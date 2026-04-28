[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

[台北中山區私廚推薦]滋立Mizu，台北預約制包廂餐廳推薦，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的全預約制包廂私廚，山海旬味職人私廚饗宴，每人1580元享用14道海陸桌宴，根職人老饕們瘋狂敲碗才回歸的豪華私廚桌宴，附滋立Mizu物預約制私廚最新菜單，捷運中山站美食餐廳推薦

文章目錄

滋立料亭鍋物交通指引

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

鄰近捷運中山站4號出口，步行即可輕鬆抵達。

無論是從台北各區開車前來，或是與家人朋友相約，滋立Mizu周邊有多個完善的公共與私人停車場，最近的停車場是Times中山北路二段停車場，停車後走路1分鐘即可抵達。

滋立Mizu環境開箱

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

1F開放式用餐區、B1F聚餐包廂，都有附設乾淨整潔的洗手間可使用。

滋立Mizu接待區

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

在滋立Mizu用餐，可使用現金、LinePay、信用卡付款結帳。

滋立Mizu 1F開放式用餐空間

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

寬敞的座席間距，確保每一組用餐的賓客都能保有舒適的交流空間，無論是好友聚餐、家庭慶生，或是下班後想要犒賞自己的一頓美味，這裡都是不錯的選擇。

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

融合現代日式簡約美學，讓空間感更顯開闊，營造出悠閒、放鬆的用餐氛圍。

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

即便是開放式座位，依舊堅持一貫的職人服務精神，在輕鬆的用餐環境，享受高規格的款待。

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

適合各類聚會需求，無論是一人用餐、兩人對坐或是多人餐敘，都有最合適的座位配置。

滋立Mizu B1F全預約制包廂

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

當火鍋店遇上職人私廚的奇妙反差

真正的精彩，藏在B1F的聚餐包廂裡。

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

全包廂、預約制的尊榮禮遇

為了維持最佳的服務與餐點品質，滋立Mizu山海旬味職人私廚饗宴採全包廂、預約制，不接路過散客，每一份食材都是為了預約的饕客們而準備的。

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

在專屬的私人包廂空間裡，不需要擔心喧鬧，只需要享受這場由職人精心編排的味蕾劇本。

滋立Mizu山海旬味職人私廚饗宴開箱

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

根職人老顧客瘋狂敲碗，終於讓老闆決定重啟爐灶。

推出預約制私廚料理：山海旬味職人私廚饗宴 10人私廚桌宴15800元。

不僅是手藝的延伸，更是對過去根職人支持者的回饋，把火鍋店的熱情與私廚的細膩完美結合，打造內行人才知道的歸屬感。

序章

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

一場跨越山海的豪華海陸桌宴，每一道菜都是職人的精心雕琢。

以胡麻蕨菜、酒煮核桃、紫蘇大根揭開序幕，每一口都是清爽與開胃的協奏曲，特別是濃郁鹹香的乳酪烏魚子，瞬間喚醒味蕾。

胡麻蕨菜

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

精選山間鮮嫩蕨菜，淋上職人特製的濃郁胡麻醬，堅果香氣在齒頰間釋放、口感滑嫩。

酒煮核桃

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

透過細膩的酒香提味，讓核桃去除了苦澀，增添了一抹溫潤的甘甜與酒韻，口感酥脆。

紫蘇大根

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

以紫蘇葉醃漬的爽脆白蘿蔔，酸甜平衡，紫蘇的獨特清香用來轉換味蕾，準備迎接接下來的盛宴。

香魚甘露煮

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

將香魚細火慢燉至魚骨酥軟，肉質吸滿甘甜醬汁，入口即化，鹹甜交織的風味展現了職人料理最考驗耐心的慢工細活。

乳酪烏魚子

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

將香醇乳酪與台灣在地烏魚子結合，乳酪的奶油感包裹著烏魚子的鹹鮮。

海之極

極上刺身盛合

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

展現對鮮度極致追求的極上刺身盛合，7種海鮮一次滿足。

挑選當日最新鮮的漁獲，有：螢烏賊、黑鮪魚、白旗魚、龍針魚、日本鰤魚、鮭魚。

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

厚實的生魚片展現著完美的油花分佈，入口後，彈牙與柔嫩的對比，大海的鮮甜在嘴裡化開。

青蟳奶油錫紙燒

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

一打開便被香氣衝擊感官，將海洋的甜美濃縮在錫紙裡的青蟳奶油錫紙燒。

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

吸附了奶油香氣、鮮味被濃縮在紙中，鎖住了青蟳最原始的海味。

已貼心使用蟹鉗碎殼，並附上蟹匙方便享用Q彈、富口感的美味蟹肉。

黑松露扇貝玉子蒸

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

細膩如布丁的蒸蛋，鋪上碩大鮮甜的扇貝，最後點綴奢華的黑松露，松露香氣與蛋香交融，溫暖又富有層次，是大人小孩都會愛上的高雅滋味。

金煎干貝蔬果醬

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

選用生食級大干貝，兩面煎至焦黃酥香，內部維持半熟的滑嫩，桌邊淋上主廚特製的蔬果醬。

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

清爽的果酸完美平衡了干貝的鮮腴。

山之味

柴燒脆皮雞

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

採用傳統柴燒技法，賦予雞皮獨特的炭香煙燻氣息。

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

貼心去骨服務。

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

外皮金黃酥脆，一口咬下，飽滿的肉汁在嘴裡奔流，口感層次豐富。

和牛京都釜飯

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

選用頂級和牛，油脂在燜煮過程中滲透進每一粒米飯，伴隨著肉香與米香，讓人意猶未盡。

根之選

紫蘇梅蒸旬鮮

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

利用紫蘇梅的天然果酸，蒸出當季鮮魚的清甜，展現食材本質。

山胡椒鮑魚雞湯

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

加入具有台灣在地特色的山胡椒，帶出一抹獨特的檸檬辛香，湯頭澄澈卻濃郁。

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

搭配Q彈鮑魚與鮮嫩雞肉，暖心又暖胃。

甘味

Mizu甜點與果乾

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

職人精心製作的季節性甜點，搭配自製果乾。

甜而不膩，優雅地為這次的山海旬味職人私廚饗宴之旅畫下完美句點。

消費資訊

用餐日期：2026/04

山海旬味職人私廚饗宴 預約制10人私廚桌宴15800元

付款方式：現金、LinePay、信用卡。

滋立Mizu評價

隱身於熱鬧街區，保有寧靜與職人堅持的饗食空間。

滋立Mizu推出的山海旬味職人私廚饗宴不僅僅是味覺的享受，更是一種對生活態度的體現，如果在尋找一場值得期待的晚餐，別猶豫，現在就預約，開啟這場與根職人美味重逢的饗宴。

滋立Mizu線上訂位

滋立Mizu常見問題懶人包

沒有預訂山海旬味職人私廚饗宴，想吃可以現場候位嗎

山海旬味職人私廚饗宴採全預約包廂用餐，為了確保每一位饕客的用餐體驗，不接路過散客，記得提前預約，將專屬包廂留給最重要的聚會。

滋立料亭鍋物適合商務聚餐或約會嗎

保有私密感的全包廂設計，無論是商務洽談還是浪漫約會，都適合。

預約制私廚桌宴的餐點會一直更換嗎

堅持旬味的理念，會隨著季節嚴選食材，給予饕客每次不同的驚喜與感動。

滋立Mizu預約制私廚最新菜單

[台北中山區私廚]滋立Mizu，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單

[台北中山區私廚推薦]滋立Mizu山海旬味職人私廚饗宴菜單，來源：滋立料亭鍋物官網，2026/04

台北中山區私廚推薦

滋立Mizu料亭鍋物 - 中山 火鍋|壽喜燒|日本A5和牛|職人握壽司|台北中山區餐廳|台北私密包廂餐廳|台北高級火鍋|中山區美食

營業中10491台灣臺北市中山區中山北路二段39巷14-1號

地圖02 2581 7776

星期一

休息

星期二

11:30 – 14:00, 17:30 – 22:00

星期三

11:30 – 14:00, 17:30 – 22:00

星期四

11:30 – 14:00, 17:30 – 22:00

星期五

11:30 – 14:00, 17:30 – 22:00

星期六

11:30 – 14:00, 17:30 – 22:00

星期日

11:30 – 14:00, 17:30 – 22:00

品牌資訊

滋立Mizu 線上訂位

滋立Mizu 官網

滋立Mizu FB粉絲頁

滋立Mizu IG

_點擊橘字進入傳送門

_追蹤我們的instagram，蒐集更多即時美食旅遊資訊