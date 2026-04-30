北歐極地特有(2)動物拉雪橇、捕帝王蟹及乘破冰船，極地活動真精彩！

北歐極地並非想像中冰天雪地毫無生機，有別於其他地方，具有獨特的冰上活動，像是動物拉雪撬、雪地摩托車、現撈帝王蟹及乘坐破冰船下海漂浮，精彩活動絕對是一輩子的回憶。

動物拉雪橇，刺激又好玩

體格健壯的哈士奇熱愛在零下15~20度的雪地奔跑，出發前常會興奮地吠叫，非常有活力。兩人騎乘一架雪橇，用最原始的方式在雪地裡前進，坐在雪橇上以低視角仰望兩側飛逝的針葉林，彷彿進行一場風馳電掣的低空飛行，那種快感刺激又好玩。

馴鹿被稱為「北極圈的靈魂」，與薩米人生活息息相關，相依共存千年，不同於哈士奇的奔放競速，馴鹿的步態輕盈穩健，以緩慢的步行讓旅客可細細品味眼前壯麗的雪景，不禁聯想到聖誕老人駕著馴鹿的畫面，有濃厚的節慶氛圍，是一段漫步走進北極童話的旅程。

雪地摩托車高速飛馳，冒險感爆棚

雪地摩托車前方是滑雪板能控制方向，後方是提供動力的履帶，只需要簡單的教學，就能在雪地裡自我控制方向，享受在雪地高速飛馳，深入一般車輛無法到達的地區，那種刺激的冒險感，讓人覺得整個北極世界都掌控在自己腳下呢！

捕撈帝王蟹，大啖現撈新鮮美味

帝王蟹最初來自俄羅斯的北太平洋海域，蘇聯科學家把帝王蟹帶進北歐，由於沒有天敵增長迅速，保育人士認為會破壞生態，要求當局清除帝王蟹，但對當地漁民來說，捕撈帝王蟹是賺錢的行業，因此挪威政府只發了幾張執照，有照的漁民才可帶食客出海捕撈，成為熱門且具在地特色的體驗活動。

搭雪地摩托或雪橇前往冰海，找到鑿洞拉起事先放置的蟹籠，讓旅客體驗北極漁民生活。帝王蟹體型巨大，腳展開可達1公尺以上，重量可達10公斤，是高價海鮮。將捕撈到的漁獲拿到漁夫的房子現場烹調，從「極寒」到「極鮮」的感官雙享，真讓人終身難忘。

坐破冰船，享受海上漂浮樂

在北極圈旅遊中，乘坐破冰船是一項非常特別的體驗，可親眼看到巨型船隻壓上海面冰層，持續的震動與爆裂聲，將原本完整的白色世界，切割成無數巨大的冰塊，視覺與聽覺極為震撼！

當船抵達堅硬冰層時，工作人員會協助旅客下船步行其上，旅客身上穿著特製的全身防水保暖橡皮衣，能在零下二十～三十度的氣溫裡下水，平躺在破冰船開闢的海水中，享受海上漂浮樂，此時旅客不是觀察者，而是場景的一部分，是極地冒險的深刻體驗。

在極地能體驗動物拉雪撬的樂趣與雪地摩托車的急速感，還能現撈帝王蟹享受美食，更能乘坐破冰船下海漂浮，這麼奇特的旅遊想來感受嗎？永信旅行社的「北歐極光旅人」有上述活動的安排，想要參團旅遊不妨參考，相信能帶給你難忘的旅程。

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