吃。台南市。美食｜歸仁區。「大胖進焢肉飯」在地飄香近 40 年老字號，從早上賣到宵夜當地知名的焢肉飯。

歷史是現在與過去的對話，在時間的長軸上，散步是認識城市最簡單的方式，跟著「桃園市觀光導覽大使」的腳步，看中壢舊城區的雪泥鴻爪，走訪充滿藝文氣息的「壢景町」與「壢小故事森林」，走進全國首座以河川為主題的「老街溪河川教育中心」，探索隱身於巷弄深處，充滿長屋美學的「巷仔46文化共享空間」，品味中壢車站商圈職人堅持的美味。

「桃園市觀光導覽大使 邀您漫步中壢舊城區」活動全程步行約時九十分鐘，集合地點在中壢火車站前站出口 (中和路) 旁的旅遊服務中心。火車站旅遊服務中心內，設置有手機充電、免費 Wi-Fi 等設施方便旅客使用，也提供各種旅遊資訊，包括景點介紹、交通路線等，是你旅遊規劃行程的好朋友。

此次「桃園市觀光導覽大使 邀您漫步中壢舊城區」活動的導覽人員 Mika 老師 (Mika 老師 FB 專頁，搜尋：Mika小阿姨) 是「桃園市觀光發展基金會」培訓的桃園市觀光導覽大使之一，本身也是中壢區的在地居民，從小在中壢生長、就學、就業，熟悉中壢舊城區的發展軌跡與人文歷史，活動中透過步行走讀，用說故事的方式，帶領團員發掘中壢舊城區的獨特魅力。

中壢最早發展於老街溪河畔，舊名為「澗仔壢」，漢人進駐前為凱達格蘭族澗仔力社居住地，「澗」可能是原住民語的音譯，客家語會把溪流造成的谷地稱為「壢」。澗仔壢地處淡水與竹塹 (新竹) 之間，在交通不發達的清領時期是重要貨物集散與人員休息的交通樞紐，後發展出商業市街，日治時期改名為「中壢」便從沿用至今。步行中 Mika 老師指著位於延平路與中平路口的「台灣基督教長老教會中壢教會」建築表示，這四棟相連ㄇ字型建物建於民國 61年 (1972) ，高聳十字架建築立面，是許多中壢人的記憶地標。因為建築老舊已申請重建，老建築即將拆除，地方鄉親感到相當不捨。根據馬偕日記記載，馬偕也曾經來到中壢宣教，當時投宿的客棧就位於教會附近，他當時因為睡覺時會有動物跑進跑出，覺得環境十分惡劣，但是在走訪台灣各地後，卻確認這是最舒適的。

中和路往「壢景町」方向前進，途經復興路口 Mika 老師表示，民國 74年 (1985) 前後，原在台北中華商場經營的「北帥西服」因拆遷遂轉往中壢復興路，並號召同行進駐，形成「西服一條街」，全盛時期該路段曾有十七家西服店，訂製西服雖已式微，但目前仍有多家西服店仍在營業。

「壢景町」興建於日治時期昭和 16年 (1941)，園區共有三棟日式建築，日治時期為「中壢郡役所」的警察官舍，戰後轉為警察局中壢分局之警察宿舍。整修後的壢景町，目前由在地企業蕃薯藤進駐經營，轉型為結合藝文展覽與餐飲的城市故事館與附近的「壢小故事森林」、「中平路故事館」共同組成中壢的藝文故事廊帶。

A 棟「町之美」原分局長宿舍，保留作為展覽及藝文教育推廣空間。

B 棟「食當地」為餐廳，提供有機天然的自助餐點與特色套餐。

C 棟「買在地」為麵包店，販售有機農產品、手工麵包與文創商品。

壢景町

地址：桃園市中壢區延平路 627號

開放時間：A、C 館 週三至週日 11:00 – 18:00（週一、二公休）/ B 館（餐飲）週一至週日 11:00 – 20:30。

桃園警察局中壢分局與壢景町僅一街之隔，是民國 66年 (1977) 11月19日「中壢事件」發生地點，當時指控選舉作票的群眾包圍中壢分局，搗毀並放火燒毀警察局，而警方發射催淚瓦斯並開槍打死兩名青年。

興建於日治時期大正 6年 (1917) 的「壢小故事森林」，前身為中壢公學校教職員宿舍。園區內共有三棟建築物，分別為雙拼日式宿舍、單棟日式宿舍、連棟式磚造建築，提供閱讀、說故事、講座和食育空間等功能，目前由「財團法人桃園市真善美社會福利基金會」經營營運。

整建修復後的「壢小故事森林」園區保留珍貴老樹，並設計戶外二樓景觀平台，可欣賞日式黑瓦及閩式紅瓦特色。

壢小故事森林

地址：桃園市中壢區博愛路52號

營業時間：週二至週日 10:00–17:00（每週一休館）

老街溪和新街溪是中壢的重要河川，2006年桃園市政府開始了老街溪流域的治水工程，整修舊有的老街溪水管系統並開蓋老街溪，使其重新呈現原有面貌。在整治過程中，除拆除河上商場也打造了老街溪河岸公園，供民眾休閒使用，成為城市休閒新地標。

老街溪河川教育中心是全國第一個以「河川」為主題的教育中心，原本是兩棟客家三合院古老磚厝，經過改建後成為文史基地、探索河川的體驗場域以及永續發展的空間。入口處的水圳源頭土丘，模擬先民以修築梯田的方式，展現與大自然和諧共生的智慧。

磚造平房改建而成的「老街溪故事館」，門前菜圃、竹籬笆、天井、廚房大灶、外埕廣場，還原舊時農庄的生活場景，對於成長於都會的孩子來說，是個認識農村的好機會。

老街溪故事館旁的二層建築是「河川生態教育館」，是由新建鋼構建物包覆復原後的老屋。館內一樓展示主題為老街溪的介紹，參觀民眾可透過圖文看板、栩栩如生的模型、互動裝置，認識老街溪河川生態。二樓則是介紹老街溪歷時 120天的整治活化過程。

戶外的時空隧道溜滑梯充滿孩子的歡笑聲，溜滑梯高處入口的四支彩色大水管，分別代表老街溪流經的地域，龍潭、平鎮、中壢與大園 (出海口)。

原屋主的豬圈，牆面被保留下來，整建為廁所形成特色。

老街溪河川教育中心

地址：桃園市中壢區中原路58號

電話：03 422 1469

開放時間：09:00 - 17:00 (星期一休息)

「巷仔46文化共享空間」隱身於中壢民生路 44與 48號之間，一條寬度不足二公尺的窄巷中，是一棟建於 1950年 (民國 39年) 的六戶連棟鋼筋混泥土老建築。

入門後一條長廊左、右各三戶，各戶有獨立樓梯可上二樓，這是當年陳家曾祖母與其四代子孫近 40人共同居住生活的地方。老屋承載著超過一甲子的記憶，默默的見證了居住者的生活歷程，也看盡周邊民生市場店家的繁榮與搬遷，更是中壢老城區典型「長屋」建築美學的示範。

「長屋」內為求自然光與通風，長廊設有二座天井。

1990年代屋主陳家因房屋空間不足，且屋況日益老舊逐漸搬離，1994年後該屋即長期無人居住。2018年9月陳家第四代屋主陳俊有，以半退休方式返鄉投入中壢的文化保存工作，並說服家族長輩進行老宅整修，逐步將老宅變身為文史空間，記錄戰後民生市場、中山路戲院街的變遷與陳家家族史，並成立「巷仔46文化共享空間」以共享空間、共學地方及知識共育等行動策略，盼帶出對地方的影響。

巷仔46文化共享空間

地址：桃園市中壢區民生路46號 (由44號旁的小巷進入)

開放時間：每月最後一週的週六及週日的 10:00 - 17:00 或配合活動辦理期間，非開放時間請私訊巷仔粉專留言預約。

巷仔46文化共享空間，FB 專頁：https://www.facebook.com/alley46/?locale=zh_TW

[中壢車站商圈，特色伴手禮推薦]

中壢客家菜包以「Q彈外皮、飽滿鹹香內餡」聞名，被譽為「菜包之都」。客家菜包因其圓鼓鼓的外形酷似古早裝豬的竹籠又被稱為「豬籠粄」(以米做成的糕點，閩南族群稱作「粿」，客家族群則稱為「粄」)。客家菜包特色在於使用在來米與糯米混合製作，外皮不易濕軟，內餡常含蘿蔔絲、蝦米、油蔥，其中三角店、劉媽媽菜包及仁利菜包 (在地隱藏版) 皆為當地高評價名店。

三角店客家菜包

地址：桃園市中壢區中正路272號

電話：03 425 7508

營業時間：24小時 ( 週一至週日)

劉媽媽菜包店

地址：桃園市中壢區中正路268號

電話： 03 422 5226 / 03 422 6661

營業時間：24小時 ( 週一至週日)

仁利菜包

地址：桃園市中壢區民生路59號

電話：03 422 9924

營業時間：上午 6點半至晚間 6點半 (周一公休)

「醬媽媽芝麻專門店」是以現磨穀物醬為特色，主打天然無添加、不加糖的健康理念，其產品以接單後新鮮現磨著稱。現磨黑芝麻醬提供「粗研」與「細研」兩種口感，無糖純天然。純台灣花生醬使用在地花生製作，有無糖 (顆粒) 與微糖 (顆粒) 二種選擇，天然美味。綜合堅果醬，包含腰果、核桃、杏仁等，低溫烘焙研磨，營養均衡。

醬媽媽芝麻專門店 中壢門市

地址：桃園市中壢區中正路266號

電話：03 426 0520

營業時間：09:00 - 21:00 (週一固定公休)

「湯記口味肉鬆」老店，在地深耕超過一甲子，目前已傳承到第四代，創業過程從清末民初第一代的挑擔販售茶葉茶與杏仁茶開始，到經營雜貨店 (榮昌行) 兼售菸酒、愛國獎券，直到 1960年代正式轉型為肉鬆肉乾專賣店，見證了中壢舊城區商圈的興衰。(照片：第三代老闆娘湯玟琪)

「湯記口味肉鬆」嚴選食材堅持選用溫體黑豬肉製作肉鬆、肉乾，並強調健康取向主打低糖、無鹽 (僅使用少量的金蘭醬油代替鹽巴調味)、無味精、無防腐劑。肉乾採天然紅外線隧道機台配合人工半自動燒烤，肉鬆至今仍堅持手工烘炒，每鍋需耗時二至三小時。

推薦必買產品：原味手炒肉鬆、海苔芝麻肉鬆、厚片肉乾 (原味/黑胡椒) 與肉紙。

湯記口味肉鬆老店

地址: 桃園市中壢區大同路161號

電話: 03 422 7658

營業時間: 上午 8:00 - 晚上 9:00

「新珍香餅行」創立於日治時期昭和 4年 (1929)，店址原設於中壢第一市場，後於民國 40年 (1951) 遷至中平路現址。新珍香餅行從製餅、糖塔到目前專做酥糖。花生酥糖以精選雲林花生，堅持古法手工翻炒與研磨，搭配上等麥芽糖與白糖所製作，打造出「酥、香、脆、爽」且不黏牙的獨特口感，在中壢地區與鐮刀、牛雜並列為「中壢三寶」。

新珍香餅行

地址：桃園市中壢區中平路146號

電話：03 422 2653

營業時間 10:00 ~ 21:00 (週一至週日)

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