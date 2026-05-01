吃。台南市。美食｜東區。「孫家麵工坊(原崇學路)」傳承二代超過40年老字號，從崇學路搬遷現址人氣牛肉麵店。

2026-05-01 14:48 樂天小高＠美食之旅





位在崇德路上外頭大大扛棒很顯眼。



早年台南，知名牛肉麵館大概是外省第一代所創立的，「孫家牛肉」創辦人祖籍在四川，原本在台南空軍機場福利社販售涼麵和牛肉麵，發展至今，第二代分別在台南各地分別開店，傳承第一代的廚藝有「孫家麵工坊」、「南京牛肉麵」、「龍鳳牛肉麵」及「孫家牛肉麵（南區）」等4間，這間「孫家麵工坊」是從崇學路就只搬遷至此，店家比較特殊營業時間從10:30–19:30，小高利用用餐離峰時段前來購買，觀察菜單菜色品項很多可供選擇，小高就外帶2碗牛肉拉麵回家享用，品嚐完覺得美味定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。





透天店面外觀看起來很整潔美觀，騎樓下有擺放大大價目表供參考。




透天是內用餐空間一旁設置料理廚房。




大門一旁有放置餐具、佐料和菜單供自取，菜單有分內用和外帶兩種區別。





這室內用餐空間有裝置冷氣供舒適用餐，座位數很多環境看起來很整潔。


料理台旁有設置服務櫃檯和滷味櫃。





櫃子裡有各種滷味供顧客自行夾取，牆面有貼滷味價目表供客人參考。



這張是店家菜單供客人自行畫選，菜色品項很多整體定價合理範圍。


小高就外帶三寶牛肉麵（小）185元和牛肉麵（小）140元。


這碗是三寶牛肉麵（小）185元。




這碗三寶牛肉麵有牛肉、牛肚及牛肚等食材，牛肉麵小高選擇搭配蔬菜麵來享用。


這紅燒湯頭很濃郁甘甜不油膩真好喝。


這牛肉、牛肚及牛肚等都是很入味軟嫩真好吃。


這蔬菜拉麵麵條很軟Ｑ有嚼勁真好吃。


這碗是牛肉麵（小）140元。






這碗牛肉麵整體口感也很好吃，唯一缺點牛肉切得太薄份量偏少。

樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「孫家麵工坊(原崇學路)」用餐空間很整潔真舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理範圍,值得樂天小高推薦給您品嚐。

店家資訊：孫家麵工坊(原崇學路)


地址：701臺南市東區崇德路293號

營業時間:週一～週五10:30–19:30/ 星期日 10:30–20:00（週六公休）

電話: 06-336-8285

樂天小高邀約資料

s6967391@gmai.com

Line ID:0937318086(不是電話喔！）

樂天小高＠美食之旅

樂天小高＠美食之旅

想做些什麼大事, 想從中尋找什麼成就感, 我想我懂了. 原來所謂的大事, 都源自於生活中的小事, 『美食』 唯有真實呈現才能更顯得它的價值, 這是一場將改變你所認知的革命. 美食是身體的歌曲；而歌曲是心靈的美食 樂天小高與你一同尋找心靈的美食。 合作信箱: s6967391@gmail.com

#牛肉麵 #美食探店

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2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

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台北內行人步道｜猴崁古道、十三分圳步道，走過草山觀瀑吊橋的綠意時光

台北內行人步道｜猴崁古道、十三分圳步道，走過草山觀瀑吊橋的綠意時光

2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

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IG→https://reurl.cc/Mvb2yn

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Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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桃園市觀光導覽大使帶路！細品中壢舊城區的獨特魅力

桃園市觀光導覽大使帶路！細品中壢舊城區的獨特魅力

2026-04-25 10:46 夫子。旅食趣

歷史是現在與過去的對話，在時間的長軸上，散步是認識城市最簡單的方式，跟著「桃園市觀光導覽大使」的腳步，看中壢舊城區的雪泥鴻爪，走訪充滿藝文氣息的「壢景町」與「壢小故事森林」，走進全國首座以河川為主題的「老街溪河川教育中心」，探索隱身於巷弄深處，充滿長屋美學的「巷仔46文化共享空間」，品味中壢車站商圈職人堅持的美味。

「桃園市觀光導覽大使 邀您漫步中壢舊城區」活動全程步行約時九十分鐘，集合地點在中壢火車站前站出口 (中和路) 旁的旅遊服務中心。火車站旅遊服務中心內，設置有手機充電、免費 Wi-Fi 等設施方便旅客使用，也提供各種旅遊資訊，包括景點介紹、交通路線等，是你旅遊規劃行程的好朋友。

此次「桃園市觀光導覽大使 邀您漫步中壢舊城區」活動的導覽人員 Mika 老師 (Mika 老師 FB 專頁，搜尋：Mika小阿姨) 是「桃園市觀光發展基金會」培訓的桃園市觀光導覽大使之一，本身也是中壢區的在地居民，從小在中壢生長、就學、就業，熟悉中壢舊城區的發展軌跡與人文歷史，活動中透過步行走讀，用說故事的方式，帶領團員發掘中壢舊城區的獨特魅力。

中壢最早發展於老街溪河畔，舊名為「澗仔壢」，漢人進駐前為凱達格蘭族澗仔力社居住地，「澗」可能是原住民語的音譯，客家語會把溪流造成的谷地稱為「壢」。澗仔壢地處淡水與竹塹 (新竹) 之間，在交通不發達的清領時期是重要貨物集散與人員休息的交通樞紐，後發展出商業市街，日治時期改名為「中壢」便從沿用至今。步行中 Mika 老師指著位於延平路與中平路口的「台灣基督教長老教會中壢教會」建築表示，這四棟相連ㄇ字型建物建於民國 61年 (1972) ，高聳十字架建築立面，是許多中壢人的記憶地標。因為建築老舊已申請重建，老建築即將拆除，地方鄉親感到相當不捨。根據馬偕日記記載，馬偕也曾經來到中壢宣教，當時投宿的客棧就位於教會附近，他當時因為睡覺時會有動物跑進跑出，覺得環境十分惡劣，但是在走訪台灣各地後，卻確認這是最舒適的。

中和路往「壢景町」方向前進，途經復興路口 Mika 老師表示，民國 74年 (1985) 前後，原在台北中華商場經營的「北帥西服」因拆遷遂轉往中壢復興路，並號召同行進駐，形成「西服一條街」，全盛時期該路段曾有十七家西服店，訂製西服雖已式微，但目前仍有多家西服店仍在營業。

「壢景町」興建於日治時期昭和 16年 (1941)，園區共有三棟日式建築，日治時期為「中壢郡役所」的警察官舍，戰後轉為警察局中壢分局之警察宿舍。整修後的壢景町，目前由在地企業蕃薯藤進駐經營，轉型為結合藝文展覽與餐飲的城市故事館與附近的「壢小故事森林」、「中平路故事館」共同組成中壢的藝文故事廊帶。

A 棟「町之美」原分局長宿舍，保留作為展覽及藝文教育推廣空間。

B 棟「食當地」為餐廳，提供有機天然的自助餐點與特色套餐。

C 棟「買在地」為麵包店，販售有機農產品、手工麵包與文創商品。

壢景町

地址：桃園市中壢區延平路 627號

開放時間：A、C 館 週三至週日 11:00 – 18:00（週一、二公休）/ B 館（餐飲）週一至週日 11:00 – 20:30。

桃園警察局中壢分局與壢景町僅一街之隔，是民國 66年 (1977) 11月19日「中壢事件」發生地點，當時指控選舉作票的群眾包圍中壢分局，搗毀並放火燒毀警察局，而警方發射催淚瓦斯並開槍打死兩名青年。

興建於日治時期大正 6年 (1917) 的「壢小故事森林」，前身為中壢公學校教職員宿舍。園區內共有三棟建築物，分別為雙拼日式宿舍、單棟日式宿舍、連棟式磚造建築，提供閱讀、說故事、講座和食育空間等功能，目前由「財團法人桃園市真善美社會福利基金會」經營營運。

整建修復後的「壢小故事森林」園區保留珍貴老樹，並設計戶外二樓景觀平台，可欣賞日式黑瓦及閩式紅瓦特色。

壢小故事森林

地址：桃園市中壢區博愛路52號

營業時間：週二至週日 10:00–17:00（每週一休館）

老街溪和新街溪是中壢的重要河川，2006年桃園市政府開始了老街溪流域的治水工程，整修舊有的老街溪水管系統並開蓋老街溪，使其重新呈現原有面貌。在整治過程中，除拆除河上商場也打造了老街溪河岸公園，供民眾休閒使用，成為城市休閒新地標。

老街溪河川教育中心是全國第一個以「河川」為主題的教育中心，原本是兩棟客家三合院古老磚厝，經過改建後成為文史基地、探索河川的體驗場域以及永續發展的空間。入口處的水圳源頭土丘，模擬先民以修築梯田的方式，展現與大自然和諧共生的智慧。

磚造平房改建而成的「老街溪故事館」，門前菜圃、竹籬笆、天井、廚房大灶、外埕廣場，還原舊時農庄的生活場景，對於成長於都會的孩子來說，是個認識農村的好機會。

老街溪故事館旁的二層建築是「河川生態教育館」，是由新建鋼構建物包覆復原後的老屋。館內一樓展示主題為老街溪的介紹，參觀民眾可透過圖文看板、栩栩如生的模型、互動裝置，認識老街溪河川生態。二樓則是介紹老街溪歷時 120天的整治活化過程。

戶外的時空隧道溜滑梯充滿孩子的歡笑聲，溜滑梯高處入口的四支彩色大水管，分別代表老街溪流經的地域，龍潭、平鎮、中壢與大園 (出海口)。

原屋主的豬圈，牆面被保留下來，整建為廁所形成特色。

老街溪河川教育中心

地址：桃園市中壢區中原路58號

電話：03 422 1469

開放時間：09:00 - 17:00 (星期一休息)

「巷仔46文化共享空間」隱身於中壢民生路 44與 48號之間，一條寬度不足二公尺的窄巷中，是一棟建於 1950年 (民國 39年) 的六戶連棟鋼筋混泥土老建築。

入門後一條長廊左、右各三戶，各戶有獨立樓梯可上二樓，這是當年陳家曾祖母與其四代子孫近 40人共同居住生活的地方。老屋承載著超過一甲子的記憶，默默的見證了居住者的生活歷程，也看盡周邊民生市場店家的繁榮與搬遷，更是中壢老城區典型「長屋」建築美學的示範。

「長屋」內為求自然光與通風，長廊設有二座天井。

1990年代屋主陳家因房屋空間不足，且屋況日益老舊逐漸搬離，1994年後該屋即長期無人居住。2018年9月陳家第四代屋主陳俊有，以半退休方式返鄉投入中壢的文化保存工作，並說服家族長輩進行老宅整修，逐步將老宅變身為文史空間，記錄戰後民生市場、中山路戲院街的變遷與陳家家族史，並成立「巷仔46文化共享空間」以共享空間、共學地方及知識共育等行動策略，盼帶出對地方的影響。

巷仔46文化共享空間

地址：桃園市中壢區民生路46號 (由44號旁的小巷進入)

開放時間：每月最後一週的週六及週日的 10:00 - 17:00 或配合活動辦理期間，非開放時間請私訊巷仔粉專留言預約。

巷仔46文化共享空間，FB 專頁：https://www.facebook.com/alley46/?locale=zh_TW

[中壢車站商圈，特色伴手禮推薦]

中壢客家菜包以「Q彈外皮、飽滿鹹香內餡」聞名，被譽為「菜包之都」。客家菜包因其圓鼓鼓的外形酷似古早裝豬的竹籠又被稱為「豬籠粄」(以米做成的糕點，閩南族群稱作「粿」，客家族群則稱為「粄」)。客家菜包特色在於使用在來米與糯米混合製作，外皮不易濕軟，內餡常含蘿蔔絲、蝦米、油蔥，其中三角店、劉媽媽菜包及仁利菜包 (在地隱藏版) 皆為當地高評價名店。

三角店客家菜包

地址：桃園市中壢區中正路272號

電話：03 425 7508

營業時間：24小時 ( 週一至週日)

劉媽媽菜包店

地址：桃園市中壢區中正路268號

電話： 03 422 5226 / 03 422 6661

營業時間：24小時 ( 週一至週日)

仁利菜包

地址：桃園市中壢區民生路59號

電話：03 422 9924

營業時間：上午 6點半至晚間 6點半 (周一公休)

「醬媽媽芝麻專門店」是以現磨穀物醬為特色，主打天然無添加、不加糖的健康理念，其產品以接單後新鮮現磨著稱。現磨黑芝麻醬提供「粗研」與「細研」兩種口感，無糖純天然。純台灣花生醬使用在地花生製作，有無糖 (顆粒) 與微糖 (顆粒) 二種選擇，天然美味。綜合堅果醬，包含腰果、核桃、杏仁等，低溫烘焙研磨，營養均衡。

醬媽媽芝麻專門店 中壢門市

地址：桃園市中壢區中正路266號

電話：03 426 0520

營業時間：09:00 - 21:00 (週一固定公休)

「湯記口味肉鬆」老店，在地深耕超過一甲子，目前已傳承到第四代，創業過程從清末民初第一代的挑擔販售茶葉茶與杏仁茶開始，到經營雜貨店 (榮昌行) 兼售菸酒、愛國獎券，直到 1960年代正式轉型為肉鬆肉乾專賣店，見證了中壢舊城區商圈的興衰。(照片：第三代老闆娘湯玟琪)

「湯記口味肉鬆」嚴選食材堅持選用溫體黑豬肉製作肉鬆、肉乾，並強調健康取向主打低糖、無鹽 (僅使用少量的金蘭醬油代替鹽巴調味)、無味精、無防腐劑。肉乾採天然紅外線隧道機台配合人工半自動燒烤，肉鬆至今仍堅持手工烘炒，每鍋需耗時二至三小時。

推薦必買產品：原味手炒肉鬆、海苔芝麻肉鬆、厚片肉乾 (原味/黑胡椒) 與肉紙。

湯記口味肉鬆老店

地址: 桃園市中壢區大同路161號

電話: 03 422 7658

營業時間: 上午 8:00 - 晚上 9:00

「新珍香餅行」創立於日治時期昭和 4年 (1929)，店址原設於中壢第一市場，後於民國 40年 (1951) 遷至中平路現址。新珍香餅行從製餅、糖塔到目前專做酥糖。花生酥糖以精選雲林花生，堅持古法手工翻炒與研磨，搭配上等麥芽糖與白糖所製作，打造出「酥、香、脆、爽」且不黏牙的獨特口感，在中壢地區與鐮刀、牛雜並列為「中壢三寶」。

新珍香餅行

地址：桃園市中壢區中平路146號

電話：03 422 2653

營業時間 10:00 ~ 21:00 (週一至週日)

對「桃園市觀光導覽大使」活動有興趣的朋友，請持續關注「桃園市觀光發展基金會」FB專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565481373611

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一沙一世界，一花一天堂，願用流暢的文字，最真實的照片，記錄世間的美好。

#觀光 #桃園旅遊 #美食探店 #打卡景點

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媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓下縣道137旁，60棵粉系花海之美！【二林花旗木 】（散步趣彰化一）

媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓下縣道137旁，60棵粉系花海之美！【二林花旗木 】（散步趣彰化一）

2026-04-23 12:33 卡娃思 / 開心趴趴走

媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓之下，風景優美交通便利的純樸鄉間，鐵道集集線「源泉」與「濁水」火車站之間的「二林花旗木」！

縣道237，彰化二水鄉源泉村，因鐵道花旗木名聲響亮😇

  • 位於彰化二水鄉137縣道，二水自行車道旁的行道樹，花樹集中在源泉車站往東，到接近源泉派出所前約500公尺的段落間。
  • 60餘株花旗木貼近集集線軌道，在三、四月間花開時節，粉白、桃紅交錯，綿延成一片如錦似霞的夢幻美景，當火車急駛而過集集線穿越S型的彎道，粉白色花海和緊鄰稻田的景象，美翻了！
  • 攝影日期：2026/4/17，21。

花旗木(泰國櫻花)的花季在四月中旬已近尾聲，樹上長新葉，在花開花謝中斑斕繽紛，晚開的的花朵依然如初綻時的漂亮綻放…😘

  • 粉色的花，最常被誤認為櫻花，其實差很多的。』也因為來自泰國，也稱泰國櫻花、平地櫻花、桃紅陣雨樹。
  • 盛開期間的花旗木，整棵樹還沒有長出新葉子的時候是最美的，整棵樹就像粉紅爆炸般的炸開怒開，一整排粉色的美色，非常撩人。
  • 花期從含苞待放到盛開期長達45天（一個半月），花朵比櫻花大多了，實在是不該和櫻花比的，完全不一樣的。花旗木如同近親黃槐、阿勃勒一樣，都屬於高大喬木，從種子到能開花，種植時間至少五六年以上，所以看到開了花的花旗木，要想到這是已經種了五年以上的樹。
  • 盛開期觀賞花旗木花開，最大的特色在那如旗子的「花旗」。

🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29

🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29

🔺圖：關西牛欄河親水公園 東安古橋河岸花旗飄揚，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：關西牛欄河親水公園 東安古橋河岸花旗飄揚，卡娃思攝於2021.3.29

賞花輕旅，低碳散步趣，在二水很棒，不熟悉二水也不曾來過的台北人，出發前做足功課， 高鐵的便捷，一日遊或者說半日遊都可以輕鬆抵達。

  • 第一站高鐵台中站，出站後步行至新烏日火車站，搭乘南下區間車到二水站。
  • 二水火車站，轉乘集集線列車，到源泉火車站。
  • 源泉火車站出站沿著鐵道旁自行車道步行。

看過知名的鐵道美景，附近還有另一個隱藏版田野間花旗木隧道，散步到得了的「引水公園，別忽略😳

二水還有一個隱藏版的花旗木隧道，靠近源泉派出所152縣道「引水公園」，正值盛開時節，鄉間道路農田二側種的都是花旗木，粉色花海隧道的Fu。


引水公園靠近村莊處有一民宅處的花旗木，顏色是少見的橘粉色，發現觀賞中興奮耶！

這一趟高鐵＋鐵道的輕旅行，說是為花旗木而來，其實我們還真的有一半原因是想重溫回味童年的回憶，看火車！

  • 鐵道旁的花旗木的花期已近尾聲，沿著鐵道觀賞行進花旗木隧道中，賞花賞景追火車，團旅的阿公阿嬤們，獨旅和小團體的遊客，個個都像是回到童年班的開心。我們雖然不認識，卻因都在等著火車急駛而來穿越花海美景而悄悄的聊起來，也來自雲林年年必來的老夫老妻、外籍看護陪著來的阿伯，更有年輕的情侶，想問的遊客們怎麼知道火車來的時間呢？
  • 在鐵道旁最佳觀賞的位置，有一張公告火車經過時間表，貼心的彰化二林源泉的地方政府單位，給他們100個讚鼓勵！

🔻源泉車站，火車到離站時刻表


一個沒有站務人員的火車招呼站「源泉車站」，花季期間遊人如織的到來，可見鐵道花旗木（泰國櫻花）的夢幻魅力。在台灣不怕無花可賞，不怕你來，就怕不知道花開時節和景點，鐵道花旗木之美，記住了！居民分享了最佳賞花期應該都是落在清明節前的三月底到四月初，是二水花旗木盛開期最美的時節，記住了😇。




卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#花海 #賞花 #高鐵 #阿里山 #彰化旅遊 #鐵道旅行

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2026-04-18 23:05 Belinda的玩美甜蜜窩

#合法洗錢

#三光稻荷神社❤

位於愛知縣犬山城入口處

是歷史悠久的神社

自古被稱為三光寺桑

這兒還有開運之神猿田彥神社❤

祈求良緣、家庭圓滿的姬龜神社❤

及女性專屬的狐女郎神一

深受當地及國內外香客喜愛

三光稻荷神社內的姬龜神社

對男女良緣、家庭和美、夫妻和睦靈驗

連環鳥居、心形繪馬 & 粉色愛心石

吸引不少女性和情侶慕名參拜

是日本女性回訪率極高的神社

因為是稻荷

自然對生意興隆也很靈驗

據說在這藉由神水洗錢❤

日後就能數倍奉還

在社務所繳納100日圓的奉獻金

便能領取專用的蠟燭與小竹籃

將自備的零錢或紙鈔放入竹籃

用竹杓舀水直接沖洗

洗過的錢晾乾就可放回錢包

不知為啥~

現場洗的錢清一色都新台幣呢!!

凡走過必留下痕跡

來都來了~

就來抽個專屬七福神及能帶來好運的神籤

助攻未來順遂&幸福發發發囉!!

#三光稻荷神社#日本犬山寺#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#夫妻 #日本景點 #打卡景點

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