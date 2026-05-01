探索不丹：全年皆宜的文化、自然與冒險之旅

探索不丹－全年皆宜的文化、自然與探險勝地。 圖：不丹旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】不丹工業、商業與就業部轄下的不丹旅遊局（The Department of Tourism of Bhutan）誠摯邀請世界各地的旅客，探索四季皆宜的美麗不丹王國，全年無論何時都能體驗多元豐富的旅程。從冬日的皚皚雪峰、春季盛放的杜鵑花、夏季肥沃的山谷，到秋天繽紛的節慶活動，不丹將帶給你無與倫比的文化體驗、壯麗自然，以及心靈上的發現之旅。

▲不丹「帕羅谷地」（Paro Valley），綠油油的稻田與茂密樹木展現豐饒的景致。 圖：不丹旅遊局／提供

不丹是一片四季皆具獨特魅力的土地。每年十二月至二月的冬季，展現出銀裝素裹的群山、純淨的自然風光，以及隱藏於偏遠山谷中的寧靜修養勝地。旅客可飽覽雪山美景，體驗傳統農莊的溫馨款待，並參與如「多楚拉山口」舉行的「楚克旺耶戒楚節」（Druk Wangyel Tshechu）等獨特文化活動。

春季（三月至五月）

為不丹披上了繽紛的花海，從五彩繽紛的杜鵑花到遍佈「帕羅」、「塔希岡」和「哈阿宗」山谷的繁盛果園，皆展現無限生機。這也是「杜鵑花週」及春季慶典的舉辦時節，慶祝不丹的植物、鄉村傳統與美食風味。此時最適合健行與探索大自然，為旅客帶來壯麗的景觀和參與生態旅遊活動的絕佳機會。

夏季（六月至八月）

帶來翠綠的山谷、奔流的河川和豐饒的農田景致。此時，貴重的松茸盛產於「吉內卡」和「烏拉」，當地會舉辦「松茸節」，慶祝這一珍稀的野生菇類。旅客可以探訪林間小徑，品嚐在地美食，並在「布姆唐」和「廷布」等地體驗傳統村落生活。熱愛冒險的旅客還可參與健行、激流泛舟及在不丹純淨河流飛釣等活動。

▲不丹西部「哈阿谷」（Haa Valley），擁有著名的「白廟」和「黑廟」等古老寺院。 圖：不丹旅遊局／提供

▲在「札西霍宗」舉行的「廷布策秋節」是不丹最重要的宗教和社會活動之一。 圖：不丹旅遊局／提供

秋季（九月至十一月）

是不丹慶典與宗教虔誠的季節。此時舉行著名的慶典如「廷布德普琴節」（Thimphu Drubchen）和「廷布策秋節」（Thimphu Tshechu），節慶中有神聖的「面具舞」（Cham）、傳統音樂及儀式，讓旅客深度體驗不丹文化與佛教精神。

秋天同時有著晴朗的天空，非常適合欣賞壯麗的山景與攝影創作。「不丹不僅僅是一個旅遊目的地，它是一場穿越時光、文化與自然的旅程。」

不丹旅遊局局長 Damcho Rinzin 表示：「無論是冬季山谷的寧靜、春天的繁花、夏日慶典的活力，還是秋季的慶祝活動，不丹都能帶來喚醒感官、啓發心靈的體驗。我們誠摯邀請旅客全年探索不丹，與我們的文化、人民，以及我們非凡的自然風光連結。」

▲不丹舉行「雪人馬拉松」（Snowman Race），藉此提高人們對氣候變遷意識的極限賽事，通常在10月中下旬舉行，這也是該地區最佳的登山與活動季節。 圖：不丹旅遊局／提供

不丹對「高價值、低人數旅遊」的承諾，確保來訪旅客能享受到個人化且有意義的體驗，同時推動永續發展、文化保存與環境保護。從生態旅遊、野生動物探索，到心靈旅程與冒險旅行，不丹在每一個季節都以溫暖與真誠歡迎旅人。建議旅客透過持牌的不丹旅遊業者規劃行程，以確保旅程順利且充實，充分體驗不丹的自然美景、文化傳承及社區參與。

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