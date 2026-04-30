2026-04-30 10:08 After Thirty
台中親子景點：TOP10必去景點，小孩最愛的一日遊
台中親子景點，想帶孩子玩翻台中？從超好放電的公園綠地、雨天備案的室內觀光工廠，到親近自然的農莊牧場全收錄。無論是戶外放風還是免費景點，一帖搞定你的台中親子一日遊規劃！
台中親子景點：
1. 寶熊漁樂碼頭
- 全球唯一巨型釣魚機： 結合 3D 劇場與虛擬裝置，沉浸式體驗室內釣魚樂趣。
- 寓教於樂導覽體驗： 設有釣魚故事館與海洋教育知識，建議提前預約導覽。
- 創意 DIY 手作互動： 提供魚拓等特色體驗活動，是帶孩子邊玩邊學的首選。
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🗺️ Google 地圖：寶熊漁樂碼頭
⏱： 10:00–17:30
2. 國立自然科學博物館
- 在國立自然科學博物館朝聖 4 公尺高大暴龍，並探索真實木乃伊與法老棺木的神祕。
- 透過豐富標本展現演化、人體奧妙及生老病死，是一場內容多元的生命探索之旅。
- 館內設有大量互動裝置，讓小朋友在玩樂中吸收知識，是完美的親子學習景點。
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🗺️ Google 地圖：國立自然科學博物館
⏱： 09:00–17:00
3. 木匠兄妹木工房
- 走訪日治時期木工廠，近距離欣賞不用釘釘、純靠「木榫」銜接的日本職人工藝。
- 帶著孩子挑戰 DIY 手作課程，透過親手製作的樂趣，帶回意義非凡的紀念品。
- 館內販售多樣化木製文創品，讓您在參觀之餘也能挑選具備工藝美感的伴手禮。
🗺️ Google 地圖：木匠兄妹木工房
⏱： 09:00–17:00
4. 薰衣草森林
- 此台中景點以 11 月至 4 月的薰衣草季聞名，隨後更有繡球花、鼠尾草與天使花輪番綻放。
- 園內擁有超高繡球花牆與花卉隧道，是 IG 上熱門的拍照地標，隨手拍都能拍出浪漫大片。
- 推薦 4 月造訪，可一次囊括薰衣草、繡球花與夢幻螢火蟲，飽覽最豐富的自然美景。
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🗺️ Google 地圖：薰衣草森林
⏱： 10:30–18:30
5. 麗寶樂園探索世界
- 坐擁全台唯一「斷軌雲霄飛車」，體驗垂直俯衝的極致快感，刺激感十足。
- 設施涵蓋刺激與溫馨多種類型，適合大人小孩，是老少咸宜的熱門遊玩去處。
- 陸上設施與「馬拉灣」水樂園相鄰，夏天能同時享受滑水道消暑與陸上冒險。
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🗺️ Google 地圖：麗寶樂園探索世界
⏱： 09:30–17:00
6. 紙箱王創意園區
- 園內設施幾乎全由紙箱製成，可搭乘紙火車、品嚐紙火鍋，是創意十足的經典台中景點。
- 擁有夢幻粉紅與蘑菇屋溜滑梯，結合各種紙藝地標，讓孩子在童話般的空間盡情玩耍。
- 漫遊由數千條鋼筋打造、高達 4 公尺的天空步道，體驗如同在雲端穿梭的獨特視覺享受。
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🗺️ Google 地圖：紙箱王創意園區
⏱： 09:00–19:00
7. 異想新樂園
- 設有網繩迷宮、VR跳床與F2卡丁車等八大主題區，是全台最大、玩樂項目最豐富的親子放電天堂。
- 獨家仿真造雪區提供零下10度的體感互動，讓遊客無需出國，一年四季都能體驗滑雪與玩雪樂趣。
- 結合鏡面藝術的「宙影幻境」展覽與科技遊樂設施，打造夢幻視覺饗宴，是兼具科技感與美感的遊樂聖地。
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🗺️ Google 地圖：異想新樂園
⏱： 10:00–20:00
8. 台中幻覺博物館
- 風靡 22 國的奇幻展覽進駐台中，利用鏡面與光影線條交織，徹底顛覆你的視覺認知。
- 設有多樣化新奇主題區，不僅適合孩子探索科學奧秘，更是好拍、吸睛的視覺藝術打卡點。
- 導覽人員會親切介紹原理，並主動協助尋找最佳拍攝角度，確保捕捉到最完美的錯覺畫面。
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🗺️ Google 地圖：台中幻覺博物館
⏱： 10:30–18:00
9. 約客厚禮築夢手創舘
- 巨型禮物盒建築內含益智遊戲、AR互動及沙坑溜滑梯，是全方位的一站式親子放電首選。
- 匯集聖誕、城堡與歐式街景等多種場景，燈光美氣氛佳，是極受歡迎的IG網美打卡聖地。
- 結合DIY手作與豐富遊具設施，兼顧童趣探索與視覺美感，適合全家人共創美好回憶。
🗺️ Google 地圖：約客厚禮築夢手創舘
⏱： 10:00–17:00
10. 鞋寳觀光工廠
- 展示珍貴文物並提供生動導覽，帶領親子了解製鞋流程與歷史小故事，學習最有趣的鞋類知識。
- 親手設計個人風格的鞋子或包包，在手作過程中發揮想像力，帶回全世界唯一的紀念品。
- 將傳統製鞋產業轉化為趣味景點，結合教育與體驗，是全家大小輕鬆探索在地文化的優質選擇。
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🗺️ Google 地圖：鞋寶觀光工廠
⏱： 09:30–17:00
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