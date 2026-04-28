2026-04-28 20:13 冠婷生活趣
沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的豪華私廚桌宴，台北預約制包廂餐廳推薦，滋立料亭鍋物預約制私廚最新菜單
[台北中山區私廚推薦]滋立Mizu，台北預約制包廂餐廳推薦，沒有預訂吃不到！隱藏在火鍋店的全預約制包廂私廚，山海旬味職人私廚饗宴，每人1580元享用14道海陸桌宴，根職人老饕們瘋狂敲碗才回歸的豪華私廚桌宴，附滋立Mizu物預約制私廚最新菜單，捷運中山站美食餐廳推薦
文章目錄
- 滋立料亭鍋物交通指引
- 滋立Mizu環境開箱
- 滋立Mizu接待區
- 滋立Mizu 1F開放式用餐空間
- 滋立Mizu B1F全預約制包廂
- 滋立Mizu山海旬味職人私廚饗宴開箱
- 序章
- 胡麻蕨菜
- 酒煮核桃
- 紫蘇大根
- 香魚甘露煮
- 乳酪烏魚子
- 海之極
- 極上刺身盛合
- 青蟳奶油錫紙燒
- 黑松露扇貝玉子蒸
- 金煎干貝蔬果醬
- 山之味
- 柴燒脆皮雞
- 和牛京都釜飯
- 根之選
- 紫蘇梅蒸旬鮮
- 山胡椒鮑魚雞湯
- 甘味
- Mizu甜點與果乾
- 消費資訊
- 滋立Mizu評價
- 滋立Mizu常見問題懶人包
- 沒有預訂山海旬味職人私廚饗宴，想吃可以現場候位嗎
- 滋立料亭鍋物適合商務聚餐或約會嗎
- 預約制私廚桌宴的餐點會一直更換嗎
- 滋立Mizu預約制私廚最新菜單
- 台北中山區私廚推薦
- 滋立Mizu料亭鍋物 – 中山 火鍋|壽喜燒|日本A5和牛|職人握壽司|台北中山區餐廳|台北私密包廂餐廳|台北高級火鍋|中山區美食
- 品牌資訊
滋立料亭鍋物交通指引
鄰近捷運中山站4號出口，步行即可輕鬆抵達。
無論是從台北各區開車前來，或是與家人朋友相約，滋立Mizu周邊有多個完善的公共與私人停車場，最近的停車場是Times中山北路二段停車場，停車後走路1分鐘即可抵達。
滋立Mizu環境開箱
1F開放式用餐區、B1F聚餐包廂，都有附設乾淨整潔的洗手間可使用。
滋立Mizu接待區
在滋立Mizu用餐，可使用現金、LinePay、信用卡付款結帳。
滋立Mizu 1F開放式用餐空間
寬敞的座席間距，確保每一組用餐的賓客都能保有舒適的交流空間，無論是好友聚餐、家庭慶生，或是下班後想要犒賞自己的一頓美味，這裡都是不錯的選擇。
融合現代日式簡約美學，讓空間感更顯開闊，營造出悠閒、放鬆的用餐氛圍。
即便是開放式座位，依舊堅持一貫的職人服務精神，在輕鬆的用餐環境，享受高規格的款待。
適合各類聚會需求，無論是一人用餐、兩人對坐或是多人餐敘，都有最合適的座位配置。
滋立Mizu B1F全預約制包廂
當火鍋店遇上職人私廚的奇妙反差
真正的精彩，藏在B1F的聚餐包廂裡。
全包廂、預約制的尊榮禮遇
為了維持最佳的服務與餐點品質，滋立Mizu山海旬味職人私廚饗宴採全包廂、預約制，不接路過散客，每一份食材都是為了預約的饕客們而準備的。
在專屬的私人包廂空間裡，不需要擔心喧鬧，只需要享受這場由職人精心編排的味蕾劇本。
滋立Mizu山海旬味職人私廚饗宴開箱
根職人老顧客瘋狂敲碗，終於讓老闆決定重啟爐灶。
推出預約制私廚料理：山海旬味職人私廚饗宴 10人私廚桌宴15800元。
不僅是手藝的延伸，更是對過去根職人支持者的回饋，把火鍋店的熱情與私廚的細膩完美結合，打造內行人才知道的歸屬感。
序章
一場跨越山海的豪華海陸桌宴，每一道菜都是職人的精心雕琢。
以胡麻蕨菜、酒煮核桃、紫蘇大根揭開序幕，每一口都是清爽與開胃的協奏曲，特別是濃郁鹹香的乳酪烏魚子，瞬間喚醒味蕾。
胡麻蕨菜
精選山間鮮嫩蕨菜，淋上職人特製的濃郁胡麻醬，堅果香氣在齒頰間釋放、口感滑嫩。
酒煮核桃
透過細膩的酒香提味，讓核桃去除了苦澀，增添了一抹溫潤的甘甜與酒韻，口感酥脆。
紫蘇大根
以紫蘇葉醃漬的爽脆白蘿蔔，酸甜平衡，紫蘇的獨特清香用來轉換味蕾，準備迎接接下來的盛宴。
香魚甘露煮
將香魚細火慢燉至魚骨酥軟，肉質吸滿甘甜醬汁，入口即化，鹹甜交織的風味展現了職人料理最考驗耐心的慢工細活。
乳酪烏魚子
將香醇乳酪與台灣在地烏魚子結合，乳酪的奶油感包裹著烏魚子的鹹鮮。
海之極
極上刺身盛合
展現對鮮度極致追求的極上刺身盛合，7種海鮮一次滿足。
挑選當日最新鮮的漁獲，有：螢烏賊、黑鮪魚、白旗魚、龍針魚、日本鰤魚、鮭魚。
厚實的生魚片展現著完美的油花分佈，入口後，彈牙與柔嫩的對比，大海的鮮甜在嘴裡化開。
青蟳奶油錫紙燒
一打開便被香氣衝擊感官，將海洋的甜美濃縮在錫紙裡的青蟳奶油錫紙燒。
吸附了奶油香氣、鮮味被濃縮在紙中，鎖住了青蟳最原始的海味。
已貼心使用蟹鉗碎殼，並附上蟹匙方便享用Q彈、富口感的美味蟹肉。
黑松露扇貝玉子蒸
細膩如布丁的蒸蛋，鋪上碩大鮮甜的扇貝，最後點綴奢華的黑松露，松露香氣與蛋香交融，溫暖又富有層次，是大人小孩都會愛上的高雅滋味。
金煎干貝蔬果醬
選用生食級大干貝，兩面煎至焦黃酥香，內部維持半熟的滑嫩，桌邊淋上主廚特製的蔬果醬。
清爽的果酸完美平衡了干貝的鮮腴。
山之味
柴燒脆皮雞
採用傳統柴燒技法，賦予雞皮獨特的炭香煙燻氣息。
貼心去骨服務。
外皮金黃酥脆，一口咬下，飽滿的肉汁在嘴裡奔流，口感層次豐富。
和牛京都釜飯
選用頂級和牛，油脂在燜煮過程中滲透進每一粒米飯，伴隨著肉香與米香，讓人意猶未盡。
根之選
紫蘇梅蒸旬鮮
利用紫蘇梅的天然果酸，蒸出當季鮮魚的清甜，展現食材本質。
山胡椒鮑魚雞湯
加入具有台灣在地特色的山胡椒，帶出一抹獨特的檸檬辛香，湯頭澄澈卻濃郁。
搭配Q彈鮑魚與鮮嫩雞肉，暖心又暖胃。
甘味
Mizu甜點與果乾
職人精心製作的季節性甜點，搭配自製果乾。
甜而不膩，優雅地為這次的山海旬味職人私廚饗宴之旅畫下完美句點。
消費資訊
用餐日期：2026/04
山海旬味職人私廚饗宴 預約制10人私廚桌宴15800元
付款方式：現金、LinePay、信用卡。
滋立Mizu評價
隱身於熱鬧街區，保有寧靜與職人堅持的饗食空間。
滋立Mizu推出的山海旬味職人私廚饗宴不僅僅是味覺的享受，更是一種對生活態度的體現，如果在尋找一場值得期待的晚餐，別猶豫，現在就預約，開啟這場與根職人美味重逢的饗宴。
滋立Mizu常見問題懶人包
沒有預訂山海旬味職人私廚饗宴，想吃可以現場候位嗎
山海旬味職人私廚饗宴採全預約包廂用餐，為了確保每一位饕客的用餐體驗，不接路過散客，記得提前預約，將專屬包廂留給最重要的聚會。
滋立料亭鍋物適合商務聚餐或約會嗎
保有私密感的全包廂設計，無論是商務洽談還是浪漫約會，都適合。
預約制私廚桌宴的餐點會一直更換嗎
堅持旬味的理念，會隨著季節嚴選食材，給予饕客每次不同的驚喜與感動。
滋立Mizu預約制私廚最新菜單
[台北中山區私廚推薦]滋立Mizu山海旬味職人私廚饗宴菜單，來源：滋立料亭鍋物官網，2026/04
台北中山區私廚推薦
滋立Mizu料亭鍋物 - 中山 火鍋|壽喜燒|日本A5和牛|職人握壽司|台北中山區餐廳|台北私密包廂餐廳|台北高級火鍋|中山區美食
營業中10491台灣臺北市中山區中山北路二段39巷14-1號
- 星期一
- 休息
- 星期二
- 11:30 – 14:00, 17:30 – 22:00
- 星期三
- 11:30 – 14:00, 17:30 – 22:00
- 星期四
- 11:30 – 14:00, 17:30 – 22:00
- 星期五
- 11:30 – 14:00, 17:30 – 22:00
- 星期六
- 11:30 – 14:00, 17:30 – 22:00
- 星期日
- 11:30 – 14:00, 17:30 – 22:00
品牌資訊
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