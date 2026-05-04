2026-05-04 01:44 冠婷生活趣
雞湯界愛馬仕！免費無限續湯，A5和牛與現流海鮮的奢華饗宴，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單
[台北中山區雞湯火鍋推薦]星曜雞湯，台北包廂餐廳推薦，雞湯界愛馬仕！愛喝湯的朋友先筆記，免費無限續湯，日本和牛、西班牙伊比利豬與現流海鮮的奢華饗宴，爽嗑日本A5和牛、超巨大極鮮生蠔，還有必點的滿滿膠質滷肉飯，附星曜雞湯最新菜單，捷運中山站美食餐廳推薦、中山區美食餐廳推薦
文章目錄
- 關於星曜雞湯
- 星曜雞湯在哪裡
- 星曜雞湯環境與餐點特色
- 質感聚餐包廂
- 靈魂雞湯
- 星曜雞湯交通與停車資訊
- 星曜雞湯交通指引
- 星曜雞湯環境開箱
- 星曜雞湯包廂
- 星曜雞湯開放式用餐區
- 星曜雞湯餐點開箱
- 人蔘花膠全雞竹笙金湯 3880元
- 日本A5和牛 1680元
- Bellota伊比利豬肉 780元
- 日本空運大生蠔 299元
- 泰式清蒸石斑 1200元
- 主廚膠原滷肉飯 48元
- 主廚特製甜點
- 消費資訊
- 星曜雞湯最新優惠資訊
- 2026母親節優惠
- 星曜雞湯評價好嗎
- 星曜雞湯常見問題懶人包
- 星曜雞湯的消費價位大約在哪裡？
- 除了雞湯，有什麼是必點的特色菜？
- 星曜雞湯有聚餐包廂嗎？低消是多少？
- 金湯是一整隻雞嗎？吃起來會不會很麻煩？
- 星曜雞湯最新菜單
- 台北中山區雞湯火鍋推薦相關資訊
- 品牌資訊
關於星曜雞湯
「台北中山區雞湯火鍋推薦、台北包廂餐廳推薦」
「捷運中山站美食餐廳推薦、中山區美食餐廳推薦」
星曜雞湯在哪裡
星曜雞湯位於台北市中山區林森北路247號；欣欣大眾百貨2樓，近捷運中山站4號出口。
星曜雞湯環境與餐點特色
質感聚餐包廂
高級招待所氛圍的聚餐包廂空間，非常適合商務應酬、慶生約會或是不想被打擾的貴婦午茶聚會。
靈魂雞湯
提供清雞湯免費無限續加。
經過長時間熬煮、釋放出大量膠質的黏唇感，呈現出如黃金般的濃郁色澤的人蔘花膠全雞竹笙金湯。
星曜雞湯交通與停車資訊
大眾運輸：搭乘松山新店線到捷運中山站下車，從4號出口走路10分鐘內可抵達。
機車：新生北路二段28巷路邊機車停車格。
汽車：欣欣大眾百貨附設停車場。
星曜雞湯交通指引
搭乘大眾運輸的朋友們，建議搭乘捷運到捷運中山站下車，從4號出口走路10分鐘內可抵達星曜雞湯。
開車前往星曜雞湯用餐的朋友們，可將汽車直接停放在欣欣大眾百貨附設停車場；騎車的朋友們可將機車停放在新生北路二段28巷路邊機車停車格。
抵達欣欣大眾百貨後，搭乘手扶梯到2樓，即可看到招牌顯眼的星曜雞湯。
星曜雞湯環境開箱
星曜雞湯在餐廳特別設置主題活動打卡拍照區。
走進星曜雞湯被吸走所有目光的水族箱，食材新鮮的保證。
生猛活海鮮專區，每天供應的活海鮮種類依據當天為主，當天看到的有活龍蝦、日本大生蠔、紅蟳。
從清爽的氣泡酒到渾厚的烈酒，應有盡有，讓每一口頂級食材都可以找到最契合的靈魂伴侶。
有：精選紅白酒與香檳、頂級威士忌與烈酒、日系清酒，也有主廚特調的高顏值調酒可選擇。
星曜雞湯包廂
星曜雞湯特別規劃了有隱私的獨立包廂，將用餐氛圍提升至私人招待所的等級。
裝潢風格結合了現代洗練感與東方典雅元素，燈光調控柔和，營造高級招待所的氛圍，非常適合商務應酬、慶生約會或是不想被打擾的貴婦午茶聚會。
不同於一般火鍋店擁擠的用餐空間，星曜雞湯的聚餐包廂動線流暢，即使是大型聚餐也可以保持舒適的社交距離。
星曜雞湯開放式用餐區
不只是吃火鍋的地方，更像是一間充滿現代感的精品餐酒館。
即便是在開放式用餐區，桌與桌之間保有足夠的距離，確保鄰桌不會互相干擾，讓用餐的朋友們都可以優雅地品味人蔘花膠金湯，談話內容也不易被旁人聽見。
選用高質感的皮革沙發，即使是吃一場長達兩小時的奢華雞湯饗宴，依然感到放鬆。
在燈光投射下特別美的分食盤、筷子、水杯，與享用金湯的碗。
星曜雞湯餐點開箱
星曜雞湯獨有的六格式主廚醬料，有：特調芝麻蔥辣醬油、主廚秘製沙茶、胡椒鹽、鮮切蔥花、蒜泥與特製蔥油。
人蔘花膠全雞竹笙金湯 3880元
不是一般的清雞湯！
而是經過長時間熬煮、釋放出大量膠質有黏唇感的濃厚雞湯。
愛喝湯的朋友們大大推薦！
提供清雞湯免費無限續加的服務。
喝得到淡雅的人蔘清香，平衡了雞湯的濃厚，喝完不燥熱、也不會有口渴的感覺。
直徑驚人的大砂鍋上桌，從全雞亮相到精緻分切的聚餐儀式感。
掀開鍋蓋的瞬間，人蔘與雞湯的香氣伴隨蒸氣撲鼻而來，燉到金黃透亮的台灣白玉土雞，象徵著整鍋湯頭的真材實料與起家的圓滿寓意。
外場服務人員會先預留時間讓賓客拍照、錄影，再將整隻全雞撈起，送回廚房進行分切。
分切後的雞肉會重新裝盤與擺盤。
每一塊大小適中、肉質軟嫩的白玉土雞肉塊，方便賓客輕鬆地使用筷子夾取，對於商務宴客或穿著正式的約會來說，是非常加分的細節。
雞肉依然保有彈性與肉汁，吸附金湯後更加美味。
推薦搭配主廚特製蔥油一起享用，瞬間勾勒出雞肉的甘甜。
日本A5和牛 1680元
現點現切的夢幻肉品，油花超美的日本A5和牛。
大理石般的油花在金湯中輕涮幾秒，大約5~7分熟。
油脂化開後的肉香與雞湯的鮮味結合，免沾醬就很讚。
Bellota伊比利豬肉 780元
頂級橡木實等級的Bellota伊比利豬肉。
伊比利豬肉質帶有淡淡核果香，推薦給不吃牛但追求極致美味的饕客。
綜合菜盤 288元
鮮蝦手工滑 268元
鮮蝦手工滑看得到蝦肉塊，煮熟後的口感紮實Q彈、鮮味飽滿，真材實料看得到也吃得到。
日本空運大生蠔 299元
如果說雞湯是這場饗宴的美味靈魂，那這兩枚日本空運大生蠔就是華麗的驚嘆號！
這不是一般的火鍋生蠔，而是嚴選自日本體型碩大肥美的頂級大生蠔，生蠔的長度與厚度幾乎與成年人手掌不相上下，光看外殼就感受得到沉甸甸的份量。
推薦輕輕擠上現切的金桔，酸香的果汁滲透進生蠔的紋理中，瞬間平衡了海洋的鹹度，並引出最純粹的鮮甜。
入口瞬間，生蠔如奶油般滑嫩的質地在舌尖化開，先是金桔與酸辣醬的清爽開胃，隨後而來的是生蠔濃郁、甘甜且絲滑的爆漿感，大海牛奶的甘韻在喉間久久不散。
膠原鮮蝦鑲油條 288元
這是一道考驗主廚廚藝功力的手路菜。
酥脆的老油條包裹著鮮蝦漿，外酥內Q的口感，直接吃或搭配酸甜辣特製醬汁一起享用都很讚。
泰式清蒸石斑 1200元
在濃郁的雞湯火鍋饗宴中，以酸度與辣度跳脫出來的現做泰式清蒸石斑。
香辣清爽、口感厚實的石斑魚肉瞬間喚醒味蕾。
主廚膠原滷肉飯 48元
在白飯上閃閃發亮、燉到滿滿膠質的主廚特製滷肉燥，推薦必點！
祿存桂花釀 108元
入口後，在嘴裡緩緩散開的桂花清香，順口帶著淡淡的蜜香，非常適合在品嚐完人蔘花膠金湯後飲用。
日芒晨露 280元
以新鮮芒果為基底，入口後可以感受到芒果的酸甜與如晨露般的沁涼感，層次分明，酸度適中，不會掩蓋食材的原味。
適合搭配日本A5和牛、Bellota伊比利豬，芒果的天然果酸可以化解和牛豐厚油脂感，讓每一口肉片都像第一口一樣鮮美。
梅開眼笑 280元
以酸梅為核心元素，喝下去真的會讓人眉開眼笑。
享用完濃醇雞湯、和牛與海鮮，感到稍微飽脹時，喝一口梅開眼笑立刻清空留在嘴裡的味道。
主廚特製甜點
消費資訊
用餐日期：2026/03
低消：12人小包廂13000元；18人大包廂23000元，用餐酌收10%服務費。
付款方式：現金、信用卡。
星曜雞湯最新優惠資訊
2026母親節優惠
2026/4/1~05/14外帶限定
凡點人蔘花膠全雞竹笙金湯，即贈精選魚翅。
星曜雞湯評價好嗎
湯頭：★★★★★ (金湯濃醇度極高，層次感豐富)
食材等級：★★★★★ (從 A5 和牛到日本空運生蠔，皆為上乘)
性價比：★★★★☆ (單價偏高，但在食材與環境氛圍上表現對得起價格)
整體心得：星曜雞湯是台北少見將雞湯與精品火鍋結合得如此完美的餐廳，雖然價格偏高，但其湯底的厚度與食材的精緻度，確實可以讓請客的人面子十足。
星曜雞湯常見問題懶人包
星曜雞湯的消費價位大約在哪裡？
適合4~6人享用的全雞金湯，搭配肉品、海鮮、蔬菜，人均預算大約在2000~3000元之間。
除了雞湯，有什麼是必點的特色菜？
膠原鮮蝦鑲油條、泰式清蒸石斑、主廚膠原滷肉飯 。
星曜雞湯有聚餐包廂嗎？低消是多少？
低消：12人小包廂13000元；18人大包廂23000元，用餐酌收10%服務費。
兩廳皆有KTV歡唱設備
開瓶費一瓶500元
用餐時間為3小時
如需預約請撥打餐廳電話：02 2541 2555
金湯是一整隻雞嗎？吃起來會不會很麻煩？
人蔘花膠全雞金湯內含完整一隻台灣白玉土雞。
上桌讓大家拍照後，會由專人送回廚房進行精細分切，方便賓客優雅分食，完全不需要自己費力拆解。
星曜雞湯最新菜單
[台北中山區雞湯火鍋推薦]星曜雞湯最新菜單，來源：星曜雞湯線上訂位，2026/03
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台北中山區雞湯火鍋推薦相關資訊
星曜雞湯
營業中
10491台灣臺北市中山區林森北路247號2樓
- 星期一
- 11:00 – 22:30
- 星期二
- 11:00 – 22:30
- 星期三
- 11:00 – 22:30
- 星期四
- 11:00 – 22:30
- 星期五
- 11:00 – 22:30
- 星期六
- 11:00 – 22:30
- 星期日
- 11:00 – 22:30
品牌資訊
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