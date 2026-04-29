最美的寶藏：從一塊肉鬆餅，聽見花甲之後的生命智慧

#人生智慧 #感恩 #接納 #月亮貓

時光流轉，步入花甲之年，才驚覺青春如櫻花般瞬息即逝，一眨眼便沒了蹤影。教室裡坐著許多優雅的姐姐，有的甚至已經當了阿嬤。在課桌前，我們不僅僅是在學烘焙，更是在交換彼此的人生。

課堂上，我們學習製作肉鬆餅。那圓潤的外觀，乍看之下與蛋黃酥頗為相似。老師解說道，烘焙中使用的粉類與糖類，會因形狀與內餡的不同，變幻出姿態各異的點心。

隨著揉捏麵糰的律動，常有機會聽到她們分享那些藏在時光裡的生命哲理。而要如何精進烘焙功力？那可是一門真學問。



學問，就在「動手做」的過程裡。我們從揉製水油皮、油酥開始，細心揉捏餡料，最後將它們層層組裝。皮包油酥後需靜置二十分鐘，再經過三次擀捲，方能成型。送入烤箱後，還要耐著性子等待二十五至三十分鐘，最後那陣陣撲鼻的香氣才得以綻放。

老師一邊示範，一邊訴說著她的人生故事，席間的姐姐們也微微點頭，似乎在故事裡看見了曾經的自己。

老師憶起年輕時，曾與先生產生嚴重摩擦，一度讓她想轉身放棄。但在那段坐困愁城的日子裡，某天她心中響起了一個聲音，叮嚀她要「感恩與道歉」。

這對當時關係緊繃的她而言，是何等艱難。老師說，她足足等了三個月才終於開口。在那段沈澱的時間裡，她細細回味日常生活，才發現當她在職場全力衝刺、坐擁高薪時，先生始終是家裡最堅實的後盾。若少了那份默默支持的力量，家或許早已散了。



有了這份體悟，她學會看見對方的優點，心境變得柔軟，因為她深知這一切並非全靠自己，而是先生那雙厚實的手，穩穩托住了這個家。時至今日，恩愛如初。

今天的配方裡有一項「水」，標註著86克，但老師提醒這並非絕對。中式點心的水含量會隨氣候、溫濕度，甚至是麵粉的廠牌而有所不同。調配麵糰時必須持續觀察與測試。

至於測試的標準是什麼？老師幽默地說：「測試看看你的耳根子軟不軟。」用手去感受，當麵糰如「耳垂」般柔軟時，就是最完美的狀態。

人與人的相處何嘗不是如此？我們需要花時間去了解、去磨合，就像加水調配麵糰一樣，需不斷測試出最合適的步調。

人生沒有絕對的完美，只有完全的接納。人生無法重來，唯有珍惜與感恩，能讓人回味再三。

生活是最棒的資料庫，而記憶裡有最美的寶藏，那是每個人心中的一片風景、一道明光、一股力量。願我們在多年後回首當年，嘴角都能因這段美好的故事，漾起一抹溫暖的微笑。