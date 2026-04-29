2026-04-29 16:33 After Thirty
南投親子景點：TOP10一日遊必去，小孩最愛的出遊清單
南投親子景點，南投是台灣森林的縮影，也是最適合親子共遊的天然遊樂場。為了讓家長們省去排行程的煩惱，我們列出了南投親子必訪推薦，邀請你帶著孩子深入這座城市，感受綠意盎然的旅行時光。
南投親子景點：
1. 海盜村
- 一票玩到底，包含海盜船、旋轉木馬、氣墊樂園與沙坑等多樣設施，是孩子的放電天堂。
- 園區設有大量南洋風格休息亭，讓全家在玩樂之餘，也能擁有舒適的放鬆空間。
- 結合童話小鎮與生動立體彩繪牆，在盡情遊玩後，輕鬆拍下深刻的家庭旅遊回憶。
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🗺️ Google 地圖：海盜村
⏱： 10:00–18:00
2. 水里蛇窯陶藝文化園區
- 提供 DIY 捏陶與手拉胚活動，是南投親子體驗職人工藝的首選景點。
- 入園即贈餐飲、陶藝優惠券及精美 12 生肖陶項鍊，門票具高性價比。
- 園區充滿藝術氛圍，必嚐特色的「吃土冰淇淋」，是好吃又好拍的放鬆據點。
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🗺️ Google 地圖：水里蛇窯陶藝文化園區
⏱： 08:30–17:30
3. 清境農場
- 位處海拔 1750 公尺，擁有絕佳草原視野，四季皆美，是夏天遠離酷暑的親子首選。
- 必訪青青草原綿羊秀、高空觀景步道及小瑞士花園，還有精彩水舞與豐富造景。
- 建議預約網路購票享折扣；可串連合歡山或埔里，安排兩天一夜深度感受山林之美。
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🗺️ Google 地圖：清境農場
⏱： 08:00–17:00
4. 九九峰動物樂園 JOJOZOO PARK
- 全台最大鳥類動物園，以巨型天網打造如「侏羅紀公園」般的生態場景，可近距離觀察珍稀鳥禽。
- 設有遊園車直達最頂端，推薦由上而下輕鬆漫遊，沿途與羊駝、狐獴等可愛動物互動及騎乘小馬。
- 大廳規劃豐富的付費室內遊戲室，園區內更有專業人員解說，是結合遊樂與動物生態教育的優質場所。
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🗺️ Google 地圖：九九峰動物樂園
⏱： 09:00–18:00
5. 奧萬大國家森林遊樂區
- 以「楓葉故鄉」聞名，春賞櫻、夏觀星與螢火蟲、秋冬賞楓，是一年四季皆美的生態寶庫。
- 擁有楓林、賞鳥與吊橋等多樣化步道，可依體力選擇路徑，是親子健行與感受芬多精的首選。
- 距離埔里約 1.5 小時車程，賞楓季設有接駁專車；入園票價平日僅 $150，具高 CP 值且建議搭配清境住宿。
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🗺️ Google 地圖：奧萬大國家森林遊樂區
⏱： 08:00–17:00
6. 日月潭
- 擁獲選「全球十大最美」的環潭自行車道，首推平坦好騎的向山路段，輕鬆串連多處熱門美照景點。
- 透過乘船遊湖、高空纜車或環潭漫步，全方位欣賞拉魯島、日潭與月潭交織的療癒湖光山色。
- 推薦串連九族文化村安排兩日輕旅行，並入住湖景房，在靜謐氛圍中深度感受台灣最具代表性的自然美景。
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🗺️ Google 地圖：日月潭
⏱： 09:00–17:00
7. 南投九族文化村
- 以原住民文化結合刺激遊樂設施，夏季更有純白高第建築水區，消暑又好拍。
- 台灣唯一日本認證海外賞櫻勝地，讓你在浪漫花海中盡情玩樂， CP 值極高。
- 門票含高空纜車，建議事先預訂電子票券，免排隊即可掃碼快速通關。
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🗺️ Google 地圖：南投九族文化村
⏱： 09:30–17:00
8. 妖怪創界糖狗村
- 位於南投市區，擁有紅色鳥居、神社與多樣妖怪裝置藝術，並設有舒適的泡腳池可放鬆身心。
- 交通便利且提供免費停車，門票可換取園區代幣，推薦線上預訂含抵用券的套票更划算。
- 園內設有特色咖啡廳與寵物友善餐廳，必嚐招牌「海鹽香草甕仔雞」，是帶毛孩出遊的好去處。
🗺️ Google 地圖：妖怪創界糖狗村
⏱： 11:00–17:00
9. 妮娜巧克力夢想城堡
- 充滿異國風情的建築與光影秀，並提供質感極佳的宮廷服免費體驗，是超好拍的打卡聖地。
- 設有發光鋼琴地板與巧克力製作動畫體驗，不僅能看製作過程，還能插卡領取免費巧克力。
- 2 樓販售冰淇淋與飲品，建議事先線上購票享折扣與小禮物，適合安排下午前來消磨時光。
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🗺️ Google 地圖：妮娜巧克力夢想城堡
⏱： 10:00–17:30
10. 溪頭自然教育園區
- 四季生機盎然，建議線上預訂優惠門票含導覽，深度體驗豐富的生態教育與山林魅力。
- 串聯大學池、空中走廊與神木等經典地標，步道規劃完善，是享受森林浴與健走的絕佳場景。
- 夏季涼爽宜人，建議及早入園以避開午後濃霧；停車場寬敞便利，適合全家安排一日放鬆行程。
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🗺️ Google 地圖：溪頭自然教育園區
⏱： 07:00–17:00
南投住宿/景點推薦：
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