2026-04-30 17:25 女子漾／編輯王廷羽
洗衣精包裝也會騙人？當灰塵變成藝術，北美館年度典藏展《物質世界》翻轉你的日常認知
當你以為自己在使用物品，其實也正在被物品影響，由臺北市立美術館推出的典藏研究展《物質世界》，把這個日常卻難以察覺的真相，直接攤在觀眾眼前。
《物質世界》展覽橫跨近90年館藏，從1936年至今，集結29位藝術家、87件作品，不只是「看藝術」，更像是一場對我們生活方式的深層提問：我們的選擇、習慣，甚至感受，究竟有多少是被物質悄悄形塑？展覽從「物」出發，最後回到「人」，用四大展區帶觀眾走進一場從外到內、再回到感知的旅程。
文章目錄
看似熟悉的世界，其實藏著「被影響的日常」
看似熟悉的世界，其實藏著「被影響的日常」
展覽從消費與城市生活出發，帶出物質如何進入我們的判斷與記憶。藝術家李明學的《溢出的記憶》，將不同品牌卻外觀相似的洗衣精並列，藍綠色瓶身在視覺上形成高度一致的印象，讓人一瞬間產生錯覺。這件作品除了關於商品之外，更關於我們如何依賴既有經驗去辨識世界。
黃冠均的《黃》則讓顏料離開畫布，直接轉化為塑膠雨衣的材質，讓創作媒介回到生活本身。這種處理方式讓人重新感受到「材料」的存在，也讓藝術與日常之間的距離被拉近。
在空間與記憶的層次上，何德來的《流逝的歲月》與黃銘昌的《巴黎閣樓－照見系列》，分別透過東京與巴黎的生活場景，描繪不同年代的情感氛圍。白景瑞的《台北之晨（林強全新配樂版）》則將1960年代的台北街景，透過林強重新配樂，讓影像在當代語境中產生新的節奏與情緒。
當物件開始變形，現實與想像悄悄交錯
當物件開始變形，現實與想像悄悄交錯
第二展區的氛圍逐漸轉向內在與感知，黃文浩的《上帝與我》以機械節拍器驅動來自《創世紀》的手部意象，讓兩隻手始終維持著接近卻無法觸碰的距離，畫面在規律中帶出一種微妙的不安感。
賴九岑的《這不是瑪格利特的天堂》則回應Rene Magritte的超現實主義語境，透過名稱與影像之間的落差，引導觀者重新思考「看到的」與「被命名的」之間的關係。在這一區，物件不再只是具體存在，而逐漸轉化為一種思考的入口，讓人感受到現實與潛意識之間的流動。
衣服、灰塵與身體經驗，慢慢拼出「我是誰」
衣服、灰塵與身體經驗，慢慢拼出「我是誰」
第三展區回到更貼近個體的層次，日本藝術家日下淳一的《超越認同》，由30套懸吊服裝構成，其中帶有監獄條紋的西裝，讓人聯想到社會角色與自我認同之間的關係。穿著不只是外在形式，也會在不知不覺中影響人的思考方式。
張照堂1960年代的《存在與虛無》系列，透過銀鹽相紙的實驗性手法，營造出帶有詭譎氛圍的影像，回應他對生命與存在議題的長期關注。
而何采柔的《More》與湯雅雯的《揚起》，將乾衣機棉絮與家中灰塵轉化為作品，讓那些日常中幾乎不被注意的細節，成為時間累積的具體形象。周育正的《工作史－盧皆得》則透過一位臨時工的生命故事，串連起勞動與創作之間的關係，讓觀者重新思考工作與價值的意義。
當感官被打開，觀看也變成一種參與
當感官被打開，觀看也變成一種參與
進入《物質世界》最後一隅，展覽回到感知本身，藝術家李傑的全新作品《People hate you for a reason》，透過聲音、影像與材質的交錯配置，讓空間成為一個持續變化的場域。
觀眾在其中移動時，觀看經驗會隨之改變，每一次停留都會生成不同的感受。這樣的設計讓人意識到，感知並不是固定的，而是在與環境互動的過程中不斷被調整。
從「物」走向「感知」，重新理解生活的細節
從「物」走向「感知」，重新理解生活的細節
《物質世界》英文名「Material Extensions」，點出物質如何延伸我們的感知經驗。透過跨越近一世紀的作品脈絡，展覽讓不同時代的藝術家彼此對話，也讓觀眾重新看見那些平常容易忽略的細節。
離開臺北市立美術館後，或許會開始留意生活中的某些瞬間：一個反覆出現的包裝、一件穿習慣的衣服、一點看似微不足道的灰塵。這些細節沒有刻意提醒，卻持續參與著我們的日常經驗，也慢慢形塑我們理解世界的方式。
《物質世界》展覽資訊
《物質世界》展覽資訊
《物質世界 Material Extensions》時間：5月1日（五）－8月16日（日）（週一休館）
地點：臺北市立美術館 2A、2B展覽室
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