調芝麻蔥辣醬油、主廚秘製沙茶、胡椒鹽、鮮切蔥花、蒜泥與特製蔥油。

人蔘花膠全雞竹笙金湯 3880元

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不是一般的清雞湯！

而是經過長時間熬煮、釋放出大量膠質有黏唇感的濃厚雞湯。

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愛喝湯的朋友們大大推薦！

提供清雞湯免費無限續加的服務。

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喝得到淡雅的人蔘清香，平衡了雞湯的濃厚，喝完不燥熱、也不會有口渴的感覺。

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直徑驚人的大砂鍋上桌，從全雞亮相到精緻分切的聚餐儀式感。

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掀開鍋蓋的瞬間，人蔘與雞湯的香氣伴隨蒸氣撲鼻而來，燉到金黃透亮的台灣白玉土雞，象徵著整鍋湯頭的真材實料與起家的圓滿寓意。

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外場服務人員會先預留時間讓賓客拍照、錄影，再將整隻全雞撈起，送回廚房進行分切。

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分切後的雞肉會重新裝盤與擺盤。

每一塊大小適中、肉質軟嫩的白玉土雞肉塊，方便賓客輕鬆地使用筷子夾取，對於商務宴客或穿著正式的約會來說，是非常加分的細節。

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雞肉依然保有彈性與肉汁，吸附金湯後更加美味。

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推薦搭配主廚特製蔥油一起享用，瞬間勾勒出雞肉的甘甜。

日本A5和牛 1680元

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現點現切的夢幻肉品，油花超美的日本A5和牛。

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大理石般的油花在金湯中輕涮幾秒，大約5~7分熟。

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油脂化開後的肉香與雞湯的鮮味結合，免沾醬就很讚。

Bellota伊比利豬肉 780元

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頂級橡木實等級的Bellota伊比利豬肉。

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伊比利豬肉質帶有淡淡核果香，推薦給不吃牛但追求極致美味的饕客。

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綜合菜盤 288元

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鮮蝦手工滑 268元

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鮮蝦手工滑看得到蝦肉塊，煮熟後的口感紮實Q彈、鮮味飽滿，真材實料看得到也吃得到。

日本空運大生蠔 299元

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如果說雞湯是這場饗宴的美味靈魂，那這兩枚日本空運大生蠔就是華麗的驚嘆號！

這不是一般的火鍋生蠔，而是嚴選自日本體型碩大肥美的頂級大生蠔，生蠔的長度與厚度幾乎與成年人手掌不相上下，光看外殼就感受得到沉甸甸的份量。

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推薦輕輕擠上現切的金桔，酸香的果汁滲透進生蠔的紋理中，瞬間平衡了海洋的鹹度，並引出最純粹的鮮甜。

入口瞬間，生蠔如奶油般滑嫩的質地在舌尖化開，先是金桔與酸辣醬的清爽開胃，隨後而來的是生蠔濃郁、甘甜且絲滑的爆漿感，大海牛奶的甘韻在喉間久久不散。

膠原鮮蝦鑲油條 288元

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這是一道考驗主廚廚藝功力的手路菜。

酥脆的老油條包裹著鮮蝦漿，外酥內Q的口感，直接吃或搭配酸甜辣特製醬汁一起享用都很讚。

泰式清蒸石斑 1200元

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在濃郁的雞湯火鍋饗宴中，以酸度與辣度跳脫出來的現做泰式清蒸石斑。

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香辣清爽、口感厚實的石斑魚肉瞬間喚醒味蕾。

主廚膠原滷肉飯 48元

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在白飯上閃閃發亮、燉到滿滿膠質的主廚特製滷肉燥，推薦必點！

祿存桂花釀 108元

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入口後，在嘴裡緩緩散開的桂花清香，順口帶著淡淡的蜜香，非常適合在品嚐完人蔘花膠金湯後飲用。

日芒晨露 280元

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以新鮮芒果為基底，入口後可以感受到芒果的酸甜與如晨露般的沁涼感，層次分明，酸度適中，不會掩蓋食材的原味。

適合搭配日本A5和牛、Bellota伊比利豬，芒果的天然果酸可以化解和牛豐厚油脂感，讓每一口肉片都像第一口一樣鮮美。

梅開眼笑 280元

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以酸梅為核心元素，喝下去真的會讓人眉開眼笑。

享用完濃醇雞湯、和牛與海鮮，感到稍微飽脹時，喝一口梅開眼笑立刻清空留在嘴裡的味道。

主廚特製甜點

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消費資訊

用餐日期：2026/03

低消：12人小包廂13000元；18人大包廂23000元，用餐酌收10%服務費。

付款方式：現金、信用卡。

星曜雞湯最新優惠資訊

2026母親節優惠

2026/4/1~05/14外帶限定

凡點人蔘花膠全雞竹笙金湯，即贈精選魚翅。

星曜雞湯評價好嗎

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湯頭：★★★★★ (金湯濃醇度極高，層次感豐富)

食材等級：★★★★★ (從 A5 和牛到日本空運生蠔，皆為上乘)

性價比：★★★★☆ (單價偏高，但在食材與環境氛圍上表現對得起價格)

整體心得：星曜雞湯是台北少見將雞湯與精品火鍋結合得如此完美的餐廳，雖然價格偏高，但其湯底的厚度與食材的精緻度，確實可以讓請客的人面子十足。

星曜雞湯常見問題懶人包

星曜雞湯的消費價位大約在哪裡？

適合4~6人享用的全雞金湯，搭配肉品、海鮮、蔬菜，人均預算大約在2000~3000元之間。

除了雞湯，有什麼是必點的特色菜？

膠原鮮蝦鑲油條、泰式清蒸石斑、主廚膠原滷肉飯 。

星曜雞湯有聚餐包廂嗎？低消是多少？

低消：12人小包廂13000元；18人大包廂23000元，用餐酌收10%服務費。

兩廳皆有KTV歡唱設備

開瓶費一瓶500元

用餐時間為3小時

如需預約請撥打餐廳電話：02 2541 2555

金湯是一整隻雞嗎？吃起來會不會很麻煩？

人蔘花膠全雞金湯內含完整一隻台灣白玉土雞。

上桌讓大家拍照後，會由專人送回廚房進行精細分切，方便賓客優雅分食，完全不需要自己費力拆解。

星曜雞湯最新菜單

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[台北中山區雞湯火鍋推薦]星曜雞湯最新菜單，來源：星曜雞湯線上訂位，2026/03

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[台北中山區雞湯火鍋推薦]星曜雞湯最新菜單，來源：星曜雞湯線上訂位，2026/03

[台北中山區雞湯火鍋]星曜雞湯，雞湯界愛馬仕！免費無限續湯，A5和牛與現流海鮮的奢華饗宴，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

[台北中山區雞湯火鍋推薦]星曜雞湯最新菜單，來源：星曜雞湯線上訂位，2026/03

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台北中山區雞湯火鍋推薦相關資訊

星曜雞湯

營業中

10491台灣臺北市中山區林森北路247號2樓

地圖

02 2541 2555

星期一

11:00 – 22:30

星期二

11:00 – 22:30

星期三

11:00 – 22:30

星期四

11:00 – 22:30

星期五

11:00 – 22:30

星期六

11:00 – 22:30

星期日

11:00 – 22:30

品牌資訊

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