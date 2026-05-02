2026-05-02 20:02 女子漾／編輯王廷羽
5月免費快閃店懶人包！《LISA》《褲褲兔》《三麗鷗》北中南打卡點＋限定周邊一次看
才剛進入2026年的5月，快閃店行程就已經滿到排不完！5月份的快閃店集結超多人氣IP與話題展區，從BLACKPINK LISA《Alter Ego》台北限定快閃，到褲褲兔、卡娜赫拉《莓果祭典》、三麗鷗遊樂園，再到動漫迷必衝的《獵人》、《轉生史萊姆》，北中南通通有據點可以踩～更佛的是，多數展區幾乎免費入場，拍照、逛周邊、順便放鬆一整天完全沒壓力。這篇幫你整理5月最值得衝的快閃店清單，快收藏起來去打卡吧！
可憐又可愛的褲褲兔巡迴來到高雄，這次不只延續台北華山站的人氣打卡場景，還新增「蜂蜜蛋糕區」，把人氣商品「轉轉壓克力立牌－蜂蜜蛋糕」放大成互動裝置，粉絲可以實際轉動拍照。店內還有紙箱貓咪牆、網美街拍哈哈鏡區，連玻璃櫥窗都重現漫畫裡被棒球砸破窗戶、食物掉地上的倒楣日常，拍起來又心疼又好笑。
商品區則從絨毛抱枕、毯子、娃娃，到帽子、T恤、包包、襪子等衣著配件都準備齊全，還有立牌、盲抽刺繡胸章、吊飾、文件夾、票卡夾、貼紙等收藏小物。現場也設有套色印章、拍貼機與姓名貼紙機，單筆消費滿799元可獲得高雄站限定隨機明信片，滿999元還能以147元加購限量肩揹大提袋。
《褲褲兔快閃店》活動期間：2026/04/29（三）－2026/06/09（二）
活動時間：依百貨營業時間
活動地點：時代百貨高雄店1F
2.卡娜赫拉的小動物《莓果祭典》台北站
2.卡娜赫拉的小動物《莓果祭典》台北站
P助與粉紅兔兔這次把整間快閃店變成超甜莓果派對，現場打造「莓果甜點大集合」、「莓果聖代吃吃吃」、「酸酸甜甜莓果可麗餅」、「就是愛草莓」等五大打卡點，滿滿草莓、藍莓與甜點元素，拍起來就像走進粉紅兔兔的甜點夢境，草莓控很難不失心瘋。
商品區主打近50款新品，從上班族實用的ID卡套、收納鏡梳組、壓克力鑰匙圈，到居家療癒的馬克杯、雙面磁吸小燈箱、木製場景組、存錢筒、木盤都很值得看。喜歡草莓龍的粉絲，也可以鎖定抱枕、零錢包、流沙杯墊、串珠鑰匙圈等周邊，把莓果祭典一路帶回家。
卡娜赫拉《莓果祭典》快閃店活動日期：2026年4月24日(五）至2026年6月21日（日）
活動地點：誠品R79／中山地下書街（台北市大同區南京西路16號B1）
營業時間：週一至週日 11:00－21:30
3.《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》
3.《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》
《轉生史萊姆》劇場版商售區5月1日起在北中南三地威秀影城登場，現場規劃三大電影打卡點，包括氣勢滿滿的「蒼海之淚大型打卡區」、細節豐富的主視覺打卡牆，以及能和利姆路、尤菈等角色合照的角色人形立牌，看完電影後再來拍一輪，剛好把劇場版的熱血感延續下去。
商品區則推出破百款全新周邊，收藏控可以鎖定盲抽立牌、盲抽徽章、貼紙組、書籤組、掛軸與無框畫；日常派則有滑鼠墊、L夾、ID卡套、T恤、木杯墊、陶瓷杯墊、冷水壺、旅充、空調毯與壓克力存錢筒等，從辦公桌到居家追劇都能被史萊姆包圍。
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》商售區活動期間：2026/05/01（五）－2026/06/21（日）
活動地點：台北京站威秀影城、台中大魯閣威秀影城、高雄大遠百威秀影城
活動時間：台北京站威秀週一至週四12:00－20:00，週五至週日11:30－20:30；其餘依現場公告
4.《三麗鷗繽紛遊樂園主題限定店》高雄站
4.《三麗鷗繽紛遊樂園主題限定店》高雄站
Hello Kitty、酷洛米、大耳狗喜拿與人魚漢頓一起把高雄夢時代變成繽紛遊樂園！現場有「午茶時光咖啡杯」、「甜點小舖」、「彩虹摩天飛車」、「歡度遊樂園時光」、「旋轉木馬」等五大打卡點，從摩天輪、咖啡杯到甜點攤都充滿糖果色氛圍，三麗鷗粉絲拍照記憶體要先清空。
商品區推出近40款全新周邊，其中最吸睛的是多達15款角色可自由搭配的DIY組合小吊飾，還有搖搖壓克力鑰匙圈、招牌燈箱磁鐵、旋轉壓克力立牌、毛毛化妝包、毛毛掛飾、短版T恤與流蘇化妝包。無論想裝飾包包、辦公桌，還是直接穿上身，都能把三麗鷗遊樂園帶著走。
《三麗鷗繽紛遊樂園主題限定店》活動日期：2026年4月17日（五）至2026年6月8日（一）
活動地點：統一時代百貨高雄店8樓時代會館（高雄市前鎮區中華五路789號）
營業時間：週一至週四 11:00－22:00/週五 11:00－22:30/週六、週日 10:30－22:00
5.BLACKPINK LISA《Alter Ego》台北站
5.BLACKPINK LISA《Alter Ego》台北站
LISA《Alter Ego》亞洲巡迴快閃店台北站全台獨家登陸FRUITION中山南西店，現場以她首張個人專輯《Alter Ego》的五重人格概念為核心，帶粉絲走進LISA的多重音樂世界。店內更獨家展出LISA在世界巡演與人氣MV中的表演服裝，讓粉絲近距離感受她的舞台魅力與造型細節。
商品區則推出台北限定版T-Shirt、連帽長袖、托特包，以及全球首發全新灰色單品。活動期間凡購買官方任一產品即有機會抽中LISA親筆簽名專輯；單筆消費滿2000元贈LISA隨機小卡，滿6000元再贈台北站限定隨機自拍小卡，BLINK絕對要筆記。
《LISA ALTER EGO ASIA POP-UP PHASE2 IN TAIPEI》活動日期：2026 年 4 月 30 日（四）至 5 月 20 日（三）
活動地點：FRUITION 南西店（台北市中山北路二段 16 巷 10 號 2 樓）
營業時間：每日 11:00 至 20:00（每日共規劃 10 個入場時段）
6.《HUNTER×HUNTER》獵人快閃店
6.《HUNTER×HUNTER》獵人快閃店
《HUNTER×HUNTER》獵人快閃店以七大經典篇章打造沉浸式場景，從故事起點「獵人試驗篇」一路到情緒張力超高的「蟻王篇」，帶粉絲重返小傑、奇犽的冒險旅程。現場還有超有儀式感的「水見式」念能力測試裝置，以及「貪婪之島」大型互動抽獎機，動漫迷來到這裡很難只拍一張。
商品區推出百款以上台灣首發周邊，包含念能力吊飾盲盒、西索撲克牌、庫洛洛拖鞋、飛坦直傘等角色商品，另設有抽卡機、拍貼機與姓名貼機。想測念能力、拍照打卡、補周邊收藏，這站都能一次滿足。
《HUNTER×HUNTER》獵人快閃店活動期間：2026/03/20(五)－05/17(日)
活動時間：11:00－19:00
活動地點：松山文創園區 南向製菸工廠
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