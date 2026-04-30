洗衣精包裝也會騙人？當灰塵變成藝術，北美館年度典藏展《物質世界》翻轉你的日常認知。圖片來源：臺北市立美術館提供、女子漾編輯王廷羽拍攝

當你以為自己在使用物品，其實也正在被物品影響，由臺北市立美術館推出的典藏研究展《物質世界》，把這個日常卻難以察覺的真相，直接攤在觀眾眼前。

《物質世界》展覽橫跨近90年館藏，從1936年至今，集結29位藝術家、87件作品，不只是「看藝術」，更像是一場對我們生活方式的深層提問：我們的選擇、習慣，甚至感受，究竟有多少是被物質悄悄形塑？展覽從「物」出發，最後回到「人」，用四大展區帶觀眾走進一場從外到內、再回到感知的旅程。

圖片來源：由臺北市立美術館提供

看似熟悉的世界，其實藏著「被影響的日常」

展覽從消費與城市生活出發，帶出物質如何進入我們的判斷與記憶。藝術家李明學的《溢出的記憶》，將不同品牌卻外觀相似的洗衣精並列，藍綠色瓶身在視覺上形成高度一致的印象，讓人一瞬間產生錯覺。這件作品除了關於商品之外，更關於我們如何依賴既有經驗去辨識世界。

李明學，《溢出的記憶》，2019，超市與超商物件，尺寸依場地而定。臺北市立美術館典藏。圖片來源：由臺北市立美術館提供

黃冠均的《黃》則讓顏料離開畫布，直接轉化為塑膠雨衣的材質，讓創作媒介回到生活本身。這種處理方式讓人重新感受到「材料」的存在，也讓藝術與日常之間的距離被拉近。

黃冠鈞，《黃》，2017，壓克力顏料、壓克力媒介劑，160 × 100 公分。私人收藏。圖片來源：由臺北市立美術館提供

在空間與記憶的層次上，何德來的《流逝的歲月》與黃銘昌的《巴黎閣樓－照見系列》，分別透過東京與巴黎的生活場景，描繪不同年代的情感氛圍。白景瑞的《台北之晨（林強全新配樂版）》則將1960年代的台北街景，透過林強重新配樂，讓影像在當代語境中產生新的節奏與情緒。

何德來,《流逝的歲月》,1936,油彩、木板,33 × 24 公分。臺北市立美術館典藏。圖片來源：由臺北市立美術館提供

黃銘昌,《巴黎閣樓—照見系列》,1978-1983,油彩、畫布、紙本。臺北市立美術館典藏。圖片來源：由臺北市立美術館提供

白景瑞,《台北之晨(林強全新配樂版)》,1964,DCP,20 分鐘。國家電影及視聽文化中心典藏。圖片來源：國家電影及視聽文化中心與北美館提供

當物件開始變形，現實與想像悄悄交錯

第二展區的氛圍逐漸轉向內在與感知，黃文浩的《上帝與我》以機械節拍器驅動來自《創世紀》的手部意象，讓兩隻手始終維持著接近卻無法觸碰的距離，畫面在規律中帶出一種微妙的不安感。

黃文浩,《上帝與我》,1996,節拍器、雜誌紙,57 × 12 × 14.5 公分。臺北市立美術館典藏。圖片來源：由臺北市立美術館提供

賴九岑的《這不是瑪格利特的天堂》則回應Rene Magritte的超現實主義語境，透過名稱與影像之間的落差，引導觀者重新思考「看到的」與「被命名的」之間的關係。在這一區，物件不再只是具體存在，而逐漸轉化為一種思考的入口，讓人感受到現實與潛意識之間的流動。

賴九岑,《這不是瑪格利特的天堂》,2018,壓克力顏料、畫布,140 × 180 公分。臺北市立美術館典藏。圖片來源：由臺北市立美術館提供

衣服、灰塵與身體經驗，慢慢拼出「我是誰」

第三展區回到更貼近個體的層次，日本藝術家日下淳一的《超越認同》，由30套懸吊服裝構成，其中帶有監獄條紋的西裝，讓人聯想到社會角色與自我認同之間的關係。穿著不只是外在形式，也會在不知不覺中影響人的思考方式。

日下淳一,《超越認同》,1994-1998,衣服、線,30 套衣服。臺北市立美術館典藏。圖片來源：由臺北市立美術館提供

張照堂1960年代的《存在與虛無》系列，透過銀鹽相紙的實驗性手法，營造出帶有詭譎氛圍的影像，回應他對生命與存在議題的長期關注。

張照堂,《存在與虛無 I》,1962,銀鹽相紙,56 × 38 公分。臺北市立美術館典藏。圖片來源：由臺北市立美術館提供

而何采柔的《More》與湯雅雯的《揚起》，將乾衣機棉絮與家中灰塵轉化為作品，讓那些日常中幾乎不被注意的細節，成為時間累積的具體形象。周育正的《工作史－盧皆得》則透過一位臨時工的生命故事，串連起勞動與創作之間的關係，讓觀者重新思考工作與價值的意義。

何采柔,《More》,2016,乾衣機毛屑、木盒、木邊桌、烤漆,42 × 42 × 78 公分。私人收藏。圖片來源：由臺北市立美術館提供

湯雅雯,《揚起》,2023-2026,循環扇、格柵出風口、蛇形簾、灰塵、再生棉、地毯、白報紙、毛線,尺寸依場地而定。藝術家自藏。圖片來源：由臺北市立美術館提供

周育正,《工作史—盧皆得》,2012-2013,壓克力彩、畫 布、木板、印刷書。臺北市立美術館典藏。圖片來源：由臺北市立美術館提供

當感官被打開，觀看也變成一種參與

進入《物質世界》最後一隅，展覽回到感知本身，藝術家李傑的全新作品《People hate you for a reason》，透過聲音、影像與材質的交錯配置，讓空間成為一個持續變化的場域。

李傑,《People hate you for a reason》,2026,繪畫 (噴漆、粉彩、不鏽鋼板)、投影、不織布地毯、膠帶、壓克力、聲音及現成物,尺寸依場地而定。藝術家自藏。圖片來源：由臺北市立美術館提供

觀眾在其中移動時，觀看經驗會隨之改變，每一次停留都會生成不同的感受。這樣的設計讓人意識到，感知並不是固定的，而是在與環境互動的過程中不斷被調整。

圖片來源：由臺北市立美術館提供

從「物」走向「感知」，重新理解生活的細節

《物質世界》英文名「Material Extensions」，點出物質如何延伸我們的感知經驗。透過跨越近一世紀的作品脈絡，展覽讓不同時代的藝術家彼此對話，也讓觀眾重新看見那些平常容易忽略的細節。

離開臺北市立美術館後，或許會開始留意生活中的某些瞬間：一個反覆出現的包裝、一件穿習慣的衣服、一點看似微不足道的灰塵。這些細節沒有刻意提醒，卻持續參與著我們的日常經驗，也慢慢形塑我們理解世界的方式。

《物質世界》展覽資訊