2026-04-30 13:02 After Thirty
高雄親子景點：TOP10不花錢也好玩！必去戶外景點與美拍聖地
高雄親子景點，上山下海、美食美景，高雄無論晝夜都極具魅力。本文精選TOP10 親子景點，涵蓋室內避暑與戶外免費好去處，無論帶小孩、長輩或好友同遊，都能在愛河與駁二之間，開啟一場不虛此行的深度旅行！
高雄親子景點：
1. 鈴鹿賽道樂園
- 鄰近機場、位於 SKM Park 內，設施規模媲美主題樂園，提供專業細心的駕駛與賽車體驗，是男孩們的首選。
- 具備自由落體等尖叫設施，適合青少年挑戰；需注意部分項目有 130 公分以上的身高限制。
- 建議平日前往並購買全日暢遊券，免排隊且更划算；緊鄰 Outlet 方便購物與用餐，機能完善。
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🗺️ Google 地圖：鈴鹿賽道樂園
⏱：11:00–20:30
2. 義大遊樂世界
- 位於大樹區，分三大主題區，提供刺激設施與精彩表演，憑手章還可免費搭乘摩天輪，大人小孩都能玩盡興。
- 建議網購套票享折扣與快速入園；開車建議停靠 C 區停車場，平日前往體驗感更佳。
- 緊鄰 Outlet 購物中心與兩間知名的高雄親子飯店，吃喝玩樂與住宿機能一站式搞定。
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🗺️ Google 地圖：義大遊樂世界
⏱： 09:00–17:30
3. 高雄時空之城
- 鄰近夢時代，擁有壯觀的戶外 3D 藍色彩繪區，場景寬闊好拍，是家庭假日免門票休閒的首選。
- 搭輕軌或開車皆方便；建議事先預約，每半小時一場，現場還能免費享用咖啡與蛋塔。
- 結合蠶絲文化解說與彩繪參觀，適合攜伴前往拍美照，是一處寓教於樂的室內外免門票景點。
🗺️ Google 地圖：高雄時空之城
⏱： 08:30–17:00
4. 高雄木育森林駁二店
- 位於駁二大義站，全館設施、吊床與鞦韆皆由木頭打造，營造森林氛圍，是極具設計感的精緻玩樂場所。
- 結合遊戲與木材知識導覽，讓孩子在玩樂中學習自然科普，適合全家大小一同探索。
- 每場限時 2 小時且有人數限制，假日建議先網購預約；入內需穿襪子，票價依平假日有所不同。
🗺️ Google 地圖：高雄木育森林駁二店
⏱： 10:30–18:00
5. 高雄壽山動物園
- 環境整潔無異味，設有空中走廊與遊園車，還能體驗牧場餵羊，是親近動物的絕佳場域。
- 採預約入園，建議搭乘 56 號公車避開有限車位；注意週一休園且禁止攜帶寵物。
- 園內提供咖啡廳與多樣高雄美食，但須注意獼猴出沒，切勿將食物與飲料外露以策安全。
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🗺️ Google 地圖：高雄壽山動物園
⏱： 09:00–17:00
6. FLOMO 富樂夢觀光工廠
- 專為孩子設計的文具工廠，能親睹機器生產線並學習辨識無毒文具，導覽互動更有豐富的小禮物。
- 主打自製橡皮擦與彩色筆，還有趣味桌遊可玩，整體停留約 3 小時，是小朋友的動手做首選。
- 僅假日營業，建議網購套票更划算，販賣部文具價格親民，適合採買回味。
🗺️ Google 地圖：FLOMO富樂夢觀光工廠
⏱： 星期六/星期日 09:30–16:30
7. 凹子底森林公園
- 鄰近凹子底捷運站，佔地廣大且設施齊全，是市中心觀察生態與散步的優質綠地。
- 設有大沙坑、溜冰場與滑板場，適合草地野餐，是市區熱門的遛小孩首選。
- 假日有神農市集可逛美食；推薦傍晚後前往，既能避暑又能欣賞高樓夜景。
🗺️ Google 地圖：凹子底森林公園
⏱： 24小时营业
8. 國立科學工藝博物館
- 結合豐富的互動展覽與教育活動，是全台首座應用科學博物館，讓孩子在玩樂中輕鬆獲取新知。
- 區分展覽館與圖書館，B1 設有熱門兒童遊戲室，5 樓提供休息區，並附設室內外停車場，配套完善。
- 全票 100 元（未滿 6 歲免費），建議一早入場以避開午後人潮並預留遊戲室排隊時間。
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🗺️ Google 地圖：國立科學工藝博物館
⏱： 09:00 – 17:00
9. 净園農場
- 鄰近小港機場，可近距離餵食溫馴動物並觀賞飛機起降，環境乾淨，是親子的玩樂天堂。
- 集結遊戲區、烤肉區與雙心湖泊，成人門票 $300（平日可折抵 $100 消費），適合全家待上一整天。
- 設有觀機坪景觀餐廳，以及帳篷造型的「夜泰美」泰國菜，是享受夜景與美拍的熱門去處。
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🗺️ Google 地圖：净園農場
⏱： 09:30–21:00
10. 金獅湖蝴蝶園
- 環境優美且免費入園，蝴蝶種類多且親人，能近距離感受蝴蝶環繞的夢幻體驗。
- 室內館區有冷氣、哺乳室及分齡導覽，讓孩子在舒適環境中學習生態知識。
- 推薦上午前往以利賞蝶，現場貼心提供防蚊液，還能順遊湖畔觀察魚群烏龜。
🗺️ Google 地圖：金獅湖蝴蝶園
⏱： 09:00–17:00
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