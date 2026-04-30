2026-04-30 14:56 After Thirty
嘉義親子景點：TOP10必去！大人放鬆、小孩最愛的免費首選
嘉義親子景點，嘉義擁有豐富的自然景觀與寓教於樂的空間，是親子旅遊的絕佳選擇。從壯麗的阿里山森林體驗，到市區近郊的互動式場館，全家人能在芬多精中漫步，亦能在手作與探索中共享時光。這座迷人的城市，正等待著您與孩子一同開啟一場充滿驚喜的南台灣冒險。
嘉義親子景點：
1. 愛木村地方文化館
- 由 50 年代舊製材廠改建，結合傳統建築與文物，展現嘉義深厚的檜木歷史與風土民情。
- 設有豐富的遊戲設施與木作 DIY 工作坊，讓親子透過手作與互動，親身感受工藝之美。
- 透過市集、示範教學與多元工藝活動，打造全方位的文化教育場域，提升人文與美感素養。
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🗺️ Google 地圖：愛木村地方文化館
⏱：09:00–17:30
2. 佐登妮絲城堡
- 粉嫩色調結合精緻細節，打造如夢似幻的歐風城堡，彷彿走入真實的童話世界。
- 漫步多樣化主題區，近距離邂逅白雪公主等經典角色，體驗沉浸式的幻想旅程。
- 提供魔法手作 DIY 與森林導覽探險，讓親子在創意與發現中共享趣味時光。
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🗺️ Google 地圖：佐登妮絲城堡
⏱： 09:00–17:30
3. 沉睡森林主題公園
- 以綠蔭小徑、曲橋與蓮花池構築童話氛圍，打造如夢似幻的浪漫自然景域。
- 多樣化的經典人物雕塑巧妙融入地景，讓自然環境充滿故事性與打卡樂趣。
- 設有遊樂場、迷宮與藝術區，並結合定期節慶活動與特色美食，滿足全家遊玩需求。
🗺️ Google 地圖：沉睡森林主題公園
⏱： 24小时营业
4. 果然茶香觀光園區
- 大片蒼翠茶林展現嘉義特有的茶鄉美景，生產高品質在地特產茶葉。
- 直擊採摘、揉捻到烘焙的生產全記錄，深入探索傳統製茶的細膩流程。
- 透過品茗、茶道表演與歷史導覽，在沉浸式氛圍中領略豐富的茶文化。
🗺️ Google 地圖：果然茶香觀光園區
⏱： 09:00–17:00
5. 三隻小豬觀光農場
- 栽種多樣化無農藥蔬果與花卉，打造安心健康的田園花園，讓遊客親近純淨的大自然。
- 設有可愛動物區，可近距離觀察小豬、羊、兔等動物，透過親身互動進行生態教育。
- 具備草地滑梯、迷宮與兒童遊樂區，並結合田園餐廳供應在地美食，滿足全家吃喝玩樂需求。
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🗺️ Google 地圖：三隻小豬觀光農場
⏱：09:00–18:00
6. 獨角仙休閑農場
- 坐擁茂密林木與湛藍湖泊，打造綠意環繞的自然景觀，讓人宛如置身森林童話世界。
- 設有釣魚、賞鳥與親水區，讓遊客在垂釣與玩水中盡情釋放壓力，享受大自然奧妙。
- 提供可愛動物區與手作工坊，結合節慶活動與文化展覽，是共享溫馨家庭時光的好去處。
🗺️ Google 地圖：獨角仙休閑農場
⏱：09:00–17:00
7. 達娜伊谷自然生態公園
- 擁有茂密森林、清澈溪流與奇特地貌，處處展現大自然的靜謐魅力與原始神韻。
- 作為野生動物棲息地，可近距離觀察猴、鹿等生物，並透過教育導覽宣導生態保育。
- 提供多元登山步道與生態解說，讓遊客在挑戰攀登與深度探索中，俯瞰壯闊谷地美景。
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🗺️ Google 地圖：達娜伊谷自然生態公園
⏱： 08:00–17:00
8. 板陶窯交趾剪黏工藝園區
- 保留古老陶藝窯爐，見證深厚陶瓷文化，展現傳統與創新結合的工藝美學。
- 以起源於宋代的「交趾剪黏」為特色，透過精緻的剪刻黏貼技法，呈現國寶級工藝。
- 提供近距離觀摩與 DIY 課程，讓遊客親手感受傳統剪黏技法的藝術魅力。
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🗺️ Google 地圖：板陶窯交趾剪黏工藝園區
⏱： 09:00–17:30
9. 阿里山國家森林遊樂區
- 匯集日出、雲海、森林鐵路、神木與櫻花，展現台灣最具代表性的自然壯麗奇蹟。
- 置身廣袤原始林帶與震撼高山地景，在清晨微光與芬多精中感受大自然的恩賜。
- 設有完善的健行步道，提供登山、賞鳥等深度體驗，是與生態親密接觸的絕佳場所。
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🗺️ Google 地圖：阿里山國家森林遊樂區
⏱：24小时营业
10. 逐鹿傳說梅花鹿園
- 專注梅花鹿復育與研究，提供自由生長的天然空間，展現野生動物最真實的自然本性。
- 透過專業解說了解鹿群習性，更有機會目睹交配季等難得一見的珍貴生態行為。
- 結合保育計畫與互動體驗，並設有在地美食休憩區，是兼具教育與放鬆的生態景點。
🗺️ Google 地圖：逐鹿傳說梅花鹿園
⏱： 09:00–17:00
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