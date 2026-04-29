2026-04-29 14:19 After Thirty
雲林親子景點：TOP10 父母必備，免費一日遊景點
雲林親子景點，雲林身為農業大縣，環境舒適純樸，是親子出遊的放鬆首選。除了知名的劍湖山樂園，更有許多結合在地特色的文化園區、農業場館與動植物牧場，適合安排一場深度體驗在地之美的親子之旅。
以下精選爸媽遛小孩必去的雲林景點，涵蓋免費公園與室內場館，讓大人小孩都能留下美好回憶：
雲林親子景點：
1. 剑湖山世界主題樂園
- 中部指標性樂園，必搭超大摩天輪，夏季限定水樂園，一票玩到底。
- 戶外挑戰 G5 尖叫體驗，室內「兒童王國」避暑遮雨，適合小小孩放電。
- 全區設置電扶梯輕鬆省體力，結合餐廳與山茶花館，好吃好玩好買。
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🗺️ Google 地圖：剑湖山世界
⏱： 09:20–17:30
2. 埤頭繪本公園
- 結合繪本作家馬哈與雕塑家廖森茂之作，將可愛人物與動物化為逼真裝置藝術。
- 每一處彩繪雕像皆極具設計感，是大人小孩都能驚呼連連、拍照留念的熱點。
- 融合在地古色古香的三合院建築，在簡單純樸的環境中打造獨特文藝氣息。
🗺️ Google 地圖：埤頭繪本公園
⏱： 24小时营业
3. 鵝媽媽 鵝童樂園
- 結合清潔產業與生機農創，將勞工育樂中心轉型為以「鵝」為主題的寓教於樂園區。
- 設有室內賣場與義式餐廳，提供平價鵝油、親子用品及窯烤披薩，是採買伴手禮的好去處。
- 免門票入園且停車方便，單項設施僅需約 50 元即可暢玩卡丁車、天鵝船與球池。
🗺️ Google 地圖：鵝媽媽 鵝童樂園
⏱： 09:00–18:00
4. 塔吉特層蛋糕大使館
- 斗六工業區內好停車、免門票，設有可愛公仔與彩繪牆，適合半小時輕旅行。
- 提供 DIY 體驗與蓋章活動，集章可換貼紙，環境整潔且服務親切。
- 推薦提拉米蘇與焦糖口味，甜點入口即化，是午茶與伴手禮的首選。
🗺️ Google 地圖：塔吉特層蛋糕大使館
⏱： 09:30–17:30
5. 三秀園
- 詩人故居融合日式老屋與山水庭園，環境幽靜懷舊，門票僅需 50 元。
- 擁有大片草皮與樹蔭，適合週末微旅行，更有市集與親子闖關活動。
- 園內提供飯糰套餐，巷口緊鄰人氣臭豆腐，是下午散心、吃點心的好去處。
🗺️ Google 地圖：三秀園
⏱： 10:00–17:00
6. 蜜蜂故事館
- 全年無休且入園停車均免費，緊鄰古坑綠色隧道，擁有大片綠地供孩子盡情放電。
- 每日兩場免費導覽，提供近距離蜜蜂觀察、趣味「花粉球舉重」與手工 DIY，深度認識蜜蜂生態。
- 必嚐濃郁的蜂巢蜂蜜冰淇淋，結合戶外造景用餐區，是家長舒壓、小孩探索的絕佳休憩點。
🗺️ Google 地圖：蜜蜂故事館
⏱： 09:00–17:00
7. 珍粉紅城堡鹿角村
- 距離斗南市區僅 10 分鐘，擁有落羽松林、空中盪鞦韆與湖邊鋼琴造景，是知名婚紗取景地。
- 提供梅花鹿餵食體驗與環園小火車，環境天然且植栽豐富，適合家庭與情侶同遊。
- 門票 200 元可折抵 100 元消費，園內附設咖啡廳並提供停車場，建議避開週二、三公休前往。
🗺️ Google 地圖：珍粉紅城堡鹿角村
⏱： 09:00–17:00
8. 千巧谷牛樂園牧場
- 全園免門票且環境乾淨，擁有繽紛的牛隻裝置藝術與假日限定表演，是高 CP 值的親子與約會聖地。
- 僅需 30 元即可體驗餵食乳牛，園內還有魚池、小鴨與沙坑，提供豐富的動物接觸與遊樂空間。
- 推薦超人氣「焦糖布蕾堡」，以及鮮奶茶、霜淇淋等在地乳製品，適合品嚐午茶並採買伴手禮。
🗺️ Google 地圖：千巧谷牛樂園牧場
⏱： 09:00–19:00
9. 西螺大橋親子公園戲水區
- 設有遮陽的淺水區，體感涼爽且水質乾淨，是夏日消暑的免費水上樂園。
- 除戲水打水仗外，旁有溜滑梯、盪鞦韆與大草皮可放風箏，遊樂選擇豐富。
- 緊鄰西螺大橋，能同時享受美景與親子休閒，為雲林半日遊的超人氣亮點。
🗺️ Google 地圖：西螺大橋親子公園戲水區
⏱： 24小时营业
10. 金鵬巾緻親子館
- 門票 50 元可全額折抵，隨票加贈毛巾 DIY 絹印，親手印製專屬圖案，互動感十足。
- 備有豐富的遊樂設施與大型裝置藝術，從二樓主題房到三樓遊戲區，是孩子放電的最佳雨天備案。
- 館內附設景觀餐廳，提供冰淇淋菠蘿、鬆餅等特色點心，適合全家享受有吃有玩的悠閒午後。
🗺️ Google 地圖：金鵬巾緻親子館
⏱： 10:00–17:00
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