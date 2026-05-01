桃園龍岡米干節壓軸登場！《美味當家》舞台劇與「火把節」點亮慶典

「龍岡米干節」戶外劇場《美味當家》。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】 充滿異域魅力的「2026桃園龍岡米干節」活動已於04/25盛大展開，活動橫跨「忠貞新村文化園區」、「雲南文化公園」以及「龍岡大操場」三大區域。首週由「潑水節」揭開序幕，透過潑水活動、浴佛祈福、韓國龜尾拉麵試吃以及《美味當家》戶外劇場等活動，成功吸引大批觀眾共襄盛舉。

最後兩天（05/01-05/02）特別以「火把節」熱情接續，並帶來更多的精彩活動，如「長街晚宴」、「龍岡米干－黑白大廚」、懷舊遊戲「忠貞的那條街」、《美味當家》戶外劇場以及「火把求吉儀式」等活動，邀請遊客親臨龍岡感受濃厚的異域風情與多元文化魅力。

▲「2026桃園龍岡米干節」活動，首週由「潑水節」揭開序幕。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

▲05/01-05/02以「火把節」熱情接續，並帶來更多的精彩活動。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

▲懷舊遊戲「忠貞的那條街」。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

首創舞台劇場《美味當家》再現老村精神

今年「龍岡米干節」邁入第15屆，桃園市政府特別再現老村精神，首創舞台劇場《美味當家》，由王偉忠領軍、金星文創製作，集結范瑞君、湯志偉、吳怡霈、周定緯、那祈、宋明翰及吳思偉等實力卡司共同演出，並加入桃園在地團體，包括成立超過三十年的純青合唱團、桃園市雲南民俗打歌促進協會、平鎮區東安國小的兒童演員，以及桃園當地熱愛表演的成人演員們，初次面對四面舞台的他們，接受專業的走位及演出訓練，也近距離觀察到舞台劇快速換景的技術，在地的素人演員們都非常開心有機會參與演出。

▲《美味當家》舞台劇再現老村精神，感受龍岡濃厚人情味。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

首週演出即廣獲好評，觀眾紛紛表示在戲劇與舞蹈的交織中深刻感受到龍岡濃厚的人情味。現場觀眾除了被劇中的親情感動落淚外，也表示特別喜愛《美味當家》舞台劇所準備的六首在地特色米干主題歌舞。編劇巧妙串聯民歌與盛大的歌舞場面，除了讓觀眾們看得目不轉睛外，更使不少曾經居住在龍岡地區的觀眾一同哼著《美味當家》的歌曲，重溫小時候的記憶以及享受專屬龍岡米干節遊客的共同聽覺回憶！

05/01（五）、05/02（六）18:30於「龍岡大操場」迎來最終兩場演出，也邀請一起走進天幕劇場，感受來自戲劇張力、舞蹈律動與動人歌聲交織之中，細細品味蘊藏於骨頭湯裡的「老村子精神」，一同感受到龍岡這個「沒有村子的眷村」當中的人情味與文化傳承的力量。

▲體驗活動。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

精彩活動不間斷 多種體驗暢玩米干節

「龍岡米干節」活動進入最後倒數，多樣化的深度體驗更是精彩不間斷。05/01 15:00於「忠貞市場」龍平路限定登場的「龍岡米干－黑白大廚」活動將集結10家在地代表性米干店家，邀請大家化身美食評鑑家，並由陳家米干陳正棋將軍分享米干文化、唐記雲南米干現場展示製作工法，搭配趣味摸彩活動（最大獎43吋電視）。

05/01晚間壓軸登場的「長街宴」更是年年秒殺的指標活動，除千人共享異域美食盛宴外，周邊亦設有多元美食攤位，並結合「目腦縱歌」與民族打歌，帶來震撼的文化體驗。

此外，在「龍岡大操場」特別復刻「忠貞的・那條街」，透過紅豆寶、蠶豆寶、字花、大輪盤、打彈珠等懷舊遊戲，重現早年街區風貌，喚起在地記憶。

在「忠貞新村文化園區」有作為壓軸亮點的「火把節」將於最後（05/01-05/02）盛大登場，結合踩街、民族舞蹈及滇緬特色闖關體驗（如拉老道、轉輪盤、喇豁彆等），並規劃少數民族服飾換裝與文化 DIY，讓遊客沉浸於濃厚異域氛圍。

同時雙主場更安排豐富藝文匯演，包含邀請「即將成真火舞團」、艾克樂團、燒酒雞樂團及葫蘆絲演奏輪番演出。此外「商圈聯合消費券抽獎」活動也進入最後倒數，祭出最高萬元餐券大獎，邀請遊客把握最後機會，在品嚐美食之餘將好康帶回家。

勞動連假輕旅行 搭乘接駁車輕鬆遊龍岡

龍岡地區橫跨中壢、平鎮、八德等區，擁有全臺享具盛名的滇緬孤軍文化，桃園市政府觀光旅遊局推薦可以順遊忠貞市場、忠貞新村文化園區、馬祖新村，或走訪龍岡圖書館與龍岡清真寺等特色景點，建議民眾把握週末連續假期規劃小旅行，沉浸於米干節濃厚且多元的節慶氛圍。

另外提醒，活動期間因周邊停車空間有限並實施交通管制，建議多加利用大眾運輸工具，可搭乘桃園客運112南、112北至「忠貞站」下車，或將車輛停放於「龍岡大操場」後轉乘免費接駁車前往會場（服務時間每日10:00-20:30）。更多活動資訊，可至「樂遊桃園」Facebook 粉絲專頁或「2026龍岡米干節」活動官方網站查詢。

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