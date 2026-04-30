2026北歐仲夏節／瑞典的高級設計與北極藝術 讓旅行回歸內心感動

仲夏花環。 圖：Alexander Hall（imagebank.sweden.se）／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026年的瑞典夏天，是一場尋找內心平靜的療癒之旅 。瑞典用森林、河流與藝術築起避風港，瑞典旅遊局（Visit Sweden）邀請您在極晝的陽光下，給心靈放個假。

▲瑞典仲夏節。 圖：Anna Hållams（imagebank.sweden.se）／提供

阿斯特麗德．林格倫世界「六月坡」盛大啟幕

隨著白晝漸長，瑞典大地披上花毯，人們正緊鑼密鼓地籌備最受珍視的傳統節日－「仲夏節」（Midsummer） 。除了標誌性的仲夏花環與「青蛙舞」，2026年將迎來全新的旅遊地標。

全新「六月坡」園區

位於斯莫蘭省「維默比」小鎮（Vimmerby）的「阿斯特麗德．林格倫世界」（Astrid Lindgren’s World）主題樂園，將於2026年仲夏週末正式為「六月坡」園區揭幕 。

此處以經典文學形象《淘氣瑪蒂》（Madicken）的家為藍本徹底重塑。透過現場音樂家、龐大的演員陣容及全新的800座看台，生動再現20世紀初的瑞典風情。遊客可漫步於國寶級作家林格倫筆下栩栩如生的童話世界 。

世外桃源：尤利塔莊園的仲夏時光

對於渴望遠離都市喧囂、尋覓「明信片般」純粹體驗的遊客，位於斯德哥爾摩以西約兩小時車程的「尤利塔莊園」（Julita Gård）是絕佳選擇 。它是北歐規模最大的莊園博物館 。

・最美牡丹花期：06/19的慶典恰逢瑞典最大規模的牡丹花季，約130個品種、近400株牡丹競相綻放 。

・正宗田園傳統：遊客可以在蘋果樹下觀看「五月柱」（Maypole）升起，跳起民俗舞蹈，並在「奧利亞倫湖」（Lake Öljaren）畔的草坪享用瑞典式下午茶（Fika） 。

更多經典仲夏體驗

從北部的午夜陽光到西海岸的海濱桑拿，2026 年的瑞典準備了各具特色的慶典：

・萊克桑德（Leksand）：達拉納省的靈魂所在，擁有全瑞典最著名、規模最大的五月柱儀式 。

・冰酒店（ICEHOTEL）：在北極圈內圍繞篝火體驗冰雕創作，感受「日不落」下的冰火交融 。

・斯堪森（Skansen）：位於斯德哥爾摩市中心，體驗百年仲夏傳統最便利的地點 。

・里克格蘭森（Riksgränsen）：世界最北端的滑雪場，纜車營運至午夜，讓您在仲夏時分盡情暢滑 。

◉ 仲夏節資訊

・日期：06/19-06/20

・美食：醃漬鲱魚、蒔蘿馬鈴薯、當季首批草莓

・儀式：採摘七種野花放枕頭下，傳說會夢見未來的伴侶。

・舞蹈：圍繞「五月柱」大跳滑稽可愛的「青蛙舞」（Små grodorna）

▲樹屋酒店。 圖：Treehotel（Naden-Lind）／提供

樹屋酒店推出「隱世」新作：Oasis

位於瑞典北極圈內的「樹屋酒店」（Treehotel）曾榮獲多個國際殊榮。如今它再次推陳出新，其最新套房－Oasis「綠洲」，將於今年8月正式亮相。這一項目與酒店以往的設計風格有所轉變：從高聳入雲的樹梢結構，轉向更深植於松林地景的有機設計。

・「接地氣」的設計理念：最新成員由建築師 Nadén & Lind 操刀，「綠洲」是一間極具私密性的森林套房，牆體在樹木間自然延伸，營造出一個與周邊自然環境息息相關的隱世空間。

・放大感官的哲學：該設計的核心哲學是透過「限制視線」來「放大感官」。兩面形狀有機的弧形牆壁環繞著樹幹，將居住者的注意力引向高處：去觀察那變幻莫測的北極光影，以及由樹冠構成的「活天花板」。

・現代化設施：套房內部現代設施一應俱全，可容納5名賓客，並配有私人桑拿房、熱水按摩浴缸以及生態淋浴間 。

・開放日期：「綠洲」套房將於8/10正式開放。屆時，遊客將有機會在「哈拉茲」（Harads）的松林之下享受溫暖的日光浴，親身感受森林的律動。

走進北極公路：通往藝術與鳥巢深處

06/19-08/16享譽國際的巡展《北極公路》（Arctic Highways）在巡經美、加、挪威後，將回到瑞典北極圈的小村莊「格拉訥」（Granö），並永久進駐 Sjungaregården。

・跨國原住民藝術：展覽匯集來自「薩米」（Sápmi）、加拿大與阿拉斯加的頂尖藝術家，透過刺繡、雕塑、攝影與繪畫，從全新視角審視北極文化 。

・格拉訥（Granö）魅力：坐落於於默河（Ume River）畔，以 Granö Beckasin 景區的「鳥巢」樹屋與生態酒店聞名。在此可體驗早晨觀賞當代藝術傑作，傍晚在午夜陽光下划木舟的奇妙行程。

・駐場創作：06/08~06/14，十位資深原住民藝術家將齊聚進行駐場創作，探討極地環境變遷。

▲瑞典傳奇品牌「Rörstrand」餐瓷。 圖：Tina Stafrén（imagebank.sweden.se）／提供

Rörstrand 陶瓷迎來300週年華誕

從瓷器上的精緻繁花，到承載歷史的經典紋樣，瑞典傳奇品牌「Rörstrand」迎來了300歲生日 。

・品牌的歷史厚度：「Rörstrand」於1726年在斯德哥爾摩創立，是歐洲最古老的陶瓷工廠之一，深度塑造了瑞典的設計史 。

・「Mon Amie」聯名熱潮：為慶祝週年，「Rörstrand」與瑞典咖啡烘焙商「Zoégas」聯名推出了限量版咖啡罐。這場狂熱背後的核心元素，正是瑪麗安．韋斯特曼（Marianne Westman）於1952年設計的標誌性花紋：「Mon Amie」（我的朋友）。

・展覽焦點「繁花盛放」：06/13起，名為「繁花盛放」的專題展正式拉開帷幕。展覽系統梳理了自品牌創立以來便貫穿始終的花卉主題：從早期匠人手繪的細膩藍花，到家喻戶曉的經典，再到當代的前衛演繹 。

・萊科城堡特展：今年夏天，「萊科城堡」（Läckö Castle）內也將舉辦「Rörstrand 300年」特展，時間為06/13-09/13，呈現從18世紀至今的傑作。

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