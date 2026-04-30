東京人氣手工餅乾推薦｜留一點甜給自己，不用飛日本也能品嚐的春日禮盒評價｜YOKU MOKU 春季限定綜合禮盒

從有了自己的工作室之後，我就一直想要打造一個可以讓客人放鬆下來的空間，除了空間布置舒適、光線的溫度、空氣裡的氣味之外，我也會特別按照四季的變化準備一點茶點，讓來到這裡的人，在忙碌的生活當中留下一點慢下來的餘裕。

最近剛好進入溫柔的春季，我特地準備了來自東京的 YOKU MOKU 春季限定綜合禮盒。這款禮盒以香豌豆花為設計靈感，將象徵嶄新開始與溫柔心意收進其中，也剛好呼應著我對這個空間的期待，希望每一位走進來的人，在離開之後，都能帶著一點新的開始，回到自己的生活裡。

東京人氣手工餅乾推薦｜YOKU MOKU 從一段旅行開始的經典雪茄蛋捲

YOKU MOKU 的雪茄蛋捲，是許多人到日本旅遊時會特別帶回來的伴手禮之一，也是我一直很喜歡的一款質感手工餅乾品牌。

創立於1969年的東京，品牌的起點來自創辦人藤繩則一先生的一段旅行經驗。他曾在瑞典北部，看見人們在寒冷的環境裡圍坐在一起，分享剛出爐的餅乾。那種被溫度包圍的氛圍，還有人們臉上滿足的笑容，讓他決定將一生投入在甜點的製作上。

也因為這樣的初衷，YOKU MOKU 一直很重視食材本身的品質，選用新鮮且自然的原料，透過細緻的工藝，讓餅乾呈現出穩定而細膩的風味。品牌最經典的原味雪茄蛋捲，口感薄脆，帶著自然的奶油香氣，入口輕盈，卻會讓人留下深刻的印象。

隨著品牌發展，YOKU MOKU 也慢慢走出日本，在世界各地的百貨專櫃與精品通路中都能看見它的身影。台灣目前在台北、台中與台南都設有門市，不需要特地飛一趟日本，也能把這份來自東京的經典甜點帶回生活裡。

YOKU MOKU 春季限定綜合禮盒｜香豌豆花開，傳遞一份春天的祝福

這次 YOKU MOKU 推出的春季限定綜合禮盒，以「香豌豆花」作為主題，象徵嶄新開始，同時傳遞溫暖的心意。鐵盒以粉色為基底，上蓋則以白色為主，搭配手繪風格的豌豆花圖樣，線條細緻，花朵一層一層向外展開，層次分明。

香豌豆花自然延伸在盒面上，部分區域保留留白，讓整體視覺不會過於密集。粉色與白色之間的對比柔和，搭配淡綠色的枝葉點綴，看起來多了一點生機，也帶出春天特有的清爽感。

掀開盒蓋後，內部以分隔方式整齊排列，各種口味分區清楚，從經典的雪茄蛋捲，到帶有春季氣息的草莓與蜂蜜杏仁餅乾，都被好好地收納在各自的位置上，整體看起來乾淨俐落。

原味雪茄蛋捲｜酥脆口感與細緻奶油香

原味雪茄蛋捲的外層非常薄，咬下去時帶有明顯的酥脆感，接著在口中慢慢化開。奶油的香氣是自然、乾淨的，不會過於濃重。

整體層次偏輕，入口後先是酥脆，接著轉為柔和的奶香，最後留下淡淡的甜味。這一款吃起來沒有負擔，很適合搭配茶，也很容易讓人不知不覺再拿一支。

巧克力雪茄蛋捲｜酥脆中多一點可可層次

巧克力口味同樣保有雪茄蛋捲的酥脆口感，但在香氣上多了一層可可的味道。入口時先是餅乾的脆感，接著帶出微微的苦甜感。

和原味相比，這一款的風味層次更明顯一些，甜味與可可香氣交錯，不會過於甜膩。適合在想要多一點變化的時候吃，也讓整體口味更有層次。

草莓脆餅｜酥脆口感與帶點酸甜的果香

草莓脆餅的口感同樣酥脆，但比雪茄蛋捲多了一點厚度。咬下去時先是餅乾的脆感，接著帶出草莓的果香。

風味上帶有淡淡的酸甜，甜味不會過重，反而讓整體吃起來比較清爽。這一款的層次是從酥脆到果香，再到尾韻的微甜，很適合在午後搭配茶一起吃。

蜂蜜杏仁脆餅｜酥脆中帶有堅果與蜂蜜香氣

蜂蜜杏仁脆餅在口感上最有存在感，咬下去時除了酥脆之外，還能感受到杏仁的顆粒感，讓整體多了一點咀嚼的層次。

香氣上是淡淡的蜂蜜甜味，搭配堅果的香氣，味道溫和不膩。入口後先是酥脆與堅果口感，接著帶出蜂蜜的甜香，尾韻則比較柔和，整體層次很完整。

春季限定禮盒推薦｜YOKU MOKU 讓送禮多一點季節變化

有時候客人看見我為了每一次談話準備茶點，會有點不好意思。但準備一份點心，不只是為了招待，更是讓人在談話之間，有一個可以停下來的空檔。可能是一杯茶的時間，可能是一段對話中間的停頓，也可能只是靜靜坐著，慢慢品嘗一塊餅乾的滋味。

YOKU MOKU 的春季限定綜合禮盒，放在這樣的情境裡，多了一點和季節有關的變化。從鐵盒上的香豌豆花圖樣，到草莓與蜂蜜杏仁這些口味的搭配，都可以感受到春季的風情。

如果想讓春天的氣息更加濃厚，自 3/27 起，YOKU MOKU全台門市推出了「門市獨家滿額贈」，購買春季限定優惠組並達指定金額，即可獲得限量的春季品牌設計絲巾，無論是自用或送禮都很適合。

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